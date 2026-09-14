Hilda Bustamante revient : pourquoi chercher parmi les morts celle qui est vivante ?

Les romans sud-américains abattent souvent la barrière entre le monde réel et le monde de l’indicible. Le roman ne répondra pas à la question du pourquoi Hilda revient à la vie, ni du but de cette résurrection, l’autrice s’attache aux relations humaines face à l’inattendu.

Chacun va réagir avec sa propre émotion et son vécu avec l’ex-défunte ; l’occasion de revenir sur une vie simple, mais riche en sentiments.

Elle a du caractère cette Hilda, elle a défendu une femme et sa fille contre un sale type et est devenue une grand-mère d’adoption, elle était un plier des Pieuses, cette association de pratiquantes qui animent la paroisse, elle était surtout malgré l’absence d’enfant au foyer, amoureuse de son mari avec cependant, un petit écart...

Et c’est toujours avec ce naturel reconnu par tous qu’elle reçoit cette nouvelle vie comme un cadeau. Et si elle revenait juste pour prolonger le bonheur qu’elle a eu, faire à nouveau plaisir comme elle savait le faire auparavant, parce que le bonheur, ça se partage, c’est même lourd, trop lourd à porter seul.

Si mourir est absurde, ressusciter est illogique. Pourquoi alors chercher du rationnel là où subsiste le mystère ? Pourquoi les morts ne reviendraient -ils pas juste pour nous consoler de la tristesse qu’inflige le deuil ? Ressusciter, au fond, c’est donner de l’espérance, et l’espoir, nous le savons bien, c’est ce qui survit à l’absence.

C’est un roman d’une douceur réconfortante, un roman qui nous apprend à regarder différemment notre parcours de vie, qui nous invite à ne plus voir le mal que nous avons pu faire et qui gangrène notre perception de ce qui nous sommes, mais d’être heureux du bonheur vécu pour en irradier les autres.

N’oublions pas au passage cette facilité d’écriture à nous raconter des trajectoires avec délicatesse sans oublier de les teinter d’humour.

Salomé Esper possède un talent certain pour nous raconter des histoires et nous procurer beaucoup d'émotions : « Dieu nous inflige ce qu’on peut supporter, mais moi je n’y crois pas. On tient bon parce qu’on s’entraide. Quand on est toute seule, même le bonheur ça fait trop. »

Par Christian Dorsan

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