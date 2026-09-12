Vietnam : les bibliothécaires sculptent des monuments avec des livres

Un livre se lit. Jusque-là, les bibliothèques et les lecteurs semblaient à peu près d’accord. À Vĩnh Long, dans le sud du Vietnam, les volumes se sont pourtant découvert fin août une autre aptitude : celle de s’empiler avec suffisamment de méthode pour devenir architecture.

Le 25 août, la bibliothèque Nguyễn Đình Chiểu organisait ainsi son Cuộc thi xếp sách nghệ thuật. L’expression se traduit plus justement par « concours d’arrangement artistique de livres » que par « sculpture » : rien n’est taillé, modelé ou transformé. Les ouvrages restent intacts, mais changent de fonction.

Posés à plat, dressés ou superposés, ils servent à composer des modèles représentant des symboles culturels et historiques. La bibliothèque Nguyễn Đình Chiểu emploie elle-même l’expression mô hình sách nghệ thuật, littéralement « modèles artistiques de livres ».

90 minutes pour faire tenir les livres debout

Le règlement avait le mérite de la simplicité. Dix équipes, chacune composée de deux ou trois personnes, réunissaient près de 30 participants, tous membres du personnel de l’établissement. Chacune disposait de 90 minutes pour achever sa construction, avant une présentation orale de cinq minutes consacrée à son idée et au message défendu. Báo Vĩnh Long précise que l’opération devait tout à la fois stimuler la créativité des équipes, renforcer leur cohésion et promouvoir la lecture auprès des agents comme du public.

Le concours s’inscrivait dans une programmation beaucoup plus officielle : les célébrations du 81e anniversaire de la Révolution d’Août de 1945 et de la fête nationale vietnamienne du 2 septembre. Les réalisations devaient ainsi faire écho à l’histoire, à la culture, au territoire et à la place accordée au livre. Une promotion de la lecture qui, pour une fois, commence donc par demander aux ouvrages de rester parfaitement immobiles.

Deux jours plus tard, le 27 août, le palmarès a été dévoilé au moment de l’ouverture de l’exposition. L’arithmétique est généreuse : dix équipes concouraient et dix distinctions ont été attribuées, réparties entre quatre prix d’encouragement, trois troisièmes prix, deux deuxièmes prix et un premier prix. Les groupes Niềm tin, Mây hồng, Tri thức, Tri thức công nghệ, Biển xanh, Đoàn kết, Mầm xanh, Đồng tâm et Deadline figurent parmi les lauréats recensés parBáo Vĩnh Long.

Le premier prix est revenu à l’équipe Hồi cố, formée de Huỳnh Như Thiên Trang et Hồ Thị Diễm Kiều, pour Dấu ấn Việt Nam — Từ tri thức đến tương lai — « Empreinte du Vietnam : de la connaissance vers l’avenir ». Toutes deux travaillent au sein du service professionnel et d’accueil du site no 1 de la bibliothèque.

Des rayonnages à l’exposition

Les modèles primés ont ensuite été intégrés à l’exposition inaugurée le 27 août dans ce même établissement, situé dans le quartier de Trà Vinh. L’Agence vietnamienne d’information TTXVN décrit plusieurs espaces consacrés aux documents imprimés, aux ressources numériques, à la jeunesse et aux créations réalisées pendant le concours. Elle dénombre plus de 1000 documents présentés.

La bibliothèque fournit un chiffre plus précis pour la partie imprimée : 1200 titres autour du Parti communiste vietnamien, de Hồ Chí Minh, de la Révolution d’Août, de la fête nationale, mais aussi de l’histoire, de la culture et du développement de la province. Journaux et magazines complètent le dispositif, tandis que livres numériques, documents électroniques et livres audio doivent offrir d’autres voies d’accès aux collections.

L’établissement revendique explicitement une démarche de médiation : rapprocher les documents du public, créer davantage d’espaces d’expérience et d’interaction et encourager la lecture, particulièrement auprès des jeunes. TTXVN reprend cette présentation de l’événement, tandis que Báo Vĩnh Long insiste sur sa dimension de valorisation des collections. Autrement dit, le spectaculaire n’est pas présenté comme une fin en soi : les empilements servent d’abord de produit d’appel pour ramener le regard vers les livres.

Une seule donnée reste discordante : la date de fermeture. Le site officiel de la bibliothèque et TTXVN indiquent que l’exposition devait s’achever le 2 septembre. Báo Vĩnh Long annonce pour sa part une présentation jusqu’au 3 septembre, y compris pour les réalisations primées.

Par Nicolas Gary

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