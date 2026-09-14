Des livres aux carnets : Zulma fait ses premiers pas dans la papeterie

Depuis 2006, la maison collabore avec David Pearson, designer britannique. Il compose les couvertures avec des couleurs franches, des compositions graphiques et surtout ce triangle blanc, qui permet une identité visuel propre à la maison.

Le principe est de faire sortir ces images de la couverture du livre pour leur donner une seconde vie et les transformer en carnet. Du givre sur les épaules de Lorenzo Mediano (trad. Hélène Michoux), La Princesse de Zanzibar d’Abdelaziz Baraka Sakin (trad. Xavier Luffin) ou encore Cocktail Sugar et autres nouvelles de Corée (trad. Choi Mikyung et Jean-Noël Juttet) feront partie des titres déclinés.

Trois formats sont prévus : un petit modèle pensé pour être glissé dans une poche ou un sac, un format A5 et une version plus grande, destinée notamment à l’écriture ou au dessin, selon les préférences.

Un nouveau rayon pour les libraires

Pour la diffusion de cette nouvelle gamme, Zulma a choisi la SOFEDIS, spécialisée dans la papeterie. Les libraires pourront commander les carnets à l’unité, sans minimum d’achat, et les recevoir avec leurs colis habituels de la SODIS, sans frais de port supplémentaires.

À LIRE - Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter

Point positif : la fabrication reste française. Les carnets sont produits à Lonrai, dans l’Orne, par Normandie Roto Impression, un imprimeur labellisé Imprim’Vert, Ecovadis et PEFC. Les papiers sont issus de forêts gérées durablement, les encres sont végétales et les cartons d’emballage, recyclés, sont certifiés FSC.

Crédit image : Zulma

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com