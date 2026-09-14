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Livre audio : 85 % des professionnels interrogés utilisent déjà l’IA

Préparer un texte, vérifier une prononciation, contrôler l’enregistrement, traduire ou générer une voix : l’intelligence artificielle est déjà entrée dans la fabrication du livre audio. Une vaste étude montre toutefois un secteur beaucoup moins automatisé qu’on pourrait l’imaginer. Les économies sont réelles mais limitées, les questions de droits deviennent centrales et la voix humaine conserve une forte valeur éditoriale.

Le 14/09/2026 à 17:59 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

14/09/2026 à 17:59

Hocine Bouhadjera

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L’intelligence artificielle est déjà utilisée dans la production de livres audio, mais pas forcément là où le grand public l’imagine.

Dans Who Is Narrating the Future ?, un rapport publié ce septembre 2026 par la Frankfurter Buchmesse et Dosdoce, cabinet espagnol spécialisé depuis 2004 dans la transformation numérique des industries culturelles, 85 % des répondants déclarent utiliser des outils d’IA à au moins une étape de leur production audio. Et 17 % les ont intégrés dans plus de six étapes de leur chaîne de travail.

L’étude s’appuie sur les réponses de 53 éditeurs, studios et distributeurs, complétées par les contributions de 32 autres professionnels.

La moitié des répondants sont des studios de production, 36 % des éditeurs et 14 % des plateformes ou distributeurs, répartis entre l’Europe, les Amériques, l’Afrique et le Moyen-Orient. Il s’agit donc davantage d’une photographie de professionnels déjà concernés par l’audio que d’un sondage représentatif de toute l’édition.

L’IA ne signifie pas forcément une voix artificielle

L’un des enseignements de ce rapport : utiliser de l’IA pour fabriquer un livre audio ne veut pas nécessairement dire remplacer le comédien par une voix synthétique.

Plus de 90 % des professionnels interrogés estiment d’ailleurs que l’intérêt immédiat de l’IA se situe moins dans l’interprétation que dans les coulisses de la production : préparation des textes, contrôle qualité, automatisation des tâches ou génération de métadonnées.

Les outils interviennent ainsi dans la préparation et l’adaptation du texte, les guides de prononciation, l’analyse éditoriale, le contrôle qualité, l’alignement entre texte et enregistrement ou encore certaines tâches de postproduction. Claude et ChatGPT sont par exemple cités pour l’analyse, l’adaptation des textes, la préparation du casting ou les prononciations. Pozotron pour la détection d’erreurs et le contrôle texte-audio. ElevenLabs apparaît davantage du côté de la génération et du clonage vocal.

Le rapport insiste notamment sur la préparation du texte : tableaux, notes de bas de page, images, noms propres, acronymes, nombres ou passages en langue étrangère doivent être transformés pour fonctionner à l’oral. Et la vérification humaine reste nécessaire, notamment lorsqu’une machine transforme incorrectement une donnée ou le sens d’une phrase.

Des économies, mais pas les 90 % parfois annoncés

L’argument économique est évidemment central. Une narration traditionnelle coûte suffisamment cher pour que des milliers de titres de fonds, ouvrages universitaires ou livres destinés à des marchés linguistiques réduits ne soient jamais adaptés en audio.

Mais le rapport refroidit certaines promesses commerciales des fournisseurs technologiques. Une fois intégrés la préparation du texte, les contrôles, les corrections, la postproduction et le mastering, les économies réelles seraient plutôt comprises entre 20 et 50 % à partir de la deuxième et de la troisième année d’utilisation, très loin des baisses de 85 à 95 % parfois avancées. Le contrôle qualité représente à lui seul un travail conséquent : les auteurs du rapport évaluent une passe de vérification à environ 1,2 fois la durée finale du livre audio.

L’enjeu économique reste néanmoins considérable : une estimation reprise dans l’étude avance qu’environ 5,1 millions de livres numériques n’ont toujours pas d’équivalent audio, essentiellement parce que leur adaptation traditionnelle ne serait pas rentable.

Autrement dit, l’IA pourrait moins servir à remplacer les productions existantes qu’à produire des livres audio qui, jusque-là, n’auraient jamais été enregistrés : fonds anciens, essais spécialisés, ouvrages académiques, petits marchés ou traductions vers des langues pour lesquelles le potentiel commercial ne justifie pas un passage en studio.

Trois livres audio pour trois économies différentes

Plutôt que d’opposer voix humaine et voix synthétique, ses auteurs imaginent finalement une production à trois vitesses.

Les grandes nouveautés, best-sellers, œuvres littéraires exigeantes et productions nécessitant une forte interprétation conserveraient une narration humaine « premium ». À l’autre extrémité, les ouvrages de fonds ou de niche économiquement impossibles à produire avec des comédiens pourraient recourir largement à une production synthétique. Entre les deux se développerait un modèle hybride, associant voix et décisions humaines à des outils d’IA - modèle que le rapport considère comme appelé à devenir le plus courant.

La frontière passe également par les genres. Les professionnels interrogés jugent la non-fiction informative, technique ou académique plus facilement automatisable. La fiction demeure beaucoup plus dépendante de l’interprétation humaine, avec ses personnages, ses rythmes, ses émotions, ses accents et ses changements de ton.

En France, Laure Saget, directrice générale d’Audiolib chez Hachette, explique dans le rapport que l’entreprise a déjà adapté ses processus de vérification pour intégrer des outils d’IA, mais insiste sur le maintien d’une supervision humaine à chaque étape et sur la transparence entre éditeurs, auteurs, interprètes et public.

Cette séparation pourrait à terme devenir également tarifaire. Plusieurs professionnels interrogés envisagent un marché où les versions largement produites avec l’IA seraient proposées moins cher, tandis que les livres enregistrés par des comédiens conserveraient un positionnement plus « premium ».

Les limitations imposées 

Les résultats les plus révélateurs concernent peut-être les critères de choix des outils. 86 % des répondants citent la qualité de la voix et la transparence sur les droits, 79 % la protection des données et des manuscrits. Le gain de temps et les économies n’arrivent qu’ensuite, cités par 44 %.

Le principal obstacle à son déploiement n’est d’ailleurs plus technique. La moitié des répondants citent en premier lieu les limitations imposées par des agents littéraires, des auteurs ou éditeurs refusant certains usages, ainsi que les restrictions de plateformes. Environ 10 % seulement évoquent comme obstacle principal les difficultés techniques d’intégration de l’IA dans leurs outils existants.

Même constat lorsque la question du clonage vocal est abordée : 90 % demandent davantage de transparence envers auteurs et auditeurs sur l’utilisation de l’IA, et 60 % insistent sur le consentement pour les voix clonées, des jeux de données légalement constitués et une rémunération équitable des interprètes.

Le rapport envisage d’ailleurs le clonage non seulement comme une menace, mais comme un droit susceptible d’être licencié : un comédien pourrait autoriser sa réplique numérique pour une série déterminée, une traduction ou un usage lié à l’accessibilité, contre rémunération. À condition que les contrats définissent précisément les usages, leur durée, leur renouvellement et permettent de refuser de nouvelles exploitations.

En Europe, depuis le 2 août 2026, l’AI Act impose notamment le marquage détectable des contenus audio générés artificiellement. Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général doivent aussi respecter le droit d’auteur européen, notamment les réservations de droits, et publier un résumé du contenu utilisé pour leur entraînement.

En France, une proposition de loi adoptée par le Sénat en avril puis par la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale en juin prévoit en outre qu’en cas de litige civil, l’utilisation d’une œuvre protégée par un système d’IA puisse être présumée dès lors qu’un indice la rend vraisemblable, sauf preuve contraire du fournisseur. Le texte n’a pas encore achevé son parcours parlementaire.

Les machines savent produire, mais les auditeurs suivent-ils ?

Aux États-Unis, les livres audio narrés par IA n’auraient représenté qu’environ 0,03 % du chiffre d’affaires du marché audio en 2025, selon l’Audio Publishers Association (APA). Son enquête sur les ventes, menée par Toluna, évalue le marché américain du livre audio à 2,43 milliards de dollars en 2025, en hausse de 9 %. Une autre enquête de l’APA, menée par Edison Research auprès des consommateurs, indique que seuls 16 % des auditeurs de livres audio ont déjà écouté un titre lu par une voix artificielle.

Un autre test cité dans l’étude nuance cependant le rejet supposé des voix synthétiques : pour des histoires comportant plusieurs personnages, des voix IA ont obtenu de meilleurs scores que des voix humaines sur certains critères lors d’une étude menée par Edison Research pour la société Spoken. Les narrateurs humains reprenaient toutefois l’avantage pour les passages d’exposition, sans dialogues entre plusieurs personnages. Ces résultats, réalisés dans un contexte particulier, ne permettent donc pas de conclure à une préférence générale du public pour la synthèse vocale.

En France, l’enjeu n’est déjà plus marginal : 10 millions de personnes ont écouté au moins un livre audio numérique en 2025, selon le baromètre Médiamétrie-Sofia-SNE-SGDL. L’auditeur de livre audio numérique a 31 ans en moyenne et 48 % de ces auditeurs sont abonnés à au moins une plateforme permettant la lecture ou l’écoute de livres.

L’arrivée de productions moins coûteuses pourrait donc alimenter un marché qui possède déjà un public important. Mais davantage de titres signifie aussi davantage de concurrence pour être découvert.

 « AI slop »

C’est l’autre risque identifié : plus la production devient facile, plus les plateformes peuvent être envahies de contenus médiocres. Michael Tamblyn, patron de Rakuten Kobo, parle dans le rapport d’« AI slop », cette masse de contenus générés à bas coût qui risque de noyer les œuvres travaillées et de dégrader la confiance des lecteurs.

Les professionnels interrogés restent malgré tout très optimistes sur la croissance : 44 % anticipent un effet fortement disruptif de l’IA sur le marché audio dans les trois prochaines années, 42 % une croissance plus modérée et seulement 14 % peu de changement.

Plusieurs envisagent, à moins de cinq ans, des livres audio qui ne seraient même plus des fichiers produits à l’avance : le texte serait généré à l’écoute, dans la langue et avec la voix choisies par l’utilisateur. Sur ce point, les auteurs du rapport estiment que l’obstacle pourrait devenir moins technologique que juridique, puisque chaque usage devra être couvert par les droits correspondants.

Crédits photo : 4system CC 0

 

Des manuscrits aux procès de Galilée

La Bibliothèque apostolique conserve un ensemble qui dépasse largement les seuls textes religieux : environ 180.000 manuscrits et documents d’archives, 2 millions de livres imprimés, quelque 8.300 incunables, 300.000 monnaies et médailles, plus de 100.000 estampes, dessins et plaques gravées, ainsi que plus de 150.000 photographies. Ses collections manuscrites comprennent notamment des textes grecs, latins et orientaux, des codex bibliques anciens, des manuscrits de Virgile et de Térence, des partitions, des correspondances et des autographes. La bibliothèque conserve également une quarantaine de manuscrits complets ou presque complets de la Divine Comédie, parmi lesquels le célèbre Dante Urbinate, copié au XVe siècle et illustré de 117 miniatures.

Les Archives apostoliques relèvent d’une autre logique : elles conservent les documents produits ou reçus par le gouvernement de l’Église et du Saint-Siège sur près de douze siècles, du VIIIe au XXe siècle. Plus de 600 fonds occupent aujourd’hui quelque 85 kilomètres linéaires de rayonnages. On y trouve les archives de la Curie, de plus de 75 nonciatures et délégations pontificales, de conciles, d’ordres religieux ou encore de grandes familles liées aux États pontificaux. Les chercheurs peuvent actuellement consulter les documents jusqu’à la fin du pontificat de Pie XII, en octobre 1958, rappelle le site des Archives.

Parmi les pièces les plus célèbres figurent le volume du procès de Galilée, le Privilegium Ottonianum de 962, écrit en lettres d’or sur parchemin pourpre, ou encore le Liber Diurnus Romanorum Pontificum, formulaire de la chancellerie pontificale remontant aux VIIIe-IXe siècles. Les fonds conservent aussi la lettre adressée en 1530 au pape Clément VII par des membres du Parlement anglais à propos du divorce d’Henri VIII. Autant de documents qui expliquent pourquoi l’extension annoncée ne répond pas seulement à un problème de stockage : elle concerne l’un des ensembles documentaires et bibliographiques les plus importants au monde pour l’histoire politique, religieuse, artistique et littéraire de l’Europe.

 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Au Mozambique, une foire du livre veut faire davantage qu’aligner des stands et organiser quelques signatures. Le Maputo International Book Fair entend réunir lecteurs et professionnels, avec échanges de droits, rendez-vous B2B, pitchs, formations et rencontres. Un dispositif assez classique à Francfort ou Bologne. Beaucoup moins dans un pays où l’association professionnelle ne recense que quelques dizaines d’éditeurs et sept libraires établis.

14/09/2026, 17:12

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En cassation, Pierre Perret a accusé Le Cherche-Midi de contrefaçon, en vin

Exclusif — La cour de cassation a mis un terme définitif, le 2 septembre dernier, à une procédure judiciaire qui accusait les éditions Le Cherche-Midi de contrefaçon des droits d'auteur. À l'origine de celle-ci, les Éditions Adèle, la société de l'auteur-compositeur Pierre Perret, qui contestait les conditions d'exploitation de son livre Ma vie en vin, paru en 2016.

14/09/2026, 16:17

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Marie Cobessi prend la direction générale de la Société Française du Livre

Fnac Darty nomme Marie Cobessi à la direction générale de la Société Française du Livre (SFL) à compter du 1er septembre 2026. Arrivée dans le groupe en 2020, elle présente un parcours davantage tourné vers la transformation, la performance et la logistique que vers l’édition : un profil qui correspond aux enjeux d’un grossiste chargé d’approvisionner bibliothèques, collectivités, établissements scolaires et professionnels du livre.

14/09/2026, 15:04

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Jour 2104 : "un thriller haletant mêlant intrigue privée et roman social"

Après cinq années d'écriture, l'autrice toulousaine Mabrouka Arnaud s'apprête à donner vie à son premier roman, Jour 2104, un thriller construit autour d'un cold case vieux de seize ans, à la fois captivant et résolument ancré dans son époque. Sans maison d'édition ni avance, elle choisit l'auto-édition et lance une campagne de financement participatif sur Ulule afin de financer l'impression et l'envoi de ce premier tirage. Projet porté par Marie Lafourcade et Mabrouka Arnaud.

14/09/2026, 12:45

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La Bibliothèque nationale suisse prépare sa métamorphose à 225 millions €

La demande de permis de construire pour la rénovation et l’agrandissement de la Bibliothèque nationale suisse vient d’être déposée. Le chantier doit commencer en 2027 et s’étendre jusqu’en 2034. Derrière la remise à niveau d’un monument de l’architecture moderne se dessine aussi une autre conception de la bibliothèque : davantage ouverte au public, pensée comme un lieu de rencontre autant que de conservation.

14/09/2026, 12:29

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Disparition d’Yves Schlirf, l'éditeur de XIII et de tant d'autres BD

Les éditions Kana et les Éditions Dargaud ont la douleur de vous faire part de la disparition d’Yves Schlirf, ce dimanche 13 septembre. Les premières pensées des deux structures « vont à sa compagne, Corine Jamar et à leurs deux filles, Eleni et Athina ».

14/09/2026, 10:42

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Puritanisme et censure : reserver des livres pour ados aux adultes

Un livre « Young Adult » est-il encore destiné aux adolescents quand l’administration définit le « jeune adulte » comme une personne de plus de 18 ans ? Dans le comté de Somerset, au Maryland, une nouvelle politique scolaire produit précisément ce télescopage. Adoptée le 18 août, aussitôt suspendue pour 60 jours par l’État, elle fait désormais l’objet d’un recours au nom du Freedom to Read Act et du Premier amendement.

12/09/2026, 13:00

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À Saumur, Violet’s Bookshop veut faire de la librairie un lieu où l’on reste

À la mi-octobre, Loane Hardel, 24 ans en décembre, ouvrira Violet’s Bookshop rue Saint-Jean, à Saumur. Pensée comme une librairie-café spécialisée en romance, fantasy, manga et lectures en anglais, l’adresse veut surtout devenir un lieu où l’on reste, entre ateliers, rencontres et créations artisanales. Derrière cet univers soigneusement imaginé se joue aussi un véritable pari entrepreneurial, financé entre apport personnel, emprunts et campagne participative.

11/09/2026, 18:11

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Féministe, antiraciste, abolitionniste : Olympe de Gouges, “aux antipodes des idées du RN”

Le Rassemblement national s'investit dans une nouvelle entreprise de mystification : le député d'extrême droite Jean-Philippe Tanguy (Somme) a ainsi proposé de faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon. Mais les combats de la femme de lettres et figure féministe restent radicalement contraires aux idées portées par le parti d'extrême droite.

11/09/2026, 16:20

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Günter Grass : les droits mondiaux passent chez S. Fischer

Après plus de trois décennies durant lesquelles Steidl a administré les droits mondiaux de Günter Grass, son œuvre littéraire et essayistique change de maison. S. Fischer en reprend l’exploitation internationale avec effet immédiat, aux termes d’un accord conclu avec la fondation Günter und Ute Grass. Un transfert majeur, annoncé quelques mois après une rupture que la fondation dit avoir motivée par des retards de paiement répétés.

11/09/2026, 13:13

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Femmes de résonance : quand la photographie raconte les luthières

Femmes de résonance : portraits de luthières est un projet photographique artistique et documentaire qui donne à voir 8 femmes et leur rapport singulier à la lutherie. Dans leur atelier, une envie : photographier les gestes, les lieux et les personnalités pour raconter un métier de précision, de patience et de transmission, où chaque instrument porte une part de l’histoire de celles qui le façonnent. La série rassemble 24 photographies organisées en 8 triptyques. Quatre triptyques seront présentés au Festival Photo de Vic-sur-Seille en octobre 2026. Un projet porté par Florence Sortelle.

11/09/2026, 11:48

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Mexique : 50 millions de pesos pour les livres en bibliothèque

Dix ans, selon le directeur du Fondo de Cultura Económica, que les bibliothèques publiques mexicaines n’avaient plus acheté de livres. Le gouvernement engage 50 millions de pesos de son budget 2026 pour renouveler leurs fonds, en privilégiant les éditeurs indépendants, petits et moyens. En parallèle, une TVA à taux zéro pour certaines librairies arrive devant le Congrès.

11/09/2026, 11:24

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Les Arènes et L’Iconoclaste : Gallimard entre au capital

Le groupe Margot, qui réunit Les Arènes, L’Iconoclaste et Collection Proche, recompose son capital. Sa holding familiale BSA a racheté les 49 % détenus par Editis depuis 2020, avant de céder 37 % à Madrigall. Une opération destinée à préparer la transmission aux filles de Laurent Beccaria et Sophie de Sivry, qui entraînera aussi, en 2028, le passage de la distribution d’Interforum à Sodis.

11/09/2026, 10:38

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Anthropic : 1,5 milliard $ à partager qui vire au casse-tête

Le règlement de 1,5 milliard de dollars conclu par Anthropic avec les titulaires de droits de centaines de milliers de livres devait transformer un contentieux sur le piratage en indemnisation. Il ouvre désormais une querelle beaucoup plus terre à terre : qui possède encore quels droits, et depuis quand ? Les avis envoyés début septembre aux demandeurs font apparaître des répartitions concurrentes entre auteurs et éditeurs, et parfois des agences littéraires parmi les réclamants.

10/09/2026, 16:28

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Manga : le Japon vise 1000 milliards de yens à l’étranger

Le manga plaît au monde entier. Tokyo aimerait désormais que la comptabilité suive. Dans sa stratégie 2026 pour les industries du divertissement et de la création, le ministère japonais de l’Économie (METI) fixe à la filière un objectif de 1000 milliards de yens de ventes internationales en 2033, contre 300 milliards en 2024. Pour y parvenir : développer l’offre légale, combattre le piratage et mieux capter au Japon les revenus générés hors de l’archipel.

10/09/2026, 14:55

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Shin’ichi Abe, maître du “manga du moi”, est mort

Figure singulière du manga alternatif japonais et l’un des grands représentants du watakushi manga, Shin’ichi Abe est mort le 4 septembre 2026, à l’âge de 76 ans. Son fils, le musicien Kôsei Abe, a annoncé sa disparition quelques jours plus tard. En France, l’œuvre du mangaka avait récemment retrouvé une nouvelle actualité avec la publication de Miyoko, humeur d’Asagaya (Cambourakis, trad. Ivan Chapuis-Belin), en février 2026.

10/09/2026, 13:34

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“On peut se battre et gagner” : un nouveau prix pour la liberté de publier

L'Union internationale des éditeurs (IPA, International Publishers Association) inaugure une nouvelle récompense, tournée vers la défense de la liberté d'expression, de publication et de choix dans ses lectures. Cinq organisations sont en lice pour cette première édition, dont le verdict sera rendu pendant la Foire du livre de Francfort.

10/09/2026, 13:14

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“Une ville de la taille de Rennes sans librairie” : 20 ans après, Les Buveurs d’Encre passe le relais

Ouverte en 2005 rue de Meaux, dans le 19e arrondissement de Paris, la librairie Les Buveurs d’Encre est à transmettre. Son fondateur, Yves Martin, souhaite, désormais, à 61 ans, passer le relais, avec l’espoir de voir un jeune libraire poursuivre l’histoire du lieu sans renoncer à son identité de commerce de proximité.

10/09/2026, 12:42

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Récupération : le RN veut faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon

Exclusif — L'autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791) n'a définitivement rien fait pour mériter ça. Le Rassemblement national, par une proposition de résolution du député Jean-Philippe Tanguy (Somme), propose de la faire entrer au Panthéon. Un féminisme d'affichage qui, pour le parti d'extrême droite, constitue une énième opération de dédiabolisation.

10/09/2026, 12:09

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Drooms : Quand l’Art devient une arme

Après plus de quatorze années de création, Rupert Wach, jeune auteur corse, prépare la sortie du troisième tome de sa saga Drooms. La série explore l’identité, les discriminations, l’injustice et l’introspection à travers le parcours de personnages confrontés à un monde où chacun doit trouver sa place. Profondément inspiré par la Corse, le récit fait de ses paysages un élément à part entière de son univers et interroge l’appartenance, les origines et le rapport que nous entretenons avec ce qui nous construit. Entre aventure, dark fantasy et questionnement intime, Drooms propose une écriture sombre et engagée. Projet porté par Piumaginaire éditions. 

10/09/2026, 10:29

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Galignani ouvre une librairie chez Sotheby’s à Paris

À partir du 10 septembre, la librairie Galignani s'installe chez Sotheby's, au 83 rue du Faubourg Saint-Honoré. Baptisé « Galignani chez Sotheby's », ce nouvel espace proposera des livres choisis en fonction de l'actualité culturelle, mais aussi des expositions, collections et œuvres appelées à passer sous le marteau de la maison de ventes. Rencontres, signatures et ateliers doivent compléter la programmation tout au long de l'année.

09/09/2026, 17:27

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États-Unis : les revenus de l’édition bondissent de 11 % en juin

Les éditeurs américains participant au StatShot de l’Association of American Publishers ont déclaré 936,3 millions $ de recettes nettes en juin 2026, soit 11 % de plus qu’un an auparavant. Le livre grand public fait encore mieux, à +12,1 %. Sur six mois, la progression se révèle plus sage, mais s’accélère : +3,9 % tous secteurs confondus. Et cette fois, le papier a clairement pris sa part.

09/09/2026, 17:24

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Dans le Morvan, un vétérinaire voit apparaître d’étranges taches bleues

Les Hallucinés : un carnage dans un hameau, un vétérinaire qui broie du noir, un flic bien abîmé, une hackeuse en chemisier à fleurs : bienvenue dans le Morvan. Par Pierre-Olivier Capéran.

09/09/2026, 16:45

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Pour Microsoft, les IA génératives “ne se substituent pas aux livres protégés”

Microsoft, qui détient à ce jour 27 % du capital d'OpenAI, la société derrière l'outil d'intelligence artificielle générative ChatGPT, a défendu devant la justice américaine un « usage transformatif » des œuvres protégées par le droit d'auteur. Si elle était adoptée par le juge, cette analyse pourrait faire bénéficier l'entrainement des larges modèles de langage d'une exception au copyright, dans le cadre du « fair use ».

09/09/2026, 16:37

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Louis Constantin, le graphiste qui donna un visage à "Biblio”, est mort

Graphiste et illustrateur étroitement lié à l'histoire récente du livre français, Louis Constantin est mort en août, à l'âge de 66 ans. À tout juste 22 ans, il remportait en 1982 un concours international organisé pour réinventer l'identité du Livre de Poche : son projet donnera finalement naissance à celle de la nouvelle collection « Biblio ». Il travaillera ensuite pour de nombreux éditeurs, de Hachette à L'Asiathèque, et accompagnera aussi par ses images plusieurs générations de jeunes lecteurs.

09/09/2026, 13:30

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Plus de cinq millions de mots d'un prestigieux auteur Palestinien à l’abri à Édimbourg

Le 3 septembre, l’Université d’Édimbourg a célébré l’arrivée des archives de Raja Shehadeh : des dizaines de milliers de pages, plus de cinq millions de mots et les papiers de son père, Aziz. Conservé en Écosse et numérisé avec Exeter, l’ensemble couvre presque un siècle d’histoire palestinienne. Deux ans de travail auront été nécessaires pour le mettre à l’abri.

09/09/2026, 12:52

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Une société de vidéosurveillance condamnée pour le vol d'une illustration

Exclusif — La société ACVS, basée à Marseille, propose depuis sa création en 2016 des solutions de télé et de vidéosurveillance, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens. Elle n'a pas hésité, pour autant, à s'approprier le travail d'un illustrateur, Christopher Evans, d'après un jugement du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 27 août dernier. La société a été reconnue coupable d'actes de contrefaçon de droit d'auteur sur une période de cinq années.

09/09/2026, 12:41

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Pour 3000 couronnes, GoRead traduit un roman par IA

Trois mille couronnes suédoises — environ 270 € — pour faire passer un roman de 80.000 mots dans une autre langue. GoRead, la plateforme d’autoédition cofondée par Jonas Tellander, cofondateur de Storytel, ajoute la traduction automatique à sa chaîne de production. Neuf langues sont proposées, sans relecture humaine systématique. Un tarif qui change l’échelle économique de l’opération, sans faire disparaître les questions de droits.

09/09/2026, 12:18

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Kamel Daoud relaxé en diffamation, l’affaire Houris continue

Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé, ce mardi 8 septembre, Kamel Daoud dans le procès en diffamation engagé par Saâda Arbane. Une décision favorable au prix Goncourt 2024, mais qui ne clôt nullement l’affaire autour de Houris : cette procédure portait sur des propos tenus par l’écrivain dans Le Figaro, et non sur l’accusation centrale de la jeune femme, qui affirme que des éléments de sa vie privée ont été utilisés pour construire le personnage d’Aube.

08/09/2026, 15:57

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Avec ses “manuels libres”, la région Île-de-France aurait outrepassé ses compétences

Ce 4 septembre, la rapporteure publique a présenté ses conclusions devant la Cour administrative d'appel de Paris, saisie par la région Île-de-France, dont la politique en matière de fourniture de manuels scolaires « libres », via la plateforme numérique Pearltrees, est contestée par plusieurs éditeurs privés. Elle considère que la région n'a aucune compétence pour éditer des manuels scolaires.

08/09/2026, 13:09

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La Région Sud veut intégrer l'agence régionale du livre à Arsud

Exclusif — Confrontée à une baisse de ses ressources, l'Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d'Azur a été contrainte d'annuler plusieurs journées professionnelles prévues en septembre et octobre. La Région Sud, principale financeuse, confirme que sa contribution s'élève pour l'instant à 374.000 € en 2026, soit les 2/3 du montant attribué l'année précédente. Et envisage une intégration de l'agence au sein d'Arsud, établissement public administratif tourné vers la filière culturelle.

08/09/2026, 13:05

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Le Groupe NAP rachète le grossiste Le Comptoir du Livre

Le Groupe NAP, propriétaire des enseignes Maison de la Presse et Point Plus, annonce l'acquisition du grossiste Le Comptoir du Livre, un distributeur dont la création remonte à 1969. Cette intégration, qui comprend deux plateformes logistiques à Toulouse et Bordeaux, assurera « un accès rapide, diversifié et de qualité à toute l’offre éditoriale », assure la structure.

08/09/2026, 09:43

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Et si l’école redevenait une aventure ? 10 ans d'enseignement pas comme les autres

Après avoir passé dix ans à inventer toutes sortes d’aventures pour mes élèves, je sentais que ma besace à rêves débordait de toutes parts. Il a fallu bien que je les range quelque part pour ne pas les perdre, alors je me suis mise à écrire comme je m’étais mise à enseigner : en racontant une histoire. Par Marion Fellrath.

07/09/2026, 17:02

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Une grève des libraires, pour “faire souffler un vent nouveau sur la branche”

Ce mardi 8 septembre sera marqué par une mobilisation sans doute inédite, en tout cas rarissime : les libraires de la France entière sont en effet invités à débrayer, afin de peser sur les négociations annuelles obligatoires engagées avec le Syndicat de la librairie française, organisation patronale du secteur. La CGT, à l'origine de l'appel à la grève, espère instaurer un nouveau rapport de force et porter des revendications sur les salaires et les dispositions de la convention collective.

07/09/2026, 16:28

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