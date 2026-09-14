Disparition d’Yves Schlirf, l'éditeur de XIII et de tant d'autres BD

Né à Bruxelles, Yves Schlirf a très tôt choisi la bande dessinée. En 1972, il crée Schlirfbook, l’une des premières librairies spécialisées en bande dessinée de Bruxelles.

Curieux de tout, Schlirf se diversifie dans les années 80 et montre des envies d’éditeur. Cela va l’amener à occuper un poste au service promotion des éditions Dupuis, à la demande de Jean Van Hamme, alors Directeur Général. Leur amitié amènera naturellement Yves Schlirf à être plus tard l’éditeur de XIII.

Il est choisi pour créer à Bruxelles cette branche belge des éditions Dargaud. Là, il vole de succès en succès : il accompagne les best-sellers Pin-Up, Murena, Le Scorpion, La Complainte des landes perdues et bien d’autres, tout en menant XIII vers les plus hauts sommets.

Son sens du public acquis au gré des années en librairie fait d’Yves Schlirf un éditeur en phase avec les grandes séries populaires. Son flair et son insatiable curiosité le poussent à faire de plus en plus de voyages au Japon, qui débouchent, en 1996, sur la création de Kana, la maison d’édition dévolue au manga.

Yves Schlirf était entouré à Bruxelles d’une équipe attentive et engagée, chargée de suivre avec lui les publications de Dargaud Benelux ainsi que les nombreux albums autour de Blake et Mortimer. Il a transmis son métier à plusieurs générations de collaborateurs, formant notamment des éditrices qui, ces dernières années, ont pu faire naître sous sa houlette de nouvelles séries marquantes.

Choisi par Claude de Saint-Vincent pour reprendre en mains l’univers créé en 1946 par Edgar P. Jacobs, Yves Schlirf aura su en faire une véritable machine de guerre, multipliant les équipes de scénaristes et de dessinateurs, sans jamais perdre de vue la qualité éditoriale.

Il laissera l’image d’un grand connaisseur du 9e art et de son langage, mais aussi celle d’un homme profondément convaincu par les ressorts de la fiction et l’aventure humaine, véritablement épris de bande dessinée.

Crédits photo : Dargaud / Kana

Par Dépêche

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