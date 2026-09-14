Prix littéraire Maison Rouge Biarritz : plus que 4 titres en sélection

La deuxième sélection du Prix Maison Rouge Biarritz 2026

Latex de Samuel Dock, Grasset

Midgar de Noham Secler, Gallimard

Choses que je croyais perdues de Clémentine Mélois, L'Arbalète/Gallimard

Ainsi la Cour décide de Caroline Knecht, La Découverte

Créée en 2019 par Céline et Guillaume Farré, avec le concours de Frédéric Beigbeder et Frédéric Schiffter, la distinction biarrote souhaite récompenser une œuvre sans catégorie prédéfinie, en privilégiant l’audace, l’originalité et la créativité.

La première sélection de cette 8e édition réunissait 10 livres de la rentrée littéraire.

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Présidé par Hervé Le Tellier, Prix Goncourt 2020, le jury réunit Eliette Abécassis, Raphael Enthoven, Dorothée Janin-Goldman, Claude Nori, Nathan Devers, Julie Mamou-Mani (alias Mamouz), Victor Dumiot, Alexandre Labruffe et Joffrine Donnadieu.

En 2025, pour la première édition présidée par Hervé Le Tellier, Victor Pouchet avait remporté le Prix Maison Rouge avec Voyage voyage (Gallimard).

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Par Dépêche

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