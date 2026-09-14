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Prix littéraire Maison Rouge Biarritz : plus que 4 titres en sélection

Décerné le 1er octobre prochain à l'Hôtel Café de Paris, à Biarritz, le Prix Maison Rouge Biarritz reviendra à l'un des quatre titres de la deuxième et dernière sélection du jury. La récompense entend « mettre en lumière une littérature audacieuse, neuve et inventive, pour révéler un auteur ».

Le 14/09/2026 à 10:09 par Dépêche

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Publié le :

14/09/2026 à 10:09

Dépêche

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La deuxième sélection du Prix Maison Rouge Biarritz 2026

Latex de Samuel Dock, Grasset

Midgar de Noham Secler, Gallimard

Choses que je croyais perdues de Clémentine Mélois, L'Arbalète/Gallimard

Ainsi la Cour décide de Caroline Knecht, La Découverte

Créée en 2019 par Céline et Guillaume Farré, avec le concours de Frédéric Beigbeder et Frédéric Schiffter, la distinction biarrote souhaite récompenser une œuvre sans catégorie prédéfinie, en privilégiant l’audace, l’originalité et la créativité. 

La première sélection de cette 8e édition réunissait 10 livres de la rentrée littéraire.

À LIRE - Prix des lecteurs Notre Temps 2027 : six premiers romans en lice

Présidé par Hervé Le Tellier, Prix Goncourt 2020, le jury réunit Eliette Abécassis, Raphael Enthoven, Dorothée Janin-Goldman, Claude Nori, Nathan Devers, Julie Mamou-Mani (alias Mamouz), Victor Dumiot, Alexandre Labruffe et Joffrine Donnadieu.

En 2025, pour la première édition présidée par Hervé Le Tellier, Victor Pouchet avait remporté le Prix Maison Rouge avec Voyage voyage (Gallimard).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

 
 
 
 

DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

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Latex

Samuel Dock

Paru le 10/09/2026

272 pages

Grasset & Fasquelle

22,00 €

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Midgar

Noham Selcer

Paru le 20/08/2026

624 pages

Editions Gallimard

25,00 €

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Choses que je croyais perdues

Clémentine Mélois

Paru le 20/08/2026

176 pages

Editions Gallimard

19,00 €

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Ainsi la Cour décide

Caroline Knecht

Paru le 20/08/2026

208 pages

Catabase

19,50 €

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Goncourt des Lycéens 2026 : 50 classes et trois mois de lectures

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03/09/2026, 14:49

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Prix Première Plume : quel livre succède à Quatre jours sans ma mère ?

Pour sa dixième édition, le Prix Première Plume distingue Thélyson Orélien pour C'était ça ou mourir, son premier roman publié en France par Grasset. L'écrivain québécois d'origine haïtienne succède à Ramsès Kefi, récompensé en 2025 pour Quatre jours sans ma mère (Philippe Rey).

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Anne Godard, Prix des Libraires de Nancy - Le Point 2026 pour Nous aussi

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