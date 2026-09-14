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La Bibliothèque nationale suisse prépare sa métamorphose à 225 millions €

La demande de permis de construire pour la rénovation et l’agrandissement de la Bibliothèque nationale suisse vient d’être déposée. Le chantier doit commencer en 2027 et s’étendre jusqu’en 2034. Derrière la remise à niveau d’un monument de l’architecture moderne se dessine aussi une autre conception de la bibliothèque : davantage ouverte au public, pensée comme un lieu de rencontre autant que de conservation.

Le 14/09/2026 à 12:29 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

14/09/2026 à 12:29

Hocine Bouhadjera

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Le chantier de rénovation et d’agrandissement de la Bibliothèque nationale suisse entre dans une phase concrète. Le 10 septembre 2026, l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) a déposé la demande de permis de construire pour le site de la Hallwylstrasse 15, à Berne.

L’opération va bien au-delà d’un simple réaménagement des salles de lecture. Le bâtiment doit être renforcé et adapté aux normes actuelles, notamment en matière de sécurité parasismique, de conservation des collections et de numérisation. Le crédit d’engagement prévu atteint 211,7 millions de francs suisses, soit environ 224 millions €.

Un monument des années 1930 à préserver

Construite entre 1929 et 1931, la Bibliothèque nationale est l’un des témoignages importants du mouvement moderne à Berne. Le bâtiment a été conçu par les architectes Alfred Oeschger, Emil Hostettler et Josef Kaufmann à l’issue d’un concours national.

À son ouverture en 1931, son architecture tranche avec les modèles institutionnels traditionnels. Le complexe est directement organisé autour des fonctions de la bibliothèque, notamment avec sa « tour des livres », destinée au stockage des collections.

Le site a déjà connu une importante modernisation à la fin du XXe siècle. Deux magasins souterrains ont été mis en service en 1997 et 2009, tandis que le bâtiment historique rénové avait rouvert en 2001.

Le nouveau projet vise à adapter cet héritage aux usages contemporains. Baptisé « NATBIB », il a été retenu à l’issue du mandat d’étude parallèle organisé en 2023. Il est porté par le bureau bâlois Christ & Gantenbein Architekten, associé à Drees & Sommer Baumanagement, à Zurich.

Une extension souterraine plutôt qu’un nouveau bâtiment

La transformation restera largement concentrée sur l’ensemble existant. Le projet prévoit de renforcer la structure porteuse, d’améliorer la sécurité parasismique et d’optimiser les conditions climatiques intérieures, indispensables à la conservation de supports très différents. Une extension sera néanmoins construite en sous-sol. Elle accueillera notamment des ateliers, des espaces de travail spécialisés ainsi que les activités de numérisation et de logistique des collections.

Les travaux seront menés en étroite coordination avec le Service des monuments historiques afin de préserver les qualités architecturales du bâtiment de 1931. Pour le public, le principal changement se situera au rez-de-chaussée, qui sera davantage ouvert et transformé en forum et espace de rencontre. La tour des livres conservera, elle, sa fonction bibliothécaire traditionnelle.

La Bibliothèque nationale explique vouloir dépasser son seul rôle de conservation pour devenir également un forum consacré à la recherche, à l’inspiration et aux échanges au sein de la société.

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Salle de lecture de la tour des livres - © Christ & Gantenbein

Un déménagement provisoire jusqu’à la fin novembre

Avant le chantier, la Bibliothèque nationale suisse et l’Office fédéral de la culture doivent libérer les espaces concernés. Leurs activités seront transférées à la Monbijoustrasse 72-74, à Berne. Le déménagement se déroulera par étapes jusqu’à la fin novembre 2026. Durant la dernière phase, la Bibliothèque nationale sera fermée au public du 2 au 29 novembre 2026.

Les activités reprendront ensuite dans les locaux provisoires, où l’institution fonctionnera pendant plusieurs années. Les collections conservées dans les magasins souterrains ne seront pas toutes déplacées. Une partie importante des fonds pourra rester à la Hallwylstrasse, avec un dispositif logistique chargé d’acheminer les documents demandés vers le site provisoire.

Les travaux doivent commencer en 2027, pour une remise en service du bâtiment rénové et agrandi en 2034. Si le calendrier est respecté, la Bibliothèque nationale fonctionnera donc près de sept ans hors de son site historique. Le crédit d’engagement de 211,7 millions de francs suisses doit encore être soumis au Parlement dans le cadre du message 2026 sur les immeubles civils de la Confédération.

Le chantier figure parmi les principales opérations immobilières fédérales des prochaines années. L’investissement ne couvre pas seulement la restauration patrimoniale : il doit aussi financer la réorganisation des circulations, l’ouverture de nouveaux espaces au public, la modernisation des équipements techniques et l’amélioration des capacités de traitement des collections.

Conserver la mémoire documentaire suisse

Cette ouverture ne change pas la mission fondamentale de la Bibliothèque nationale : collecter, répertorier, conserver et rendre accessibles les « Helvetica », soit les textes, images, documents sonores et autres publications produits en Suisse, par des auteurs ou éditeurs suisses, ou consacrés au pays.

À l’échelle fédérale, elle constitue l’un des principaux outils de conservation de la mémoire documentaire suisse, avec une mission distincte de celle d’une bibliothèque de lecture publique. Ses collections regroupent plusieurs millions de publications physiques, auxquelles s’ajoutent les fonds des Archives littéraires suisses, du Cabinet des estampes et de la Phonothèque nationale suisse.

Ces fonds sont complétés par des archives numériques en croissance continue. La Bibliothèque développe depuis plusieurs années ses capacités de numérisation et d’archivage à long terme afin de conserver aussi bien des livres que des fichiers, des enregistrements sonores, des périodiques numérisés ou des documents créés directement sous forme numérique.

À Fribourg, une autre grande bibliothèque vient de rouvrir

Le projet bernois intervient au moment où plusieurs grandes institutions documentaires suisses connaissent elles aussi des transformations majeures.

À Fribourg, la Bibliothèque cantonale et universitaire vient justement d’achever l’un des chantiers bibliothécaires les plus importants de Suisse romande. Le nouveau bâtiment a ouvert ses portes au public en septembre 2026 après plus de cinq années de travaux.

L’opération, qui représente environ 117 millions de francs suisses (124 millions €), associe rénovation du bâtiment historique et extension contemporaine. La nouvelle BCU propose notamment plusieurs centaines de milliers de documents accessibles au public, quelque 800 places de travail et de lecture, ainsi que de nouveaux espaces destinés aux expositions, au travail collectif ou à la médiation culturelle. La nouvelle BCU propose notamment 200.000 documents en libre accès et 800 places d’étude et de lecture

La logique est proche de celle retenue à Berne : conserver les fonctions patrimoniales et documentaires tout en transformant la bibliothèque en lieu de séjour, de travail et de rencontre. 

Lausanne et Genève également en transformation

À Lausanne, l’Unithèque de la Bibliothèque cantonale et universitaire est en chantier depuis 2020. Sa nouvelle extension, ouverte au public le 26 mai 2025, accueille désormais provisoirement l’ensemble de la bibliothèque pendant la rénovation du bâtiment historique, fermé depuis juillet 2025. La mise en service complète de l’ensemble agrandi et rénové est prévue en avril 2027.

À terme, l’Unithèque disposera de 2000 places de travail, contre environ 850 auparavant, et de 10.000 m² de surface utile supplémentaire, répartis entre les espaces destinés au public et les magasins. Le projet doit également augmenter le nombre de documents en libre accès, développer les salles de travail en groupe et moderniser le restaurant universitaire. L’investissement global approche les 100 millions de francs suisses (environ 106 millions €).

À Genève, le chantier d’Uni Bastions doit aboutir en 2027 à une nouvelle bibliothèque de sciences humaines de quelque 5000 m². Elle occupera le rez-de-chaussée des bâtiments Central et Jura et réunira sur un même site les collections des disciplines enseignées aux Facultés des lettres et de théologie, aujourd’hui encore réparties entre plusieurs espaces. L’aile Jura a déjà été rénovée, le bâtiment central, fermé depuis septembre 2022, doit être livré à l’été 2027. Le site accueillera plus de 2000 étudiants et quelque 450 collaborateurs, tout en restant accessible au public extérieur.

Un autre chantier, distinct, concerne la Bibliothèque de Genève, installée promenade des Bastions. La Ville prépare la restauration complète du bâtiment historique et la construction, dans sa cour, d’une extension souterraine destinée à la conservation des collections. Le projet doit permettre de regrouper des fonds aujourd’hui dispersés sur neuf sites, d’offrir une réserve pour leur croissance future et d’agrandir les espaces ouverts au public.

À LIRE - Médiathèques : Perpignan, Les Herbiers… Les autres ouvertures de la rentrée 2026

Le programme prévoit également de ramener sur le site des Bastions des équipes actuellement installées au Centre d’iconographie et à La Musicale. En 2026, le projet est toujours dans sa phase de développement et de préparation : la Ville a notamment lancé au mois de juin un appel d’offres lié aux aménagements paysagers de la future bibliothèque.

Crédits photo : entrée principale de la Bibliothèque nationale suisse à Berne, dans le cadre du projet de rénovation et d’agrandissement « NATBIB ». © Christ & Gantenbein

 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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À la mi-octobre, Loane Hardel, 24 ans en décembre, ouvrira Violet’s Bookshop rue Saint-Jean, à Saumur. Pensée comme une librairie-café spécialisée en romance, fantasy, manga et lectures en anglais, l’adresse veut surtout devenir un lieu où l’on reste, entre ateliers, rencontres et créations artisanales. Derrière cet univers soigneusement imaginé se joue aussi un véritable pari entrepreneurial, financé entre apport personnel, emprunts et campagne participative.

11/09/2026, 18:11

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François Maspero, l’éditeur qui publiait les livres que la France voulait interdire

François Maspero aurait pu vendre de la barbe à papa. Il deviendra finalement libraire, puis l’un des éditeurs les plus singuliers de l’après-guerre. Avec Histoire (de) La Découverte, la maison qui lui a succédé en 1983 préfère ces bifurcations, ces livres et ces crises à une chronologie solennelle. Vidéos et dossiers documentaires racontent plus de 40 ans de La Découverte et, avec elle, une certaine histoire politique et intellectuelle de l’édition française.

11/09/2026, 16:52

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Féministe, antiraciste, abolitionniste : Olympe de Gouges, “aux antipodes des idées du RN”

Le Rassemblement national s'investit dans une nouvelle entreprise de mystification : le député d'extrême droite Jean-Philippe Tanguy (Somme) a ainsi proposé de faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon. Mais les combats de la femme de lettres et figure féministe restent radicalement contraires aux idées portées par le parti d'extrême droite.

11/09/2026, 16:20

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Günter Grass : les droits mondiaux passent chez S. Fischer

Après plus de trois décennies durant lesquelles Steidl a administré les droits mondiaux de Günter Grass, son œuvre littéraire et essayistique change de maison. S. Fischer en reprend l’exploitation internationale avec effet immédiat, aux termes d’un accord conclu avec la fondation Günter und Ute Grass. Un transfert majeur, annoncé quelques mois après une rupture que la fondation dit avoir motivée par des retards de paiement répétés.

11/09/2026, 13:13

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Femmes de résonance : quand la photographie raconte les luthières

Femmes de résonance : portraits de luthières est un projet photographique artistique et documentaire qui donne à voir 8 femmes et leur rapport singulier à la lutherie. Dans leur atelier, une envie : photographier les gestes, les lieux et les personnalités pour raconter un métier de précision, de patience et de transmission, où chaque instrument porte une part de l’histoire de celles qui le façonnent. La série rassemble 24 photographies organisées en 8 triptyques. Quatre triptyques seront présentés au Festival Photo de Vic-sur-Seille en octobre 2026. Un projet porté par Florence Sortelle.

11/09/2026, 11:48

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Les Arènes et L’Iconoclaste : Gallimard entre au capital

Le groupe Margot, qui réunit Les Arènes, L’Iconoclaste et Collection Proche, recompose son capital. Sa holding familiale BSA a racheté les 49 % détenus par Editis depuis 2020, avant de céder 37 % à Madrigall. Une opération destinée à préparer la transmission aux filles de Laurent Beccaria et Sophie de Sivry, qui entraînera aussi, en 2028, le passage de la distribution d’Interforum à Sodis.

11/09/2026, 10:38

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Albin Michel : Daphné Esménard prend la tête de la direction commerciale

Albin Michel réorganise sa direction commerciale avec trois mouvements effectifs depuis le 1er septembre 2026. Daphné Esménard en prend la direction, Sébastien Rouault rejoint la maison comme directeur des ventes et Marie Navarro est promue responsable de la diffusion extérieure. 

10/09/2026, 18:22

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Antoine Bellier élu président du groupe Religion du syndicat de l’édition

Directeur éditorial des éditions Desclée de Brouwer, Antoine Bellier a été élu, jeudi 10 septembre 2026, président du groupe Religion du Syndicat national de l’édition (SNE). Il succède à Jonathan Boulet, directeur général des Éditions Bibli’O et des Éditions Scriptura, qui occupait cette fonction depuis 2022.

10/09/2026, 17:27

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Anthropic : 1,5 milliard $ à partager qui vire au casse-tête

Le règlement de 1,5 milliard de dollars conclu par Anthropic avec les titulaires de droits de centaines de milliers de livres devait transformer un contentieux sur le piratage en indemnisation. Il ouvre désormais une querelle beaucoup plus terre à terre : qui possède encore quels droits, et depuis quand ? Les avis envoyés début septembre aux demandeurs font apparaître des répartitions concurrentes entre auteurs et éditeurs, et parfois des agences littéraires parmi les réclamants.

10/09/2026, 16:28

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Manga : le Japon vise 1000 milliards de yens à l’étranger

Le manga plaît au monde entier. Tokyo aimerait désormais que la comptabilité suive. Dans sa stratégie 2026 pour les industries du divertissement et de la création, le ministère japonais de l’Économie (METI) fixe à la filière un objectif de 1000 milliards de yens de ventes internationales en 2033, contre 300 milliards en 2024. Pour y parvenir : développer l’offre légale, combattre le piratage et mieux capter au Japon les revenus générés hors de l’archipel.

10/09/2026, 14:55

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Shin’ichi Abe, maître du “manga du moi”, est mort

Figure singulière du manga alternatif japonais et l’un des grands représentants du watakushi manga, Shin’ichi Abe est mort le 4 septembre 2026, à l’âge de 76 ans. Son fils, le musicien Kôsei Abe, a annoncé sa disparition quelques jours plus tard. En France, l’œuvre du mangaka avait récemment retrouvé une nouvelle actualité avec la publication de Miyoko, humeur d’Asagaya (Cambourakis, trad. Ivan Chapuis-Belin), en février 2026.

10/09/2026, 13:34

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“On peut se battre et gagner” : un nouveau prix pour la liberté de publier

L'Union internationale des éditeurs (IPA, International Publishers Association) inaugure une nouvelle récompense, tournée vers la défense de la liberté d'expression, de publication et de choix dans ses lectures. Cinq organisations sont en lice pour cette première édition, dont le verdict sera rendu pendant la Foire du livre de Francfort.

10/09/2026, 13:14

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“Une ville de la taille de Rennes sans librairie” : 20 ans après, Les Buveurs d’Encre passe le relais

Ouverte en 2005 rue de Meaux, dans le 19e arrondissement de Paris, la librairie Les Buveurs d’Encre est à transmettre. Son fondateur, Yves Martin, souhaite, désormais, à 61 ans, passer le relais, avec l’espoir de voir un jeune libraire poursuivre l’histoire du lieu sans renoncer à son identité de commerce de proximité.

10/09/2026, 12:42

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Récupération : le RN veut faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon

Exclusif — L'autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791) n'a définitivement rien fait pour mériter ça. Le Rassemblement national, par une proposition de résolution du député Jean-Philippe Tanguy (Somme), propose de la faire entrer au Panthéon. Un féminisme d'affichage qui, pour le parti d'extrême droite, constitue une énième opération de dédiabolisation.

10/09/2026, 12:09

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Gründ Jeunesse généralise l’USB-C à ses livres sonores pour enfants

Le petit tournevis réclamé par les compartiments à piles pourra rester dans le tiroir. À compter de cette rentrée, Gründ Jeunesse annonce le passage au rechargeable USB-C pour l’ensemble de ses nouveautés sonores. Une évolution concrète pour les familles et un changement d’échelle pour « Mes premiers livres sonores », écoulée, selon sa direction, à plus de 11 millions d’exemplaires.

10/09/2026, 10:59

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Drooms : Quand l’Art devient une arme

Après plus de quatorze années de création, Rupert Wach, jeune auteur corse, prépare la sortie du troisième tome de sa saga Drooms. La série explore l’identité, les discriminations, l’injustice et l’introspection à travers le parcours de personnages confrontés à un monde où chacun doit trouver sa place. Profondément inspiré par la Corse, le récit fait de ses paysages un élément à part entière de son univers et interroge l’appartenance, les origines et le rapport que nous entretenons avec ce qui nous construit. Entre aventure, dark fantasy et questionnement intime, Drooms propose une écriture sombre et engagée. Projet porté par Piumaginaire éditions. 

10/09/2026, 10:29

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L’éditrice française de Ken Follett, Margaret Atwood et John Banville s'en est allée

Maggie Doyle, qui dirigea pendant plus de 20 ans la littérature étrangère des éditions Robert Laffont, est décédée au début du mois de septembre. Irlandaise installée en France depuis les années 1980, d'abord agente littéraire puis éditrice, elle aura accompagné en français Margaret Atwood, John Banville, Michael Chabon, Ken Follett ou encore Colm Tóibín, tout en veillant sur le fonds de la collection « Pavillons ».

09/09/2026, 18:22

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De Kana et Le Lombard à Vega : Nicolas Ducos prend la direction générale

Vega a nommé Nicolas Ducos au poste de directeur général à compter du 1er septembre 2026. Jusqu'ici directeur marketing et commercial des éditions Kana et Le Lombard, il prend la direction opérationnelle de la maison de mangas, coentreprise de Kadokawa et Média-Participations. Nicolas Weber-Krebs en reste président et conserve la supervision des orientations stratégiques.

09/09/2026, 18:07

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Galignani ouvre une librairie chez Sotheby’s à Paris

À partir du 10 septembre, la librairie Galignani s'installe chez Sotheby's, au 83 rue du Faubourg Saint-Honoré. Baptisé « Galignani chez Sotheby's », ce nouvel espace proposera des livres choisis en fonction de l'actualité culturelle, mais aussi des expositions, collections et œuvres appelées à passer sous le marteau de la maison de ventes. Rencontres, signatures et ateliers doivent compléter la programmation tout au long de l'année.

09/09/2026, 17:27

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États-Unis : les revenus de l’édition bondissent de 11 % en juin

Les éditeurs américains participant au StatShot de l’Association of American Publishers ont déclaré 936,3 millions $ de recettes nettes en juin 2026, soit 11 % de plus qu’un an auparavant. Le livre grand public fait encore mieux, à +12,1 %. Sur six mois, la progression se révèle plus sage, mais s’accélère : +3,9 % tous secteurs confondus. Et cette fois, le papier a clairement pris sa part.

09/09/2026, 17:24

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Dans le Morvan, un vétérinaire voit apparaître d’étranges taches bleues

Les Hallucinés : un carnage dans un hameau, un vétérinaire qui broie du noir, un flic bien abîmé, une hackeuse en chemisier à fleurs : bienvenue dans le Morvan. Par Pierre-Olivier Capéran.

09/09/2026, 16:45

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Pour Microsoft, les IA génératives “ne se substituent pas aux livres protégés”

Microsoft, qui détient à ce jour 27 % du capital d'OpenAI, la société derrière l'outil d'intelligence artificielle générative ChatGPT, a défendu devant la justice américaine un « usage transformatif » des œuvres protégées par le droit d'auteur. Si elle était adoptée par le juge, cette analyse pourrait faire bénéficier l'entrainement des larges modèles de langage d'une exception au copyright, dans le cadre du « fair use ».

09/09/2026, 16:37

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Louis Constantin, le graphiste qui donna un visage à "Biblio”, est mort

Graphiste et illustrateur étroitement lié à l'histoire récente du livre français, Louis Constantin est mort en août, à l'âge de 66 ans. À tout juste 22 ans, il remportait en 1982 un concours international organisé pour réinventer l'identité du Livre de Poche : son projet donnera finalement naissance à celle de la nouvelle collection « Biblio ». Il travaillera ensuite pour de nombreux éditeurs, de Hachette à L'Asiathèque, et accompagnera aussi par ses images plusieurs générations de jeunes lecteurs.

09/09/2026, 13:30

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Plus de cinq millions de mots d'un prestigieux auteur Palestinien à l’abri à Édimbourg

Le 3 septembre, l’Université d’Édimbourg a célébré l’arrivée des archives de Raja Shehadeh : des dizaines de milliers de pages, plus de cinq millions de mots et les papiers de son père, Aziz. Conservé en Écosse et numérisé avec Exeter, l’ensemble couvre presque un siècle d’histoire palestinienne. Deux ans de travail auront été nécessaires pour le mettre à l’abri.

09/09/2026, 12:52

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Une société de vidéosurveillance condamnée pour le vol d'une illustration

Exclusif — La société ACVS, basée à Marseille, propose depuis sa création en 2016 des solutions de télé et de vidéosurveillance, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens. Elle n'a pas hésité, pour autant, à s'approprier le travail d'un illustrateur, Christopher Evans, d'après un jugement du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 27 août dernier. La société a été reconnue coupable d'actes de contrefaçon de droit d'auteur sur une période de cinq années.

09/09/2026, 12:41

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Pour 3000 couronnes, GoRead traduit un roman par IA

Trois mille couronnes suédoises — environ 270 € — pour faire passer un roman de 80.000 mots dans une autre langue. GoRead, la plateforme d’autoédition cofondée par Jonas Tellander, cofondateur de Storytel, ajoute la traduction automatique à sa chaîne de production. Neuf langues sont proposées, sans relecture humaine systématique. Un tarif qui change l’échelle économique de l’opération, sans faire disparaître les questions de droits.

09/09/2026, 12:18

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Le fil d'or de Jeanne : La BD intergénérationnelle

Le fil d'or de Jeanne est une bande dessinée destinée au grand public : de 7 à 77 ans. Elle aborde les thèmes de la résilience et la transgénérationnalité. Un projet porté par Coli, autrice de la BD. 

09/09/2026, 11:52

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Kamel Daoud relaxé en diffamation, l’affaire Houris continue

Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé, ce mardi 8 septembre, Kamel Daoud dans le procès en diffamation engagé par Saâda Arbane. Une décision favorable au prix Goncourt 2024, mais qui ne clôt nullement l’affaire autour de Houris : cette procédure portait sur des propos tenus par l’écrivain dans Le Figaro, et non sur l’accusation centrale de la jeune femme, qui affirme que des éléments de sa vie privée ont été utilisés pour construire le personnage d’Aube.

08/09/2026, 15:57

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Avec ses “manuels libres”, la région Île-de-France aurait outrepassé ses compétences

Ce 4 septembre, la rapporteure publique a présenté ses conclusions devant la Cour administrative d'appel de Paris, saisie par la région Île-de-France, dont la politique en matière de fourniture de manuels scolaires « libres », via la plateforme numérique Pearltrees, est contestée par plusieurs éditeurs privés. Elle considère que la région n'a aucune compétence pour éditer des manuels scolaires.

08/09/2026, 13:09

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La Région Sud veut intégrer l'agence régionale du livre à Arsud

Exclusif — Confrontée à une baisse de ses ressources, l'Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d'Azur a été contrainte d'annuler plusieurs journées professionnelles prévues en septembre et octobre. La Région Sud, principale financeuse, confirme que sa contribution s'élève pour l'instant à 374.000 € en 2026, soit les 2/3 du montant attribué l'année précédente. Et envisage une intégration de l'agence au sein d'Arsud, établissement public administratif tourné vers la filière culturelle.

08/09/2026, 13:05

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Fenêtres sur Noël : 24 nouvelles, 28 bénévoles et une cause solidaire

Fenêtres sur Noël est un recueil de 24 nouvelles, écrit par 24 auteurices, mais créé par 28 bénévoles de l’association littéraire Humain.e.s de Lettres. 24 histoires autour des festivités de fin d’année sont à découvrir, qui feront voyager d’une émotion à une autre, positive ou plus sombre. Un projet avec une visée philanthropique, puisqu'une partie des bénéfices de la campagne Ulule, qui a débuté le 15 août dernier, sera reversée à l'association SOS Préma.

08/09/2026, 10:40

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