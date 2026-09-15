Elles ne mouraient pas toutes : comment rendre lisibles les féminicides

Le point de départ du livre est la mort de Loan Bernède, le 22 novembre 2023, cousine de Barbara Métais-Chastanier. Mais le texte entend surtout revenir sur « l’histoire d’une falsification » : celle d’un meurtre présenté comme un crime passionnel, un drame opposant deux individus, au risque d’effacer les causes et les rapports sociaux qui l’ont rendu possible.

De la « passion » aux mécanismes de la violence

Le livre examine ainsi différentes manières de tuer une femme, y compris celles qui ne prennent pas directement la forme d’un homicide : indifférence, violences ou mécanismes sociaux qui participent à leur invisibilisation. L’autrice cherche notamment à mettre en évidence la logique du genre et de la domination patriarcale, afin de « rétablir la lisibilité » de ces morts.

Le texte revient également sur plusieurs situations concrètes, comme celle de Julie, une femme tuée par son compagnon, afin de déconstruire les récits qui isolent les faits divers de leurs contextes et de leurs mécanismes communs. L’enjeu est de comprendre les enchaînements qui conduisent à ces violences et de qualifier plus justement les crimes.

Les éditions La découverte nous proposent un extrait en avant-première, à paraître le 15 octobre :

Barbara Métais-Chastanier est maîtresse de conférences en littérature et arts a l'Université d'Albi. Metteuse en scène et dramaturge, elle s'inscrit dans la tradition du théâtre documentaire et d'intervention, notamment 81, avenue Victor-Hugo (avec Olivier Coulon-Jablonka et Camille Plagnet, CDN - La Commune, 2015) ou, tout récemment, Les Enchevétrées (avec Sarah Métais-Chastanier et Saul Pandelakis, MECA, 2026).

Par Lina Tinel-Sebie

Contact : avantparution@actualitte.com