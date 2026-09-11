Les Rendez-vous de l’histoire 2026 : Blois au rythme des « Marchands »

Cette 29e édition explorera le thème des marchands comme leitmotiv de la programmation : « Je gage qu’en nous attachant à eux, dans toute la gamme de leur dynamisme et de leurs ambitions, nous allons voir resurgir la pleine diversité des curiosités qui nous rassemblent à Blois chaque année. Nous verrons ce qu’ils ont pu apporter, dans les relations entre les humains, depuis le troc jusqu’à la cryptomonnaie... » précise Jean-Noël Jeanneney, Président du Conseil scientifique du festival.

Chaque année, avec plus de 600 événements programmés pendant 5 jours, le festival invite professionnels, passionnés et curieux d'histoire à débattre, analyser et questionner le monde contemporain à la lumière du passé.

Quelques-uns des temps forts dans l'Hémicyle de la Halle aux grains :

Le vendredi 09 octobre s'ouvrira sur la conférence inaugurale : « L'information est-elle une marchandise comme une autre ? » par Nathalie Sonnac, de 10h à 12h puis la conférence du Président de l'édition 2026, Thierry Breton : « L'Europe des Marchands : et après ? » , de 19h à 20h30.

Dimanche 11 octobre se clôturera sur la conférence : « Sortir la France du piège du narcotrafic » par Vanessa Perrée, de 17h à 18h.

Le cycle Economique, présidé par Michel-Edouard Leclerc

La soirée d'ouverture : « Quels marchands pour demain ? » avec Patrick Artus, Clément Beaune, Magali Reghezza-Zitt, mercredi 7 octobre, de 18h à 20h, à l'Hémicycle de la Halle aux grains.

Le cycle Cinéma, présidé par Rebecca Zlotowski

La soirée d'ouverture : avant-première du film Notre Salut d'Emmanuel Marre (Prix du scénario, Cannes 2026), le jeudi 8 octobre de 20h à 23h30, au cinéma Les Lobis.

Le salon du Livre, présidé par Laure Grandbesançon

Le plus important des salons du livre d'histoire en France réunit près de 350 auteurs et 250 éditeurs au cours de 3 jours de rencontres, de dédicaces et d'interventions, ouvertes à tous. Il se déroulera du vendredi 9 au dimanche 11 octobre à la Halle aux Grains et alentours.

Le numérique aux Rendez-vous de l'histoire

Chaque année le numérique tend à se développer aux rendez-vous de l'histoire. Lors de la Game Jam 2026, 8 jeux vidéo pédagogiques seront conçus en 48h puis testés lors du festival. Les visiteurs pourront aussi s'immerger dans le passé grâce à la réalité virtuelle, assister à des enregistrements de podcasts et deux live Twitch en présence de Nota bene et Rivenzi.

Autres événements

Le bicentenaire de la photographie aux Rendez-vous de l’histoire, lecture-performance par Irène Jacob autour des lettres de Nadja à André Breton, 1926-1927 le vendredi 9 octobre de 11h30 à 13h, à la Maison de la magie.

Une visite guidée de la Ville « Marchands et marchés à Blois, du Moyen Âge au XIXe siècle » : les jeudi 8 et vendredi 9 octobre à 11h, au départ du château de Blois.

Les petits-déjeuners des historiens : un nouveau temps d'échanges, avec des journalistes et historiens, pour cette édition 2026.

Et Les dîners historiques : inspirés par l'histoire de la gastronomie et la richesse du patrimoine culinaire local des restaurateurs blésois composent des menus à l'occasion du festival.



La plupart de ces événements sont gratuits et les réservations sont conseillées.

Retrouvez ci-dessous le programme détaillé de cette édition 2026 :

Par Lina Tinel-Sebie

Contact : avantparution@actualitte.com