Intuition : “Le corps sait souvent avant nous

Autrice de Intuition chez Améthyste Éditions, elle défend ici une idée simple : pour mieux s’entendre, il faut parfois commencer par faire moins de bruit.

Trop de bruit pour s’entendre penser : comment le calme intérieur réveille l’intuition

Il y a des journées où tout commence avant même que nous ayons eu le temps d’émerger. Un message attend déjà une réponse, une tâche en appelle une autre, le téléphone vibre, l’agenda se remplit. On enchaîne, on coche, on répond.

Et puis le soir arrive. On est fatigué, parfois vidé, avec cette impression d’avoir été occupé toute la journée sans avoir vraiment été présent à soi.

Ce n’est pas toujours la quantité de choses à faire qui nous épuise, mais la manière dont nous les traversons : en réaction permanente. À force, nous ne choisissons plus vraiment notre rythme : nous adoptons celui de tout ce qui nous sollicite.

Et dans ce vacarme, une voix devient presque inaudible. La nôtre. Ou plus exactement cette part de nous qui sait parfois avant même que nous sachions expliquer pourquoi : l’intuition.

Le mental, ce bavard increvable

Le mental anticipe, compare, planifie, rejoue le passé et prépare le futur. Il peut prendre une simple décision et la transformer en procès de trois heures, avec témoins, pièces à conviction et plaidoirie finale.

Il n’est pas notre ennemi. Il essaie de nous protéger avec ce qu’il connaît : nos expériences, nos peurs, nos réflexes. Mais il parle beaucoup. L’intuition, elle, parle peu.

Elle ne déroule pas un raisonnement. Elle se glisse dans une sensation, une détente soudaine, un « non » immédiat que l’on ne sait pas encore justifier, ou au contraire dans une évidence calme qui ne demande aucune démonstration.

Le problème, c’est qu’un murmure a peu de chances d’être entendu dans une pièce où tout le monde crie.

Le calme n’est pas du vide

Nous vivons dans une époque qui valorise l’occupation. Faire, répondre, produire, avancer. Le repos doit presque se justifier. Le silence aussi. Pourtant, le calme n’est pas du vide. C’est un espace où les pensées peuvent redescendre et ce que nous ressentons devenir enfin perceptible.

Quelques minutes peuvent suffire. Respirer. Regarder dehors. Marcher. S’asseoir. Ne rien résoudre. Au début, le mental profite souvent du silence pour vider ses placards : rendez-vous oubliés, conversations anciennes, inquiétudes, listes de courses. Puis, peu à peu, quelque chose ralentit. L’intuition ne réclame pas de mise en scène. Elle réclame de la disponibilité.

Le corps sait souvent avant nous

Lorsque j’enseigne l’intuition, je commence toujours par là : revenir au corps. Avant une décision, avant de dire oui ou non, avant même de chercher la « bonne réponse », il est utile de se poser une question simple :

Comment est-ce que je me sens, là, maintenant ? Qu’est-ce qui se passe dans mon corps ? Une gorge qui se serre. Un ventre qui se noue. Une respiration plus courte. Une lourdeur. Une chaleur. Une sensation d’ouverture.

Nous recevons ce type d’informations toute la journée. Seulement, nous avons appris à les recouvrir. Nous expliquons, rationalisons, minimisons. « Ce n’est rien. » « Je me fais des idées. » « Il faut être raisonnable. » Pourtant, le corps réagit parfois bien avant que notre pensée consciente ait compris ce qui se passe.

Cela ne signifie pas que chaque tension dans le ventre contient une vérité cachée sur notre destin. La peur, le stress et l’anxiété s’expriment eux aussi physiquement. Toute la finesse consiste à apprendre à faire la différence.

Avec le temps, on reconnaît mieux l’angoisse, qui agite et construit des scénarios, et cette autre perception, souvent plus brève, plus nette, parfois presque neutre.

L’intuition n’est pas toujours confortable. Mais elle est souvent simple. C’est le mental qui, ensuite, complique tout.

Poser une question… puis la laisser tranquille

Nous croyons souvent qu’une question mérite une réponse immédiate. Pourtant, certaines réponses arrivent mieux lorsqu’on cesse de les poursuivre.

Formuler clairement ce qui nous préoccupe, puis revenir à autre chose peut être étonnamment efficace. Marcher. Cuisiner. Jardiner. Faire quelque chose d’assez simple pour que l’esprit cesse de forcer.

Et soudain, une réponse surgit. Pas forcément spectaculaire. Parfois juste une phrase très claire : « Je ne veux pas ça. » « J’ai besoin d’attendre. » « Je sais déjà. » Ce n’est peut-être pas un hasard si tant de bonnes idées apparaissent lorsque nous cessons de les chercher.

Retrouver sa propre fréquence

Nous cherchons souvent à développer notre intuition comme une compétence de plus à maîtriser. Je crois que c’est presque l’inverse : il s’agit davantage d’enlever.

Un peu de bruit. Un peu de précipitation. Un peu de besoin de tout comprendre immédiatement. Parce que l’intuition n’a probablement jamais disparu. Elle est simplement devenue difficile à entendre.

Et peut-être qu’au fond, retrouver son intuition commence par quelque chose de beaucoup plus simple qu’on ne l’imagine : créer suffisamment de silence pour recommencer à s’entendre soi-même.

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Crédits illustration : Piktos

Par Auteurs Piktos

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