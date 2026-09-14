On sait d’emblée qu’on doit s’attendre au pire

Dans une ferme isolée des Pyrénées, cinq frères et sœurs reviennent auprès d’un père agonisant. Au départ, presque rien qui ne ressemble à une réunion de famille sous tension : des rancœurs anciennes, des places assignées, des silences, des choix de vie mal acceptés. Puis l’orage éclate, les téléphones sont confisqués, la maison se referme. Et ce qui relevait du drame familial commence à glisser ailleurs. Vers une horreur qui, selon Raphaël, libraire à la Librairie Forum de Saint-Étienne, ne cherche jamais à ménager son lecteur.

Il nous présente l'ouvrage dans cette nouvelle émission, Paroles de libraires :

Je ne suis pas venu apporter la paix tient d’abord par sa promesse physique. Il parle d’une « expérience singulière, viscérale, organique et très dérangeante », d’un huis clos où la tension monte sans relâche, jusqu’à un final qu’il décrit comme une apothéose. Raphaël va jusqu’à évoquer « la lecture d’horreur la plus jouissive » que l’on puisse faire cette année.

Mais le roman de Nicolas Martin, publié aux éditions Au diable vauvert, ne s’installe pas seulement dans l’excès. Sa première menace est intime. Judith, le patriarche, Maud, la fratrie : chacun occupe une place précise dans la mécanique familiale. Marie et Pierre, les jumeaux, apportent une forme de complicité ; les autres frères et sœurs apparaissent d’abord plus ambivalents, parfois égoïstes, avant que leurs blessures ne deviennent lisibles. Judith et le père incarnent, eux, la froideur et la rigidité. Maud, elle, fait entrer le malaise.

C’est là que, pour Raphaël, le livre devient le plus inconfortable. Nicolas Martin parvient, dit-il, à « transformer des mécanismes familiaux ordinaires en véritables cauchemars ». L’horreur surnaturelle autorise une distance : on sait qu’elle est fausse. L’autre, celle qui vient des rapports de domination, des humiliations, des non-dits, reste plus proche. Le roman travaille cette frontière jusqu’à rendre la violence familiale presque palpable.

Le titre lui-même prend alors une valeur de programme. Raphaël y voit une référence biblique ironique : la famille devrait porter l’amour, la solidarité, la cohésion ; elle devient ici le lieu de leur destruction. La paix n’est que « fragile et fausse ». Sous le vernis, quelque chose attend de se fissurer. Et lorsque cette fissure s’ouvre, ce sont les choix refusés par le père, les blessures entre frères et sœurs, la place de chacun dans la lignée qui remontent à la surface.

Cette idée de filiation traverse tout le livre. Pour le libraire, l’horreur sert une critique du patriarcat, de la domination, du masculinisme, du rapport au corps et aux femmes, mais aussi de la transmission de la violence. Il résume le nœud du roman d’une formule grave : « la filiation, elle en devient presque une malédiction familiale ». Les personnages semblent avoir quitté la ferme, pris leurs distances, construit leur vie ailleurs ; pourtant, quelque chose de l’ordre ancien continue de les habiter.

La forme accompagne cette fatalité. Le récit est construit en cinq actes, et chaque acte se ferme sur un chapitre rédigé comme une tragédie théâtrale, avec didascalies et titres d’origine grecque. Dès l’épigraphe de Médée, Raphaël repère cette filiation avec la tragédie. « C’est une tragédie antique qui se déroule sous nos yeux », affirme-t-il. Le dispositif n’est pas un simple jeu formel : il donne au huis clos une allure de destin déjà lancé, dont les personnages ne peuvent plus sortir.

Reste la violence. Raphaël insiste : le livre n’est pas à mettre entre toutes les mains, y compris parmi les lecteurs familiers du genre. « Nicolas Martin, il va loin, il va très très loin », prévient-il, parlant d’une horreur graphique, visuelle, susceptible de déstabiliser. Lors d’un échange avec l’auteur, interrogé sur le moment où celui-ci serait allé trop loin, Raphaël raconte avoir eu envie de répondre : « De la page 1 à la page 400 et quelques ». Derrière l’humour, le constat demeure : l’auteur ne se fixe guère de limites et, selon Raphaël, « il a mis ses tripes ».

Pour situer le roman, le libraire dessine enfin une table volontairement disparate : Stephen King pour l’atmosphère et la domination familiale, Clive Barker pour le lien entre horreur graphique et sexualité, Lovecraft pour la monstruosité et la lignée, et même Festen pour la violence enfouie au cœur de la famille. Mais Je ne suis pas venu apporter la paix semble surtout, dans son propos, ramener toujours à la même question : que transmet une famille à ses enfants, même quand ceux-ci pensent lui avoir échappé ?

Crédits photo : Raphaël Panarisi

Par Inès Lefoulon

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