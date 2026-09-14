Annie Ernaux, Joe Sacco et Antoine Volodine sur France Culture

Pour la station France Culture, la rentrée s'accorde bien avec la littérature, et pas seulement lorsqu'il s'agit de récompenses. La grille de la radio publique reprend son rythme bien soutenu, en réservant une place particulière aux textes et à celles et ceux qui les écrivent. Cette semaine, notamment, une Prix Nobel de littérature et l'adaptation d'une saga à succès...
Le 14/09/2026 à 10:25 par Dépêche
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14/09/2026 à 10:25
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L'Invité.e des Matins, avec Marguerite Catton, le vendredi à 7h40
Avec Annie Ernaux, écrivaine et Prix Nobel de littérature 2022. À l’occasion de la sortie en salles de Écrire la vie de Claire Simon et Mémoire de fille de Judith Godrèche, un film France Culture.
Du lundi au vendredi de 12h à 12h30
Mercredi 16 septembre : BD/Littérature
Comment raconter la Palestine en 2026 ?
Avec Joe Sacco, auteur de bande dessinée et journaliste, il est un des pionniers de la BD-Reportage. Il a essentiellement travaillé sur les zones de conflits. Depuis Palestine en 1993, il a consacré 4 livres à Gaza. Le dernier, Requiem pour Gaza, co-signé avec Chris Hedges vient de paraitre aux éditions Futuropolis (trad. Sidonie Van den Dries) et Karim Kattan, écrivain et poète franco-palestinien. Son roman Septentrionale vient de paraitre aux éditions Elyzad.
De 13h à 13h30
Mardi 15 septembre : Littérature
Avec Phoebe Hadjimarkos Clarke, écrivaine, à l'occasion de la sortie de son nouveau roman Le Livre des souterrains (Editions du sous-sol)
Du lundi au jeudi de 15h à 16h
Dark romance : qui a peur des "mauvaises" lectrices ?
Avec Fleur Hopkins pour Dark Romance : guide amoureux (Éd.Goater)
Tuer la mère, sauver sa peau, avec Louise Chennevière
Avec Louise Chennevière pour Faire la peau (P.O.L)
"Retour au goudron": le grand jeu littéraire d'Antoine Volodine
Avec Antoine Volodine pour son geste littéraire Retour au goudron (publication de 11 livres dans 11 maisons d'édition)
Bande dessinée : mélancolies de l’asphalte, avec Sylvain Bordesoules et Camille Poulie
Avec Sylvain Bourdesoules pour Nycthémère (Gallimard) et Camille Poulie pour Bétail (Les Ondes Marcinelle)
Du lundi au vendredi de 20h à 21h
Le Grand Monde de Pierre Lemaitre
Adaptation et réalisation : Mélanie Péclat
Avec notamment Jacques Gamblin (Louis Pelletier), Marilyne Canto (Angèle Pelletier), Khalil Gharbia (Étienne Pelletier) et Rosa Burzstein (Genviève Pelletier)
Épisode 6 : C’est un truc de grand, le Cinzano !
Je lis les nouvelles de Saïgon, je sais les horreurs de la guerre, les morts, la torture. J’ai eu peur de rejoindre Etienne. Je pensais, naïvement, que Paris serait plus accueillante. Mais je crois que je me suis trompée.
Épisode 7 : Pourquoi pas une guerre mondiale tant que tu y es ?
Ça n’est pas l’affrontement d’un gouvernement contre des syndicats. C’est le monde communiste qui monte à l’assaut du gouvernement 18 français, ça s’appelle une insurrection.
Épisode 8 : Tu vas voir si je suis un incapable !
Il la jette sur le sol, elle tombe contre la vitre de la cabine téléphonique. Il soulève sa tête et la frappe à nouveau contre la porte qui explose.
Épisode 9 : Ils ont les empreintes mais pas le bonhomme !
Hahahaha! S’il figurait dans leurs fichiers, il y a longtemps qu’ils auraient mis la main dessus ! Et à mon avis, il va se méfier, maintenant. Ils ne sont pas près d’en retrouver, des empreintes, moi je peux te le dire !
À LIRE - Arendt ou Platon présidents : Les Philosophes au pouvoir, sur France Culture
Épisode 10 : Et on vit heureux jusqu’à la fin des temps… !
Mes enfants m’ont toujours prise pour une faible, une lâche, une vieille femme écrasée par l’aura de son mari. Je ne leur en veux pas, c’est effectivement l’image derrière laquelle j’ai tenté de me cacher toute ma vie.
Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35
Entre poésie, théâtre et autofiction, l'actrice, romancière et metteuse en scène Séphora Pondi, pensionnaire de la Comédie-Française, nous propose une sélection de textes poétiques qui lui ressemblent, qui l'inspirent et l'émeuvent avec passion.
Une collection proposée par Camille Renard
Réalisation : Françoise le Floch
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 19/08/2026
160 pages
Futuropolis Gallisol Editions
24,00 €
Paru le 04/09/2026
160 pages
Elyzad
19,50 €
Paru le 20/08/2026
336 pages
Editions du sous-sol
21,50 €
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