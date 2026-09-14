Les fleuves du ciel, d’Elif Shafak, Prix Lorientales 2026

Ce samedi 12 septembre, le Prix Lorientales a été décerné à Elif Shafak pour son roman Les fleuves du ciel, traduit par Dominique Goy-Blanquet pour les éditions Flammarion (et disponible en poche chez J'ai lu). Le titre s'est imposé au deuxième tour face à La nuit nous emportera, de Mahi Binebine (Robert Laffont).
Le 14/09/2026 à 10:14 par Dépêche
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14/09/2026 à 10:14
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Cette distinction salue depuis 2011 une œuvre publiée l'année précédente et traitant de l'univers oriental. Elle est portée par l’association Lorientales, ancrée au Pays de Lorient.
Londres, 1840. Arthur, un garçon à la mémoire prodigieuse né sur les rives de la Tamise, est engagé comme apprenti dans une imprimerie. Bientôt, son monde s'ouvre bien au-delà des taudis de la capitale anglaise, vers un autre fleuve, le Tigre, et une ancienne cité de Mésopotamie qui abrite les fragments d'un poème oublié.
Turquie, 2014. Chassées de leur village au bord du Tigre, Naryn, une petite fille yézidie, et sa grand-mère entreprennent un long voyage, traversant des terres en guerre dans l'espoir d'atteindre la vallée sacrée de leur peuple, en Irak, pour que Naryn y soit baptisée.
Londres, 2018. Zaleekhah, hydrologue fascinée par la mémoire de l'eau, emménage dans une péniche pour échapper à la faillite de son mariage. C'est alors qu'un curieux livre qui la ramène à ses origines vient chambouler son existence.
– Le résumé de l'éditeur pour Les fleuves du ciel
Les 18 jurés se sont retrouvés dès 9h15, le samedi 12 septembre dernier, pour désigner à l'issue de sept heures de délibération leur lauréate. C’est la seconde fois qu’Elif Shafak remporte le Prix Lorientales après Crime d’honneur (trad. Dominique Letellier, Phébus) en 2014.
« Un livre d'une grande richesse historique sur la Mésopotamie, le peuple yézidi, très documenté » a souligné le jury de la récompense, qui relève également « une grande richesse littéraire pouvant faire référence à Charles Dickens ou aux grands textes romantiques ».
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Photographie : © Omar Taleb
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 19/08/2026
672 pages
J'ai lu
10,40 €
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