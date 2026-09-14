Après 37 ans chez Dargaud, François Le Bescond prépare son départ

Jusqu’alors directrice éditoriale adjointe, Pauline Mermet connaît déjà largement la maison, qu’elle a rejointe en 2010. François Le Bescond, l’actuel directeur éditorial, restera chez Dargaud jusqu’à la fin avril 2027 dans une fonction de directeur littéraire rattaché à la direction générale.

De Capsule Cosmique à la direction éditoriale de Dargaud

Diplômée de Sciences Po et titulaire d’un master d’édition, Pauline Mermet travaille dans la bande dessinée depuis plus de 20 ans. Elle commence comme secrétaire de rédaction de Capsule Cosmique, magazine jeunesse publié par Milan Presse entre 2004 et 2006, avant de devenir éditrice chez Bayard.

Elle rejoint ensuite Dargaud, où elle devient directrice de collection puis directrice éditoriale adjointe. Au fil des années, elle accompagne notamment des auteurs comme Marion Montaigne, Mathieu Sapin, Mathieu Burniat, Aude Picault ou encore Sylvain Vallée. Elle a par exemple suivi avec Marion Montaigne la réalisation de Dans la combi de Thomas Pesquet, récompensé par le Prix du public au Festival d’Angoulême en 2018.

« Pauline possède une connaissance approfondie de notre métier, de nos auteurs et de nos enjeux. Son expérience, son exigence éditoriale et sa vision seront des atouts déterminants pour poursuivre le développement de Dargaud et accompagner les talents qui font la richesse de notre catalogue », souligne Stéphane Aznar, directeur général de Dargaud.

Charivari, première étape d’une évolution

Sa promotion intervient moins de deux ans après la création de Charivari, label qu’elle a lancé au sein de Dargaud en 2025 et qu’elle dirige. Pensé comme une structure éditoriale plus resserrée, Charivari publie une dizaine de bandes dessinées par an, entre récits intimistes, reportages, non-fiction et séries destinées à la jeunesse.

Le catalogue rassemble notamment Mathieu Sapin, Marion Montaigne, Jean Harambat ou Mathieu Burniat. Pauline Mermet expliquait au lancement vouloir disposer d’une structure plus petite permettant de mieux accompagner et mettre en avant chaque œuvre, tout en conservant l’appui de Dargaud. Le label accueille aussi bien des projets pour adultes que des créations jeunesse, comme Foudroyants.

Cette expérience lui aura donc permis de piloter une ligne éditoriale propre avant de prendre la responsabilité de l’ensemble de la direction éditoriale française de la maison.

Les 80 ans de Lucky Luke

Entré dans la maison en 1989, François Le Bescond aura passé 38 ans dans la maison au moment de son départ. Directeur éditorial adjoint aux côtés de Guy Vidal puis de Philippe Ostermann, il avait été nommé directeur éditorial en 2017.

Dargaud lui attribue un rôle important dans la constitution et le développement de son catalogue contemporain. La transition retenue doit lui permettre de continuer à suivre personnellement les auteurs dont il est l’éditeur plutôt que d’organiser une rupture immédiate. Après avril 2027, la maison précise qu’il pourra encore intervenir sur certains projets comme éditeur indépendant.

Son maintien à la tête éditoriale de Lucky Luke n’est pas anodin : le personnage de Morris célèbre ses 80 ans en 2026, avec une programmation particulièrement chargée : expositions, adaptations audiovisuelles, rééditions et nouveaux albums. Le prochain volume de la série régulière, Saint Lucky Luke, scénarisé par Jul et dessiné par Achdé, doit paraître le 6 novembre prochain.

Un marché de la BD en recul

Fondé en 1936, Dargaud reste porté par des séries majeures comme Lucky Luke, Blueberry, Valérian, Blacksad ou XIII, tout en développant romans graphiques, documentaires et créations jeunesse.

Filiale de Média-Participations, qui rassemble notamment Dupuis, Le Lombard, Kana, Urban Comics, Fleurus, La Martinière et Le Seuil, Dargaud n’est pas épargné par le ralentissement du marché.

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Son chiffre d’affaires est passé de 40,6 à 33,6 millions €, soit une baisse de 17,3 %. L’activité courante de la maison - ventes, coûts de production, fonctionnement - n’a pas été rentable sur l’exercice : Dargaud affiche une perte d’exploitation d’environ 245.000 €, contre un léger bénéfice un an plus tôt.

Dargaud reste néanmoins largement bénéficiaire en 2025, avec 4,4 millions € de résultat net, grâce notamment à un résultat financier positif de 4,7 millions €.

Par Hocine Bouhadjera

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