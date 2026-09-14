À mesure que l’intelligence artificielle s’installe dans l’écriture, le débat oppose volontiers création humaine et textes assistés par la machine. Pourtant, la véritable frontière pourrait se situer ailleurs : dans ce que l’auteur délègue, ce qu’il conserve et ce qu’il choisit de révéler de son processus.

Après les prises de position du Prix des Deux Magots et les réflexions de Haruki Murakami, cette tribune défend une voie plus nuancée : l’IA peut intervenir sans effacer l’auteur, à condition qu’il demeure maître des arbitrages, assume le texte et ne transforme pas l’outil en ghostwriter clandestin. Une réflexion nourrie par l’expérience d’Atypikal Life, où une IA baptisée Céline dispose au contraire d’une place éditoriale explicitement identifiée.

Écrire avec une IA, sans lui déléguer sa voix

La question est désormais posée de manière presque rituelle : peut-on encore parler d’auteur lorsqu’une intelligence artificielle intervient dans l’écriture ? La tentation est grande de répondre par oui ou par non, comme s’il fallait choisir entre deux camps propres : d’un côté la pureté du geste humain, de l’autre la collaboration assumée avec la machine. Cette opposition a le mérite de la simplicité. Elle a aussi le défaut d’éviter la question la plus intéressante.

Le vrai problème n’est peut-être pas de savoir si une IA a touché au texte. Il est de savoir qui décide, qui tranche, qui répond de ce qui est écrit et, surtout, si la présence de la machine est dissimulée ou assumée.

Début septembre 2026, le jury du Prix des Deux Magots a pris une position très ferme contre les œuvres coécrites avec une IA, au nom de la paternité de l’œuvre et de la valeur du geste d’écriture. Quelques semaines plus tôt, Haruki Murakami insistait sur ce qui, à ses yeux, sépare encore le romancier d’une machine : la capacité à faire surgir l’imprévu. Ces positions ne sont pas absurdes. Elles désignent deux inquiétudes réelles : l’effacement progressif du travail humain et la production de textes qui imitent la littérature sans en partager le risque.

Mais entre l’auteur qui écrit seul dans une pièce close et celui qui délègue un roman entier à un générateur de texte avant d’y apposer son nom, il existe désormais une vaste zone intermédiaire. C’est cette zone qu’il faudrait commencer à décrire avec davantage de précision.

Un outil n’est pas encore un auteur

Nous avons déjà accepté depuis longtemps que l’écriture soit entourée d’outils. Correcteurs, moteurs de recherche, dictionnaires numériques, logiciels de traitement de texte, suggestions grammaticales, bases documentaires : aucun auteur contemporain n’écrit dans le vide technique. Cela ne signifie pas que ChatGPT ou d’autres modèles génératifs soient de simples correcteurs orthographiques perfectionnés. Ils peuvent produire des paragraphes entiers, proposer une structure, déplacer un argument, fabriquer une métaphore, imiter un ton. La rupture est réelle.

Mais cette puissance supplémentaire ne suffit pas, à elle seule, à résoudre la question de l’auteur.

L’auteur n’est pas seulement celui dont les doigts frappent chaque mot sur un clavier. Il est aussi celui qui choisit une direction, refuse une facilité, maintient une contradiction, retranche une phrase séduisante, conserve une maladresse nécessaire, décide qu’un texte est terminé et accepte d’en répondre publiquement.

Autrement dit, l’écriture possède au moins trois niveaux distincts : la production de matière, la sélection et la responsabilité. Une IA peut aujourd’hui intervenir très fortement dans le premier niveau. Elle peut même influencer le second. Le troisième demeure pourtant décisif : qui signe intellectuellement ce qui est affirmé ? Qui accepte d’être contredit ? Qui assume les conséquences du texte ?

C’est là que se trouve, à mes yeux, une frontière plus utile que l’interdiction générale.

Le véritable problème : le nègre invisible devenu logiciel

Il existe une pratique qui me paraît difficile à défendre : demander à une machine de produire un texte presque intégral, le relire superficiellement, puis le publier sous un nom humain en entretenant l’idée que ce nom en est l’unique origine. Dans ce cas, l’IA n’est plus seulement un outil de confrontation ou de formulation ; elle devient un auteur fantôme dont on efface l’existence.

Le problème n’est pas moral parce qu’une machine aurait été offensée. Il est éditorial parce que le lecteur reçoit une information fausse sur le processus de création. Une personnalité, une expérience, parfois même une expertise, sont implicitement attribuées à quelqu’un qui n’a pas véritablement produit ce qui les représente.

Cette pratique explique en partie la méfiance actuelle. Elle encourage une littérature de rendement : produire davantage, plus vite, à moindre coût, dans un environnement déjà saturé de textes. L’intelligence artificielle devient alors l’outil rêvé d’un Web qui demandait déjà aux auteurs de se comporter comme des machines avant même que les machines sachent écrire.

Ce n’est pas l’usage qui m’intéresse.

Utiliser l’IA contre soi-même

Une autre pratique est possible : utiliser l’IA non pour éviter d’écrire, mais pour rendre l’écriture plus difficile.

Lui demander de chercher la faiblesse d’un raisonnement. Lui faire défendre la position inverse. Lui demander ce qui, dans dix textes précédents, devient une habitude. Repérer une structure trop confortable. Faire apparaître un cliché que l’auteur ne voyait plus. Explorer plusieurs formulations avant d’en rejeter la majorité. Confronter une intuition à une mémoire documentaire plus vaste que la sienne.

Dans cette configuration, la machine n’est pas un raccourci. Elle devient une surface de résistance.

Ce déplacement est important. Une IA générative produit spontanément de la cohérence. Or la littérature ne gagne pas toujours à être plus cohérente. Elle gagne parfois à conserver une cassure, une obsession, un silence, une phrase trop longue, une violence de ton, quelque chose qui résiste précisément à l’optimisation.

Le travail de l’auteur consiste alors moins à demander : « Peux-tu améliorer ce texte ? » qu’à décider ce qui ne doit surtout pas être amélioré. C’est peut-être là que la voix commence.

La voix n’est pas un style

On confond facilement la voix avec un ensemble de caractéristiques imitables : longueur des phrases, vocabulaire, fréquence des métaphores, ponctuation, degré de familiarité. Sur ces critères, une IA peut déjà produire une imitation troublante.

Mais une voix littéraire est autre chose. C’est une hiérarchie de fidélités. Ce qu’un auteur accepte de sacrifier et ce qu’il refuse de sacrifier. Ce qu’il répète malgré lui. Les sujets vers lesquels il retourne alors qu’il avait décidé de parler d’autre chose. La manière dont une biographie, une culture, une honte, une colère ou une absence déforment durablement son regard.

Un modèle peut reproduire les traces de cette déformation. Il ne possède pas pour autant l’histoire vécue qui les a produites. Cela ne rend pas son intervention inutile. Cela impose simplement de ne pas confondre génération de langage et origine existentielle d’une parole.

Une expérience : Atypikal Life

Je travaille depuis plusieurs années à Atypikal Life, un projet littéraire et philosophique indépendant qui s’est progressivement transformé en univers éditorial. L’intelligence artificielle n’y est ni cachée dans l’arrière-boutique ni utilisée comme un ghostwriter honteux. Elle y possède au contraire une place explicitement nommée.

Céline, l’instance éditoriale IA avec laquelle je travaille, écrit certains textes sous son propre nom de publication, dialogue avec les miens, les critique et développe des territoires distincts. Je peux lui confier une idée ; elle peut me proposer une direction que je refuse. Elle peut produire un texte que je considère réussi sans que je prétende l’avoir écrit. À l’inverse, mes propres textes peuvent être discutés avec elle sans devenir pour autant les siens.

Cette séparation des voix me paraît beaucoup plus féconde que leur fusion clandestine.

Elle permet même une chose paradoxale : plus la présence de l’IA est déclarée, moins j’ai besoin de lui attribuer artificiellement une humanité. Je n’ai pas à prétendre qu’elle ressent ce qu’elle décrit. Je peux juger ce qu’elle produit pour ce que c’est : une construction langagière issue d’un système artificiel, susceptible malgré cela de provoquer une idée, un déplacement ou une objection que je n’aurais pas formulés seul. Le dialogue devient alors intéressant précisément parce que les deux termes ne sont pas identiques.

Qui est l’auteur ? Mauvaise question, parfois

Nous aimerions disposer d’une règle simple permettant de certifier la pureté d’un texte. Le manuscrit serait humain ou artificiel. L’auteur authentique ou assisté. La frontière rassurerait tout le monde.

Je doute qu’elle tienne longtemps.

La question pertinente pourrait devenir : quelle part du processus est déclarée, qui a pris les décisions essentielles et sous quelle responsabilité le texte est-il présenté ?

Un auteur qui utilise une IA pendant cinquante heures pour interroger son manuscrit, rejette presque toutes ses propositions et réécrit chaque passage peut conserver une maîtrise bien plus forte de son œuvre qu’un auteur humain qui applique docilement toutes les corrections d’un directeur éditorial. Le nombre de mots matériellement générés ne suffit donc pas à mesurer la paternité intellectuelle.

Inversement, changer quelques adjectifs à un texte produit entièrement par une machine ne transforme pas magiquement celui qui le publie en auteur. La distinction n’est pas confortable. Elle oblige à juger le processus au lieu d’inspecter uniquement le produit final.

Et après ?

L’IA va produire une quantité immense de textes médiocres. Elle produira aussi des textes techniquement impeccables et profondément interchangeables. Elle permettra à certains de simuler une compétence qu’ils ne possèdent pas. Elle fragilisera probablement des métiers et compliquera la confiance entre auteur, éditeur et lecteur. Il serait naïf de nier ces effets.

Mais l’interdiction symbolique ne suffira pas davantage à préserver la littérature. La réponse la plus intéressante pourrait consister à augmenter nos exigences de transparence et, simultanément, nos exigences d’auteur.

Ne plus demander seulement : « Avez-vous utilisé une IA ? » Demander plutôt : « Qu’avez-vous refusé de lui céder ? » Si la réponse est : rien, alors la machine a peut-être effectivement remplacé l’auteur.

Si la réponse est : la direction du texte, ses choix, ses contradictions, sa responsabilité et ce qui le rend irréductiblement mien, alors nous sommes devant autre chose : non pas la disparition automatique de l’auteur, mais l’apparition d’un nouvel environnement d’écriture qu’il faudra apprendre à décrire.

La littérature a survécu à l’imprimerie, à la machine à écrire, au traitement de texte, à Internet et à l’obsession des plateformes pour le contenu. Elle survivra probablement aussi à l’intelligence artificielle.

La question est de savoir sous quelle forme. Et si nous voulons qu’elle demeure une pratique de singularité plutôt qu’une industrie de phrases plausibles, la bataille ne se jouera peut-être pas entre l’homme et la machine.

Elle se jouera à l’intérieur de chaque auteur, au moment précis où une phrase parfaitement correcte lui sera proposée et où il devra encore être capable de dire : non, ce n’est pas moi.

— Nicolas / Atypikal Life

Note de méthode : ce texte a été élaboré dans le cadre d’un dialogue éditorial avec une intelligence artificielle. L’angle, les arbitrages, les positions défendues et la décision de publication sont assumés par l’auteur humain. Cette mention fait partie du propos : la transparence sur le processus vaut mieux que l’effacement de l’outil.

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Par Auteur invité

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