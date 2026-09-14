En cassation, Pierre Perret a accusé Le Cherche-Midi de contrefaçon, en vin

Le livre Ma vie en vin se serait-il changé, pour Pierre Perret, en « Tord-Boyaux » ? Le 30 décembre 2019, quelques années après la parution de son livre au Cherche-Midi, l'auteur compositeur assigne son éditeur en justice en contrefaçon de droits d'auteur, pointant l'absence de contrat d'édition écrit.

La parution de Ma vie en vin, en 2016, poursuivait une collaboration éditoriale commencée 10 ans plus tôt et entretenue par 7 ouvrages publiés entre 2006 et 2015. L'habitude aidant sans doute, le travail éditorial autour de ce nouveau titre s'effectue alors sans signature d'un contrat d'édition, un point admis par les deux parties avant même le verdict en première instance.

Pour les 7 contrats précédents, les Éditions Adèle menaient la danse, avec des contrats d'édition bien différents des modèles circulant au Cherche-Midi. La durée de cession du droit de reproduction était ainsi variable (de 2 à 5 ans), un pourcentage de droits d'auteur de 18 à 20 % sur le prix de vente au public hors taxes pour l'édition principale et de 50 % pour les éditions au format de poche, en édition club ou illustrée, sans oublier une avance de 100.000 € dans deux contrats de 2007 et 2008 d'une durée de 5 ans.

Cette fois, Ma vie en vin parait donc sans contrat d'édition écrit, mais Le Cherche-Midi s'en soucie, avec un SMS envoyé en novembre 2016, puis des lettres recommandées en février et en juin 2017. Finalement, les Éditions Adèle font parvenir un contrat et une facture d'à-valoir, le 7 juillet 2017. Cette fois, le document prévoit une durée de cession d'un an seulement, un pourcentage de 20 % sur le prix public hors taxes des exemplaires vendus de l'édition principale, ainsi qu'un à-valoir de 150.000 € « destiné à rester acquis à l'auteur ».

Le Cherche-Midi a refusé les clauses dérogeant aux habitudes prises au fil des précédents ouvrages, en respectant toutefois celles concernant la durée de cession — la commercialisation du livre cesse ainsi le 30 septembre 2017 — et le pourcentage de droits d'auteur. 127.014,02 € seront versés le 1er décembre 2017.

Sous la menace de la contrefaçon

En réponse à la fin de non-recevoir opposée par les éditions du Cherche-Midi au contrat proposé, les Éditions Adèle présentaient ce dernier comme « la conséquence logique des manquements contractuels répétés ab libitum par votre société et le groupe éditorial dont celle-ci relève, manquements objets de mes griefs et sujets de mes discussions » d'après un mail du 21 juillet 2017 cité par le jugement rendu en avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris et consulté par ActuaLitté.

En première instance, ce tribunal avait bien sûr rappelé que le code de la propriété intellectuelle prévoyait la constatation « par écrit » des contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle [article L. 131-2 du CPI, NdR]. Cependant, à défaut de contrat écrit, l'éditeur peut en établir l'existence « par l'aveu, exprès ou implicite, de l'auteur ».

Dans le cas de Ma vie en vin, Pierre Perret a explicitement exécuté un tel contrat, en s'impliquant dans la promotion du titre dès le mois de septembre 2016. Par ailleurs, et comme le soutenait Le Cherche-Midi, la justice a estimé que, en usant de « la menace de la contrefaçon des droits d'auteur sur le seul fondement de l'absence de contrat écrit, les demandeurs ont détourné les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatifs au formalisme du contrat de leur finalité ».

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En première instance, le tribunal avait donc rejeté les demandes de réparation des Éditions Adèle. La cour d'appel de Paris, le 12 mars 2025, avait confirmé la décision, rejetant par ailleurs ses accusations de dissimulations de ventes et d'irrégularités de la part du Cherche-Midi. Elle établissait également que la rémunération contractuelle due à Pierre Perret, pour la vente de 24.294 exemplaires de l'édition courante de Ma vie en vin, s'élevait à 115.153,56 € hors taxes, et que Le Cherche-Midi avait bien effectué un virement de 127.014,02 aux Éditions Adèle, le 1er décembre 2017.

Un « aveu extrajudiciaire »

Après un pourvoi en cassation de la part des Éditions Adèle, la cour a rendu sa décision [accessible en fin d'article, NdR] le 2 septembre dernier. Elle suit le même raisonnement : en l'absence de contrat écrit, « le recours à l'aveu est possible à la condition qu'il permette de délimiter le domaine d'exploitation des droits cédés quant à son étendue et sa destination, quant au lieu et quant à sa durée ».

Ainsi, au sujet de son livre consacré aux vins, Pierre Perret s'est bel et bien mis à table, pour la cour de cassation. Dans un mail, le 22 septembre 2016, il avait donné son accord pour le bon à tirer de la couverture et les pages de garde de l'ouvrage, avant de participer à la promotion de l'ouvrage. Un comportement qui équivaut, aux yeux de la justice, à « un aveu extrajudiciaire » quant au contrat d'édition de Ma vie en vin. Pierre Perret avait donc « consenti à céder à la société Le Cherche-Midi Éditeur les droits de reproduction » de ce dernier titre...

Les Éditions Adèle ont été condamnées au dépens, assortis de la somme de 3000 € au bénéfice du Cherche-Midi. Cette dernière s'ajoute aux 20.000 € que la cour d'appel avait ordonné de verser à la maison d'édition.

Nous avons tenté de joindre le cabinet Rousseau et Tapis, qui assurait la défense des Éditions Adèle, ainsi que le cabinet Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, qui conseillait Le Cherche-Midi, sans succès.

Du vin qui tourne au vinaigre

Le litige suite à la parution de Ma vie en vin n'est pas isolé : en novembre 2016, peu après la parution du titre, les Éditions Adèle demandent au Cherche-Midi de produire les justificatifs comptables de l'exploitation du titre Les grandes pointures de l'Histoire, paru un an auparavant, avant de poser une série de questions sur les exploitations de tous les livres de Perret publiés par l'éditeur.

Une série d'échanges survient entre les deux parties, aboutissant « à des paiements de l'éditeur en février, mars et mai 2017 portant sur l'indemnisation de pilons et la rémunération de l'auteur au titre des ventes directes et numériques », rappelait la cour d'appel de Paris, en mai 2025, dans le cadre de cette autre procédure, dont ActuaLitté a eu connaissance. 11.460,76 € ont par exemple été versés au titre de ces pilonnages, en guise d'indemnisation.

Toutefois, l'issue de ces discussions n'a visiblement pas satisfait les Éditions Adèle, qui ont cette fois encore assigné Le Cherche-Midi le 30 décembre 2019, même jour que l'assignation pour Ma vie en vin. Cette fois, l'auteur compositeur dénonçait les ventes spéciales, les cessions de droit ou encore les exploitations numériques de ses autres livres publiés par Le Cherche-Midi.

En première instance, le 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris avait débouté les Éditions Adèle de la plupart de leurs demandes, mais tout de même condamné Le Cherche-Midi à verser la somme de 209,06 € « au titre de rémunération complémentaire des exploitations numériques ».

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Les Éditions Adèle ont fait appel du jugement, et la cour d'appel de Paris a cette fois estimé que ces même exploitations numériques relevaient bien de la contrefaçon. En effet, selon la loi, les conditions relatives à la cession des droits d'exploitation d'une œuvre sous une forme numérique sont déterminées « dans une partie distincte du contrat », ce qui n'a pas été le cas pour les titres A cappella, Les poissons et moi, Mon almanach et Les grandes pointures de l'Histoire.

Les ventes numériques sont restées modestes : 170 exemplaires pour ces 4 titres, au total. Le Cherche-Midi avait versé 698,30 € au titre de ces exploitations dématérialisées : la cour d'appel y a ajouté des dommages et intérêts dont le montant a été fixé à 20 € par « exploitation contrefaisante », soit 3400 € au total.

De quoi mettre un peu d'eau dans son vin...

Photographie : Couverture de Ma vie en vin, de Pierre Perret, paru le 20 octobre 2016 au Cherche-Midi

Par Antoine Oury

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