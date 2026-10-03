Le manuscrit de Saint-Brieuc est parti pour 85 000 € : on en demande aujourd'hui 1,2 million

Le vendredi 21 novembre 2025, à Plérin, dans les Côtes-d'Armor, la maison Armor Enchères présentait sous le numéro 77 un manuscrit latin sur parchemin. L'estimation portée au catalogue était de 200 à 300 euros. Le lot est parti à 85.000 euros au marteau, soit 103.360 euros frais compris. Deux cent quatre-vingts fois l'estimation haute. Par Hugues Ouvrard, animateur de bibliophilie.com
Le 03/10/2026 à 14:55 par Hugues Ouvrard
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03/10/2026 à 14:55
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Une salle de province qui se trompe d’un facteur deux, cela arrive tous les samedis. D’une estimation haute de 300 euros à une adjudication de 85 000 euros, soit plus de deux cent quatre-vingts fois davantage, c’est autre chose : la notice, ce jour-là, ne disait manifestement pas tout de ce qui passait sur la table. Au moins deux enchérisseurs avaient, eux, compris qu’il fallait pousser beaucoup plus loin.
Voici ce que c’était. Cent un feuillets subsistants sur cent trente-neuf, contenant les livres IX à XVI du commentaire de saint Jérôme sur Isaïe. Les feuillets mesurent aujourd’hui 327 sur 251 millimètres, le texte étant réglé sur deux colonnes de trente lignes. L’ensemble est copié en minuscule caroline du deuxième quart du IXe siècle — entre 825 et 850. Les scriptoria envisagés sont Lorsch, Reichenau ou Wissembourg. La reliure, en demi-veau sur ais de bois, remonte au XVe siècle ; l’angle supérieur droit du plat inférieur manque.
Reste le détail que je préfère, et il faut le lire deux fois. Les contreplats de cette reliure sont eux-mêmes constitués de fragments bibliques en caroline du début du IXe siècle, découpés et réemployés par un relieur du XVe qui avait sous la main des parchemins vieux de plusieurs siècles et n’y voyait plus que du matériau de reliure. Le fragment antérieur provient d’une Vulgate copiée vers l’an 800 et contient la Genèse à partir de 11,27 ; celui du fond appartient à une Bible du IXe siècle et conserve notamment Isaïe 25,6. Le volume réunit donc le manuscrit principal et les restes d’autres livres carolingiens, longtemps relégués au rang de simples matériaux.
La provenance récente, elle, ramène en Bretagne. Le volume appartenait à Robert Scharbarg (1924-2020), professeur de latin et de français à l’école Saint-Charles de Saint-Brieuc entre 1965 et 1990, puis à son fils Christian.
L’expertise est venue après la vente, et non avant. Tino Licht, de l’université de Heidelberg, a rendu son avis le 17 juillet 2026 ; Philipp Lenz, de la Stiftsbibliothek de Saint-Gall, le 22 juillet. Soit huit mois après l’adjudication. Leur examen a permis de préciser la datation, l’origine probable et l’importance paléographique du volume. Ce que l’on ignore, en revanche, c’est la chaîne exacte entre l’adjudication de Plérin et son arrivée chez le libraire viennois : combien d’intermédiaires, à quels prix et selon quelles étapes.
Le manuscrit est aujourd’hui à Vienne, chez Antiquariat Inlibris Gilhofer Nfg., sous la référence BN#68414. La fiche n’affiche pas de prix : elle porte simplement la mention « Inquire ». Fin août, Bibliophilie.com avait relevé dans les métadonnées de cette même page un montant de 850 000 euros. Une publication en ligne liée à la Boston International Antiquarian Book Fair faisait parallèlement apparaître 1,4 million de dollars, soit environ 1,2 million d’euros. Deux chiffres différents pour le même objet, dont aucun n’est actuellement affiché sur la fiche publique du libraire.
La 48e édition de la foire de Boston doit se tenir du 6 au 8 novembre 2026. Si le montant de 1,4 million de dollars est celui retenu pour la manifestation, il représenterait près de douze fois les 103 360 euros payés frais compris à Plérin.
Cet écart n’a, en soi, rien d’un scandale. Entre une adjudication provinciale et une présentation sur le marché international interviennent l’identification du manuscrit, deux expertises universitaires, un travail de catalogage considérable, sa mise en circulation auprès des collectionneurs et le risque financier attaché à la conservation d’un objet de cette importance. Ce que l’on ne connaît pas interdit toutefois de réduire la différence à la seule marge d’un libraire : rien ne permet d’établir publiquement combien de mains se sont interposées ni à quel prix Inlibris a lui-même acquis le volume.
La question qui reste ouverte est ailleurs, et elle est administrative.
Un manuscrit de plus de cinquante ans relève de la catégorie 9 du régime français de circulation des biens culturels. Pour cette catégorie, le seuil de valeur à partir duquel un certificat est requis est fixé à 3 000 euros. Avec une adjudication à 85 000 euros, le manuscrit de Saint-Brieuc se situait donc très largement au-dessus.
Son départ définitif de France vers l’Autriche supposait, sous réserve d’un certificat antérieur encore valable ou d’une situation particulière prévue par les textes, l’obtention du certificat délivré par l’administration française. Ce document atteste que le bien ne présente pas le caractère de trésor national. Le certificat ne peut être refusé que si cette qualification est retenue. En cas de refus, toute nouvelle demande concernant le même bien est irrecevable pendant trente mois ; durant ce délai, l’État peut présenter au propriétaire une offre d’achat.
À ce stade, je n’ai pu établir publiquement si un certificat a été demandé pour ce manuscrit ni, le cas échéant, s’il a été délivré. Les deux hypothèses méritent d’être documentées. Si le certificat existe, l’administration française a conclu que le volume ne présentait pas le caractère de trésor national. S’il n’a pas été sollicité, reste alors à établir dans quelles conditions le manuscrit a quitté le territoire.``
Une réserve, pour être juste : le droit de préemption lors d’une vente publique appartient à l’État, et non aux bibliothèques prises individuellement. L’opérateur chargé de la vente doit en principe informer l’administration au moins quinze jours à l’avance et lui communiquer les indications utiles sur les biens concernés ; l’envoi du catalogue peut tenir lieu d’avis.
Mais encore faut-il pouvoir mesurer l’importance patrimoniale d’un objet à partir des renseignements transmis. Une notice portant seulement « manuscrit médiéval en latin », accompagnée d’une estimation de 200 à 300 euros, ne donnait évidemment pas le même signal qu’une description identifiant un codex carolingien du deuxième quart du IXe siècle.
L’histoire tient peut-être tout entière dans cet écart : non pas seulement celui qui sépare 300 euros de 85 000, puis de plusieurs centaines de milliers d’euros, mais celui qui existe entre ce qu’un objet est et ce que sa notice permet de savoir de lui.
Ce qui devrait être présenté à Boston au mois de novembre, dans une caisse assurée, ce sont donc cent un feuillets du commentaire de saint Jérôme sur Isaïe et, collés contre les plats depuis plusieurs siècles, des fragments de Bibles carolingiennes qu’un relieur du XVe siècle avait jugés suffisamment ordinaires pour les découper.
Illustration : Des personnes et deux chiens dans une librairie, par Salomon de Bray, domaine public
Par Hugues Ouvrard
Contact : hugues.ouvrard@gmail.com
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10/09/2026, 10:30
Ils dormaient au Penn Museum depuis 1911 : cinquante fragments de peau animale portant un texte latin du IVe siècle. À partir des sept plus grands, Matthijs Wibier, spécialiste du droit romain à l’Université de Cincinnati, a reconstitué les deux faces d’une page provenant vraisemblablement d’un recueil de lois impériales jusque-là inconnu. Avec, déjà, des impôts, des routes à entretenir et des biens publics à protéger.
05/09/2026, 10:10
On connaissait les menottes, les cadenas et les évasions impossibles. Harry Houdini avait aussi une autre spécialité : les livres. À Austin, le Harry Ransom Center consacre jusqu’au 24 janvier 2027 une exposition à ses collections de magie et de théâtre, réunies au fil d’une vie pour documenter illusionnistes, techniques et histoire de la scène. Avec, au passage, quelques pièces capables de faire pâlir plus d’un bibliophile.
01/09/2026, 15:07
Des paroles manuscrites, des correspondances familiales, des photographies, des carnets, des cassettes et des textes encore inédits : une importante partie des archives personnelles de Johnny Cash a trouvé un domicile permanent à Nashville. Belmont University vient d’acquérir cet ensemble pour 8,6 millions $ et prépare un Johnny Cash Learning Center destiné autant aux chercheurs et aux étudiants qu’au public.
31/08/2026, 14:56
50 fragments de peau animale conservés depuis plus d’un siècle au Penn Museum, à Philadelphie, formaient en réalité une page d’un ouvrage juridique romain jusqu’ici inconnu. Le spécialiste du droit romain Matthijs Wibier, de l’Université de Cincinnati, est parvenu à reconstituer et traduire ce texte latin du IVe siècle.
27/08/2026, 15:07
Une petite brosse utilisée pour les frottis cervicaux s’est trouvé une deuxième carrière dans les bibliothèques patrimoniales. Des chercheurs prélèvent avec elle, sans découper ni détériorer les feuillets, le matériel génétique conservé dans les peaux transformées en parchemin. Testée sur 91 manuscrits, la méthode ouvre une nouvelle voie pour étudier les animaux, la fabrication des livres et, à terme, la circulation des peaux.
26/08/2026, 16:18
17 fragments de manuscrits médiévaux, redécouverts après avoir été utilisés pour relier des ouvrages plus récents — remontant aux XVIe et XVIIe siècles tout de même —, apportent de précieuses informations sur la vie intellectuelle à Guernesey. Ils révèlent notamment que le français y gardait alors une place prépondérante et notamment littéraire.
24/08/2026, 14:54
D’ordinaire, il passe davantage de temps dans un coffre que sous les yeux du public. Après Busan et Shanghai, où plus de 1,7 million de visiteurs l’auraient vu selon son propriétaire, le manuscrit autographe des Grandes Espérances de Charles Dickens retrouve le petit musée anglais de Wisbech. Pour quelques semaines, il restera pourtant à la lumière.
22/08/2026, 14:03
Ils noircissent sur les bords, se déforment, se gélatinisent parfois avant de devenir cassants et translucides. Pour comprendre l’étrange détérioration de certains parchemins millénaires de Kairouan, des chercheurs tunisiens et allemands ont changé d’échelle : ils ont séquencé l’ADN des bactéries et champignons présents sur les feuillets. Avec un premier rappel salutaire : découvrir un microbe ne signifie pas qu’il est actuellement en train de dégrader le document.
22/08/2026, 14:02
Quatre caisses, 585 kilos de livres et un dossier qui, 136 plus tard, oblige désormais la France, le Sénégal et le Mali à rouvrir leurs cartes. Saisie à Ségou en 1890 par les troupes de Louis Archinard, la bibliothèque constituée par El-Hadj Omar Tall puis enrichie par son fils Ahmadou Tall est conservée pour l’essentiel à la Bibliothèque nationale de France. Dakar annonce vouloir en demander le retour. Seulement voilà : Ségou se trouve aujourd’hui au Mali, qui revendique lui aussi une partie du « trésor ».
21/08/2026, 12:18
À l’Université du Kansas, le manuscrit le plus sollicité de la Kenneth Spencer Research Library sort si souvent de sa réserve qu’il faut désormais ménager le volume. Plutôt que de réduire son usage dans les cours et les visites, l’établissement a acquis un second livre d’heures du XVe siècle, produit à Bruges. Un renfort pédagogique qui arrive avec près de six siècles de ratures, retouches et réparations.
17/08/2026, 09:30
À Buenos Aires, la Feria del Libro Raro & Curioso ne se contentera pas d’exposer éditions anciennes et curiosités bibliophiliques. Les 15 et 16 août, au Centro Cultural Recoleta, cinq artisans et créateurs montreront comment naît un ouvrage fait main, du papier à la reliure. Deux jours pour rendre visible une chaîne de fabrication que le volume terminé fait généralement disparaître.
10/08/2026, 12:52
En 2023, une équipe de chercheurs de Tel-Aviv et d’Ariel présentait un système capable de traduire automatiquement l’akkadien vers l’anglais à partir de translittérations ou de signes cunéiformes encodés en Unicode. Trois ans plus tard, TabletCraft tente désormais le trajet inverse, tandis que Palaeographicum compare des millions de signes sur des photographies de tablettes hittites. De quoi accélérer la recherche, certainement, sans congédier pour autant les assyriologues.
09/08/2026, 10:29
La Morgan Library & Museum a obtenu 2,5 millions de dollars de la Lilly Endowment pour numériser environ 300 manuscrits religieux du Moyen Âge et de la Renaissance. Baptisé The Morgan Illuminated, le programme doit aboutir en 2029 à un portail gratuit donnant accès aux volumes dans leur intégralité, soit près de 120.000 pages, avec images en haute définition, outils de recherche et contenus pédagogiques.
07/08/2026, 08:01
Dans la villa romaine de Fuente Álamo, près de Puente Genil, une salle interprétée comme un possible sanctuaire de Mithra aurait plutôt accueilli des livres, leurs lecteurs et le travail savant d’une riche famille de la Bétique tardive. Une étude fondée sur l’organisation des lieux y reconnaît la plus ancienne bibliothèque documentée de la péninsule Ibérique. Aucun volume ni rayonnage n’a pourtant traversé les siècles.
03/08/2026, 16:35
150 ans de retard… Samuel Beckett n’aurait sûrement pas fait attendre Vladimir et Estragon aussi longtemps. Emprunté dans les années 1870, un livre vient de retrouver une bibliothèque australienne.
31/07/2026, 12:26
Avec sa couronne de cheveux autour du crâne rasé, la tonsure est devenue l’un des signes les plus familiers du moine médiéval. Mais cette coiffure ne relevait ni du folklore ni d’un simple renoncement à la vanité : elle disait une appartenance, une obéissance et parfois un camp dans les querelles qui traversaient l’Église. Des controverses de Whitby aux figures du Livre de Kells, son histoire montre combien quelques mèches pouvaient suffire à afficher une identité religieuse, comme nos coiffures continuent aujourd’hui de le faire.
20/07/2026, 14:57
La Bibliothèque nationale de France a annoncé, le 9 juillet 2026, avoir reçu les archives de Michel Catty, dit Michou, données par sa nièce Catherine Jacquart, directrice du Cabaret Michou de 1997 à 2024. Conservé par le département des Arts du spectacle, ce fonds réunit des documents et des objets liés à la carrière du cabaretier, à ses spectacles et à son engagement dans la vie montmartroise. Il complète les collections de la BnF consacrées aux cabarets et à la vie nocturne parisienne.
16/07/2026, 11:35
Un manuscrit autographe de Gonzalo Fernández de Oviedo conservé à Madrid avait été dépecé avant 1926. L’enquête de l’historien Ramón Jiménez Fraile permet désormais de relier plus de 150 pages manquantes à deux volumes acquis cette année-là par la Huntington Library, en Californie. La transaction londonienne est documentée, mais l’auteur de la mutilation et le parcours antérieur des feuillets restent inconnus.
15/07/2026, 10:36
La bibliothèque de L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture aux Nations Unies met en avant Aquatilium animalium historiae, ouvrage publié à Rome en 1554 par Ippolito Salviani. Ce traité illustré consacré aux animaux aquatiques appartient à une collection de livres rares de plus de 2000 volumes, conservée dans des conditions climatiques strictement contrôlées.
13/07/2026, 16:46
La tapisserie médiévale – qui célèbre bientôt ses 1000 ans – vient de voyager de nuit entre Bayeux et Londres pour une exposition mémorable au British Museum entre septembre 2026 et juillet 2027. Elle sera de retour à Bayeux dans son musée entièrement rénové (réouverture prévue en octobre 2027) pour célébrer le millénaire de la naissance de Guillaume Le Conquérant.
11/07/2026, 16:32
Du 26 septembre 2026 au 14 février 2027, la Fondation Jan Michalski, à Montricher, consacrera une exposition au Manuscrit trouvé à Saragosse de Jean Potocki. Sous le commissariat de François Rosset et Dominique Triaire, Manuscrit trouvé à Saragosse, enquête sur un roman-monde réunira manuscrits, épreuves, traductions, dessins et éditions pour retracer l’histoire mouvementée d’un texte dont le parcours éditorial se révèle presque aussi complexe que le récit.
11/07/2026, 15:57
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