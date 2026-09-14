Livre audio : 85 % des professionnels interrogés utilisent déjà l’IA

L’intelligence artificielle est déjà utilisée dans la production de livres audio, mais pas forcément là où le grand public l’imagine.

Dans Who Is Narrating the Future ?, un rapport publié ce septembre 2026 par la Frankfurter Buchmesse et Dosdoce, cabinet espagnol spécialisé depuis 2004 dans la transformation numérique des industries culturelles, 85 % des répondants déclarent utiliser des outils d’IA à au moins une étape de leur production audio. Et 17 % les ont intégrés dans plus de six étapes de leur chaîne de travail.

L’étude s’appuie sur les réponses de 53 éditeurs, studios et distributeurs, complétées par les contributions de 32 autres professionnels.

La moitié des répondants sont des studios de production, 36 % des éditeurs et 14 % des plateformes ou distributeurs, répartis entre l’Europe, les Amériques, l’Afrique et le Moyen-Orient. Il s’agit donc davantage d’une photographie de professionnels déjà concernés par l’audio que d’un sondage représentatif de toute l’édition.

L’IA ne signifie pas forcément une voix artificielle

L’un des enseignements de ce rapport : utiliser de l’IA pour fabriquer un livre audio ne veut pas nécessairement dire remplacer le comédien par une voix synthétique.

Plus de 90 % des professionnels interrogés estiment d’ailleurs que l’intérêt immédiat de l’IA se situe moins dans l’interprétation que dans les coulisses de la production : préparation des textes, contrôle qualité, automatisation des tâches ou génération de métadonnées.

Les outils interviennent ainsi dans la préparation et l’adaptation du texte, les guides de prononciation, l’analyse éditoriale, le contrôle qualité, l’alignement entre texte et enregistrement ou encore certaines tâches de postproduction. Claude et ChatGPT sont par exemple cités pour l’analyse, l’adaptation des textes, la préparation du casting ou les prononciations. Pozotron pour la détection d’erreurs et le contrôle texte-audio. ElevenLabs apparaît davantage du côté de la génération et du clonage vocal.

Le rapport insiste notamment sur la préparation du texte : tableaux, notes de bas de page, images, noms propres, acronymes, nombres ou passages en langue étrangère doivent être transformés pour fonctionner à l’oral. Et la vérification humaine reste nécessaire, notamment lorsqu’une machine transforme incorrectement une donnée ou le sens d’une phrase.

Des économies, mais pas les 90 % parfois annoncés

L’argument économique est évidemment central. Une narration traditionnelle coûte suffisamment cher pour que des milliers de titres de fonds, ouvrages universitaires ou livres destinés à des marchés linguistiques réduits ne soient jamais adaptés en audio.

Mais le rapport refroidit certaines promesses commerciales des fournisseurs technologiques. Une fois intégrés la préparation du texte, les contrôles, les corrections, la postproduction et le mastering, les économies réelles seraient plutôt comprises entre 20 et 50 % à partir de la deuxième et de la troisième année d’utilisation, très loin des baisses de 85 à 95 % parfois avancées. Le contrôle qualité représente à lui seul un travail conséquent : les auteurs du rapport évaluent une passe de vérification à environ 1,2 fois la durée finale du livre audio.

L’enjeu économique reste néanmoins considérable : une estimation reprise dans l’étude avance qu’environ 5,1 millions de livres numériques n’ont toujours pas d’équivalent audio, essentiellement parce que leur adaptation traditionnelle ne serait pas rentable.

Autrement dit, l’IA pourrait moins servir à remplacer les productions existantes qu’à produire des livres audio qui, jusque-là, n’auraient jamais été enregistrés : fonds anciens, essais spécialisés, ouvrages académiques, petits marchés ou traductions vers des langues pour lesquelles le potentiel commercial ne justifie pas un passage en studio.

Trois livres audio pour trois économies différentes

Plutôt que d’opposer voix humaine et voix synthétique, ses auteurs imaginent finalement une production à trois vitesses.

Les grandes nouveautés, best-sellers, œuvres littéraires exigeantes et productions nécessitant une forte interprétation conserveraient une narration humaine « premium ». À l’autre extrémité, les ouvrages de fonds ou de niche économiquement impossibles à produire avec des comédiens pourraient recourir largement à une production synthétique. Entre les deux se développerait un modèle hybride, associant voix et décisions humaines à des outils d’IA - modèle que le rapport considère comme appelé à devenir le plus courant.

La frontière passe également par les genres. Les professionnels interrogés jugent la non-fiction informative, technique ou académique plus facilement automatisable. La fiction demeure beaucoup plus dépendante de l’interprétation humaine, avec ses personnages, ses rythmes, ses émotions, ses accents et ses changements de ton.

En France, Laure Saget, directrice générale d’Audiolib chez Hachette, explique dans le rapport que l’entreprise a déjà adapté ses processus de vérification pour intégrer des outils d’IA, mais insiste sur le maintien d’une supervision humaine à chaque étape et sur la transparence entre éditeurs, auteurs, interprètes et public.

Cette séparation pourrait à terme devenir également tarifaire. Plusieurs professionnels interrogés envisagent un marché où les versions largement produites avec l’IA seraient proposées moins cher, tandis que les livres enregistrés par des comédiens conserveraient un positionnement plus « premium ».

Les limitations imposées

Les résultats les plus révélateurs concernent peut-être les critères de choix des outils. 86 % des répondants citent la qualité de la voix et la transparence sur les droits, 79 % la protection des données et des manuscrits. Le gain de temps et les économies n’arrivent qu’ensuite, cités par 44 %.

Le principal obstacle à son déploiement n’est d’ailleurs plus technique. La moitié des répondants citent en premier lieu les limitations imposées par des agents littéraires, des auteurs ou éditeurs refusant certains usages, ainsi que les restrictions de plateformes. Environ 10 % seulement évoquent comme obstacle principal les difficultés techniques d’intégration de l’IA dans leurs outils existants.

Même constat lorsque la question du clonage vocal est abordée : 90 % demandent davantage de transparence envers auteurs et auditeurs sur l’utilisation de l’IA, et 60 % insistent sur le consentement pour les voix clonées, des jeux de données légalement constitués et une rémunération équitable des interprètes.

Le rapport envisage d’ailleurs le clonage non seulement comme une menace, mais comme un droit susceptible d’être licencié : un comédien pourrait autoriser sa réplique numérique pour une série déterminée, une traduction ou un usage lié à l’accessibilité, contre rémunération. À condition que les contrats définissent précisément les usages, leur durée, leur renouvellement et permettent de refuser de nouvelles exploitations.

En Europe, depuis le 2 août 2026, l’AI Act impose notamment le marquage détectable des contenus audio générés artificiellement. Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général doivent aussi respecter le droit d’auteur européen, notamment les réservations de droits, et publier un résumé du contenu utilisé pour leur entraînement.

En France, une proposition de loi adoptée par le Sénat en avril puis par la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale en juin prévoit en outre qu’en cas de litige civil, l’utilisation d’une œuvre protégée par un système d’IA puisse être présumée dès lors qu’un indice la rend vraisemblable, sauf preuve contraire du fournisseur. Le texte n’a pas encore achevé son parcours parlementaire.

Les machines savent produire, mais les auditeurs suivent-ils ?

Aux États-Unis, les livres audio narrés par IA n’auraient représenté qu’environ 0,03 % du chiffre d’affaires du marché audio en 2025, selon l’Audio Publishers Association (APA). Son enquête sur les ventes, menée par Toluna, évalue le marché américain du livre audio à 2,43 milliards de dollars en 2025, en hausse de 9 %. Une autre enquête de l’APA, menée par Edison Research auprès des consommateurs, indique que seuls 16 % des auditeurs de livres audio ont déjà écouté un titre lu par une voix artificielle.

Un autre test cité dans l’étude nuance cependant le rejet supposé des voix synthétiques : pour des histoires comportant plusieurs personnages, des voix IA ont obtenu de meilleurs scores que des voix humaines sur certains critères lors d’une étude menée par Edison Research pour la société Spoken. Les narrateurs humains reprenaient toutefois l’avantage pour les passages d’exposition, sans dialogues entre plusieurs personnages. Ces résultats, réalisés dans un contexte particulier, ne permettent donc pas de conclure à une préférence générale du public pour la synthèse vocale.

En France, l’enjeu n’est déjà plus marginal : 10 millions de personnes ont écouté au moins un livre audio numérique en 2025, selon le baromètre Médiamétrie-Sofia-SNE-SGDL. L’auditeur de livre audio numérique a 31 ans en moyenne et 48 % de ces auditeurs sont abonnés à au moins une plateforme permettant la lecture ou l’écoute de livres.

L’arrivée de productions moins coûteuses pourrait donc alimenter un marché qui possède déjà un public important. Mais davantage de titres signifie aussi davantage de concurrence pour être découvert.

« AI slop »

C’est l’autre risque identifié : plus la production devient facile, plus les plateformes peuvent être envahies de contenus médiocres. Michael Tamblyn, patron de Rakuten Kobo, parle dans le rapport d’« AI slop », cette masse de contenus générés à bas coût qui risque de noyer les œuvres travaillées et de dégrader la confiance des lecteurs.

Les professionnels interrogés restent malgré tout très optimistes sur la croissance : 44 % anticipent un effet fortement disruptif de l’IA sur le marché audio dans les trois prochaines années, 42 % une croissance plus modérée et seulement 14 % peu de changement.

Plusieurs envisagent, à moins de cinq ans, des livres audio qui ne seraient même plus des fichiers produits à l’avance : le texte serait généré à l’écoute, dans la langue et avec la voix choisies par l’utilisateur. Sur ce point, les auteurs du rapport estiment que l’obstacle pourrait devenir moins technologique que juridique, puisque chaque usage devra être couvert par les droits correspondants.

Crédits photo : 4system CC 0

Des manuscrits aux procès de Galilée La Bibliothèque apostolique conserve un ensemble qui dépasse largement les seuls textes religieux : environ 180.000 manuscrits et documents d’archives, 2 millions de livres imprimés, quelque 8.300 incunables, 300.000 monnaies et médailles, plus de 100.000 estampes, dessins et plaques gravées, ainsi que plus de 150.000 photographies. Ses collections manuscrites comprennent notamment des textes grecs, latins et orientaux, des codex bibliques anciens, des manuscrits de Virgile et de Térence, des partitions, des correspondances et des autographes. La bibliothèque conserve également une quarantaine de manuscrits complets ou presque complets de la Divine Comédie, parmi lesquels le célèbre Dante Urbinate, copié au XVe siècle et illustré de 117 miniatures. Les Archives apostoliques relèvent d’une autre logique : elles conservent les documents produits ou reçus par le gouvernement de l’Église et du Saint-Siège sur près de douze siècles, du VIIIe au XXe siècle. Plus de 600 fonds occupent aujourd’hui quelque 85 kilomètres linéaires de rayonnages. On y trouve les archives de la Curie, de plus de 75 nonciatures et délégations pontificales, de conciles, d’ordres religieux ou encore de grandes familles liées aux États pontificaux. Les chercheurs peuvent actuellement consulter les documents jusqu’à la fin du pontificat de Pie XII, en octobre 1958, rappelle le site des Archives. Parmi les pièces les plus célèbres figurent le volume du procès de Galilée, le Privilegium Ottonianum de 962, écrit en lettres d’or sur parchemin pourpre, ou encore le Liber Diurnus Romanorum Pontificum, formulaire de la chancellerie pontificale remontant aux VIIIe-IXe siècles. Les fonds conservent aussi la lettre adressée en 1530 au pape Clément VII par des membres du Parlement anglais à propos du divorce d’Henri VIII. Autant de documents qui expliquent pourquoi l’extension annoncée ne répond pas seulement à un problème de stockage : elle concerne l’un des ensembles documentaires et bibliographiques les plus importants au monde pour l’histoire politique, religieuse, artistique et littéraire de l’Europe.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com