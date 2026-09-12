Un manuscrit de Lucknow fait chanter quatre langues à Cambridge

Un livre en quatre langues, donc. Et pas précisément un petit carnet de chansons griffonné entre deux réceptions. Pour sa présentation, le Fitzwilliam décrit le Plowden songbook comme un « rare manuscrit de 77 chansons » en persan, ourdou, « hindi classique » — traduction de la terminologie retenue par le musée — et pendjabi. Sa documentation précise toutefois que 67 chansons subsistent dans l’album illustré.

Le détail compte. L’ensemble comprend aujourd’hui 39 feuillets détachés, chacun associant les paroles à des représentations de musiciens, chanteuses, danseurs, courtisanes et autres artistes. Les textes sont calligraphiés en nasta‘liq persan, quelle que soit la langue employée. Sur l’une des pages mises en avant par les musées de l’Université de Cambridge, un ghazal en rekhta attribué à Asaf al-Dawla côtoie ainsi un tappah pendjabi, à l’encre, aux couleurs opaques et à l’or sur papier.

Tout cela fut réalisé à Lucknow, capitale de l’Awadh et important foyer de culture de cour. Sophia Elizabeth Plowden (1751-1834) y séjourna avec son mari Richard Chicheley Plowden, officier de l’East India Company. Le couple vécut entre Calcutta et Lucknow de 1777 à 1790. Elle fréquentait les réunions de cour, écoutait les interprètes et recueillait les chansons qui y étaient données.

Derrière le nom de la commanditaire britannique réapparaissent les artistes qui faisaient vivre ce répertoire. Parmi eux, Khanum Jan, célèbre courtisane cachemirie dont les performances retinrent particulièrement l’attention de Plowden. Les travaux de la musicologue Katherine Butler Schofield ont permis de rapprocher ces paroles des mélodies consignées en notation européenne et de restituer une partie de l’histoire de ces « Hindustani Airs ».

Le clavecin fait son entrée

Car le voyage ne s’arrête pas au papier : Plowden nota des airs entendus lors de performances dans un système de notation européen. Certaines mélodies furent ensuite harmonisées pour le clavecin et publiées à Calcutta en 1789 par William Hamilton Bird. Le phénomène prit un nom : les « Hindustani Airs », des chansons hindoustanies adaptées et jouées par les élites britanniques.

Voilà pour la circulation musicale. Reste le contexte, nettement moins léger. Le Fitzwilliam inscrit explicitement l’ensemble dans une période de bascule entre l’Empire moghol et le réseau en pleine expansion de l’East India Company. La rencontre artistique n’est donc pas racontée comme un échange hors sol : à la fin du XVIIIe siècle, la Compagnie est déjà devenue une puissance territoriale et militaire majeure en Inde, notamment après sa prise de contrôle du Bengale.

La présentation replace d'ailleurs le recueil dans cet environnement : peintures, manuscrits, textiles et musique entourent le Plowden songbook afin d’évoquer la culture visuelle et sonore de l’Asie du Sud moghole entre environ 1750 et 1850. Le regard se déplace ainsi de la collection constituée par une Britannique vers les chanteurs, danseuses, courtisanes, poètes et mécènes qui appartenaient au monde dans lequel ces œuvres circulaient.

L’objet conserve enfin une singularité bibliographique de taille. Ces 39 feuillets ne sont pas de simples images venues illustrer un répertoire : paroles, calligraphies et peintures composent un ensemble où texte, image et musique se répondent. La notice du Fitzwilliam classe d’ailleurs MS 380 parmi les manuscrits enluminés et mentionne 39 miniatures réparties dans deux boîtes, ainsi qu’un volume de musique.

A Mughal Songbook: Art, Music and Empire ouvre ce 8 septembre au Fitzwilliam Museum de Cambridge, en galerie 14. La présentation est gratuite, sans réservation, et restera visible jusqu’au 7 mars 2027.

Crédits illustration : Fitzwilliam Museum de Cambridge

Par Cécile Mazin

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