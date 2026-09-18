Pinocchio : une lecture steampunk du conte de Collodi

Après avoir sauvé Geppetto des entrailles d’un gigantesque requin, Pinocchio croit avoir enfin gagné le droit de devenir un véritable petit garçon. Mais à la mort de son père, l’illusion se brise : il reste un pantin de bois, bientôt abandonné comme un objet inutile. Contraint de revenir sur son histoire, il revisite sa naissance, ses mensonges et ses rencontres avec le Chat, le Renard et la Fée aux cheveux bleus. Des expériences qui semblaient le rapprocher de l’humanité, mais qui l’ont aussi éloigné de sa véritable nature.

Un Pinocchio loin de Disney

Les auteurs revendiquent une adaptation fidèle à l’esprit du texte original de Carlo Collodi, très éloignée de la vision popularisée par Walt Disney. L’univers associe l’esthétique des pantins au steampunk et fait du personnage une figure de réflexion sur ce que nous sommes, mais aussi sur l’image que les autres projettent sur nous.

Les édirions Grand Angle nous proposent un extrait en avant-première, à paraître le 28 octobre :

Au scénario et au dessin, Loïc Malnati s’est entouré de Jean-Luc Masbou et Béatrice Tillier pour cette création à six mains. Habitué aux univers de pantins mécaniques et au steampunk, Malnati souhaitait notamment prolonger cette recherche graphique, tandis que Masbou et Tillier apportent leur expérience du neuvième art et des univers de fantasy et de conte.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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