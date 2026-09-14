Marie Cobessi prend la direction générale de la Société Française du Livre

Fnac Darty nomme Marie Cobessi à la direction générale de la Société Française du Livre (SFL) à compter du 1er septembre 2026. Arrivée dans le groupe en 2020, elle présente un parcours davantage tourné vers la transformation, la performance et la logistique que vers l’édition : un profil qui correspond aux enjeux d’un grossiste chargé d’approvisionner bibliothèques, collectivités, établissements scolaires et professionnels du livre.
Le 14/09/2026 à 15:04 par Hocine Bouhadjera
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14/09/2026 à 15:04
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Filiale de Fnac Darty, la SFL intervient dans la distribution dite BtoB : elle fournit notamment bibliothèques municipales et départementales, établissements scolaires, universités, collectivités, entreprises et revendeurs professionnels.
Créée en 1951 et intégrée à 100 % au groupe Fnac depuis 1999, la SFL emploie aujourd’hui environ 40 personnes sur deux sites. Elle dispose d’une librairie professionnelle de 600 m², rue de Rottembourg à Paris, et d’une plateforme logistique de 1000 m² à Wissous, installée au sein de l’entrepôt de produits éditoriaux de Fnac.com. Son activité repose également sur son site de commandes et l’outil de recherche bibliographique ORB.
Diplômée de l’EM Lyon Business School, Marie Cobessi a commencé sa carrière dans le conseil, où elle a accompagné pendant plus de dix ans des entreprises du commerce dans leurs projets de transformation et d’amélioration de la performance.
Elle rejoint Fnac Darty en 2020 à la direction de la stratégie, avant de passer par la direction Réparation & Durabilité comme directrice de la Transformation & Performance. Depuis 2024, elle dirigeait la Livraison du Dernier Kilomètre sur plusieurs plateformes opérationnelles. Sa nomination à la SFL prolonge donc un parcours fortement lié aux questions d’organisation, de chaîne logistique et de qualité de service.
Sa mission sera de poursuivre le développement de la société et d’accompagner l’évolution du marché du livre auprès des clients professionnels. « Le livre demeure un bien culturel essentiel, au service du savoir, de l’éducation et de la transmission », souligne-t-elle, évoquant un marché « en mutation » et la nécessité d'offrir aux professionnels un accès « simple, fiable et performant » à l’offre éditoriale.
La nouvelle directrice générale arrive à la tête d’une activité qui a progressé lors du dernier exercice. Les comptes publics d’Alizé-SFL, société qui exploite la marque Société Française du Livre, font apparaître un chiffre d’affaires de 24,9 millions € en 2025, contre 22,8 millions € en 2024, soit une hausse de 9,2 %. Le résultat d’exploitation atteint 692.000 € et le bénéfice net 265.000 €.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé, ce mardi 8 septembre, Kamel Daoud dans le procès en diffamation engagé par Saâda Arbane. Une décision favorable au prix Goncourt 2024, mais qui ne clôt nullement l’affaire autour de Houris : cette procédure portait sur des propos tenus par l’écrivain dans Le Figaro, et non sur l’accusation centrale de la jeune femme, qui affirme que des éléments de sa vie privée ont été utilisés pour construire le personnage d’Aube.
08/09/2026, 15:57
Ce 4 septembre, la rapporteure publique a présenté ses conclusions devant la Cour administrative d'appel de Paris, saisie par la région Île-de-France, dont la politique en matière de fourniture de manuels scolaires « libres », via la plateforme numérique Pearltrees, est contestée par plusieurs éditeurs privés. Elle considère que la région n'a aucune compétence pour éditer des manuels scolaires.
08/09/2026, 13:09
Exclusif — Confrontée à une baisse de ses ressources, l'Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d'Azur a été contrainte d'annuler plusieurs journées professionnelles prévues en septembre et octobre. La Région Sud, principale financeuse, confirme que sa contribution s'élève pour l'instant à 374.000 € en 2026, soit les 2/3 du montant attribué l'année précédente. Et envisage une intégration de l'agence au sein d'Arsud, établissement public administratif tourné vers la filière culturelle.
08/09/2026, 13:05
Fenêtres sur Noël est un recueil de 24 nouvelles, écrit par 24 auteurices, mais créé par 28 bénévoles de l’association littéraire Humain.e.s de Lettres. 24 histoires autour des festivités de fin d’année sont à découvrir, qui feront voyager d’une émotion à une autre, positive ou plus sombre. Un projet avec une visée philanthropique, puisqu'une partie des bénéfices de la campagne Ulule, qui a débuté le 15 août dernier, sera reversée à l'association SOS Préma.
08/09/2026, 10:40
Le Groupe NAP, propriétaire des enseignes Maison de la Presse et Point Plus, annonce l'acquisition du grossiste Le Comptoir du Livre, un distributeur dont la création remonte à 1969. Cette intégration, qui comprend deux plateformes logistiques à Toulouse et Bordeaux, assurera « un accès rapide, diversifié et de qualité à toute l’offre éditoriale », assure la structure.
08/09/2026, 09:43
Les éditions Télémaque repassent sous le contrôle de leur fondateur, Stéphane Watelet, sept ans après leur entrée dans le giron d’Editis. La cession, révélée ce lundi par La Lettre, intervient au moment où le deuxième groupe français d’édition poursuit une réorganisation de son périmètre. Mais, pour Télémaque, pas de rupture commerciale : la maison continuera d’être diffusée et distribuée par Interforum.
07/09/2026, 18:33
Après avoir passé dix ans à inventer toutes sortes d’aventures pour mes élèves, je sentais que ma besace à rêves débordait de toutes parts. Il a fallu bien que je les range quelque part pour ne pas les perdre, alors je me suis mise à écrire comme je m’étais mise à enseigner : en racontant une histoire. Par Marion Fellrath.
07/09/2026, 17:02
Ce mardi 8 septembre sera marqué par une mobilisation sans doute inédite, en tout cas rarissime : les libraires de la France entière sont en effet invités à débrayer, afin de peser sur les négociations annuelles obligatoires engagées avec le Syndicat de la librairie française, organisation patronale du secteur. La CGT, à l'origine de l'appel à la grève, espère instaurer un nouveau rapport de force et porter des revendications sur les salaires et les dispositions de la convention collective.
07/09/2026, 16:28
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