Les glorieuses années de Georges Vermard

En 1990, la Bibliothèque municipale de Lyon a acquis environ 15 000 négatifs et tirages photographiques de Georges Vermard. Cette collection retrace toute la carrière journalistique du photographe, entre 1957 et 1971, lorsqu’il collaborait avec L’Écho-Liberté et Reflets de la Vie lyonnaise et du Sud-Est, mais également avec des revues nationales comme Marie-Claire. Il s’agit du premier photographe de la presse quotidienne locale à intégrer les collections de la bibliothèque.

À travers l’objectif de Georges Vermard, nous scrutons avec délice une autre époque : celle des Trente Glorieuses. Les années 60, durant lesquelles il exerce son activité de photographe, correspondent à ce moment charnière marqué par l’avènement de la société de consommation et de la modernité technique, mais où le nouveau et l’ancien se côtoient encore.

Georges Vermard est le témoin d’un monde qui change, sur lequel il porte un regard malicieux, humain, et d’une grande liberté photographique.

Comme journaliste, Georges Vermard a couvert un spectre de sujets très large, depuis les grands événements aux faits les plus anecdotiques. Il a travaillé pour des journaux quotidiens comme pour des magazines d’actualité ou de mode. Ces années 60 représentent un âge d’or de la presse quotidienne locale, où la photographie prend une place de plus en plus importante.

L’exposition, composée d’une sélection d’images tirées des collections de La Bibliothèque municipale de Lyon (BmL), souhaite mettre en avant la singularité du regard de Georges Vermard et la richesse de son œuvre photographique.

La BmL propose également une programmation culturelle qui ouvre le regard sur la photographie, la presse et la société des années 1960, tout en faisant résonner ces sujets avec les enjeux contemporains de l’image et des médias. Visites guidées, rendez-vous accessibles en LSF, rencontre autour de la photographie de mode et de la presse féminine, promenade dans les lieux de presse lyonnais, conférence consacrée au Palais d’hiver ou encore projection de films d’archives permettent d’explorer différentes facettes de l’œuvre de Georges Vermard et de son époque.

La programmation se poursuit également au-delà de l’exposition, avec des rendez-vous consacrés à la photographie contemporaine, aux techniques argentiques, aux médias et aux transformations urbaines. L’exposition est proposée par le département Documentation régionale de la bibliothèque de la Part-Dieu, avec Christelle Petit, Béatrice Michel, David Cizeron, Philippe Rassaert et Guillaume Genay. Avec l’aimable collaboration de Virginie et Sandra, filles de Georges Vermard. Inauguration de l’exposition le 15 octobre à 18h30.

Quelques mots sur Georges Vermard

Né à Poule-les-Écharmeaux (Rhône) le 10 janvier 1934, Georges Vermard quitte l’école à 13 ans et exerce de nombreux petits métiers avant de se tourner vers la photographie. À partir de 1957, il travaille dans la presse lyonnaise, d’abord à L’Écho-Liberté, puis comme reporter-photographe. Il collabore notamment avec Le Progrès, Le Dauphiné libéré et Reflets de la Vie lyonnaise et du Sud-Est, ainsi qu’avec plusieurs titres nationaux. Ses photographies paraissent notamment dans Life et Paris-Match, dont il devient correspondant local.

La couverture de la catastrophe de Feyzin, en janvier 1966, marque un temps fort de sa carrière. En 1971, il quitte la presse pour l’audiovisuel. Après avoir travaillé à la SETIC, il fonde Imagine, une société indépendante, et réalise ensuite près de deux cents films documentaires ou publicitaires. Parallèlement, il se passionne pendant près de 50 ans pour l’égyptologie, ce qui donne lieu à plusieurs publications, et développe une pratique artistique en peinture, sculpture et poésie

Par Dépêche

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