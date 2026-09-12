Sous les ruines de Gaza, deux spécialistes sauvent des manuscrits menacés

Pour un manuscrit pris par l’eau, chaque feuille devient une affaire délicate. Certaines se collent entre elles, l’humidité favorise les moisissures et, dans les cas les plus sévères, le document finit par ne plus pouvoir être réparé. À Aceh, la Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa) a désormais recensé 520 manuscrits endommagés par les crues soudaines et les glissements de terrain qui ont frappé plusieurs zones de la province à la fin novembre 2025, selon une dépêche d’ANTARA.

Le chiffre a été communiqué par Hermansyah, président de Manassa Aceh et enseignant en philologie à l’UIN Ar-Raniry de Banda Aceh. Les pièces concernées ne forment pas un fonds unique : elles appartiennent à des particuliers, à des organismes ou à des collections publiques. Une dispersion qui oblige d’abord à recenser les documents et leur état avant de définir les traitements possibles.

« Les manuscrits que nous avons inventoriés seront restaurés en fonction du niveau de dégradation établi. Cette restauration participe au sauvetage de différents documents historiques », explique Hermansyah à l’agence de presse. L’opération associe notamment l’UIN Ar-Raniry, le Balai Pelestarian Kebudayaan — organisme chargé de la préservation culturelle — et la Bibliothèque nationale d’Indonésie.

Cent prioritaires, cinquante couvertures à refaire

Sur les quelque 520 pièces identifiées, 100 ont été classées prioritaires pour les opérations de conservation, tandis que 50 doivent recevoir une nouvelle couverture après les dommages subis. La situation des autres dépend de leur état, mais aussi des moyens humains et financiers disponibles. Hermansyah précise que certaines pièces sont désormais trop détériorées pour être réparées.

Pour celles qui peuvent encore l’être, le travail commence au plus près du papier : ouvrir avec précaution les feuillets collés par l’eau, reprendre le nettoyage, puis procéder au séchage à l’aide d’un équipement adapté. Une manipulation trop rapide suffirait à arracher une partie du support ou du texte. Ces différentes étapes sont décrites par les spécialistes interrogés.

L’ampleur du sinistre était déjà apparue à la fin août. Une recherche réunissant l’agence nationale indonésienne BRIN, Manassa, la Bibliothèque nationale et la faculté Adab et Humaniora de l’UIN Ar-Raniry faisait alors état d’au moins 520 manuscrits touchés dans neuf districts ou villes d’Aceh. L’objectif dépasse depuis la remise en état des collections : les chercheurs développent un protocole destiné aux patrimoines documentaires confrontés aux catastrophes hydrologiques.

Le dispositif expérimenté entre le 25 et le 31 août repose notamment sur une chambre de séchage portable, modulaire et peu coûteuse, conçue pour être installée directement dans les zones sinistrées. Aris Riyadi, conservateur à la Bibliothèque nationale, la présente comme une solution plus facile à transporter que les équipements de lyophilisation utilisés pour traiter les documents mouillés. Avant toute restauration, rappelle-t-il, il faut identifier rapidement le niveau des dégâts, puis sécher les pièces selon leur état, détaille encore l’université.

En mai, 130 pièces déjà traitées

Le chantier ne part pas de zéro. Du 19 au 23 mai 2026, cinq conservateurs de la Bibliothèque nationale avaient travaillé à l’UIN Ar-Raniry sur 130 manuscrits appartenant à des particuliers de Pidie Jaya et Aceh Utara, eux aussi affectés par les inondations de novembre. Les équipes avaient constaté les conséquences d’une forte humidité : moisissures, feuillets agglutinés et supports fragilisés.

Imam Supangat, responsable de l’équipe de conservation de la Bibliothèque nationale, détaillait alors une procédure adaptée à chaque document. Après identification des dégradations venaient le séchage en chambre, le comblement éventuel des parties manquantes, la neutralisation des papiers trop acides et la couture des feuilles détachées. Couvertures et boîtes de conservation complétaient l’intervention avant restitution des pièces à leurs propriétaires.

Ce dernier point compte à Aceh : une partie du patrimoine écrit demeure entre les mains de familles et de communautés, en dehors des collections institutionnelles. L’UIN Ar-Raniry entend précisément consolider l’inventaire en constituant une base de données consacrée aux manuscrits d’Aceh et, plus largement, de l’archipel indonésien.

Le programme mené avec la BRIN ajoute désormais un étage à cette politique : faire de la faculté un laboratoire consacré aux manuscrits anciens et élaborer des recommandations susceptibles d’être réutilisées ailleurs en Indonésie. La catastrophe de 2025 laisse ainsi deux chantiers entremêlés : réparer des centaines de pièces déjà touchées et disposer, la prochaine fois, d’un protocole avant que l’eau n’ait le dernier mot.

Crédits photo : Unesco / Eyes on Heritage

Par Cécile Mazin

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