Puritanisme et censure : reserver des livres pour ados aux adultes

Il fallait y penser : pour protéger les adolescents des lectures destinées aux adultes, commencer par redéfinir… l’adolescent. Ou presque. Dans le comté de Somerset, la Policy 500-19, adoptée le 18 août par le conseil scolaire, fixe désormais ses propres catégories pour organiser les collections des établissements. Et c’est là que le classement prend un curieux virage.

Le document considère comme « enfant » toute personne de moins de 18 ans. Un « Young Adult », lui, désigne un individu âgé « approximativement » de 18 à 23 ans. Autrement dit, le terme employé par les bibliothèques et l’édition pour parler de littérature adolescente change ici de génération.

La Young Adult Library Services Association, branche de l’American Library Association, destine au contraire ses ressources et sélections YA aux lecteurs de 12 à 18 ans. Son prix Michael L. Printz réserve ainsi son éligibilité aux ouvrages publiés comme Young Adult ou destinés à cette tranche d’âge. Le différend n’est donc pas qu’une affaire de vocabulaire : derrière les mots vient le rangement des livres.

Le jeu des âges

La Policy 500-19 précise qu’aucun mineur ne doit avoir accès aux documents classés « adultes » et prévoit une section séparée pour les livres « suitable for young adults ». Pour les organisations qui contestent le texte, la combinaison de ces dispositions et de la définition locale du Young Adult aurait pour conséquence de soustraire les ouvrages YA à l’accès des élèves de moins de 18 ans.

C’est précisément cette lecture que retiennent le recours déposé le 2 septembre, l’ACLU of Maryland et la Maryland State Education Association. Les requérants soutiennent que la règle reviendrait, dans les faits, à écarter de l’accès général une catégorie entière de livres destinés aux adolescents, sans examen titre par titre.

La situation possède même son petit supplément de désordre administratif : l’ordonnance signée le 20 août par Carey Wright, State Superintendent of Schools, décrit la politique comme définissant les Young Adults entre 18 et 26 ans. La copie du règlement annexée au recours indique, elle, 18 à 23 ans. Impossible de réconcilier les deux textes ; le seuil décisif reste cependant identique : dans les deux cas, le Young Adult commence à la majorité.

Les opposants évoquent notamment Le Journal d’Anne Frank et Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur parmi les ouvrages susceptibles d’être affectés par cette interprétation. Ces titres ne constituent pas une liste officielle de livres interdits, et aucun retrait ne peut actuellement être imputé à la nouvelle règle, puisque son application est suspendue.

Un vote pour chaque livre

Un autre passage fait moins sourire les bibliothécaires. La mesure dispose qu’aucun ouvrage ne peut être retiré d’une bibliothèque scolaire sans que le conseil en soit informé et vote à la majorité. Même procédure pour tout livre acheté ou introduit dans les collections. Elle prévoit encore que le superintendent engage immédiatement des procédures disciplinaires pour « insubordination » lorsque des documents jugés adultes ou inadaptés restent accessibles aux mineurs après catalogage.

Le texte demande parallèlement que les ressources soutiennent la mission, la philosophie éducative, les « croyances et valeurs » approuvées par le Somerset County Board of Education. Le recours estime que ces critères permettent une sélection fondée sur des considérations idéologiques et que le dispositif contrevient ainsi au Freedom to Read Act, au Premier amendement et à la Déclaration des droits du Maryland. À ce stade, il s’agit bien des arguments des requérants : aucune décision définitive n’a encore tranché leur légalité.

Adopté en 2024, le Freedom to Read Act du Maryland impose notamment aux systèmes scolaires locaux une procédure d’examen des contestations concernant les collections. Il protège également les personnels des bibliothèques scolaires contre les sanctions lorsqu’ils accomplissent leurs missions conformément aux normes prévues par l’État.

Harry Potter reste à Poudlard

Le Somerset County Board of Education rejette pourtant la lecture faite de son règlement. Dans sa réponse officielle du 21 août, il assure qu’aucun document n’a été retiré à la suite de cette procédure et affirme expressément que la Policy 500-19 « n’interdit pas des livres tels que Harry Potter », ni les œuvres classiques présentant une valeur éducative. Il assure également ne pas empêcher les adolescents de lire des ouvrages adaptés à leur âge.

Le conseil rappelle en outre avoir autorisé le 24 juin l’achat de plus de 1.071 nouveaux livres, sélectionnés par les professionnels du réseau scolaire. Cette décision relevait, selon lui, du budget consacré aux acquisitions et non d’une opération de retrait des collections.

Reste désormais au Maryland State Board of Education à départager les deux lectures. Le 2 septembre, la Somerset Education Association, la Maryland Association of School Librarians et Joseph Hylton, père de trois élèves du district, ont officiellement engagé le recours, avec l’intervention juridique notamment de la MSEA et de l’ACLU of Maryland. Ils demandent l’annulation de la Policy 500-19 et le maintien de sa suspension jusqu’à la décision définitive.

Carey Wright avait déjà gelé l’application de la mesure le 20 août, pour 60 jours, afin de préserver le statu quo pendant l’examen de sa conformité au droit applicable, dont le Freedom to Read Act. Pour l’heure, donc, le paradoxe reste inscrit dans le règlement. Pas encore sur les rayonnages.

Crédits photo : cuncon CC 0

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Par Clément Solym

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