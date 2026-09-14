Le bijou de cette rentrée littéraire

254 femmes réunies dans un même procès, sommées de répondre de ce qu’elles ont fait pendant une période d’effondrement appelée « le Désastre ». C’est sur cette image que s’ouvre Ce qui dort sous le camélia, deuxième roman de Claudie Wetterwald, publié aux éditions du Gros Caillou et finaliste du Prix du roman Fnac 2026.

Parmi les accusées figure Lisenn Delors, défendue par l’avocate Rym Kettani. D’emblée, une question : comment juger, après coup, ce qui a été commis pour survivre ? Séverine est l'invitée de notre dernière émission, pour nous le présenter :

Elle raconte d’abord une expérience de lecture presque physique. Happée dès les premières lignes, elle dit avoir ralenti à l’approche de la fin, comme pour différer la séparation. « J’avais envie de savourer les dernières pages et retarder le moment où j’allais le quitter. » À la fermeture du livre, le verdict est sans réserve : « Je venais de lire une pépite, un roman puissant qui m’a bouleversée, bousculée et qui m’a fait vibrer. »

Ce qui la frappe tient à la manière dont la catastrophe arrive. Pas de scène spectaculaire : une panne, plus de réseaux, des appareils qui cessent de fonctionner, puis la compréhension que le dérèglement dépasse le quotidien. Séverine, férue de littérature dystopique et post-apocalyptique, insiste sur cette proximité : le futur paraît presque imminent. La construction, qui alterne l’avant, le pendant et l’après du désastre, installe selon elle une tension continue.

L’effondrement matériel entraîne celui des repères intimes. Plus d’électricité, plus d’organisation évidente, mais aussi une famille privée de son équilibre. Séverine insiste surtout sur la transformation de Lisenn : d’abord peu sûre d’elle, elle gagne en force jusqu’à devenir, malgré ses doutes, « l’élément moteur » de sa famille. « Le personnage de Lisenn, c’est vraiment passionnant, parce qu’elle est un oisillon au début [...] et ensuite, elle devient une femme entreprenante et forte, telle une louve. » La survie devient ainsi une épreuve collective autant qu’intime.

Le roman déborde alors le seul récit de survie. Pour Séverine, la dystopie sert de passage vers d’autres enjeux : la famille, la liberté, la reconstruction, la politique, l’environnement, la société. « Je crois que c’est ce qui m’a plu dans celui-ci, parce que c’est un mélange de tout. » Elle refuse donc de choisir entre roman familial et fiction d’effondrement. L’intérêt naît du frottement entre ces dimensions, et des décisions prises lorsque les critères ordinaires du jugement disparaissent.

Le procès donne à cette interrogation sa portée la plus sombre. Le lecteur sait tôt que des femmes sont accusées, sans comprendre immédiatement de quoi ni pourquoi elles seules se retrouvent exposées. Cette attente nourrit le suspense, mais ouvre surtout, selon Séverine, une réflexion sur la fragilité des droits des femmes. Elle évoque un procès à la tonalité misogyne et rapproche spontanément le roman de La Servante écarlate de Margaret Atwood. Ce qui se joue n’est plus seulement la responsabilité individuelle : c’est la possibilité qu’une société reconstruite reproduise des rapports de domination.

À ses yeux, la singularité du livre se loge aussi dans ses personnages, féminins comme masculins, et dans la tension entre violence, légitimité et dignité humaine. Jusqu’où peut-on aller pour protéger les siens ? À partir de quand un acte de survie devient-il une faute ? Et qui possède encore l’autorité morale pour en décider lorsque le monde s’est effondré ?

Du point de vue de la libraire, Ce qui dort sous le camélia résiste aux classements trop commodes. « Il est inclassable. Il est tout à la fois. » Pour elle, il peut toucher des lecteurs qui ne fréquentent pas spontanément la dystopie : ceux qui cherchent un destin de femme, une famille, une saga, un récit de survie ou une réflexion sociale. Elle le présente comme « le bijou de cette rentrée littéraire », à montrer largement parce qu’il croise plusieurs attentes sans sacrifier son fil romanesque.

À la fin de l’entretien, Séverine resserre son jugement : « C’est vraiment le roman de l’année 2026 », dit-elle, évoquant un texte « puissant », « bouleversant », capable d’« envoûter de la première ligne jusqu’à la dernière ». Car derrière l’effondrement, le procès et les liens recomposés demeure une question impossible à tenir à distance : avant de condamner ce que d’autres ont fait pour survivre, sommes-nous vraiment certains de savoir ce que nous aurions fait à leur place ?

Crédits photo : Séverine, Fnac Roanne

DOSSIER - Prix du roman Fnac 2026 : 30 livres pour lancer la rentrée littéraire

Par Inès Lefoulon

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