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À Saumur, Violet’s Bookshop veut faire de la librairie un lieu où l’on reste

À la mi-octobre, Loane Hardel, 24 ans en décembre, ouvrira Violet’s Bookshop rue Saint-Jean, à Saumur. Pensée comme une librairie-café spécialisée en romance, fantasy, manga et lectures en anglais, l’adresse veut surtout devenir un lieu où l’on reste, entre ateliers, rencontres et créations artisanales. Derrière cet univers soigneusement imaginé se joue aussi un véritable pari entrepreneurial, financé entre apport personnel, emprunts et campagne participative.

Le 11/09/2026 à 18:11 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

11/09/2026 à 18:11

Hocine Bouhadjera

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L’idée de Violet’s Bookshop remonte à ses années d’études à Bordeaux. Loane Hardel y suit une licence d’anglais et commence alors à imaginer le lieu qu’elle aimerait elle-même fréquenter, à une époque où les librairies mêlant littératures de genre et café sont encore moins nombreuses. « Je commençais à imaginer un endroit qui rassemble ce que j’aime : les livres, le café et tout ce qui est créatif, les ateliers, la peinture... »

Revenue depuis deux ans dans la région de Saumur, où elle vit à la campagne, elle commence alors à transformer l’envie en projet concret. Elle suit une formation spécialisée dans la création et la gestion d’une librairie, ainsi qu’une formation à la création d’entreprise. Deux stages aux Grimoires de l’Orphée, librairie angevine spécialisée notamment en romance et fantasy et dotée d’un espace café, lui permettent ensuite de confronter son idée au quotidien du métier.

Un voyage à Édimbourg fournit une autre référence : Loane Hardel se souvient des librairies, mais aussi de leur architecture et de leur capacité à produire immédiatement une atmosphère. De là vient une partie de l’ambition de Violet’s Bookshop : ne pas seulement disposer des livres sur des rayonnages, mais créer un endroit dans lequel on ait une raison de rester.

Des livres en anglais à Saumur

Avant de construire son assortiment, la future libraire a diffusé un questionnaire auprès du public local. Sur quelque 130 réponses recueillies dans le secteur de Saumur, 27 % des participants déclaraient déjà lire en anglais et 37 % se disaient intéressés par la lecture en version originale. « Dans le coin, je sais qu’il n’y a pas vraiment d’endroit où acheter des livres en anglais. Moi-même, j’achète forcément sur Internet. J’aimerais que les gens puissent venir ici en sachant qu’ils trouveront de la VO. J’ai déjà reçu plusieurs réponses à la newsletter de personnes ravies de pouvoir enfin avoir ces livres dans une librairie. »

Dans ses premières projections, environ la moitié du fonds sera consacrée à la romance et à la fantasy. Autour de 12 % des références devraient être proposées en anglais et une proportion comparable réservée au manga. Poésie, jeunesse, autoédition et quelques titres plus généralistes compléteront l’ensemble, notamment pour ne pas fermer la porte aux touristes de passage.

Le fonds doit plutôt traduire les communautés de lecteurs auxquelles Loane Hardel souhaite s’adresser, avec une place particulière donnée aux genres qui ont connu ces dernières années une forte constitution de communautés en ligne.

82 mètres carrés et beaucoup de plantes

Violet’s Bookshop s’installera rue Saint-Jean, dans le centre de Saumur. L’espace de vente représente 82 m², auxquels s’ajoutent 20 m² de réserve. Tout sera installé de plain-pied et accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pour l’aménagement, Loane Hardel travaille avec une architecte d’intérieur. Le cahier des charges tient en quelques idées : « Je voulais qu’il y ait des plantes, qu’on retrouve le violet et quelque chose d’ancien, donc j’ai chiné certains meubles. Je voulais surtout que, quand les clients entrent dans la boutique, ils ne se sentent plus vraiment à Saumur, mais dans un autre univers. »

Les livres ne seront d’ailleurs pas seuls. Des artisans de la région et quelques créateurs français proposeront bougies, marque-pages, illustrations, stickers ou pochettes destinées à protéger les ouvrages. Depuis juillet 2024, Loane Hardel est conseillère de vente à la Boutique de la Maison de Pays du Loudunais, au Center Parcs de Morton, où elle travaille déjà au contact de producteurs et d’artisans locaux. Elle veut prolonger cette logique chez Violet’s Bookshop, en faisant une place à leurs créations au milieu des livres.

La même logique vaut pour les animations : ateliers de jaspage ou de création de marque-pages, clubs de lecture et brunchs littéraires sont déjà envisagés. Une association d’amis de la librairie est également en cours de création afin d’accompagner notamment la programmation événementielle.

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Croquis du comptoir, de l’espace café et de la vitrine de Violet’s Bookshop, imaginés avec l’architecte d’intérieur avant l’ouverture de la librairie à Saumur. © Violet’s Bookshop.

100.000 € pour ouvrir une librairie

Derrière les plantes et les clubs de lecture se trouve une réalité moins photogénique : ouvrir une librairie nécessite beaucoup de capital avant même d’avoir vendu le premier livre. Pour Violet’s Bookshop, le plan de financement atteint environ 100.000 €.

Loane Hardel monte le projet avec le soutien de son frère. Ensemble, ils apportent environ 25.000 €. S’y ajoutent le financement bancaire et le dispositif Initiative Anjou. Mais le premier poste de dépense n’est ni le mobilier ni la décoration : « Le plus gros investissement, ça va être le stock. On n’a pas envie d’ouvrir avec une librairie à moitié pleine. Il y a beaucoup de calculs à faire pour avoir le stock le plus juste, mais pour les livres seuls, on est entre 35.000 et 40.000 €. »

Et c’est précisément l’une des dépenses les plus difficiles à faire financer : « Les banques n’aiment pas beaucoup se positionner sur le stock de livres parce que, pour elles, c’est périssable si on fait faillite. C’est aussi pour ça que je fais la cagnotte. »

Pour des étagères pleines dès l’ouverture

La campagne Ulule doit ainsi permettre de compléter le financement de l’implantation initiale. Loane Hardel vise 8000 €, somme qu’elle estime nécessaire pour arriver au niveau de stock souhaité lors de l’ouverture. « C’est vraiment ce qu’il me faudrait pour ouvrir avec des étagères pleines. S’il y a davantage, cela pourra servir à la décoration, aux animations et à d’autres choses. »

Le financement participatif sert aussi de premier test communautaire. Les contributeurs peuvent recevoir boissons, marque-pages, stickers ou créations réalisées avec les artisans qui seront ensuite présents dans la boutique. Parmi les objets spécialement conçus figurent notamment un marque-page en perles de verre ou encore une illustration aux accents de sorcellerie.

Loane Hardel parle volontiers de « clients fondateurs » : les contributeurs ne financent pas seulement quelques mètres supplémentaires de rayonnage, ils constituent déjà une partie du public que la librairie espère retrouver après l’ouverture.

Après la librairie, un bal

Violet’s Bookshop participe d’une conception de la librairie où l’achat n’est plus nécessairement l’unique raison de franchir la porte. L’espace café, les ateliers et les rencontres doivent permettre d’étirer la visite et de faire du commerce un lieu de sociabilité. « Le premier accueil va être hyper important pour donner envie aux gens de revenir. Ensuite, il faudra voir quels ateliers ils recherchent, créer ces moments de partage, avec les clubs de lecture ou les brunchs littéraires. L’idée, c’est vraiment qu’une communauté de lecteurs fasse aussi vivre le lieu. »

À LIRE - Et si, pour faire lire les jeunes, il fallait réinventer la librairie ?

Avant même l’ouverture, Violet’s Bookshop commence à réunir son public en ligne. Réseaux sociaux, newsletter et site internet servent déjà à présenter le projet, annoncer les futurs ateliers, mettre en avant les créateurs partenaires et installer une communauté autour du lieu. « J’interagis avec certaines personnes que je n’ai encore jamais rencontrées. J’ai hâte d’avoir les clés, d’installer les étagères et surtout de pouvoir enfin les accueillir. »

L’ouverture est prévue pour la mi-octobre 2026, sans date plus précise annoncée pour l’instant. Loane Hardel décrit surtout de l’excitation, et « un petit peu d’appréhension, mais très peu, en vrai ».

Elle pense pourtant déjà au-delà de l’ouverture. À terme, Violet’s Bookshop pourrait servir de point de départ à des manifestations plus importantes à Saumur. Deux idées sont déjà sur la table : créer un salon consacré à la romance et à la fantasy et organiser un bal de la fantasy, sur le modèle de rendez-vous qui se développent ailleurs en France.

À LIRE - “Une ville de la taille de Rennes sans librairie” : 20 ans après, Les Buveurs d’Encre passe le relais

Lorsqu’on lui demande ce qu’elle aimerait retrouver en revenant rue Saint-Jean dans deux ou trois ans, Loane Hardel ne parle finalement ni de multiplication des boutiques ni d’agrandissement. « J’aimerais que ce soit devenu un lieu culturel connu dans la région, un lieu chaleureux, que les gens connaissent, et surtout que la librairie soit pérenne. Ensuite, j’aimerais pouvoir développer ces deux gros événements dont on parlait : le salon du livre autour de la romance et de la fantasy, et le bal. »

Saumur compte déjà Le Livre à venir, librairie indépendante généraliste rue de la Tonnelle, avec une annexe jeunesse place du Puits-Neuf, ainsi que la Fnac et l’Espace culturel E.Leclerc. Violet’s Bookshop entend donc se distinguer par un positionnement plus ciblé : romance, fantasy, manga, livres en anglais, espace café et programmation communautaire.

Crédits photo : Loane Hardel (Violet’s Bookshop)

 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Après plus de trois décennies durant lesquelles Steidl a administré les droits mondiaux de Günter Grass, son œuvre littéraire et essayistique change de maison. S. Fischer en reprend l’exploitation internationale avec effet immédiat, aux termes d’un accord conclu avec la fondation Günter und Ute Grass. Un transfert majeur, annoncé quelques mois après une rupture que la fondation dit avoir motivée par des retards de paiement répétés.

11/09/2026, 13:13

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Femmes de résonance : quand la photographie raconte les luthières

Femmes de résonance : portraits de luthières est un projet photographique artistique et documentaire qui donne à voir 8 femmes et leur rapport singulier à la lutherie. Dans leur atelier, une envie : photographier les gestes, les lieux et les personnalités pour raconter un métier de précision, de patience et de transmission, où chaque instrument porte une part de l’histoire de celles qui le façonnent. La série rassemble 24 photographies organisées en 8 triptyques. Quatre triptyques seront présentés au Festival Photo de Vic-sur-Seille en octobre 2026. Un projet porté par Florence Sortelle.

11/09/2026, 11:48

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Mexique : 50 millions de pesos pour les livres en bibliothèque

Dix ans, selon le directeur du Fondo de Cultura Económica, que les bibliothèques publiques mexicaines n’avaient plus acheté de livres. Le gouvernement engage 50 millions de pesos de son budget 2026 pour renouveler leurs fonds, en privilégiant les éditeurs indépendants, petits et moyens. En parallèle, une TVA à taux zéro pour certaines librairies arrive devant le Congrès.

11/09/2026, 11:24

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Les Arènes et L’Iconoclaste : Gallimard entre au capital

Le groupe Margot, qui réunit Les Arènes, L’Iconoclaste et Collection Proche, recompose son capital. Sa holding familiale BSA a racheté les 49 % détenus par Editis depuis 2020, avant de céder 37 % à Madrigall. Une opération destinée à préparer la transmission aux filles de Laurent Beccaria et Sophie de Sivry, qui entraînera aussi, en 2028, le passage de la distribution d’Interforum à Sodis.

11/09/2026, 10:38

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Albin Michel : Daphné Esménard prend la tête de la direction commerciale

Albin Michel réorganise sa direction commerciale avec trois mouvements effectifs depuis le 1er septembre 2026. Daphné Esménard en prend la direction, Sébastien Rouault rejoint la maison comme directeur des ventes et Marie Navarro est promue responsable de la diffusion extérieure. 

10/09/2026, 18:22

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Antoine Bellier élu président du groupe Religion du syndicat de l’édition

Directeur éditorial des éditions Desclée de Brouwer, Antoine Bellier a été élu, jeudi 10 septembre 2026, président du groupe Religion du Syndicat national de l’édition (SNE). Il succède à Jonathan Boulet, directeur général des Éditions Bibli’O et des Éditions Scriptura, qui occupait cette fonction depuis 2022.

10/09/2026, 17:27

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Anthropic : 1,5 milliard $ à partager qui vire au casse-tête

Le règlement de 1,5 milliard de dollars conclu par Anthropic avec les titulaires de droits de centaines de milliers de livres devait transformer un contentieux sur le piratage en indemnisation. Il ouvre désormais une querelle beaucoup plus terre à terre : qui possède encore quels droits, et depuis quand ? Les avis envoyés début septembre aux demandeurs font apparaître des répartitions concurrentes entre auteurs et éditeurs, et parfois des agences littéraires parmi les réclamants.

10/09/2026, 16:28

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Manga : le Japon vise 1000 milliards de yens à l’étranger

Le manga plaît au monde entier. Tokyo aimerait désormais que la comptabilité suive. Dans sa stratégie 2026 pour les industries du divertissement et de la création, le ministère japonais de l’Économie (METI) fixe à la filière un objectif de 1000 milliards de yens de ventes internationales en 2033, contre 300 milliards en 2024. Pour y parvenir : développer l’offre légale, combattre le piratage et mieux capter au Japon les revenus générés hors de l’archipel.

10/09/2026, 14:55

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Shin’ichi Abe, maître du “manga du moi”, est mort

Figure singulière du manga alternatif japonais et l’un des grands représentants du watakushi manga, Shin’ichi Abe est mort le 4 septembre 2026, à l’âge de 76 ans. Son fils, le musicien Kôsei Abe, a annoncé sa disparition quelques jours plus tard. En France, l’œuvre du mangaka avait récemment retrouvé une nouvelle actualité avec la publication de Miyoko, humeur d’Asagaya (Cambourakis, trad. Ivan Chapuis-Belin), en février 2026.

10/09/2026, 13:34

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“On peut se battre et gagner” : un nouveau prix pour la liberté de publier

L'Union internationale des éditeurs (IPA, International Publishers Association) inaugure une nouvelle récompense, tournée vers la défense de la liberté d'expression, de publication et de choix dans ses lectures. Cinq organisations sont en lice pour cette première édition, dont le verdict sera rendu pendant la Foire du livre de Francfort.

10/09/2026, 13:14

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Récupération : le RN veut faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon

Exclusif — L'autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791) n'a définitivement rien fait pour mériter ça. Le Rassemblement national, par une proposition de résolution du député Jean-Philippe Tanguy (Somme), propose de la faire entrer au Panthéon. Un féminisme d'affichage qui, pour le parti d'extrême droite, constitue une énième opération de dédiabolisation.

10/09/2026, 12:09

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Gründ Jeunesse généralise l’USB-C à ses livres sonores pour enfants

Le petit tournevis réclamé par les compartiments à piles pourra rester dans le tiroir. À compter de cette rentrée, Gründ Jeunesse annonce le passage au rechargeable USB-C pour l’ensemble de ses nouveautés sonores. Une évolution concrète pour les familles et un changement d’échelle pour « Mes premiers livres sonores », écoulée, selon sa direction, à plus de 11 millions d’exemplaires.

10/09/2026, 10:59

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Drooms : Quand l’Art devient une arme

Après plus de quatorze années de création, Rupert Wach, jeune auteur corse, prépare la sortie du troisième tome de sa saga Drooms. La série explore l’identité, les discriminations, l’injustice et l’introspection à travers le parcours de personnages confrontés à un monde où chacun doit trouver sa place. Profondément inspiré par la Corse, le récit fait de ses paysages un élément à part entière de son univers et interroge l’appartenance, les origines et le rapport que nous entretenons avec ce qui nous construit. Entre aventure, dark fantasy et questionnement intime, Drooms propose une écriture sombre et engagée. Projet porté par Piumaginaire éditions. 

10/09/2026, 10:29

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L’éditrice française de Ken Follett, Margaret Atwood et John Banville s'en est allée

Maggie Doyle, qui dirigea pendant plus de 20 ans la littérature étrangère des éditions Robert Laffont, est décédée au début du mois de septembre. Irlandaise installée en France depuis les années 1980, d'abord agente littéraire puis éditrice, elle aura accompagné en français Margaret Atwood, John Banville, Michael Chabon, Ken Follett ou encore Colm Tóibín, tout en veillant sur le fonds de la collection « Pavillons ».

09/09/2026, 18:22

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De Kana et Le Lombard à Vega : Nicolas Ducos prend la direction générale

Vega a nommé Nicolas Ducos au poste de directeur général à compter du 1er septembre 2026. Jusqu'ici directeur marketing et commercial des éditions Kana et Le Lombard, il prend la direction opérationnelle de la maison de mangas, coentreprise de Kadokawa et Média-Participations. Nicolas Weber-Krebs en reste président et conserve la supervision des orientations stratégiques.

09/09/2026, 18:07

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États-Unis : les revenus de l’édition bondissent de 11 % en juin

Les éditeurs américains participant au StatShot de l’Association of American Publishers ont déclaré 936,3 millions $ de recettes nettes en juin 2026, soit 11 % de plus qu’un an auparavant. Le livre grand public fait encore mieux, à +12,1 %. Sur six mois, la progression se révèle plus sage, mais s’accélère : +3,9 % tous secteurs confondus. Et cette fois, le papier a clairement pris sa part.

09/09/2026, 17:24

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Dans le Morvan, un vétérinaire voit apparaître d’étranges taches bleues

Les Hallucinés : un carnage dans un hameau, un vétérinaire qui broie du noir, un flic bien abîmé, une hackeuse en chemisier à fleurs : bienvenue dans le Morvan. Par Pierre-Olivier Capéran.

09/09/2026, 16:45

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Pour Microsoft, les IA génératives “ne se substituent pas aux livres protégés”

Microsoft, qui détient à ce jour 27 % du capital d'OpenAI, la société derrière l'outil d'intelligence artificielle générative ChatGPT, a défendu devant la justice américaine un « usage transformatif » des œuvres protégées par le droit d'auteur. Si elle était adoptée par le juge, cette analyse pourrait faire bénéficier l'entrainement des larges modèles de langage d'une exception au copyright, dans le cadre du « fair use ».

09/09/2026, 16:37

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Louis Constantin, le graphiste qui donna un visage à "Biblio”, est mort

Graphiste et illustrateur étroitement lié à l'histoire récente du livre français, Louis Constantin est mort en août, à l'âge de 66 ans. À tout juste 22 ans, il remportait en 1982 un concours international organisé pour réinventer l'identité du Livre de Poche : son projet donnera finalement naissance à celle de la nouvelle collection « Biblio ». Il travaillera ensuite pour de nombreux éditeurs, de Hachette à L'Asiathèque, et accompagnera aussi par ses images plusieurs générations de jeunes lecteurs.

09/09/2026, 13:30

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Plus de cinq millions de mots d'un prestigieux auteur Palestinien à l’abri à Édimbourg

Le 3 septembre, l’Université d’Édimbourg a célébré l’arrivée des archives de Raja Shehadeh : des dizaines de milliers de pages, plus de cinq millions de mots et les papiers de son père, Aziz. Conservé en Écosse et numérisé avec Exeter, l’ensemble couvre presque un siècle d’histoire palestinienne. Deux ans de travail auront été nécessaires pour le mettre à l’abri.

09/09/2026, 12:52

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Une société de vidéosurveillance condamnée pour le vol d'une illustration

Exclusif — La société ACVS, basée à Marseille, propose depuis sa création en 2016 des solutions de télé et de vidéosurveillance, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens. Elle n'a pas hésité, pour autant, à s'approprier le travail d'un illustrateur, Christopher Evans, d'après un jugement du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 27 août dernier. La société a été reconnue coupable d'actes de contrefaçon de droit d'auteur sur une période de cinq années.

09/09/2026, 12:41

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Pour 3000 couronnes, GoRead traduit un roman par IA

Trois mille couronnes suédoises — environ 270 € — pour faire passer un roman de 80.000 mots dans une autre langue. GoRead, la plateforme d’autoédition cofondée par Jonas Tellander, cofondateur de Storytel, ajoute la traduction automatique à sa chaîne de production. Neuf langues sont proposées, sans relecture humaine systématique. Un tarif qui change l’échelle économique de l’opération, sans faire disparaître les questions de droits.

09/09/2026, 12:18

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Le fil d'or de Jeanne : La BD intergénérationnelle

Le fil d'or de Jeanne est une bande dessinée destinée au grand public : de 7 à 77 ans. Elle aborde les thèmes de la résilience et la transgénérationnalité. Un projet porté par Coli, autrice de la BD. 

09/09/2026, 11:52

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Kamel Daoud relaxé en diffamation, l’affaire Houris continue

Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé, ce mardi 8 septembre, Kamel Daoud dans le procès en diffamation engagé par Saâda Arbane. Une décision favorable au prix Goncourt 2024, mais qui ne clôt nullement l’affaire autour de Houris : cette procédure portait sur des propos tenus par l’écrivain dans Le Figaro, et non sur l’accusation centrale de la jeune femme, qui affirme que des éléments de sa vie privée ont été utilisés pour construire le personnage d’Aube.

08/09/2026, 15:57

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Avec ses “manuels libres”, la région Île-de-France aurait outrepassé ses compétences

Ce 4 septembre, la rapporteure publique a présenté ses conclusions devant la Cour administrative d'appel de Paris, saisie par la région Île-de-France, dont la politique en matière de fourniture de manuels scolaires « libres », via la plateforme numérique Pearltrees, est contestée par plusieurs éditeurs privés. Elle considère que la région n'a aucune compétence pour éditer des manuels scolaires.

08/09/2026, 13:09

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La Région Sud veut intégrer l'agence régionale du livre à Arsud

Exclusif — Confrontée à une baisse de ses ressources, l'Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d'Azur a été contrainte d'annuler plusieurs journées professionnelles prévues en septembre et octobre. La Région Sud, principale financeuse, confirme que sa contribution s'élève pour l'instant à 374.000 € en 2026, soit les 2/3 du montant attribué l'année précédente. Et envisage une intégration de l'agence au sein d'Arsud, établissement public administratif tourné vers la filière culturelle.

08/09/2026, 13:05

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Fenêtres sur Noël : 24 nouvelles, 28 bénévoles et une cause solidaire

Fenêtres sur Noël est un recueil de 24 nouvelles, écrit par 24 auteurices, mais créé par 28 bénévoles de l’association littéraire Humain.e.s de Lettres. 24 histoires autour des festivités de fin d’année sont à découvrir, qui feront voyager d’une émotion à une autre, positive ou plus sombre. Un projet avec une visée philanthropique, puisqu'une partie des bénéfices de la campagne Ulule, qui a débuté le 15 août dernier, sera reversée à l'association SOS Préma.

08/09/2026, 10:40

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Chez Editis, le grand “rangement” continue : Télémaque reprend son indépendance

Les éditions Télémaque repassent sous le contrôle de leur fondateur, Stéphane Watelet, sept ans après leur entrée dans le giron d’Editis. La cession, révélée ce lundi par La Lettre, intervient au moment où le deuxième groupe français d’édition poursuit une réorganisation de son périmètre. Mais, pour Télémaque, pas de rupture commerciale : la maison continuera d’être diffusée et distribuée par Interforum. 

07/09/2026, 18:33

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Et si l’école redevenait une aventure ? 10 ans d'enseignement pas comme les autres

Après avoir passé dix ans à inventer toutes sortes d’aventures pour mes élèves, je sentais que ma besace à rêves débordait de toutes parts. Il a fallu bien que je les range quelque part pour ne pas les perdre, alors je me suis mise à écrire comme je m’étais mise à enseigner : en racontant une histoire. Par Marion Fellrath.

07/09/2026, 17:02

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Même publié sur un réseau social, un texte est protégé par le droit d'auteur

Sollicitée par la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est prononcée sur le cas d'une reproduction d'un texte publié sur les réseaux sociaux par un quotidien en ligne. Malgré sa longueur modeste (22 lignes seulement), la publication peut être qualifiée d'« œuvre », selon la Cour, et le média qui l'a reproduite sans l'accord de son autrice pourrait avoir commis une infraction au droit d'auteur...

07/09/2026, 11:50

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BD : Celui qu’on a voulu effacer, sur les traces d'un passé méconnu

Tino s'est lancé dans une aventure sur les traces de son grand père Espagnol, Pedro Rodeiro Rico, un fervent résistant anti franquiste. Pedro était haut placé dans la résistance ainsi qu’un modèle pour les habitants du village de Monfero. Il faisait partie des meneurs qui luttaient pour les travailleurs et leurs convictions contre le parti franquiste qui voulait garder l’ordre et les traditions catholiques. Mais la lutte de Pedro n’a pas été sans obstacles… Son passé est sombre et mystérieux, personne ne semble vouloir en parler. Tino découvrira-t-il ce qu’il lui est arrivé ? 

07/09/2026, 11:11

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La Drac Centre-Val de Loire confiée à Naïma Ramalingom

Après plusieurs mois d'incertitude, la Direction régionale des affaires culturelles de Centre-Val de Loire a finalement trouvé sa directrice, en la personne de Naïma Ramalingom. Elle prend la relève de Christine Diacon, en poste depuis 2022.

07/09/2026, 10:01

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Shueisha ouvre un million de pages de manga en plus de 100 langues

Pour ses 100 ans, Shueisha ne souffle pas seulement des bougies : l’éditeur de One Piece, Naruto ou Jujutsu Kaisen a mis en ligne MANGA MILLION, une plateforme gratuite et sans inscription réunissant environ 400 mangas et un million de pages traduites dans plus de 100 langues. Derrière le cadeau d’anniversaire, la maison japonaise entend aussi mesurer les lectures, faire connaître son fonds et préparer de nouvelles exploitations internationales.

05/09/2026, 11:10

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Disney lance sa romantasy sur Webtoon avant le livre

Disney Publishing prépare pour 2027 Disney Cursed Love, une série de quatre créations originales mêlant princesses Disney et romantasy. La première, The Curse of a Forsaken Heart, signée Emily McIntire et dessinée par Samairu, paraîtra d’abord sur Webtoon avant de gagner le papier. Pour cette nouvelle propriété éditoriale, le récit vertical ne vient donc pas adapter un livre déjà publié : il ouvre la marche.

05/09/2026, 10:50

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