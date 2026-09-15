Malraux : l’homme derrière la légende

Qui était réellement André Malraux ? Comment le compagnon de route du Parti communiste est-il devenu l’un des proches de De Gaulle puis ministre de la Culture ? Et comment un homme impliqué dans le pillage d’œuvres d’art au Cambodge a-t-il construit une image d’aventurier, d’écrivain et de résistant ? L’album s’attache précisément à cette zone trouble entre réalité, récit et légende.

Une biographie pas tout à fait comme les autres

Plutôt que de dérouler chronologiquement la vie de Malraux, les auteurs ont choisi de le faire parler à la première personne. L’ancien ministre de la Culture devient ainsi le narrateur de sa propre existence et brise régulièrement le quatrième mur, tandis que Clara Goldschmidt, sa première épouse, intervient pour corriger ses approximations. De cette confrontation entre deux récits naît un « métabiopic » historique qui joue avec les frontières entre vrai et faux.

Le parcours de Malraux est lui-même digne d’un roman : écrivain précoce, aventurier, engagé dans la guerre d’Espagne puis la Résistance, il connaît aussi le scandale du pillage de bas-reliefs à Angkor avant de devenir ministre des Affaires culturelles sous De Gaulle. L’album entend ainsi restituer un personnage à la fois mythomane, comédien, homme de conviction et figure historique hors norme.

Les éditions Grand Angle nous proposent un extrait en avant première, à paraître le 30 septembre :

Le scénario est signé Jean-Yves Le Naour, historien spécialiste du XXe siècle et scénariste de nombreuses bandes dessinées historiques. Le dessin est assuré par Alain Grand, qui rejoint ici pour la première fois Le Naour au sein de la collection Grand Angle.

Par Lina Tinel-Sebie

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