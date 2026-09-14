Jour 2104 : "un thriller haletant mêlant intrigue privée et roman social"

Depuis l'enfance, Mabrouka Arnaud aime écrire et créer des histoires. Après cinq années d'écriture menées en parallèle de son métier dans le social, notamment en protection de l'enfance, elle s'apprête aujourd’hui à voir aboutir son premier roman. Jour 2104, thriller de 500 pages mêlant intrigue policière et roman social, porte en lui les traces de ce parcours professionnel, qui nourrit en filigrane son regard sur la société.

L'intrigue s'ouvre sur un fait divers glaçant : le 10 juin 2005, le corps sans vie d'une adolescente est retrouvé au bord de la Deûle.

L'enquête n'aboutit jamais. Des années plus tard, Edmond Buck, jeune homme hanté par un échec professionnel qui a bien failli lui coûter sa carrière, voit resurgir une piste qu'il croyait perdue. En rouvrant ce dossier, il ne se doute pas à quel point le passé qu'il s'apprête à déterrer va bouleverser sa propre existence. Un récit prenant, résolument ancré dans son époque, où déterrer le passé n'est jamais sans conséquence.

L'autrice a fait le choix de l'auto-édition, un chemin exigeant qui implique de tout piloter seule, de la relecture à la diffusion en passant par l'impression. Pour financer la fabrication de ce premier tirage, elle lance une campagne de financement participatif sur Ulule, avec pour objectif de faire imprimer ses premiers exemplaires auprès d'un imprimeur toulousain.

Elle est épaulée dans cette aventure par Marie, graphiste indépendante, qui a conçu l'identité visuelle du livre et signe l'ensemble de sa mise en page intérieure. Un binôme resserré, à l'image de ce projet mené sans intermédiaire ni maison d'édition derrière elles.

Plusieurs formules de soutien sont proposées sur la page de collecte : version numérique, exemplaire broché, dédicace personnalisée, petits goodies pensés pour l'occasion, autant de façons de s'investir dans l'aventure selon ses envies.

Si la collecte venait à dépasser son objectif initial, un tirage plus important permettrait de réduire le coût de fabrication par exemplaire et d'envisager une diffusion en librairies indépendantes. Une librairie indépendante locale - Nouvelle Page à Pibrac - a d'ores et déjà exprimé son souhait de proposer le roman une fois celui-ci imprimé et disponible.

Marie Benhedi

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

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Par Projet Ulule

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