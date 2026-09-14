Annie Ernaux, Joe Sacco et Antoine Volodine sur France Culture

Les Matins

L'Invité.e des Matins, avec Marguerite Catton, le vendredi à 7h40

Avec Annie Ernaux, écrivaine et Prix Nobel de littérature 2022. À l’occasion de la sortie en salles de Écrire la vie de Claire Simon et Mémoire de fille de Judith Godrèche, un film France Culture.

Les Midis

Du lundi au vendredi de 12h à 12h30

L'Objet culture

Mercredi 16 septembre : BD/Littérature

Comment raconter la Palestine en 2026 ?

Avec Joe Sacco, auteur de bande dessinée et journaliste, il est un des pionniers de la BD-Reportage. Il a essentiellement travaillé sur les zones de conflits. Depuis Palestine en 1993, il a consacré 4 livres à Gaza. Le dernier, Requiem pour Gaza, co-signé avec Chris Hedges vient de paraitre aux éditions Futuropolis (trad. Sidonie Van den Dries) et Karim Kattan, écrivain et poète franco-palestinien. Son roman Septentrionale vient de paraitre aux éditions Elyzad.

De 13h à 13h30

L'Invité culture

Mardi 15 septembre : Littérature

Avec Phoebe Hadjimarkos Clarke, écrivaine, à l'occasion de la sortie de son nouveau roman Le Livre des souterrains (Editions du sous-sol)

Le Book Club de Marie Richeux

Du lundi au jeudi de 15h à 16h

Lundi 14 septembre

Dark romance : qui a peur des "mauvaises" lectrices ?

Avec Fleur Hopkins pour Dark Romance : guide amoureux (Éd.Goater)

Mardi 15 septembre

Tuer la mère, sauver sa peau, avec Louise Chennevière

Avec Louise Chennevière pour Faire la peau (P.O.L)

Mercredi 16 septembre

"Retour au goudron": le grand jeu littéraire d'Antoine Volodine

Avec Antoine Volodine pour son geste littéraire Retour au goudron (publication de 11 livres dans 11 maisons d'édition)

Jeudi 17 septembre

Bande dessinée : mélancolies de l’asphalte, avec Sylvain Bordesoules et Camille Poulie

Avec Sylvain Bourdesoules pour Nycthémère (Gallimard) et Camille Poulie pour Bétail (Les Ondes Marcinelle)

Fictions

Du lundi au vendredi de 20h à 21h

Le Grand Monde de Pierre Lemaitre

Adaptation et réalisation : Mélanie Péclat

Avec notamment Jacques Gamblin (Louis Pelletier), Marilyne Canto (Angèle Pelletier), Khalil Gharbia (Étienne Pelletier) et Rosa Burzstein (Genviève Pelletier)

Lundi 14 septembre

Épisode 6 : C’est un truc de grand, le Cinzano !

Je lis les nouvelles de Saïgon, je sais les horreurs de la guerre, les morts, la torture. J’ai eu peur de rejoindre Etienne. Je pensais, naïvement, que Paris serait plus accueillante. Mais je crois que je me suis trompée.

Mardi 15 septembre

Épisode 7 : Pourquoi pas une guerre mondiale tant que tu y es ?

Ça n’est pas l’affrontement d’un gouvernement contre des syndicats. C’est le monde communiste qui monte à l’assaut du gouvernement 18 français, ça s’appelle une insurrection.

Mercredi 16 septembre

Épisode 8 : Tu vas voir si je suis un incapable !

Il la jette sur le sol, elle tombe contre la vitre de la cabine téléphonique. Il soulève sa tête et la frappe à nouveau contre la porte qui explose.

Jeudi 17 septembre

Épisode 9 : Ils ont les empreintes mais pas le bonhomme !

Hahahaha! S’il figurait dans leurs fichiers, il y a longtemps qu’ils auraient mis la main dessus ! Et à mon avis, il va se méfier, maintenant. Ils ne sont pas près d’en retrouver, des empreintes, moi je peux te le dire !

À LIRE - Arendt ou Platon présidents : Les Philosophes au pouvoir, sur France Culture

Vendredi 18 septembre

Épisode 10 : Et on vit heureux jusqu’à la fin des temps… !

Mes enfants m’ont toujours prise pour une faible, une lâche, une vieille femme écrasée par l’aura de son mari. Je ne leur en veux pas, c’est effectivement l’image derrière laquelle j’ai tenté de me cacher toute ma vie.

L'Instant Poésie

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

L'Instant Poésie de Séphora Pondi

Entre poésie, théâtre et autofiction, l'actrice, romancière et metteuse en scène Séphora Pondi, pensionnaire de la Comédie-Française, nous propose une sélection de textes poétiques qui lui ressemblent, qui l'inspirent et l'émeuvent avec passion.

Une collection proposée par Camille Renard

Réalisation : Françoise le Floch

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com