Prix littéraire Maison Rouge Biarritz : plus que 4 titres en sélection

Décerné le 1er octobre prochain à l'Hôtel Café de Paris, à Biarritz, le Prix Maison Rouge Biarritz reviendra à l'un des quatre titres de la deuxième et dernière sélection du jury. La récompense entend « mettre en lumière une littérature audacieuse, neuve et inventive, pour révéler un auteur ».
Le 14/09/2026 à 10:09 par Dépêche
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14/09/2026 à 10:09
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Latex de Samuel Dock, Grasset
Midgar de Noham Secler, Gallimard
Choses que je croyais perdues de Clémentine Mélois, L'Arbalète/Gallimard
Ainsi la Cour décide de Caroline Knecht, La Découverte
Créée en 2019 par Céline et Guillaume Farré, avec le concours de Frédéric Beigbeder et Frédéric Schiffter, la distinction biarrote souhaite récompenser une œuvre sans catégorie prédéfinie, en privilégiant l’audace, l’originalité et la créativité.
La première sélection de cette 8e édition réunissait 10 livres de la rentrée littéraire.
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Présidé par Hervé Le Tellier, Prix Goncourt 2020, le jury réunit Eliette Abécassis, Raphael Enthoven, Dorothée Janin-Goldman, Claude Nori, Nathan Devers, Julie Mamou-Mani (alias Mamouz), Victor Dumiot, Alexandre Labruffe et Joffrine Donnadieu.
En 2025, pour la première édition présidée par Hervé Le Tellier, Victor Pouchet avait remporté le Prix Maison Rouge avec Voyage voyage (Gallimard).
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 10/09/2026
272 pages
Grasset & Fasquelle
22,00 €
Paru le 20/08/2026
624 pages
Editions Gallimard
25,00 €
Paru le 20/08/2026
176 pages
Editions Gallimard
19,00 €
Paru le 20/08/2026
208 pages
Catabase
19,50 €
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