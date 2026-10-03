Le manuscrit de Saint-Brieuc est parti pour 85 000 € : on en demande aujourd'hui 1,2 million

Une salle de province qui se trompe d’un facteur deux, cela arrive tous les samedis. D’une estimation haute de 300 euros à une adjudication de 85 000 euros, soit plus de deux cent quatre-vingts fois davantage, c’est autre chose : la notice, ce jour-là, ne disait manifestement pas tout de ce qui passait sur la table. Au moins deux enchérisseurs avaient, eux, compris qu’il fallait pousser beaucoup plus loin.

Trois cents euros, vraiment ?

Voici ce que c’était. Cent un feuillets subsistants sur cent trente-neuf, contenant les livres IX à XVI du commentaire de saint Jérôme sur Isaïe. Les feuillets mesurent aujourd’hui 327 sur 251 millimètres, le texte étant réglé sur deux colonnes de trente lignes. L’ensemble est copié en minuscule caroline du deuxième quart du IXe siècle — entre 825 et 850. Les scriptoria envisagés sont Lorsch, Reichenau ou Wissembourg. La reliure, en demi-veau sur ais de bois, remonte au XVe siècle ; l’angle supérieur droit du plat inférieur manque.

Reste le détail que je préfère, et il faut le lire deux fois. Les contreplats de cette reliure sont eux-mêmes constitués de fragments bibliques en caroline du début du IXe siècle, découpés et réemployés par un relieur du XVe qui avait sous la main des parchemins vieux de plusieurs siècles et n’y voyait plus que du matériau de reliure. Le fragment antérieur provient d’une Vulgate copiée vers l’an 800 et contient la Genèse à partir de 11,27 ; celui du fond appartient à une Bible du IXe siècle et conserve notamment Isaïe 25,6. Le volume réunit donc le manuscrit principal et les restes d’autres livres carolingiens, longtemps relégués au rang de simples matériaux.

La provenance récente, elle, ramène en Bretagne. Le volume appartenait à Robert Scharbarg (1924-2020), professeur de latin et de français à l’école Saint-Charles de Saint-Brieuc entre 1965 et 1990, puis à son fils Christian.

De Plérin à Vienne, quelques mains plus tard

L’expertise est venue après la vente, et non avant. Tino Licht, de l’université de Heidelberg, a rendu son avis le 17 juillet 2026 ; Philipp Lenz, de la Stiftsbibliothek de Saint-Gall, le 22 juillet. Soit huit mois après l’adjudication. Leur examen a permis de préciser la datation, l’origine probable et l’importance paléographique du volume. Ce que l’on ignore, en revanche, c’est la chaîne exacte entre l’adjudication de Plérin et son arrivée chez le libraire viennois : combien d’intermédiaires, à quels prix et selon quelles étapes.

Le manuscrit est aujourd’hui à Vienne, chez Antiquariat Inlibris Gilhofer Nfg., sous la référence BN#68414. La fiche n’affiche pas de prix : elle porte simplement la mention « Inquire ». Fin août, Bibliophilie.com avait relevé dans les métadonnées de cette même page un montant de 850 000 euros. Une publication en ligne liée à la Boston International Antiquarian Book Fair faisait parallèlement apparaître 1,4 million de dollars, soit environ 1,2 million d’euros. Deux chiffres différents pour le même objet, dont aucun n’est actuellement affiché sur la fiche publique du libraire.

La 48e édition de la foire de Boston doit se tenir du 6 au 8 novembre 2026. Si le montant de 1,4 million de dollars est celui retenu pour la manifestation, il représenterait près de douze fois les 103 360 euros payés frais compris à Plérin.

Le relieur médiéval avait le sens du recyclage

Cet écart n’a, en soi, rien d’un scandale. Entre une adjudication provinciale et une présentation sur le marché international interviennent l’identification du manuscrit, deux expertises universitaires, un travail de catalogage considérable, sa mise en circulation auprès des collectionneurs et le risque financier attaché à la conservation d’un objet de cette importance. Ce que l’on ne connaît pas interdit toutefois de réduire la différence à la seule marge d’un libraire : rien ne permet d’établir publiquement combien de mains se sont interposées ni à quel prix Inlibris a lui-même acquis le volume.

La question qui reste ouverte est ailleurs, et elle est administrative.

Un manuscrit de plus de cinquante ans relève de la catégorie 9 du régime français de circulation des biens culturels. Pour cette catégorie, le seuil de valeur à partir duquel un certificat est requis est fixé à 3 000 euros. Avec une adjudication à 85 000 euros, le manuscrit de Saint-Brieuc se situait donc très largement au-dessus.

Son départ définitif de France vers l’Autriche supposait, sous réserve d’un certificat antérieur encore valable ou d’une situation particulière prévue par les textes, l’obtention du certificat délivré par l’administration française. Ce document atteste que le bien ne présente pas le caractère de trésor national. Le certificat ne peut être refusé que si cette qualification est retenue. En cas de refus, toute nouvelle demande concernant le même bien est irrecevable pendant trente mois ; durant ce délai, l’État peut présenter au propriétaire une offre d’achat.

À ce stade, je n’ai pu établir publiquement si un certificat a été demandé pour ce manuscrit ni, le cas échéant, s’il a été délivré. Les deux hypothèses méritent d’être documentées. Si le certificat existe, l’administration française a conclu que le volume ne présentait pas le caractère de trésor national. S’il n’a pas été sollicité, reste alors à établir dans quelles conditions le manuscrit a quitté le territoire.``

Une réserve, pour être juste : le droit de préemption lors d’une vente publique appartient à l’État, et non aux bibliothèques prises individuellement. L’opérateur chargé de la vente doit en principe informer l’administration au moins quinze jours à l’avance et lui communiquer les indications utiles sur les biens concernés ; l’envoi du catalogue peut tenir lieu d’avis.

Mais encore faut-il pouvoir mesurer l’importance patrimoniale d’un objet à partir des renseignements transmis. Une notice portant seulement « manuscrit médiéval en latin », accompagnée d’une estimation de 200 à 300 euros, ne donnait évidemment pas le même signal qu’une description identifiant un codex carolingien du deuxième quart du IXe siècle.

L’histoire tient peut-être tout entière dans cet écart : non pas seulement celui qui sépare 300 euros de 85 000, puis de plusieurs centaines de milliers d’euros, mais celui qui existe entre ce qu’un objet est et ce que sa notice permet de savoir de lui.

Ce qui devrait être présenté à Boston au mois de novembre, dans une caisse assurée, ce sont donc cent un feuillets du commentaire de saint Jérôme sur Isaïe et, collés contre les plats depuis plusieurs siècles, des fragments de Bibles carolingiennes qu’un relieur du XVe siècle avait jugés suffisamment ordinaires pour les découper.

Illustration : Des personnes et deux chiens dans une librairie, par Salomon de Bray, domaine public

Par Hugues Ouvrard

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