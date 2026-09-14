Aux Aventuriales, l’imaginaire ausculte notre époque

Aux Aventuriales 2026, les mondes fictifs ne se résument pas à l’évasion. Les 26 et 27 septembre à Ménétrol, la 12e édition rassemble aventure, science-fiction, fantastique, fantasy, contes et légendes.

À côté des rencontres avec écrivains, artistes et éditeurs, conférences et tables rondes installent un versant plus réflexif : représentations genrées, féminisme, alliance entre fantasy et romance, intelligence artificielle, esprit critique et poids du numérique figurent parmi les sujets annoncés. La composition de ces échanges reste encore en cours d’élaboration.

Les questions de genre occupent ainsi une place particulière dans le programme, avec un rendez-vous consacré à la littérature, notamment jeunesse, aux représentations genrées et au féminisme. Ce choix inscrit les récits de l’imaginaire dans des débats qui traversent aussi la société et le monde du livre.

Un écho se dessine dans la programmation générale avec Morgan of Glencoe, marraine de cette édition : sa saga La Dernière Geste aborde la liberté et l’entraide entre les laissés-pour-compte, au sein d’un univers peuplé de créatures issues de la tradition celtique.

Autre phénomène scruté : le rapprochement entre fantasy et romance, dont la progression et les raisons du succès nourriront une table ronde. Ce croisement, souvent désigné sous le terme de romantasy, trouve d’ailleurs un écho parmi les invitées.

Les premières romances de Liv Stone s’inspirent de l’archéologie, des mythes et des légendes, tandis qu’Orlane Gray construit des histoires à la rencontre de la fantasy, du drame et du sentiment amoureux. Derrière l’engouement pour cette hybridation, les Aventuriales placent ainsi les frontières entre genres et leurs évolutions au centre de la discussion.

Enfin, l’intelligence artificielle entre elle aussi dans les débats. Une rencontre consacrée aux rapports entre art et IA s’organise autour de trois axes annoncés : les enjeux liés à cette technologie, l’esprit critique et le poids du numérique.

En rapprochant création artistique et mutations technologiques, la manifestation ancre les cultures de l’imaginaire dans des interrogations très contemporaines. Science-fiction, fantasy ou fantastique apparaissent alors moins comme des territoires coupés du réel que comme des espaces où se reflètent les tensions et les transformations de notre époque.

Par Inès Lefoulon

Contact : il@actualitte.com