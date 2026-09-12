Découpé au Moyen Âge : ses trois morceaux de ce livre se retrouvent après 700 ans

Il y a des livres que l’on prête, d’autres que l’on annote. Celui-ci fut démembré. Et pas parce que son texte déplaisait : tout au contraire, les feuillets attribués au Moyen Âge à saint Marc avaient acquis une telle valeur de reliques qu’ils finirent par prendre des chemins différents.

La Fondazione Aquileia en rassemble désormais les parties survivantes au Palazzo Meizlik, dans l’exposition Il Vangelo di Marco. Sette secoli. Tre frammenti. Un racconto europeo. Inaugurée ce 12 septembre, puis accessible au public dès le 13, elle se poursuit jusqu’au 25 avril 2027.

La formule des « trois fragments » appelle toutefois une petite précision bibliographique. À Cividale del Friuli se trouve le Codex Forojuliensis, ou Évangéliaire de Cividale : un manuscrit du VIe siècle qui conserve aujourd’hui les Évangiles de Matthieu, Luc et Jean. Marc appartenait à l’ensemble d’origine ; seules ses pages d’ouverture et de fermeture sont encore demeurées à leur emplacement dans le volume. Les autres feuillets subsistants sont aujourd’hui conservés à Prague et à Venise. Ce sont donc trois ensembles matériels issus de cette même histoire que le parcours rapproche.

Le codex serait arrivé à Aquilée vers le milieu du IXe siècle, probablement sous le patriarche Teodemaro, dont la signature figure dans le manuscrit. Il devint alors l’un des livres liturgiques majeurs de l’Église aquiléienne. Entre les XIIe et XIIIe siècles, selon la reconstitution présentée par les organisateurs, le livre de Marc fut détaché du reste de l’évangéliaire.

Le livre qui valait relique

À l’origine du démembrement, une croyance : le volume passait pour avoir été écrit de la main de l’évangéliste lui-même. La recherche historique le date en réalité du VIe siècle. Mais une fois le livre devenu relique, son intégrité matérielle ne pesait manifestement plus très lourd face à la valeur accordée à ses pages.

En 1354, Charles IV de Bohême, de passage dans le Frioul pendant son voyage vers Rome pour recevoir la couronne impériale, demanda à son demi-frère Nicolas de Luxembourg, alors patriarche d’Aquilée, plusieurs feuillets destinés à la cathédrale de Prague. Les documents qui accompagnaient ce transfert, munis des sceaux du patriarche et de la signature de Charles IV, figurent eux aussi dans l’exposition.

Le prêt tchèque constitue d’ailleurs l’une des singularités de l’opération. Le fragment appartenant au Chapitre métropolitain Saint-Guy et au trésor de la cathédrale quitte, selon la Fondazione Aquileia et l’ambassade de la République tchèque auprès du Saint-Siège, le territoire tchèque pour la première fois. Une information également rapportée par [ANSA].

L’autre partie connut une destinée vénitienne. Après la conquête du patriarcat d’Aquilée par la République de Venise, ce qui subsistait du livre de Marc fut transféré le 24 juin 1420 à la basilique Saint-Marc. Pour la Fondazione, le geste accompagnait symboliquement la soumission d’Aquilée à la Sérénissime et précédait la réorganisation ecclésiastique qui conduirait, en 1451, à la création du patriarcat de Venise.

Cristiano Tiussi, directeur de la Fondazione Aquileia et commissaire de la manifestation, résume ainsi l’enjeu : « Nous n’exposons pas seulement une relique célèbre : nous racontons comment un livre a construit des identités et légitimé des pouvoirs. »

Plus de 1500 noms dans les marges

L’objet n’a pourtant pas seulement servi à transmettre les Évangiles. Entre la seconde moitié du IXe siècle et le début du Xe, le Codex Forojuliensis devint aussi un Liber Vitae, un « Livre des Vivants ». Plus de 1500 noms furent inscrits sur ses pages, provenant d’un espace qui allait de l’Alémanie et de la Bavière à la Moravie, la Croatie, la Bulgarie ou Byzance.

Le manuscrit conserve ainsi, à côté du texte liturgique, la trace de personnes et de circulations qui traversaient l’Europe carolingienne autour d’Aquilée. Le commissaire Luca Villa qualifie ce Liber Vitae d’« unicum » : ces centaines d’inscriptions donnent à voir, selon lui, une Europe en mouvement, des souverains francs aux princes slaves.

Autour des trois ensembles, le parcours présente huit plaques d’ivoire de la cathèdre de saint Marc de Grado, prêtées par le Castello Sforzesco de Milan, les documents pragois de 1354, une capsella-reliquaire des martyrs Canziani ainsi que l’architrave d’une pergola réalisée sous le patriarche Jean II entre 806 et 810. Une installation permet également de feuilleter virtuellement les codex. Le quotidien spécialisé Il Giornale dell’Arte a détaillé le dispositif à la veille de l’ouverture.

Reste une contrainte autrement moins médiévale : le parchemin supporte mal une exposition prolongée à la lumière. Les originaux de Prague et de Cividale, particulièrement sensibles aux ultraviolets, ne seront présentés que pendant les six premières semaines, avant d’être remplacés par des reproductions numériques en haute définition. La teca-reliquaire vénitienne demeurera visible jusqu’au 25 avril 2027. Le public pourra découvrir l’ensemble à compter du 13 septembre.

Crédits photo : Fondazione Aquileia

Par Nicolas Gary

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