Nino Rota, KGB, cerveau blessé : 5 livres pour voir autrement

Nino Rota derrière Fellini, Vassili Mitrokhine contre le KGB, un tueur mélancolique chez Edgardo Scott, la lente reconstruction d’un cerveau blessé et les outils qui rendent possibles les grandes percées scientifiques : la Booksletter du 12 septembre avance par déplacements successifs. D’un sujet à l’autre, elle s’intéresse à ceux qui composent, dévoilent, réparent ou inventent, et à ce que leurs livres permettent de voir autrement aujourd’hui.

Portrait - Le musicien Nino Rota, avec et sans Fellini

Nino Rota: Storia del mago Doppio e della fata Giglia (« Nino Rota. L’histoire du magicien Doppio et de la fée Giglia »), de Francesco Lombardi, Feltrinelli, 2024.

La musique de Nino Rota semble inséparable du cinéma de Federico Fellini. Les deux hommes ont collaboré à 17 reprises, au point qu’il devient difficile d’imaginer La Strada, La Dolce Vita ou Huit et demi privés des partitions qui accompagnent leurs images. Cette association exceptionnelle n’épuise pourtant pas l’œuvre du compositeur italien.

Rota a signé la musique de quelque 170 films, parmi lesquels Le Guépard de Luchino Visconti, Roméo et Juliette de Franco Zeffirelli ou encore Le Parrain de Francis Ford Coppola. À cette production cinématographique s’ajoutent ses compositions pour le théâtre et la télévision, mais aussi un vaste catalogue destiné à la salle de concert : symphonies, concertos, opéras et musique sacrée composent l’autre versant d’une carrière souvent éclipsée par le septième art. Lire l’article

Espionnage - Le moujik Mitrokhine et le KGB

The Spy in the Archive: How One Man Tried to Kill the KGB (« L’espion des archives. Comment un homme seul a tenté de tuer le KGB »), de Gordon Corera, William Collins, 2025.

Vassili Mitrokhine se trouve au cœur de l’une des plus extraordinaires affaires d’archives de la guerre froide. Employé du KGB, il entreprit pendant des années de copier et de soustraire une masse considérable de documents secrets, dont le contenu devait embarrasser autant les services soviétiques que certains de leurs adversaires occidentaux.

Né en 1922, celui qui se définissait lui-même comme un simple paysan avait pourtant occupé plusieurs fonctions au sein de la Première Direction générale du renseignement soviétique, notamment à l’étranger. Son caractère difficile et son regard de plus en plus critique sur l’institution allaient progressivement transformer l’archiviste en détenteur d’un secret gigantesque. Gordon Corera revient sur cette trajectoire et sur les conséquences d’une fuite documentaire hors norme. Lire l’article

Thriller atypique - Le spleen du tueur en série

Yo soy como el rey de un país lluvioso (« Je suis comme le roi d’un pays pluvieux »), d’Edgardo Scott, Interzona, 2025.

Pour son troisième roman, l’Argentin Edgardo Scott emprunte son titre à Baudelaire et place son récit sous le signe du spleen. Installé en France depuis plusieurs années, l’écrivain n’a jamais fait de l’exil une revendication littéraire, mais ses livres restent traversés par les expériences de la perte, du déplacement et de l’étrangeté.

Après El exceso, paru en 2012, puis Luto en 2017, ce nouveau texte assemble récit, journal intime, éléments médicaux et matériau criminologique. L’ensemble compose le portrait d’un homme qui examine, théorise et consigne son propre désir, jusqu’à faire de cette obsession une inquiétante méthode. Lire l’article

Neurologie - Après une attaque

How to Use a Fork: Stories of Mending the Broken Brain (« Comment se servir d’une fourchette. Histoires de réparation d’un cerveau brisé »), d’Orlando Swayne, Picador, 2026.

Que reste-t-il à réapprendre lorsqu’un accident neurologique ou un traumatisme cérébral bouleverse jusqu’aux gestes les plus ordinaires ? Orlando Swayne s’intéresse à ces patients pour lesquels parler, marcher ou simplement manier une fourchette redevient un apprentissage. Son livre raconte les possibilités de reconstruction d’un cerveau lésé, mais aussi l’histoire mouvementée de la rééducation neurologique.

Pendant des décennies, les médecins disposaient de peu de solutions face aux paralysies et aux séquelles graves. Les pratiques décrites au début du XXe siècle témoignent de ce désarroi ; plusieurs décennies plus tard, les patients incapables de retrouver rapidement leur autonomie restaient encore souvent relégués aux marges de l’hôpital. Le livre retrace le chemin parcouru depuis cette médecine largement impuissante jusqu’aux techniques contemporaines de réadaptation. Lire l’article

Découvertes scientifiques - Homo Methodologicus

The Engine of Scientific Discovery: How New Methods and Tools Spark Major Breakthroughs (« Le moteur de la découverte scientifique. Comment la nouveauté de méthodes et d’outils déclenche les avancées majeures »), d’Alexander Krauss, Oxford University Press, 2026.

La science aime raconter ses découvertes sous la forme d’éclairs de génie. Alexander Krauss déplace le regard : après avoir étudié plus de 700 avancées majeures, il montre le rôle déterminant joué par l’apparition de nouvelles méthodes et de nouveaux instruments. En étendant ce que les chercheurs peuvent observer, mesurer ou isoler, ceux-ci ouvrent des territoires scientifiques jusque-là invisibles.

Le microscope et le télescope en offrent les exemples les plus célèbres, mais le mécanisme se retrouve dans une grande partie de la science moderne. La compréhension de l’ADN elle-même s’inscrit dans une succession d’innovations techniques qui ont permis de séparer, d’observer puis d’analyser toujours plus finement la matière biologique. Derrière les grandes idées, rappelle Krauss, se cachent souvent des outils qui ont d’abord rendu la découverte possible. Lire l’article

Revue de presse - 18.000 livres ukrainiens réunis à Moscou

La Booksletter relaie également la revue de presse d’ActuaLitté. La Bibliothèque d’État russe affirme avoir rassemblé à Moscou quelque 18.000 ouvrages ukrainiens qu’elle qualifie de « nationalistes » ou « russophobes », dans un dépôt spécial accessible aux chercheurs. Ces livres proviendraient notamment de bibliothèques de territoires ukrainiens actuellement contrôlés par la Russie.

Le directeur de l’établissement, Vadim Duda, présente l’opération comme une mesure de conservation, tandis que les autorités ukrainiennes y voient un élément d’une politique d’effacement culturel. Créé en 2024, ce fonds spécial comptait déjà, selon les données citées, 12.000 volumes en 2025. Lire la suite sur Books.fr

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Crédits photo : Siège du KGB - Don-vip, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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