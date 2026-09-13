Sous les ruines de Gaza, deux spécialistes sauvent des manuscrits menacés

À Gaza, le métier de conservateur a pris une définition dont les réserves climatisées se passeraient volontiers. Fouiller des ruines, récupérer des feuillets, trouver de quoi les stabiliser, puis conserver une copie numérique quand l’original demeure exposé : c’est ce travail que l’UNESCO a choisi de distinguer le 4 septembre à Cheongju, en Corée du Sud.

L’historien Abdul Latif Abu Hashem et Haneen Al-Amassi, chercheuse en patrimoine et directrice exécutive d’Eyes on Heritage, sont les lauréats 2026 du prix UNESCO/Jikji Mémoire du monde. Depuis sa création en 2004, la récompense n’avait encore jamais été attribuée à des personnes physiques. Dotée de 40.000 dollars, elle distingue les contributions à la préservation et à l’accessibilité du patrimoine documentaire.

Numériser avant de devoir sauver

Le dossier retenu par l’UNESCO ne repose pas sur un seul sauvetage spectaculaire. Les deux spécialistes ont construit, sur plusieurs années, une chaîne de conservation mêlant documentation, numérisation, restauration et réponse aux situations de crise. L’organisation confirme la numérisation de plus de 25.000 pages de manuscrits menacés des périodes mamelouke et ottomane, avec le soutien de l’Endangered Archives Programme de la British Library.

Ils ont aussi créé le premier laboratoire spécialisé dans la restauration de manuscrits à Gaza, puis élaboré, pendant le conflit, des protocoles d’intervention sur des collections en danger. Le catalogue de la British Library recense 234 entrées de type manuscrit dans la collection EAP1285 du ministère palestinien des Waqfs et des Affaires religieuses, dont 206 associées à Gaza.

Le reportage publié le 10 septembre par Al Jazeera donne la mesure matérielle de ces opérations. Haneen Al-Amassi raconte avoir dirigé une équipe de onze volontaires, sans équipements lourds et avec un accès réduit aux produits nécessaires à la restauration. Dans le quartier de Shuja’iyya, manuscrits, documents et photographies ont été recherchés sous les gravats. « Rester les bras croisés devant un patrimoine menacé d’anéantissement n’était pas une option », explique-t-elle.

ActuaLitté avait déjà documenté, dès février 2024, les destructions touchant bibliothèques, archives et musées de Gaza, puis les initiatives engagées pour en dresser l’inventaire. Le prix Jikji déplace ici la focale : non plus seulement mesurer les pertes, mais suivre celles et ceux qui tentent de préserver les collections encore accessibles.

228 manuscrits, pas 228 sauvetages

Al Jazeera évoque 228 manuscrits rares, 8.000 livres et 25.000 pages restaurées ou conservées dans le cadre de ces travaux. Ce décompte ne doit toutefois pas être confondu avec le nombre de pièces effectivement récupérées après les destructions. Des reportages antérieurs indiquaient que le fonds de la direction des manuscrits comptait 228 manuscrits avant la guerre, dont une partie seulement avait pu être extraite des décombres. Le chiffre le mieux établi par l’UNESCO reste donc celui de plus de 25.000 pages numérisées.

Abu Hashem travaille depuis environ trente-cinq ans à la collecte et à la sauvegarde d’archives privées et familiales de Gaza, rapporte Al Jazeera. Avec Al-Amassi, cette activité de conservation de longue durée a basculé vers l’urgence : préserver ce qui peut encore l’être, documenter les pertes et sécuriser les fonds récupérés.

L’enjeu demeure immédiat. Selon le média qatari, une partie des archives d’Eyes on Heritage reste ensevelie dans les décombres de la tour Al-Ghafri, détruite à Gaza. La récompense distingue donc un travail qui se poursuit tandis que certaines collections restent matériellement inaccessibles.

Le prix porte le nom du Buljo jikji simche yojeol, ou Jikji, que l’UNESCO présente comme le plus ancien livre conservé imprimé à l’aide de caractères métalliques mobiles. Un patronage particulièrement ajusté : ici aussi, tout repose sur une question très concrète — ce qui peut encore parvenir au lecteur suivant.

Crédits photo : Unesco / Eyes on Heritage

Par Nicolas Gary

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