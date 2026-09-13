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Ben Templesmith, l'homme qui a appris à l'ombre comment mordre

Ben Templesmith se reconnait en humant les planches, les yeux fermés : des histoires où le papier sent l'humidité, la lumière malade et les personnages contaminés par quelque chose qui les dépasse. En 20 ans, de Hellspawn, 30 Days of Night à Wormwood, l'Australien a construit un dessin qui s'est métamorphosé sans s'assagir : juste plus précis dans l'angoisse. Il suffit de regarder ses noirs.

Le 13/09/2026 à 07:00 par Nicolas Gary

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Publié le :

13/09/2026 à 07:00

Nicolas Gary

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Chez Ben Templesmith, ils ne remplissent presque jamais simplement un fond. Ils montent. Ils mangent les angles d’une pièce, s’accrochent aux visages, transforment un couloir en menace. Même lorsqu’il ne se passe encore rien, quelque chose semble avoir déjà eu lieu. Le monde est devenu légèrement impropre à l’habitation.

Templesmith ne dessine pas tellement l’horreur après son apparition qu’il installe les conditions nécessaires à sa venue. Quelques yeux trop clairs, une silhouette à peine terminée, une bouche dont le sourire dépasse ce que l’anatomie autorise ; le décor flotte quelque part entre le croquis, la photographie abîmée et le souvenir d’un mauvais rêve.

On ne regarde pas véritablement une planche de Ben Templesmith. On y entre et l’on comprend généralement assez vite qu’il aurait mieux valu rester dehors.

Avant la nuit, apprendre à ressembler à quelqu’un d’autre

C’est peut-être le meilleur endroit pour commencer, parce que toute l’histoire de Templesmith tient presque dans ce paradoxe : l’un des dessinateurs les plus immédiatement reconnaissables du comic book contemporain a débuté en essayant volontairement de ne pas l’être.

Au commencement des années 2000, il succède à Ashley Wood sur Hellspawn, déclinaison particulièrement sombre de l’univers de Spawn. Dans un entretien accordé quelques années plus tard, Templesmith racontait avoir intentionnellement rapproché son travail de celui de Wood. Il détestait les changements graphiques brutaux au milieu d’une série : changer de dessinateur, expliquait-il en substance, revenait parfois à changer soudainement de film. Il avait donc choisi d’assurer la continuité.

L’anecdote est magnifique lorsqu’on connaît la suite, comme si tout avait ensuite consisté à découvrir jusqu’où il pouvait s’éloigner de cette continuité.

Ashley Wood restera une influence importante, aux côtés notamment de Ralph Steadman, Ronald Searle, Victor Ambrus ou Dave McKean. Templesmith les a cités à plusieurs reprises, avec une insistance particulière sur le rôle de McKean dans son rapport à l’ordinateur et sur celui d’Ambrus dans son utilisation de la couleur.

Mais les influences, chez lui, vont progressivement cesser d’être des modèles pour devenir un vocabulaire digéré. Le trait se libère. Les accidents restent visibles. La couleur cesse d’accompagner le dessin pour commencer à le contaminer. Puis arrive Barrow, et tout a changé.

Barrow, ou la nuit comme acte de naissance

En 2002, Steve Niles et Ben Templesmith publient chez IDW 30 Days of Night, mini-série en trois épisodes devenue le point de départ d’une longue franchise. Le dispositif demeure d’une efficacité presque insolente : dans la ville de Barrow, en Alaska, la longue nuit hivernale offre à une troupe de vampires le terrain de chasse rêvé. Quelques survivants, autour d’Eben et Stella Olemaun, tentent de résister. IDW continue aujourd’hui encore à présenter ce récit comme le socle de la série qui donnera notamment naissance au film réalisé par David Slade en 2007.

L’idée était déjà excellente, mais le dessin l'a rendue inoubliable. Niles a expliqué qu’au moment d’imaginer l’apparence des vampires, sa description tenait à deux mots : « Land Sharks ». Des requins terrestres. Templesmith s’en empare et élimine presque tout ce qui pouvait subsister de séduction aristocratique dans le vampire classique.

Ses créatures deviennent des animaux sociaux, rapides, affamés, aux dents invraisemblables et aux visages qui semblent dessinés au moment précis où ils cessent d’être humains. Niles considère rétrospectivement que le travail graphique de Templesmith a largement contribué à distinguer le livre. Vingt-quatre ans plus tard, les planches conservent quelque chose de dangereusement instable.

La neige n’y est jamais simplement blanche. Les contours se dissolvent. Les corps paraissent avoir été saisis juste avant que l’image ne réussisse à les fixer. Bleu glacé, rouge sale, halos artificiels, aplats noirs : Barrow n’est pas seulement un décor nocturne. La ville semble avoir été trempée dans la nuit.

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Et surtout, le dessin n’est pas encore entièrement domestiqué, c'est probablement ce qui lui confère cette force. Templesmith expliquera d'ailleurs que son travail de cette époque reposait encore largement sur des crayonnés, alors que ses albums suivants utiliseraient davantage l’encrage. Ce changement, disait-il, résultait autant des contraintes de production que de l’expérience et de l’expérimentation. Autrement dit : 30 Days of Night n’est pas l’aboutissement d’un style. C’est son explosion.

Du papier gris à Photoshop, sans effacer les cicatrices

La méthode Templesmith permet de comprendre pourquoi ses images possèdent cette matérialité étrange. Il travaille traditionnellement sur papier teinté, avec dessin, encre, lavis, peinture et rehauts blancs, puis numérise le résultat. Photoshop intervient ensuite pour la couleur, les textures, certaines photographies ou les effets de composition.

Dans plusieurs entretiens, l’artiste a insisté sur cette distinction : l’ordinateur complète le travail physique, il ne le remplace pas. Il évaluait même sa méthode à environ 80 % de travail manuel pour 20 % de traitement informatique. Voilà pourquoi ses effets numériques vieillissent souvent mieux que ceux de nombre de bandes dessinées contemporaines du début des années 2000. Ils ne cherchent pas à dissimuler le papier, mais ajoutent au contraire une seconde maladie.

Une tache existe avant d’être scannée. Une griffure possède une matière. Une zone blanche a été déposée sur la feuille. Puis l’ordinateur intervient, non pour rendre l’ensemble propre, mais pour superposer d’autres accidents.

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Le résultat demeure reconnaissable entre mille : à la fois cartoon et pictural, spontané et minutieusement construit, sale mais jamais négligé. Et ce qui pouvait sembler, dans 30 Days of Night, relever d’un formidable instinct va bientôt rencontrer quelque chose de plus dangereux encore : la discipline.

Fell, ou comment enfermer le chaos dans neuf cases

En 2005, Warren Ellis et Ben Templesmith lancent Fell chez Image Comics. Richard Fell, inspecteur transféré à Snowtown, découvre une ville en état de décomposition avancée, desservie par un commissariat tellement démuni que ses effectifs semblent appartenir à une mauvaise plaisanterie. Chaque enquête enfonce un peu plus le lecteur dans un quartier où tout le monde cache quelque chose. Image Comics résume encore aujourd’hui la série autour de cette idée simple : à Snowtown, rien ne paraît avoir de sens.

Pour Templesmith, le livre constitue une école. Fell repose essentiellement sur une grille de neuf cases. Ellis a expliqué construire ses scénarios en fonction de ce dispositif extrêmement contraignant ; Templesmith, de son côté, reconnaît que travailler avec cette structure l’a obligé à concentrer davantage son attention sur la narration.

Et c’est là que son dessin devient formidablement intéressant. La grille ne l’assagit pas. Elle l’arme. Puisque la structure de la page reste stable, l’image n’a plus besoin de hurler pour attirer l’attention. Une variation de cadrage suffit. Une tache. Un visage. Une silhouette aperçue derrière une porte.

Dans 30 Days of Night, l’image mordait. Dans Fell, elle regarde avant de mordre. Le chaos acquiert un rythme. Templesmith comprend qu’une atmosphère peut devenir plus oppressante encore lorsqu’on lui impose des murs.

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Écrire soi-même, quitte à apprendre en public

Un an avant Fell, en 2004, Templesmith s’était déjà aventuré seul avec Singularity 7, mini-série de science-fiction postapocalyptique publiée par IDW. Il en assure scénario et dessin. Il ne cherchera jamais à transformer cet essai en chef-d’œuvre rétrospectif.

Interrogé sur ses débuts comme scénariste, il reconnaissait être encore en train d’apprendre à raconter une histoire. Il expliquait également avoir beaucoup appris de Warren Ellis et avoir réinvesti certains de ces acquis lorsqu’il s’est consacré à Wormwood : Gentleman Corpse. Ce constat change la manière de lire son parcours.

Templesmith n’est pas seulement un dessinateur ayant progressivement décidé d’écrire. Il est un raconteur qui a longtemps disposé d’un outil graphique beaucoup plus avancé que son outil scénaristique et qui s’est appliqué à combler la distance entre les deux. Avec Wormwood, cette distance se réduit brutalement. Et l’on découvre autre chose : Templesmith est extrêmement drôle.

Wormwood, ou l’apocalypse après quelques bières

Wormwood: Gentleman Corpse ressemble à ce qui se produirait si toute la cosmologie de Templesmith cessait de faire semblant d’être respectable.

Wormwood est une créature larvaire interdimensionnelle et immortelle qui utilise des cadavres comme enveloppes corporelles. Il boit, fréquente des établissements peu recommandables et se retrouve accompagné d’une galerie de personnages aussi improbables que les catastrophes surnaturelles auxquelles ils doivent faire face. L’éditeur IDW le présente explicitement comme un mélange d’horreur, de science-fiction et d’humour macabre.

Tout ce qui faisait peur chez Templesmith devient soudainement drôle sans cesser d’être monstrueux. Et c’est peut-être ici que son univers gagne véritablement sa profondeur. La noirceur n’est plus une destination. Elle devient une matière suffisamment familière pour qu’on puisse y rire. Les démons peuvent être grotesques. L’apocalypse peut avoir une gueule de bois. Un cadavre peut devenir un costume.

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Templesmith considérait d’ailleurs Wormwood comme son projet le plus personnel, son « plaisir coupable », nourri notamment par son affection pour la science-fiction britannique et Doctor Who.

Le livre révèle surtout quelque chose que la violence spectaculaire de 30 Days of Night pouvait masquer : Templesmith aime profondément les personnages détraqués, fatigués, alcoolisés, inadaptés. Ses monstres sont souvent moins intéressants que ceux qui doivent continuer à vivre à côté d’eux.

Prisons, extraterrestres, policiers et portes de l’enfer

À partir de là, sa bibliographie cesse pratiquement de respecter les frontières de genre. Dans Welcome to Hoxford, qu’il écrit et dessine en 2008, des détenus particulièrement dangereux sont transférés dans une prison privée dont les responsables dissimulent une réalité autrement plus prédatrice. Le loup-garou y rencontre l’univers carcéral dans un récit où les hommes et les monstres deviennent parfois difficiles à hiérarchiser.

La même année, Dead Space, écrit par Antony Johnston, lui permet de pénétrer dans l’univers du jeu vidéo d’Electronic Arts. La mini-série en six épisodes sert de préquelle au premier jeu et raconte les événements précédant la catastrophe de la colonie d’Aegis VII.

En 2009, Groom Lake, scénarisé par Chris Ryall, plonge dans les enlèvements extraterrestres, les bases militaires clandestines et les conspirations gouvernementales. Le livre est déjà beaucoup plus franchement burlesque que le climat de 30 Days of Night.

Puis vient Choker, avec Ben McCool : un polar déglingué dans une ville où drogues, mutations et criminalité brouillent encore la frontière entre noir et fantastique. Templesmith retrouve le territoire urbain, mais ses compositions sont désormais beaucoup plus assurées que dix ans auparavant.

En 2013, J. Michael Straczynski lui confie les quatre premiers numéros de Ten Grand. Joe Fitzgerald, ancien homme de main, y affronte démons et forces surnaturelles dans l’espoir de retrouver la femme qu’il aime. Templesmith ne dessinera pas l’intégralité de la série — C. P. Smith prend le relais au numéro 5 — mais ces quatre épisodes poussent particulièrement loin son goût pour la lumière surnaturelle, les apparitions et les corps soumis à des réalités qui ne respectent plus aucune loi physique. L’horreur, chez lui, n’a finalement jamais constitué un genre, plutôt une façon d’éclairer les choses.

The Squidder, ou reprendre possession de ses monstres

Puis survient un changement moins graphique qu’économique. En 2013, Templesmith finance The Squidder directement auprès de ses lecteurs. L’objectif initial de la campagne Kickstarter est fixé à 18 000 dollars. Elle se termine à 137 708 dollars, réunis auprès de 1 912 contributeurs. 

Dans plusieurs entretiens, Templesmith explique très clairement l’intérêt qu’il voit dans le financement participatif : conserver davantage de contrôle sur le format, le contenu et les droits de ses créations, et établir une relation plus directe avec son public. Il décrit The Squidder comme l’occasion de revenir à ce qui l’avait poussé vers la bande dessinée : raconter ses propres histoires et laisser davantage respirer les images.

Le récit paraît avoir attendu toute sa carrière. Un vieux soldat appartient à une guerre que l’humanité a perdue. Le monde a continué sans lui. Des puissances tentaculaires règnent sur les ruines. Religion, propagande, défaite et créatures cosmiques s’entremêlent. Autrement dit, tout Templesmith est là, mais avec davantage de peinture, davantage de détails et moins de nécessité de rentrer dans les cases d’un autre.

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En 2015, il pousse encore cette logique avec Dagon, adaptation du texte de H. P. Lovecraft. La campagne rassemble 1 928 contributeurs et 144 158 dollars. Templesmith transforme le récit en expérience séquentielle volontairement fiévreuse, comme si Lovecraft avait enfin trouvé un papier suffisamment malade pour recevoir ses visions. Le rapprochement était presque inévitable : Lovecraft avait les profondeurs. Templesmith avait déjà les tentacules. 

Gotham pouvait difficilement rêver meilleur cauchemar

En novembre 2014, DC Comics lance Gotham by Midnight, écrit par Ray Fawkes. Templesmith dessine les cinq premiers épisodes. Jim Corrigan et une petite équipe y enquêtent sur les manifestations surnaturelles de Gotham tandis que le Spectre demeure tapi derrière le personnage. Le premier recueil publié par DC rassemble précisément ces épisodes 1 à 5.

Sur le papier, le mariage paraît presque trop évident. Gotham possède déjà ses gargouilles, ses ruelles, ses lumières sales, ses monstres et ses fantômes. Templesmith ne cherche pourtant pas à dessiner une version légèrement plus macabre de Batman. Il fait subir à la ville son propre traitement. Les murs transpirent, les lumières semblent contaminées, les personnages donnent parfois l’impression d’être moins solides que les ombres qu’ils projettent.

C’est une autre étape de sa trajectoire : entrer dans l’une des mythologies les plus codifiées du comic book américain sans que son dessin soit absorbé par elle. Templesmith ne se contente pas de visiter Gotham. Pendant cinq épisodes, Gotham vient vivre chez Templesmith.

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Une œuvre française aussi

La France joue d’ailleurs un rôle non négligeable dans la réception de son travail. Delcourt publie 30 Jours de nuit dès mars 2004 et accompagnera durablement l’auteur, avec notamment Fell, Wormwood, Bienvenue à Hoxford, Choker, Les Chroniques de Groom Lake ou Ten Grand. Le catalogue français de l’éditeur référence toujours aujourd’hui plusieurs de ces titres et a encore publié en 2025 une nouvelle intégrale de 30 Jours de nuit.

Ce compagnonnage explique en partie pourquoi Templesmith occupe ici une place un peu particulière : celle d’un auteur de comics américain par son industrie, australien par son origine, mais dont l’œuvre a suffisamment circulé en librairie francophone pour ne jamais être restée cantonnée aux seuls lecteurs d’import.

Et cela tombe plutôt bien. Son travail appartient précisément à cette zone où les catégories commencent à perdre leur intérêt. Illustration, bande dessinée, peinture, photographie, traitement numérique : Templesmith mélange tout sans demander les papiers d’identité de chaque technique.

Vingt-quatre ans plus tard, la nuit n’a toujours pas fini de tomber

En 2026, James Tynion IV l’invite à dessiner les épisodes 36 à 38 de The Department of Truth, série créée avec Martin Simmonds autour des théories du complot, de la fabrication des croyances et d’une réalité susceptible de se modifier lorsque suffisamment de gens acceptent le même mensonge.

Tynion indiquait que Templesmith faisait partie des artistes auxquels l’équipe avait pensé dès les débuts du titre. Les trois épisodes paraissent le 25 mars, le 13 mai et le 15 juillet 2026 ; ils sont depuis repris dans le septième volume de la série publié par Image Comics.

CHRONIQUE - Wormwood Tome 1 : Gentleman zombie

Évidemment qu’il est chez lui : cette série raconte un monde dans lequel les images, les récits et les croyances peuvent finir par produire du réel. Templesmith dessine depuis plus de vingt ans des réalités qui semblent justement ne plus être certaines d’exister.

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Ses textures ressemblent à des preuves détériorées. Ses silhouettes pourraient provenir de photographies saisies une seconde trop tard. Ses couleurs possèdent quelque chose de radioactif. Ses créatures paraissent parfois moins dessinées que découvertes sous les couches de l’image.

Mais le Templesmith de 2026 n’est plus celui de Barrow. Et c’est précisément ce qui rend son parcours passionnant. Le jeune dessinateur laissait le chaos envahir la planche. Celui d’aujourd’hui sait exactement quelle quantité de chaos elle peut supporter.

Dans 30 Days of Night, le trait pouvait sembler courir devant lui-même. Dans Fell, il a appris la grille. Avec Wormwood, il a découvert que la noirceur pouvait rire. Avec Welcome to Hoxford, Choker ou Gotham by Midnight, il a éprouvé son langage sur d’autres territoires. The Squidder lui a permis de reprendre entièrement possession de son imaginaire. Dagon l’a confronté directement à l’une des sources souterraines de tout cet univers. Et The Department of Truth montre aujourd’hui un artiste capable de revenir à l’horreur sans revenir en arrière.

Voilà peut-être ce qu’est réellement son oeuvre : pas une collection de vampires, de cadavres, de démons, d’extraterrestres et de poulpes cosmiques. Une recherche obstinée sur l’instabilité du monde.

Chez lui, une rue peut devenir un organisme. Une ombre peut prendre plus de place qu’un personnage. Une tache rouge peut faire du bruit. Un visage peut suffire à raconter qu’une catastrophe s’est produite avant même que le scénario ne l’annonce.

Très peu de dessinateurs ont réussi à rendre leur manière de voir aussi immédiatement identifiable sans finir prisonniers de leur propre signature. Templesmith y est parvenu parce que son style n’est jamais vraiment devenu un style, c’est resté un processus. Il existe des artistes qui dessinent admirablement la nuit. Ben Templesmith fait autre chose. Il dessine ce que la nuit fait au monde.

« La testicule de cyclope - aide à maintenir un transit régulier »
« Le testicule de cyclope - aide à maintenir un transit régulier »

Crédits illustration : Wormwood - Heritage Auctions

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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Ce 20 août, Journée mondiale du moustique, les insectes ont déposé une plainte collective contre plusieurs siècles de littérature. Motifs : diffamation, séquestration, exploitation et atteinte répétée à la dignité des arthropodes. Cinq livres comparaissent. Les fourmis se constituent partie civile, les papillons demandent réparation et Gregor Samsa exige qu’on cesse enfin de l’appeler cafard. L’audience promet d’être piquante. (ceci est une fiction, hein...)

19/08/2026, 14:46

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Gestion contestée et conflit familial : un été au tribunal pour l'Harmattan

Exclusif - La gestion des Éditions L'Harmattan, dirigées depuis 2010 par Xavier Pryen, est vivement contestée depuis quelques années, tandis qu'un conflit familial se joue en arrière-plan : Denis Pryen, cofondateur du groupe, estime que son neveu a engagé le « démantèlement » de ce dernier. Deux décisions de justice, rendues cet été, se sont révélées favorables au cofondateur de L'Harmattan.

19/08/2026, 09:09

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Quand Carl Jung descendait dans ses propres ténèbres

Manuscrit médiéval au siècle de l’acier et du béton, Le Livre rouge est une anomalie. Un Carl Jung en crise y confia visions, dialogues intérieurs, peintures et mythes, prélude à ses concepts les plus importants. Allons à la découverte de cet objet fascinant, où un homme tente de donner une forme à ce qui, sans elle, risquait de le posséder.

12/08/2026, 18:08

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Un devoir rendu suffit-il encore à prouver qu’on l’a écrit ?

Au Danemark, le gouvernement répond à la triche par IA en déplaçant la preuve : les examens rédigés à domicile devront être défendus oralement, tandis que surveillance et travaux sous contrôle seront renforcés. Une mesure scolaire qui réveille une vieille question littéraire : signer suffit-il à être l’auteur, ou faut-il encore pouvoir répondre personnellement de ce qui est écrit ?

 

10/08/2026, 07:30

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Et si la nouvelle censure culturelle était celle qu’on ne voit plus ?

Une œuvre interdite, une exposition vandalisée, un concert annulé : la censure possède encore des images faciles à reconnaître. Le Rapport annuel 2025 pour la liberté de création du ministère de la Culture décrit pourtant un déplacement plus discret. Projets modifiés avant la polémique, programmation ajustée par anticipation, financement devenu levier, décisions administratives difficiles à qualifier : l’atteinte la plus efficace pourrait être celle qui évite d’avoir à se montrer.

08/08/2026, 13:36

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Des groupes anti-liberté d’expression identifiés et suivis par le renseignement

Le Rapport annuel 2025 pour la liberté de création contient une drôle de discrétion. Plusieurs « groupements formellement constitués », à l’origine d’actions organisées contre des acteurs culturels, seraient « pour la plupart identifiés par les services de renseignement territorial ». Voilà pour ce que l’État sait. Pour savoir qui ils sont, en revanche, le lecteur repassera : ni noms, ni nombre précis, ni famille politique ou religieuse. Le renseignement est là. L’information, beaucoup moins.

08/08/2026, 13:25

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Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France

Entre mars 2025 et mars 2026, le ministère de la Culture a recensé 76 incidents affectant les libertés de création, correspondant à 91 mécanismes d’atteinte. Douze situations sont explicitement rattachées au livre : six pour « livre et lecture publique », six pour les librairies. Acquisitions sous pression, ouvrages détruits, rencontres déprogrammées, vitrines attaquées ou mesures de saisie : le premier bilan annuel montre surtout ce qui demeure difficile à compter. 

08/08/2026, 12:19

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Comment la souffrance a forgé le jeune Antonin Artaud

De 1915 à 1919, Antonin Artaud passe de cliniques en stations thermales, de Marseille à Neuchâtel, dans une tentative presque continue d’apaiser des troubles nerveux qui marqueront durablement son existence. Ilios Chailly reconstitue cette « géographie de la souffrance » à partir d’archives, de sources médicales et de documents parfois inédits, et montre combien ces années de cures, de diagnostics et de traitements ont participé à façonner l’homme, l’artiste et la pensée d’Artaud.

07/08/2026, 16:20

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Lunettes connectées : comment encore rester hors champ ?

En Australie, la commissaire à la vie privée Carly Kind s’interroge sur la nécessité de nouvelles règles face aux lunettes connectées. En France, la CNIL redoute déjà une surveillance mobile et presque invisible. Mais ces mêmes appareils peuvent accroître l’autonomie des personnes aveugles ou malvoyantes. De Robbe-Grillet à Samanta Schweblin, les livres posent alors la vraie question : peut-on encore choisir de rester hors champ ?

07/08/2026, 15:51

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Du papier au numérique, la révolution qui bouleverse le manga japonais

Le Weekly Shonen Jump, berceau de Dragon Ball, One Piece ou Naruto, est tombé à un plus bas historique depuis 1971 : son tirage moyen n’était plus que de 985.000 exemplaires entre avril et juin 2026. C’est la première fois en 55 ans que la revue repasse sous le seuil symbolique du million d’exemplaires. Plus qu’un simple mauvais chiffre, ce recul illustre l’effacement progressif d’un modèle longtemps central au Japon : celui du grand magazine imprimé de prépublication.

07/08/2026, 15:45

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L’AFDAS suspend les formations pour artistes-auteurs centrées sur l’IA

L’AFDAS a instauré un moratoire sur le financement des formations principalement consacrées à l’intelligence artificielle générative. Limitée au fonds de formation des artistes-auteurs, la mesure s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2026. Les enseignements professionnels dans lesquels ces outils n’interviennent qu’à titre secondaire restent éligibles.

06/08/2026, 10:06

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À Ceuta, 72 000 migrants et des vies laissées hors compte

À Ceuta, Madrid estime que 72 000 personnes ont franchi la frontière et que 70 000 sont reparties ou ont été reconduites. Le bilan humain reste disputé, tandis qu’environ un millier de mineurs non accompagnés demeurent dans l’enclave et que des familles cherchent leurs proches. Sept récits, romans, albums et essais rouvrent ce que les mots « flux », « retour » et « sécurisation » voudraient déjà refermer.

05/08/2026, 17:34

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Splendeur et misère de Donald Trump, raconté en huit livres

À 80 ans, Donald Trump a transformé la pelouse de la Maison-Blanche en arène. Pour retracer l’héritier, le promoteur, la vedette, le candidat, le président défait, le condamné puis le revenant, nous avons retenu huit œuvres qui composent une biographie oblique. Romans, manga, théâtre, tragédie et philosophie mettent au jour les mécanismes d’une ascension que les chutes n’ont jamais interrompue.

03/08/2026, 11:13

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Quand les États tournent le dos à la justice mondiale : la crise du CPI

Le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Venezuela et le Tchad ont annoncé ou engagé leur retrait de la Cour pénale internationale, tandis que son procureur Karim Khan vient d’être destitué. Les procédures ouvertes ne s’éteignent pas, mais leur exécution dépend des États. De Philippe Claudel à Svetlana Alexievitch, huit livres rappellent ce que cette fragilisation menace : des preuves, des voix et des noms.

31/07/2026, 09:30

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Celle qui sait : 12 000 livres imprimés, 3067 vendus… mais une rupture de stock ?

À peine paru, déjà en rupture ? Le thriller Celle qui sait, de Riley Sager, aurait donc provoqué une razzia, à en croire son éditeur, Verso, un label du Seuil. Fort d’un premier tirage de 12.000 petits pains, le roman, traduit par Dominique Haas, comptabilisait 3067 ventes au 12 juillet, d’après les données GfK communiquées par la maison. Mais alors, où sont les quelque 9000 autres volumes ? Petit exercice de mathématiques à l’usage des nostalgiques du cahier de vacances.

21/07/2026, 16:53

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Quand le cloud fait de l'ombre : qui héberge désormais la mémoire culturelle ?

Où vivent vraiment les livres numériques . La Commission européenne estime, à titre préliminaire, que les services cloud AWS et Azure devraient relever du régime renforcé des « contrôleurs d’accès » du Digital Mrkets Act. Le dossier dépasse la concurrence : qui héberge les catalogues, les archives, les liseuses et les usages de lecture ? Voici une sélection de huit ouvrages qui ramènent le cloud à ses serveurs, ses contrats et ses sorties de secours.

 

25/06/2026, 12:56

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Le webtoon français : une filière en quête de reconnaissance

Protoon, première association professionnelle dédiée au webtoon en France, veut donner une voix collective à une filière encore fragile, mais déjà riche de créateurs, de studios, de plateformes et de lecteurs. Entre succès d’audience, dépendance aux plateformes, précarité des auteurs, manque de données et de reconnaissance institutionnelle, et besoin de formation, récit d'un secteur qui cherche à sortir de l’angle mort pour devenir une véritable industrie culturelle.

24/06/2026, 18:33

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La canicule à son clim’axe : quand les climatiseurs volent la vedette

Une climatisation défaillante peut transformer un bureau d’espions en plage artificielle. Elle peut aussi obséder un conducteur, accompagner une solitude californienne, dérégler une tour de béton ou servir de voie d’accès à une prise d’otages. Dans les romans, l’air conditionné a sa mécanique, son humeur et parfois son sens du spectacle.

23/06/2026, 15:51

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Au cœur des villages, le salon des écrivains nomades rassemble lecteurs et livres

Depuis cinq ans, le Salon du livre Nomade se déplace de commune en commune en Gironde, avec une idée claire : aller à la rencontre des lecteurs là où ils vivent. Porté par le cercle des Écrivaines de la Table Ronde, il défend une littérature plurielle, des premières publications aux auteurs déjà installés, et fait de la rencontre un geste culturel à part entière.

21/06/2026, 10:55

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Rentrée littéraire 2026 : les grandes tendances des romans français et étrangers

La grande fête annuelle de la librairie démarrera fin août comme chaque année, avec son lot de romans, les premiers, les francophones, les traductions. Si 277 romans de cette rentrée ont été utilisés pour amorcer la tendance 2026, aucun n'a été blessé (certains furent blessants...). Et s'impose d'emblée un constat : la littérature prend le présent à bras-le-corps, sans distance ni précaution.

15/06/2026, 11:28

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Affaire Lyhanna : du silence des adultes aux mots de Darmanin

Après la mort de Lyhanna, 11 ans, à Fleurance, Gérald Darmanin a reconnu une défaillance de l’institution judiciaire et demandé le réexamen de milliers de plaintes concernant des mineurs. Face à l’émotion nationale, plusieurs livres rappellent ce que la langue politique nomme mal : la durée du trauma, l’emprise, le silence des adultes et la place trop vite retirée aux victimes.

12/06/2026, 12:59

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Canicules : quand la France étouffe sous les alertes météo

La France ne connaît pas une canicule généralisée, mais certains départements restent concernés par une vigilance canicule, après un épisode de chaleur inédit pour un mois de mai. Derrière le dôme anticyclonique, la masse d’air subtropicale et le réchauffement climatique, la question météorologique se déplace : non plus seulement combien de degrés, mais quelles vies deviennent plus fragiles sur une planète moins habitable ?

30/05/2026, 16:10

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Faire exister des espaces littéraires alternatifs contre vents et marées

À l’occasion de la 4e édition du festival Read & Shine, ActuaLitté ouvre ses colonnes à Déli, fondatrice d’Overbookées. Elle revient sur la naissance de ce rendez-vous dédié aux littératures et savoirs féministes et antiracistes, sur la nécessité de faire entendre des voix encore marginalisées dans l’édition, et sur les enjeux d’une nouvelle édition placée sous le signe des « Mémoires pour les lendemains ».

09/09/2026, 13:56

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Entre deux rives : ni robe, ni linceul, mais un deuil blanc

Clinique sauvage, c'est le nom de la chronique que Salim Rzin, psychanalyste et essayiste, ethnoclinicien et praticien en psychosomatique, inaugure pour la rentrée dans nos colonnes. Pour ce premier texte, Tanger devient le point de départ d’une réflexion sur l’exil, la perte et ce « deuil blanc » qui maintient parfois l’adulte sur une rive intérieure qu’il ne parvient plus à rejoindre. Entre psychanalyse, littérature et cinéma, il interroge ce qui demeure vivant en nous lorsque le désir semble s’être retiré.

09/09/2026, 12:48

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Libraires en grève : “Ce n'est pas possible qu'on gagne le Smic encore aujourd'hui”

À 25 ans, quatre années de librairie derrière elle et un salaire toujours au Smic, une jeune libraire venue débrayer ce mardi 8 septembre résume en quelques phrases ce qui pousse une partie de la profession à tenter un exercice encore inhabituel : la grève.

08/09/2026, 18:33

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“Un livre ne devrait pas être condamné à disparaître parce que le suivant est déjà en route”

Combien vaut le temps consacré à un livre ? Dans l’illustration jeunesse comme dans la bande dessinée, la question se pose avec acuité lorsque des rémunérations modestes conduisent à multiplier les projets. Ni procès des petits éditeurs, ni reproche adressé aux artistes : c’est la mécanique économique qui mérite d’être interrogée. Michel Demeulenaere, fondateur des éditions Mijade, partage ici quelques-uns de ses propres questionnements.

08/09/2026, 17:02

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Visite insulaire : les rituels de Victor Hugo à Guernesey

« Car le mot, qu’on le sache, est un être vivant. » Dans une maisonnette en pierre, surveillée par une rose trémière jaune, dans le silence du matin, je pose sur la table une tasse en porcelaine blanche, remplie d’un café noir, et j’ouvre Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo. Je le fais le premier matin, et je ferai ainsi chaque matin de la semaine passée à Guernesey. Suivez la guide...

07/09/2026, 17:25

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“Pourquoi tu n’écris pas un livre sur le sexe ?” : la naissance de SexOD

À l'occasion de la sortie de son premier thriller (SexOD - juin 2026 - Patchenco éditions), que ActuaLitté vient de chroniquer, Patrick Collignon a bien voulu répondre à nos questions. On y apprend notamment que si l'écrivain belge a choisi de placer l'intrigue de son roman à Stockholm, ce n'est pas tout à fait par hasard ou pour suivre la mode !

03/09/2026, 18:13

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“Lire un livre n’est pas un délit” : un éditeur dénonce la destruction d’un ouvrage

Les Éditions Syllepse et le chercheur et militant internationaliste Joseph Daher dénoncent la saisie puis la destruction d’un exemplaire du Hezbollah. Un fondamentalisme religieux à l’épreuve du néolibéralisme lors d’une perquisition visant Nicolas Shahshahani, vice-président d’Europalestine, dans le cadre d’une enquête pour « apologie du terrorisme ».

03/09/2026, 17:54

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Facturation électronique : “Aux petits, la traçabilité ; aux puissants, le brouillard administratif”

La facturation électronique, entrée en vigueur le 1er septembre 2026, promet de simplifier la vie des entreprises. Pour Guilhem Méric, auteur indépendant, elle risque au contraire d’ajouter une contrainte de plus à des créateurs déjà fragilisés par la précarité économique et la concurrence de l’intelligence artificielle générative. Le départ d’un illustrateur avec lequel il travaillait interroge une réforme qui, selon lui, fait peser une part croissante de ses exigences sur les plus petites structures du monde du livre.

02/09/2026, 15:59

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Écris-moi une danse.... De la page au mouvement avec Myriam Gourfink

Un roman s’écrit avec des mots, une partition de musique avec des notes, et pour la danse ? Comment expliquer à des danseurs et danseuses les mouvements imaginés par un ou une chorégraphe, des intentions scénographiques qui soient intelligibles par tous et mémorisables. Rencontre avec Myriam Gourfink, danseuse, chorégraphe, riche d’un parcours international, reconnue et très appréciée pour son travail de recherche chorégraphique. 

02/09/2026, 15:56

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Harcèlement scolaire : apprendre dès 4 ans à poser ses limites

Avec Éduquer contre l’exclusion et le harcèlement – Méthode et outils pédagogiques adaptés au programme EVAR, paru aux éditions Dangles, Chloé Ségneré s’adresse aux enfants de 4 à 7 ans, mais aussi aux adultes qui les accompagnent. Sa méthode Empatikids passe par les émotions, le respect des limites, le consentement ou encore la sécurité pour tenter d’agir avant que les situations d’exclusion ou de harcèlement ne s’installent.

01/09/2026, 17:32

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“Dieu est mort, mais il n’arrive pas à s’en consoler”

Romancière, poétesse, psychanalyste et traductrice franco-suédoise, Kristina Ifwarson vient de cosigner avec l’éditeur Olivier Gallon la traduction d’un texte de Stig Dagerman inédit en français : Le Jour dernier. Parue de son vivant en 1952, cette pièce radiophonique est l’ultime œuvre de Stig Dagerman. Qu’est-ce qui fait la singularité de ce texte ? Pourquoi a-t-il été « oublié » jusqu’ici en Suède ? Et comment cette traduction pourrait-elle renouveler notre lecture de l’œuvre de Stig Dagerman ? Le point avec Kristina Ifwarson. Par Karim El Haddady.

31/08/2026, 17:11

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La Griffe Noire : “Tout ça ne fait donc pas de vous un libraire indépendant ?”

Après l’avis négatif rendu sur la demande de label Librairie indépendante de référence déposée en 2026 par La Griffe Noire, les soutiens de la librairie interrogent désormais moins son indépendance que le fonctionnement même du dispositif. 

31/08/2026, 14:00

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Neuf mois plus tard : 80 livres à lire avant l’arrivée du bébé

Après neuf mois de silence, Elsa donne enfin de ses nouvelles. Et il s’en est passé, des choses : une grossesse, une année cabossée, des bibliothèques à trier, une pile à lire toujours bien garnie et une tentative très sérieuse de remplacer le doomscrolling par 100 pages quotidiennes. Avec, au passage, trois lectures qu’elle avait laissées dormir beaucoup trop longtemps.
 
 
 

29/08/2026, 09:00

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Livre sur les quais 2026 : se renouveler sans rompre le fil

Pour sa 17e édition, Le Livre sur les quais cherche à renouveler ses formes sans perdre ce qui fait son identité. À Morges, Adélaïde Fabre défend un festival plus participatif, ouvert aux autres arts et aux nouveaux publics, mais toujours construit autour de la rencontre et de la transmission.

27/08/2026, 16:45

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Henri-Frédéric Amiel, écrivain d’une “vie manquée” devenue monument littéraire

Douze tomes, 16.900 pages… Publié en intégralité par L’Âge d’Homme entre 1976 et 1994, le Journal intime d’Henri-Frédéric Amiel (1821-1881), aujourd’hui revendu fort cher sur le marché de l’occasion, demeure peu lu, du moins en intégralité. Agrégée, docteure ès lettres, Géraldine Sauquet a, en quelque sorte, débroussaillé l’épais maquis de ce texte total, récit intime de quatre décennies, histoire de la vie quelque peu terne d’un professeur genevois, extrêmement cultivé, séduisant physiquement, mais miné par une timidité et une aboulie pathologiques. Par Étienne Ruhaud.

26/08/2026, 18:22

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Quand le format vertical bouscule l’écriture des séries

Pensées pour être regardées sur un smartphone, les fictions verticales ne se cantonnent plus aux productions amateurs des réseaux sociaux. France Télévisions et Arte investissent désormais ce terrain, où la brièveté impose ses propres règles : installer une situation immédiatement, caractériser un personnage en quelques secondes, concentrer les dialogues et maintenir le récit sous tension. Une autre manière d’écrire la fiction ?

25/08/2026, 11:11

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Du marathon au bain glacé : ce que notre culte de la performance dit de nous

Marathons, bains glacés, yoga, sommeil surveillé, alimentation contrôlée : et si nos disciplines du corps avaient pris la place des anciens rituels ? Dans cette « Petite anthropologie du Dépassement », Salim Rzin observe comment la quête de performance, de purification et de maîtrise transforme le corps en refuge, en temple et en territoire moral, jusqu’à faire surgir la figure du « nano-démon », menace intérieure qu’il faudrait maintenir en sommeil.

25/08/2026, 09:09

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Anxiété de la rentrée : pourquoi le retour au travail peut être si difficile

Pourquoi le retour au travail suffit-il parfois à faire ressurgir stress, ruminations et boule au ventre, avant même d’avoir rouvert sa boîte mail ? Après les vacances, le changement de rythme, les contraintes et l’anticipation peuvent réactiver l’anxiété, sans forcément révéler un rejet de son métier. Dans L’Anxiété dédramatisée (Piktos Poche), Mélissa Manacorda propose de comprendre ces mécanismes et livre des pistes concrètes pour reprendre sans laisser l’angoisse occuper toute la place.

25/08/2026, 09:05

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La bienveillance, “complément idéal d’un monde de plus en plus brutal”

Il fallait bien que quelqu’un finisse par manquer de bienveillance envers la bienveillance. Le psychanalyste Jean-Charles Bettan s’y risque ici, en prenant au sérieux ce que nos précautions, nos bons sentiments et notre vocabulaire soigneusement capitonné disent de notre rapport au conflit. Une humeur volontairement piquante, où la politesse des mots se retrouve priée de s’allonger sur le divan.

22/08/2026, 10:05

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Babel Indoor : quand les temples deviennent des livres de pierre

Que devient un lieu sacré lorsque la prière s’efface mais que la verticalité demeure ? Psychanalyste et ethno-clinicien, Salim Rzin lit les églises devenues salles d’escalade, hôtels ou espaces de passage comme autant de livres de pierre réécrits par les corps. Dans ce texte, il interroge ces architectures comme des palimpsestes : les usages changent, mais quelque chose de leurs anciens récits continue de s’écrire.

18/08/2026, 18:18

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“Ma mère est partie en Espagne” : Lavinia Braniște écrit l’exil ordinaire

Le 21 août paraît aux éditions des Syrtes le roman Camping de Lavinia Braniște, traduit du roumain par Sylvain Audet-Găinar. Un roman sur l’exil ordinaire et des vies en transit. Dialogue avec son éditrice, Olimpia Verger.

17/08/2026, 17:51

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“Les richesses du sol africain l’ont carrément appauvri”

Elvis Ntambua Mampuele, romancier, lauréat du Prix Senghor du public du premier roman : « La culture ne met pas fin à une guerre, mais elle peut aider une société à guérir, à se rassembler et à préparer les conditions d’une paix durable » Par Karim El Haddady.

14/08/2026, 16:15

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Sur les traces de Pierre Loti dans l’Istanbul qu’il aimait

Il existe, entre certaines âmes et certains rivages, une affinité qui tient moins du hasard que d'une secrète géographie du cœur. Celle de Pierre Loti avec Istanbul fut de cette nature : une reconnaissance sans raison, un coup de foudre qui précède l'amour ; une vérité intime que l’écrivain passera sa vie à explorer, à célébrer et à défendre, jusqu’à en faire le pivot secret de son œuvre et de son existence. Par Amel Aït-Hamouda.

13/08/2026, 15:45

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Les premières traductions françaises de L’Odyssée : une odyssée littéraire

On parle beaucoup de la sortie du film de Christopher Nolan. Mais quelles sont les premières éditions françaises de ce poème épique ? Publiée en 1716, la plus célèbre est la traduction en prose de la philologue Anne Dacier, qui sert de base à une autre traduction en vers suivie d’une polémique entre les deux traducteurs se terminant par un bon repas. La traductrice d’Homère sera plus tard immortalisée dans le comics américain Wonder Woman.

06/08/2026, 10:02

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“Face à des mégafeux incontrôlables, la Grèce n’en finit plus“

Tout brûle en Grèce, pas seulement la nature éprouvée par la sécheresse et l’incivilité de ses habitants, elle brûle parce que la police est corrompue, l’environnement est bafoué et les hommes politiques sont malhonnêtes. Et pourtant, la Grèce est un pays attachant, plein de ressources et de bonnes volontés. Cependant, la sincérité n’est pas un gage suffisant d’honnêteté, Nikos Nikolopoulos le démontre au fil de ce polar passionnant, efficace dans lequel s’entremêlent plusieurs histoires, passées ou récentes, qui finissent toujours par converger vers un drame.

04/08/2026, 15:33

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Lipœdème : “Aucun régime ni aucun sport ne le fera disparaître“

Comment expliquer qu’une maladie touchant des centaines de milliers de femmes demeure si souvent confondue avec un simple surpoids ? « Il faut perdre du poids » : c’est probablement la réponse que les patientes atteintes de lipœdème entendent le plus souvent. Et pourtant… aucun régime ni aucune activité sportive ne suffisent à faire disparaître cette pathologie chronique. Dans Le Guide complet du lipœdème (éditions Dangles), Manon Chavaudrey entend briser l’invisibilité qui entoure encore la maladie et donner aux femmes les moyens de mieux comprendre leur corps.

04/08/2026, 14:59

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“Un réseau de librairies plus fort et plus moderne” : l’ambition de l’ALIM au Maroc

Hassan El Kamoun est partout. Il porte la voix des libraires du Maroc et celle de l’ALIM. On le voit sur le terrain, dans son pays, mais aussi en France, en Belgique ou aux Émirats arabes unis, inlassablement mobiliser, convaincre et attirer l’attention sur les enjeux de la librairie. Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa).

03/08/2026, 16:07

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Après Makassar, qui paiera le prix de l’édition indépendante ?

L'effondrement de Makassar a agi comme un révélateur des fragilités de la diffusion-distribution indépendante. Dans cette tribune, Christophe d’Estais interroge l’ensemble de la chaîne du livre : éditeurs et libraires sont-ils prêts à assumer collectivement le coût de l’indépendance, de la spécialisation, du temps consacré aux textes et d’une logistique moins industrielle ? 

03/08/2026, 12:11

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Précomptes prescrits : des droits perdus au “Fonds solidaire pour les artistes”

Plus de 31 millions € : telle est la somme correspondant aux « précomptes prescrits », des cotisations sociales versées par des diffuseurs pour des artistes-auteurs bénéficiaires, qui n'ont finalement jamais reçu cette somme, faute d'identification. La Maison des Artistes et le syndicat Solidarité Maison des Artistes - CFDT (SMdA-CFDT) proposent, dans une tribune, de mettre ces moyens dans un « Fonds solidaire pour les artistes ».

03/08/2026, 09:29

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Pourquoi ChatGPT refuse d’imiter Stephen King, Houellebecq ou Agatha Christie

Donc ChatGPT refuse d’imiter les écrivains célèbres — sauf un peu. Lors de tests menés fin juillet, la machine n'a pas accepté de rédaction de texte reproduisant la voix précise de divers écrivains célèbres, vivants ou disparus. OpenAI n’a pourtant annoncé aucune nouvelle règle. Et le verrou laisse une porte entrouverte : le service accepte encore d’en reprendre l’atmosphère, le rythme ou les procédés généraux. C'est que chacun des assistants actuels garde sa propre définition du pastiche acceptable.

 

30/07/2026, 17:04

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Dans les ruelles hantées de Casablanca

J’aborde la lecture de Galerie marocaine de Jamal Eddine Naji à travers une grille psychopathologique. La ville est traversée de syndromes névrotiques. La société paradoxale marocaine s’y prête parfaitement. L’ouvrage est une psyché collective. Les portraits, les souvenirs sont autant de vignettes mnésiques. Il ne s’agit pas d’un récit continu, mais d’une juxtaposition de scènes, de figures, de visages, de voix. 

29/07/2026, 18:25

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“L'emprise est invisible. Elle ne fait pas de bruit.”

Comment comprendre les mécanismes invisibles de l'emprise. « Pourquoi est-ce que tu ne pars pas ? » C'est probablement la question que l'on pose le plus souvent aux personnes sous emprise. Et pourtant… c'est peut-être la plus mauvaise. Christel Bringia publie aux Editions Jacques Grancher L'Emprise, où elle tente d'expliquer cet enfer.

28/07/2026, 10:58

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Oser Joyce : deux années avec Ulysse

Pendant deux ans à plein temps, Michel et Michela Gribinski ont vécu au rythme de Leopold Bloom, traversé six fois Dublin et remis chaque phrase sur le métier. De cette immersion naît une nouvelle traduction d’Ulysse, guidée par un pari : retrouver, sous le monument à la réputation si intimidante, le roman, ses corps, ses voix, son burlesque et sa mélancolie.

27/07/2026, 18:22

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#balancetonediteur VS #balancetonauteur : le monde littéraire à contre-pied

Aujourd'hui, il est tendance de balancer par des #. L'un des derniers en date est #balancetonediteur. Par des auteurices souvent en mal de reconnaissance.  Certes, l'industrie du livre n’est pas parfaite, mais à quand le délectable #balancetonauteur ? Allons-y donc et pas vraiment, gaiement. Par Auguste Feydeau, éditeur.

25/07/2026, 20:08

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“Le collectif doit primer sur l’ego” : la SAIF invente un prix contre la logique des prix

Comment récompenser des artistes sans renforcer la compétition qui structure déjà leur secteur ? Avec le Prix La SAIF x Ce qui nous lie, Églantine de Boissieu assume ce paradoxe : distinguer un collectif, non pour couronner une œuvre ou une carrière, mais pour lui offrir trois jours durant lesquels il pourra cesser de produire. Une manière de traiter le temps, le repos et les relations de travail comme des ressources politiques.

24/07/2026, 16:16

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“Monsieur le ministre, nous demandons un moratoire sur la fusion Abes-Amue”

Parlant d'abord de « convergence », le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace a confirmé la fusion à venir de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (Abes) et de l’Agence de mutualisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche et de support à l’enseignement supérieur ou à la recherche (Amue). Un projet qui suscite questionnements et inquiétudes : l'intersyndicale Abes interpelle, dans une lettre ouverte reproduite ci-dessous, Philippe Baptiste, ministre de l'ESRE.

24/07/2026, 10:49

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