Sham : Takashi Miike adapte une enquête de Masumi Fukuda

Pour la première fois dans sa longue carrière, Takashi Miike adapte un ouvrage de non-fiction, celui de Masumi Fukuda paru en 2007 (Shinchosha Publishing) et inédit en français. Il est consacré à une affaire ayant fait grand bruit au Japon en 2003, quand un enseignant avait été accusé, à tort, d'avoir poussé un élève au suicide. L'emballement médiatique avait alors joué un rôle central dans les événements...

« Le reportage de Masumi Fukuda, qui a servi de base au film, était vraiment fascinant. Il s'agit d'une histoire incomplète, composée uniquement d'éléments épars. C'est un aspect qui m'a particulièrement touché et que j'ai bien compris », explique Takashi Miike. « Il est assez difficile de transposer tel quel un reportage dans un film, mais j'ai essayé de le faire de la manière la plus objective et neutre possible », assure le réalisateur.

Le scénario du long-métrage a été écrit par Hayashi Mori (Les Murs vagabonds, Sand Land...), et Takashi Miike a tenu à conserver toute l'ambigüité des protagonistes. « Si cette affaire avait été une fiction pure, le film aurait pu être choquant, horrifique, cherchant à révéler les ténèbres de l'âme humaine. Mais les gens sont en réalité plongés dans l'obscurité, et ils vivent en révélant une partie de cette obscurité à l’autre. C'est ainsi que fonctionne la réalité, et à l’inverse, je pense qu'il était intéressant de jouer sur cette réalité comme si c’était quelque chose de spécial », insiste-t-il.

Par Antoine Oury

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