Marie Cobessi prend la direction générale de la Société Française du Livre

Filiale de Fnac Darty, la SFL intervient dans la distribution dite BtoB : elle fournit notamment bibliothèques municipales et départementales, établissements scolaires, universités, collectivités, entreprises et revendeurs professionnels.

Créée en 1951 et intégrée à 100 % au groupe Fnac depuis 1999, la SFL emploie aujourd’hui environ 40 personnes sur deux sites. Elle dispose d’une librairie professionnelle de 600 m², rue de Rottembourg à Paris, et d’une plateforme logistique de 1000 m² à Wissous, installée au sein de l’entrepôt de produits éditoriaux de Fnac.com. Son activité repose également sur son site de commandes et l’outil de recherche bibliographique ORB.

Un profil venu de la transformation et de la logistique

Diplômée de l’EM Lyon Business School, Marie Cobessi a commencé sa carrière dans le conseil, où elle a accompagné pendant plus de dix ans des entreprises du commerce dans leurs projets de transformation et d’amélioration de la performance.

Elle rejoint Fnac Darty en 2020 à la direction de la stratégie, avant de passer par la direction Réparation & Durabilité comme directrice de la Transformation & Performance. Depuis 2024, elle dirigeait la Livraison du Dernier Kilomètre sur plusieurs plateformes opérationnelles. Sa nomination à la SFL prolonge donc un parcours fortement lié aux questions d’organisation, de chaîne logistique et de qualité de service.

Sa mission sera de poursuivre le développement de la société et d’accompagner l’évolution du marché du livre auprès des clients professionnels. « Le livre demeure un bien culturel essentiel, au service du savoir, de l’éducation et de la transmission », souligne-t-elle, évoquant un marché « en mutation » et la nécessité d'offrir aux professionnels un accès « simple, fiable et performant » à l’offre éditoriale.

La nouvelle directrice générale arrive à la tête d’une activité qui a progressé lors du dernier exercice. Les comptes publics d’Alizé-SFL, société qui exploite la marque Société Française du Livre, font apparaître un chiffre d’affaires de 24,9 millions € en 2025, contre 22,8 millions € en 2024, soit une hausse de 9,2 %. Le résultat d’exploitation atteint 692.000 € et le bénéfice net 265.000 €.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com