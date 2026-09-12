Pour signer son catalogue, Maurizio Cattelan met du Pain aux bananes au menu

Il y a la table, le feutre noir, la pile d’exemplaires et le verre d’eau. Et puis il y a Maurizio Cattelan. Ce jeudi 10 septembre, au lendemain de la soirée d’ouverture de NIGHT, la Neue Nationalgalerie de Berlin avait convoqué les lecteurs à 10 heures du matin pour une séance de signatures d’une heure. Son nom ? « Banana Bread Breakfast Book Signing ». Difficile de reprocher au programme son manque de transparence.

Le principe était tout aussi limpide : Cattelan se trouvait sur place pour dédicacer le nouveau catalogue pop-up de son exposition, tandis que le volume et du banana bread préparé par Five Elephant pouvaient être achetés au musée. L’accès à la rencontre était gratuit : rendez-vous pour une heure, Potsdamer Straße, avec l’artiste en personne.

Le musée présentait la matinée comme un petit-déjeuner inspiré par « l’une des œuvres les plus iconiques » de l’Italien. Il ne la nomme pas. Mais à moins que l’histoire de l’art contemporain n’ait secrètement produit une deuxième très célèbre banane de Maurizio Cattelan, la référence se laisse assez facilement deviner.

750 livres, et pas un de plus

La véritable curiosité, pour qui regarde l’opération depuis le monde du livre, se trouve pourtant quelques centimètres au-dessus de l’assiette. NIGHT est accompagné d’un ouvrage pop-up réalisé par Papersmyths Ltd, autrement dit un volume utilisant des mécanismes de papier et des éléments déployables plutôt qu’un catalogue conventionnel.

La banane de Maurizio Cattelan vendue 6,2 million, en novembre 2024, chez Sotheby's à New York

Le choix du pop-up ne jure guère avec un artiste passé maître dans l’art de faire dérailler la perception d’objets familiers. Mais les sources se gardent bien d’en faire une œuvre autonome de Cattelan : elles parlent d’un livre accompagnant l’exposition. Nuance utile quand le moindre accessoire associé à son nom peut rapidement acquérir une autre existence.

La banane revient à table

Reste donc l’éléphant jaune dans la pièce — ou plutôt le fruit. Dévoilée à Art Basel Miami Beach en 2019, Comedian se compose d’une banane fraîche fixée au mur avec du ruban adhésif. L’œuvre a été conçue en trois exemplaires, auxquels s’ajoutent deux épreuves d’artiste : l’un des exemplaires appartient au Solomon R. Guggenheim Museum de New York. Un autre a atteint 6,24 millions de dollars chez Sotheby’s le 20 novembre 2024, frais compris, très au-delà d’une estimation de 1 à 1,5 million de dollars.

Sept ans après Miami, la banane se retrouve donc convertie en argument de lancement éditorial. Pas au mur cette fois, mais sous forme de gâteau. La Neue Nationalgalerie a au moins le mérite de ne pas surjouer l’affaire : « un petit-déjeuner, un nouveau livre et une référence à l’une des œuvres emblématiques de Cattelan ».

NIGHT fournit, elle, un cadre nettement moins léger. Présentée du 10 septembre 2026 au 7 mars 2027, elle constitue la première grande exposition personnelle en Allemagne de l’artiste italien. Organisée dans le cadre du Preis der Nationalgalerie 2026, elle réunit des œuvres historiques et de nouvelles réalisations dans le bâtiment de Mies van der Rohe.

Parmi les pièces annoncées figurent Him (2001), Novecento (1997), La Rivoluzione Siamo Noi (2000) ou encore Untitled (2003). Cette dernière emprunte directement au Tambour de Günter Grass — Die Blechtrommel en allemand — autre manière, plus inattendue, de faire entrer un livre dans l’exposition. La présentation est organisée par Lisa Botti, commissaire à la Neue Nationalgalerie, avec son directeur Klaus Biesenbach, en étroite collaboration avec Maurizio Cattelan, précise la présentation officielle de l’exposition.

Crédits photo : Maurizio Cattelan, Detail, 2026 © Neue Nationalgalerie – Stiftung Preußischer Kulturbesitz / Ivan Erofeev

Par Cécile Mazin

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