Après 37 ans chez Dargaud, François Le Bescond prépare son départ

Dargaud France confie sa direction éditoriale à Pauline Mermet, en poste depuis le 7 septembre 2026. Cette promotion s’accompagne d’une transition de plusieurs mois avec François Le Bescond : après 37 ans dans la maison, celui-ci quittera Dargaud fin avril 2027, tout en conservant jusque-là le suivi de ses auteurs et la responsabilité éditoriale de Lucky Luke.
Le 14/09/2026 à 15:24 par Hocine Bouhadjera
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14/09/2026 à 15:24
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Jusqu’alors directrice éditoriale adjointe, Pauline Mermet connaît déjà largement la maison, qu’elle a rejointe en 2010. François Le Bescond, l’actuel directeur éditorial, restera chez Dargaud jusqu’à la fin avril 2027 dans une fonction de directeur littéraire rattaché à la direction générale.
Diplômée de Sciences Po et titulaire d’un master d’édition, Pauline Mermet travaille dans la bande dessinée depuis plus de 20 ans. Elle commence comme secrétaire de rédaction de Capsule Cosmique, magazine jeunesse publié par Milan Presse entre 2004 et 2006, avant de devenir éditrice chez Bayard.
Elle rejoint ensuite Dargaud, où elle devient directrice de collection puis directrice éditoriale adjointe. Au fil des années, elle accompagne notamment des auteurs comme Marion Montaigne, Mathieu Sapin, Mathieu Burniat, Aude Picault ou encore Sylvain Vallée. Elle a par exemple suivi avec Marion Montaigne la réalisation de Dans la combi de Thomas Pesquet, récompensé par le Prix du public au Festival d’Angoulême en 2018.
« Pauline possède une connaissance approfondie de notre métier, de nos auteurs et de nos enjeux. Son expérience, son exigence éditoriale et sa vision seront des atouts déterminants pour poursuivre le développement de Dargaud et accompagner les talents qui font la richesse de notre catalogue », souligne Stéphane Aznar, directeur général de Dargaud.
Sa promotion intervient moins de deux ans après la création de Charivari, label qu’elle a lancé au sein de Dargaud en 2025 et qu’elle dirige. Pensé comme une structure éditoriale plus resserrée, Charivari publie une dizaine de bandes dessinées par an, entre récits intimistes, reportages, non-fiction et séries destinées à la jeunesse.
Le catalogue rassemble notamment Mathieu Sapin, Marion Montaigne, Jean Harambat ou Mathieu Burniat. Pauline Mermet expliquait au lancement vouloir disposer d’une structure plus petite permettant de mieux accompagner et mettre en avant chaque œuvre, tout en conservant l’appui de Dargaud. Le label accueille aussi bien des projets pour adultes que des créations jeunesse, comme Foudroyants.
Cette expérience lui aura donc permis de piloter une ligne éditoriale propre avant de prendre la responsabilité de l’ensemble de la direction éditoriale française de la maison.
Entré dans la maison en 1989, François Le Bescond aura passé 38 ans dans la maison au moment de son départ. Directeur éditorial adjoint aux côtés de Guy Vidal puis de Philippe Ostermann, il avait été nommé directeur éditorial en 2017.
Dargaud lui attribue un rôle important dans la constitution et le développement de son catalogue contemporain. La transition retenue doit lui permettre de continuer à suivre personnellement les auteurs dont il est l’éditeur plutôt que d’organiser une rupture immédiate. Après avril 2027, la maison précise qu’il pourra encore intervenir sur certains projets comme éditeur indépendant.
Son maintien à la tête éditoriale de Lucky Luke n’est pas anodin : le personnage de Morris célèbre ses 80 ans en 2026, avec une programmation particulièrement chargée : expositions, adaptations audiovisuelles, rééditions et nouveaux albums. Le prochain volume de la série régulière, Saint Lucky Luke, scénarisé par Jul et dessiné par Achdé, doit paraître le 6 novembre prochain.
Fondé en 1936, Dargaud reste porté par des séries majeures comme Lucky Luke, Blueberry, Valérian, Blacksad ou XIII, tout en développant romans graphiques, documentaires et créations jeunesse.
Filiale de Média-Participations, qui rassemble notamment Dupuis, Le Lombard, Kana, Urban Comics, Fleurus, La Martinière et Le Seuil, Dargaud n’est pas épargné par le ralentissement du marché.
À LIRE - Après Bragelonne, Alain Névant parie sur les “grands anciens” de l’édition
Son chiffre d’affaires est passé de 40,6 à 33,6 millions €, soit une baisse de 17,3 %. L’activité courante de la maison - ventes, coûts de production, fonctionnement - n’a pas été rentable sur l’exercice : Dargaud affiche une perte d’exploitation d’environ 245.000 €, contre un léger bénéfice un an plus tôt.
Dargaud reste néanmoins largement bénéficiaire en 2025, avec 4,4 millions € de résultat net, grâce notamment à un résultat financier positif de 4,7 millions €.
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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08/09/2026, 15:57
Ce 4 septembre, la rapporteure publique a présenté ses conclusions devant la Cour administrative d'appel de Paris, saisie par la région Île-de-France, dont la politique en matière de fourniture de manuels scolaires « libres », via la plateforme numérique Pearltrees, est contestée par plusieurs éditeurs privés. Elle considère que la région n'a aucune compétence pour éditer des manuels scolaires.
08/09/2026, 13:09
Exclusif — Confrontée à une baisse de ses ressources, l'Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d'Azur a été contrainte d'annuler plusieurs journées professionnelles prévues en septembre et octobre. La Région Sud, principale financeuse, confirme que sa contribution s'élève pour l'instant à 374.000 € en 2026, soit les 2/3 du montant attribué l'année précédente. Et envisage une intégration de l'agence au sein d'Arsud, établissement public administratif tourné vers la filière culturelle.
08/09/2026, 13:05
Le Groupe NAP, propriétaire des enseignes Maison de la Presse et Point Plus, annonce l'acquisition du grossiste Le Comptoir du Livre, un distributeur dont la création remonte à 1969. Cette intégration, qui comprend deux plateformes logistiques à Toulouse et Bordeaux, assurera « un accès rapide, diversifié et de qualité à toute l’offre éditoriale », assure la structure.
08/09/2026, 09:43
Après avoir passé dix ans à inventer toutes sortes d’aventures pour mes élèves, je sentais que ma besace à rêves débordait de toutes parts. Il a fallu bien que je les range quelque part pour ne pas les perdre, alors je me suis mise à écrire comme je m’étais mise à enseigner : en racontant une histoire. Par Marion Fellrath.
07/09/2026, 17:02
Ce mardi 8 septembre sera marqué par une mobilisation sans doute inédite, en tout cas rarissime : les libraires de la France entière sont en effet invités à débrayer, afin de peser sur les négociations annuelles obligatoires engagées avec le Syndicat de la librairie française, organisation patronale du secteur. La CGT, à l'origine de l'appel à la grève, espère instaurer un nouveau rapport de force et porter des revendications sur les salaires et les dispositions de la convention collective.
07/09/2026, 16:28
Sollicitée par la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est prononcée sur le cas d'une reproduction d'un texte publié sur les réseaux sociaux par un quotidien en ligne. Malgré sa longueur modeste (22 lignes seulement), la publication peut être qualifiée d'« œuvre », selon la Cour, et le média qui l'a reproduite sans l'accord de son autrice pourrait avoir commis une infraction au droit d'auteur...
07/09/2026, 11:50
Après plusieurs mois d'incertitude, la Direction régionale des affaires culturelles de Centre-Val de Loire a finalement trouvé sa directrice, en la personne de Naïma Ramalingom. Elle prend la relève de Christine Diacon, en poste depuis 2022.
07/09/2026, 10:01
À Detroit, John K. King Used & Rare Books abrite plus d’un million de volumes. Le 30 août, le tri d’une caisse de vieux flacons y a fait surgir un invité autrement moins fréquentable : un récipient étiqueté « acide picrique », daté de 1901, dont le contenu présentait des cristaux. Le lendemain, pompiers, spécialistes des matières dangereuses et démineurs ont bouclé le secteur. Aucun blessé n’a été signalé, pas plus que de pages froissées.
06/09/2026, 14:51
À Barbès, le plan de transformation de Gibert rencontre désormais une opposition bien identifiée. Lancée le 25 août par Valérie Van den Bos, libraire jeunesse, élue CGT au CSE de Gibert Joseph Paris et représentante de proximité du magasin, une pétition contre la fermeture du site a dépassé les 2000 signatures. Elle défend les 22 salariés de l'établissement, sa clientèle et le maintien d'une offre culturelle de proximité – le groupe, placé en redressement judiciaire fin avril, prévoit 84 suppressions de postes.
05/09/2026, 11:30
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