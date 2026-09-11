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Avant La Découverte, François Maspero voulait vendre de la barbe à papa

François Maspero aurait pu vendre de la barbe à papa. Il deviendra finalement libraire, puis l’un des éditeurs les plus singuliers de l’après-guerre. Avec Histoire (de) La Découverte, la maison qui lui a succédé en 1983 préfère ces bifurcations, ces livres et ces crises à une chronologie solennelle. Vidéos et dossiers documentaires racontent plus de 40 ans de La Découverte et, avec elle, une certaine histoire politique et intellectuelle de l’édition française.

Le 11/09/2026 à 16:52 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

11/09/2026 à 16:52

Hocine Bouhadjera

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En 1953, François Maspero a 21 ans et envisage sérieusement d’acheter un stand de barbe à papa à la Foire du Trône.

Deux ans plus tard, le projet a changé de nature : avec un petit héritage, il acquiert une librairie de la rue Monsieur-le-Prince, à Paris, qu’il baptise L’Escalier. Puis vient, rue Saint-Séverin, une boutique plus vaste. Elle porte déjà un nom, La Joie de lire, choisi par son précédent propriétaire, ancien collaborateur pétainiste. Maspero a « d’autres chats à fouetter » et ne la rebaptise pas.

C’est ce genre d'anecdotes que la nouvelle plateforme fait remonter à la surface. Plutôt que de dérouler les dates importantes de la maison, Histoire (de) La Découverte les replace derrière des livres, les pratiques éditoriales et les circonstances politiques.

Le site, d’abord imaginé pour les libraires mais accessible à tous, associe vidéos thématiques et dossiers PDF téléchargeables : les premières racontent une période ou une question, les seconds ajoutent textes, repères et documents permettant de suivre plus précisément la fabrication du catalogue.

Une librairie ouverte jusqu’à minuit

Avant La Découverte, il y a donc Maspero, et avant l’éditeur, il y a le libraire. Lorsque François Maspero commence à publier, en juin 1959, avec La Guerre d’Espagne de Pietro Nenni, La Joie de lire, rue Saint-Séverin, est déjà en train de devenir autre chose qu’une librairie. À son apogée, en 1971, elle emploie une quarantaine de personnes et reste ouverte jusqu’à minuit.

On y trouve ce que le circuit traditionnel diffuse mal ou pas du tout : brochures politiques, publications de collectifs, revues étrangères, livres de petites maisons militantes et textes venus des luttes anticoloniales. La vitrine elle-même est pensée comme une sorte de une de journal, renouvelée pour interpeller ceux qui passent dans le Quartier latin.

Avec la guerre d’Algérie, les idées cessent d’être abstraites : la librairie est menacée par des attentats, notamment de l’extrême droite et de l’OAS. Des proches et des clients viennent monter la garde la nuit rue Saint-Séverin. La Joie de lire devient aussi lieu de rendez-vous et point d’information. La maison elle-même résumera plus tard ce rôle en parlant d’un véritable « carrefour des idées ».

Pendant ce temps, chaque nouvelle parution peut devenir une affaire d’État. Dès 1959, L’An V de la révolution algérienne de Frantz Fanon, l’un de ses tout premiers livres, est saisi. En 1960, Le Refus de Maurice Maschino est interdit presque immédiatement. L’Engagement, du même auteur, subit le même sort l’année suivante. En 1961, Le Procès du réseau Jeanson, qui reproduit les minutes du procès des « porteurs de valises » favorables au FLN, est saisi dès sa publication. On ne peut plus rien dire...

Plus spectaculaire encore : quelques semaines après la répression du 17 octobre 1961, Maspero publie Ratonnades à Paris de Paulette Péju. Comme Les Harkis à Paris, paru quelques mois auparavant, l’ouvrage est saisi directement chez l’imprimeur par la police judiciaire. Aucune inculpation ne suivra, donc aucun procès permettant de contester la mesure : seules quelques centaines d’exemplaires échappent à la saisie et peuvent circuler. La même année, Les Damnés de la terre de Fanon, préfacé par Jean-Paul Sartre, fait lui aussi l’objet de saisies répétées.

L’indépendance algérienne acquise, les éditions poursuivent leurs enquêtes sur les colonialismes, les régimes autoritaires et les mouvements révolutionnaires en Afrique, en Amérique latine ou en Asie. En 1972, Main basse sur le Cameroun de Mongo Beti est interdit en France sur le fondement d’un texte permettant au ministère de l’Intérieur de prohiber des publications considérées comme d’« origine étrangère ». Entre-temps, le catalogue a accueilli Pierre Vidal-Naquet, Louis Althusser, Étienne Balibar, Maurice Godelier, Yves Lacoste, Che Guevara, Paulo Freire ou encore Eduardo Galeano.

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La Joie de lire, librairie de François Maspero au 40 rue Saint-Séverin, à Paris, en 1967 (CRILJ, CC BY-SA 2.0)

La facture des livres

Ces interdictions ne sont pas seulement des épisodes glorieux dans l’histoire d’un éditeur engagé : elles ont un coût très concret. En 1973, François Maspero estime avoir acquitté quelque 200.000 francs d’amendes en deux ans, auxquels s’ajoutent les pertes provoquées par les exemplaires saisis et les ventes interdites.

En 1975, Le Monde recense 48 condamnations prononcées contre lui en une dizaine d’années. Livres déjà imprimés mais invendables, stocks confisqués, procédures et sanctions financières finissent ainsi par peser lourdement sur une entreprise aux moyens limités. 

Au début des années 1970, le système reste pourtant considérable : il y a la librairie parisienne, mais aussi celles de Bordeaux et Montpellier, qui assurent une part importante de l’autodiffusion des éditions, tandis que La Joie de lire contribue fortement à leur chiffre d’affaires. 

Maspero peut connaître de véritables succès - Libres enfants de Summerhill d’A. S. Neill atteindra quelque 300.000 exemplaires - sans parvenir à sécuriser durablement son entreprise. La librairie joue un rôle essentiel dans l’autodiffusion des éditions et dans leurs recettes. Quand elle vacille, tout le système est fragilisé.

Après Mai 68, La Joie de lire subit notamment des vols à une échelle considérable : pour la seule année 1974, ils sont alors évalués à environ 500.000 francs. François Maspero cède la librairie cette même année, elle sera liquidée en 1976. La maison d’édition tient encore, mais les difficultés financières, elles, s’accumulent.

Les chiffres donnent pourtant la mesure de ce qui a été construit : entre juin 1959 et mai 1982, les éditions Maspero publient quelque 1350 titres, 30 collections et une dizaine de revues. L’Alternative, consacrée aux droits et libertés en Europe de l’Est, écoule généralement entre 4000 et 5000 exemplaires ; son numéro consacré à Solidarność atteint 18.000 ventes en 1982.

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Affiche de 1968 pour La Cause du peuple, journal communiste révolutionnaire prolétarien,
indiquant la librairie Maspero de la rue Saint-Séverin comme point de vente.
Musée Carnavalet – Histoire de Paris, inv. AFF2892. Domaine public.

François Gèze entre dans l’édition presque par accident

À la fin des années 1970, lorsque François Gèze rencontre l'autre François, il n’est pas éditeur. Il milite au Cedetim, le Centre d’études anti-impérialistes, et propose une collection à la maison. C’est ainsi, racontera-t-il plus tard, qu’il découvre un univers professionnel « dont il ignorait tout ».

Lorsque François Maspero, épuisé financièrement, envisage de fermer, il fait partie de ceux qui l’en dissuadent. Le libraire-éditeur engagé lui demande d’abord de venir l’aider à gérer l’entreprise en 1980. En février 1982, il lui propose d’en prendre la direction. En mai, il quitte définitivement son métier d’éditeur et lui transmet les actions qu’il possède encore avec une demande : continuer, mais ne pas continuer sous son nom.

« La Découverte » n’est pas inventé pour l’occasion. Maspero avait déjà lancé en 1979 une collection de poche à ce nom, consacrée aux récits de voyages et inaugurée par La Découverte de l’Amérique de Christophe Colomb. James Cook, Marco Polo, Ibn Battûta, Bougainville, Darwin ou Bartolomé de Las Casas y trouveront également place. La collection comptera 71 titres et rencontrera suffisamment de succès pour donner son nom à toute la maison. En 1983, les éditions François Maspero deviennent donc officiellement les éditions La Découverte.

Un catalogue qui se répond à 30 ans de distance

François Gèze reçoit en héritage une maison bâtie dans les grands combats idéologiques de l’après-guerre, à lui de la faire tenir dans un monde où ces certitudes se fissurent. 

En 1977, François Maspero publie Danger amiante, réalisé par le Collectif intersyndical de Jussieu. François Gèze expliquera que ce livre lui donnera l’idée de publier en 1985 Les Risques du travail. Pour ne pas perdre sa vie à la gagner. 30 ans plus tard, La Découverte en proposera une version entièrement nouvelle. Un même problème social, plusieurs livres, à plusieurs époques, plutôt qu’un titre définitivement rangé dans les archives.

La création de Repères en 1983 relève d’une autre logique : faire tenir en peu de pages l’état des connaissances sur un sujet et rendre les sciences économiques et sociales accessibles au-delà du cercle des spécialistes. Créée par le sociologue Michel Freyssenet et l’économiste Olivier Pastré, la collection dépasse désormais 700 titres. Elle est devenue, beaucoup plus que l’un des succès de la maison, une sorte d’infrastructure éditoriale des sciences sociales françaises.

D’autres territoires seront ouverts au fil du temps : Écritures de l’histoire autour des usages et de la fabrique du passé, histoire-monde sur les circulations globales, Sciences sociales du vivant à la frontière entre sciences sociales et sciences du vivant, ou encore Économie politique et Terrains philosophiques, consacrées respectivement aux transformations du capitalisme et aux objets contemporains de la philosophie.

La maison expérimente également d’autres manières de transmettre ces savoirs : L’Histoire dessinée de la France avec La Revue dessinée à partir de 2017, puis des ouvrages de sciences humaines en bande dessinée avec Delcourt. Entre-temps, Zones, lancé en 2007, aura accueilli d’autres formes de critique contemporaine, de Mona Chollet aux Pinçon-Charlot.

Quand l’indépendance ne suffit plus

En 1994, puis de nouveau en 2016, ses comptes montrent que les pertes ont sérieusement entamé les fonds propres de la maison. En 2017, son capital est ensuite réduit, de 1,515 million à 252.500 €, dans le cadre d’une remise à niveau de sa situation financière. L’année suivante, son capital est fortement réduit, de 1,515 million à 252.500 €, afin d’assainir la situation.

Les derniers comptes racontent toutefois une maison autrement plus solide : en 2025, malgré un chiffre d’affaires en recul de 14,9 %, à 5,95 millions €, La Découverte dégage encore 359.000 € de bénéfice net. Depuis 2021, ses ventes ont fortement fluctué - de 8,71 millions cette année-là à moins de 6 millions aujourd’hui - sans qu’aucun de ces exercices ne se termine dans le rouge.

Il serait pourtant trompeur d’y voir simplement la victoire tardive d’un modèle. Depuis son rachat par Havas en 1998, La Découverte appartient à ce qui est devenu Editis : achats industriels mutualisés, diffusion et distribution par Interforum, puissance financière d’un groupe. François Gèze estimait lui-même que cette intégration avait alors fait baisser les coûts de la maison d’environ 20 %. La continuité éditoriale avec Maspero existe, les conditions économiques dans lesquelles elle s’exerce, elles, ont profondément changé.

Derrière les grands textes et les combats intellectuels, il y a toujours eu une entreprise à faire tenir. Maspero l’a appris avec les saisies, les amendes et la faillite de ses librairies, Gèze avec les crises des années 1990 et le renoncement à l’indépendance capitalistique. 

À LIRE - Pas de cartes postales : “Mon premier livre vendu, c’était une biographie du Che

La Découverte, dirigée depuis 2018 par Stéphanie Chevrier, publie environ 160 titres par an, nouvelles éditions et revues comprises. Sa nouvelle plateforme est probablement plus intéressante lorsqu’elle évite de contempler ces 40 années comme un bloc patrimonial. Elle montre plutôt une maison faite de transmissions, de ruptures, de paris, de crises économiques et de sujets qui refusent parfois de disparaître.

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François Maspero, portrait en noir et blanc vers 2009 (DR)

Crédits photo : une sélection d’ouvrages des éditions François Maspero chez Mémoire du Feu, la bouquinerie de Pierre Douet, quai de l’Hôtel de Ville à Paris (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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11/09/2026, 16:20

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Günter Grass : les droits mondiaux passent chez S. Fischer

Après plus de trois décennies durant lesquelles Steidl a administré les droits mondiaux de Günter Grass, son œuvre littéraire et essayistique change de maison. S. Fischer en reprend l’exploitation internationale avec effet immédiat, aux termes d’un accord conclu avec la fondation Günter und Ute Grass. Un transfert majeur, annoncé quelques mois après une rupture que la fondation dit avoir motivée par des retards de paiement répétés.

11/09/2026, 13:13

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Femmes de résonance : quand la photographie raconte les luthières

Femmes de résonance : portraits de luthières est un projet photographique artistique et documentaire qui donne à voir 8 femmes et leur rapport singulier à la lutherie. Dans leur atelier, une envie : photographier les gestes, les lieux et les personnalités pour raconter un métier de précision, de patience et de transmission, où chaque instrument porte une part de l’histoire de celles qui le façonnent. La série rassemble 24 photographies organisées en 8 triptyques. Quatre triptyques seront présentés au Festival Photo de Vic-sur-Seille en octobre 2026. Un projet porté par Florence Sortelle.

11/09/2026, 11:48

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Mexique : 50 millions de pesos pour les livres en bibliothèque

Dix ans, selon le directeur du Fondo de Cultura Económica, que les bibliothèques publiques mexicaines n’avaient plus acheté de livres. Le gouvernement engage 50 millions de pesos de son budget 2026 pour renouveler leurs fonds, en privilégiant les éditeurs indépendants, petits et moyens. En parallèle, une TVA à taux zéro pour certaines librairies arrive devant le Congrès.

11/09/2026, 11:24

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Les Arènes et L’Iconoclaste : Gallimard entre au capital

Le groupe Margot, qui réunit Les Arènes, L’Iconoclaste et Collection Proche, recompose son capital. Sa holding familiale BSA a racheté les 49 % détenus par Editis depuis 2020, avant de céder 37 % à Madrigall. Une opération destinée à préparer la transmission aux filles de Laurent Beccaria et Sophie de Sivry, qui entraînera aussi, en 2028, le passage de la distribution d’Interforum à Sodis.

11/09/2026, 10:38

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Anthropic : 1,5 milliard $ à partager qui vire au casse-tête

Le règlement de 1,5 milliard de dollars conclu par Anthropic avec les titulaires de droits de centaines de milliers de livres devait transformer un contentieux sur le piratage en indemnisation. Il ouvre désormais une querelle beaucoup plus terre à terre : qui possède encore quels droits, et depuis quand ? Les avis envoyés début septembre aux demandeurs font apparaître des répartitions concurrentes entre auteurs et éditeurs, et parfois des agences littéraires parmi les réclamants.

10/09/2026, 16:28

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Manga : le Japon vise 1000 milliards de yens à l’étranger

Le manga plaît au monde entier. Tokyo aimerait désormais que la comptabilité suive. Dans sa stratégie 2026 pour les industries du divertissement et de la création, le ministère japonais de l’Économie (METI) fixe à la filière un objectif de 1000 milliards de yens de ventes internationales en 2033, contre 300 milliards en 2024. Pour y parvenir : développer l’offre légale, combattre le piratage et mieux capter au Japon les revenus générés hors de l’archipel.

10/09/2026, 14:55

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Shin’ichi Abe, maître du “manga du moi”, est mort

Figure singulière du manga alternatif japonais et l’un des grands représentants du watakushi manga, Shin’ichi Abe est mort le 4 septembre 2026, à l’âge de 76 ans. Son fils, le musicien Kôsei Abe, a annoncé sa disparition quelques jours plus tard. En France, l’œuvre du mangaka avait récemment retrouvé une nouvelle actualité avec la publication de Miyoko, humeur d’Asagaya (Cambourakis, trad. Ivan Chapuis-Belin), en février 2026.

10/09/2026, 13:34

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“On peut se battre et gagner” : un nouveau prix pour la liberté de publier

L'Union internationale des éditeurs (IPA, International Publishers Association) inaugure une nouvelle récompense, tournée vers la défense de la liberté d'expression, de publication et de choix dans ses lectures. Cinq organisations sont en lice pour cette première édition, dont le verdict sera rendu pendant la Foire du livre de Francfort.

10/09/2026, 13:14

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“Une ville de la taille de Rennes sans librairie” : 20 ans après, Les Buveurs d’Encre passe le relais

Ouverte en 2005 rue de Meaux, dans le 19e arrondissement de Paris, la librairie Les Buveurs d’Encre est à transmettre. Son fondateur, Yves Martin, souhaite, désormais, à 61 ans, passer le relais, avec l’espoir de voir un jeune libraire poursuivre l’histoire du lieu sans renoncer à son identité de commerce de proximité.

10/09/2026, 12:42

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Récupération : le RN veut faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon

Exclusif — L'autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791) n'a définitivement rien fait pour mériter ça. Le Rassemblement national, par une proposition de résolution du député Jean-Philippe Tanguy (Somme), propose de la faire entrer au Panthéon. Un féminisme d'affichage qui, pour le parti d'extrême droite, constitue une énième opération de dédiabolisation.

10/09/2026, 12:09

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Drooms : Quand l’Art devient une arme

Après plus de quatorze années de création, Rupert Wach, jeune auteur corse, prépare la sortie du troisième tome de sa saga Drooms. La série explore l’identité, les discriminations, l’injustice et l’introspection à travers le parcours de personnages confrontés à un monde où chacun doit trouver sa place. Profondément inspiré par la Corse, le récit fait de ses paysages un élément à part entière de son univers et interroge l’appartenance, les origines et le rapport que nous entretenons avec ce qui nous construit. Entre aventure, dark fantasy et questionnement intime, Drooms propose une écriture sombre et engagée. Projet porté par Piumaginaire éditions. 

10/09/2026, 10:29

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Galignani ouvre une librairie chez Sotheby’s à Paris

À partir du 10 septembre, la librairie Galignani s'installe chez Sotheby's, au 83 rue du Faubourg Saint-Honoré. Baptisé « Galignani chez Sotheby's », ce nouvel espace proposera des livres choisis en fonction de l'actualité culturelle, mais aussi des expositions, collections et œuvres appelées à passer sous le marteau de la maison de ventes. Rencontres, signatures et ateliers doivent compléter la programmation tout au long de l'année.

09/09/2026, 17:27

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États-Unis : les revenus de l’édition bondissent de 11 % en juin

Les éditeurs américains participant au StatShot de l’Association of American Publishers ont déclaré 936,3 millions $ de recettes nettes en juin 2026, soit 11 % de plus qu’un an auparavant. Le livre grand public fait encore mieux, à +12,1 %. Sur six mois, la progression se révèle plus sage, mais s’accélère : +3,9 % tous secteurs confondus. Et cette fois, le papier a clairement pris sa part.

09/09/2026, 17:24

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Dans le Morvan, un vétérinaire voit apparaître d’étranges taches bleues

Les Hallucinés : un carnage dans un hameau, un vétérinaire qui broie du noir, un flic bien abîmé, une hackeuse en chemisier à fleurs : bienvenue dans le Morvan. Par Pierre-Olivier Capéran.

09/09/2026, 16:45

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Pour Microsoft, les IA génératives “ne se substituent pas aux livres protégés”

Microsoft, qui détient à ce jour 27 % du capital d'OpenAI, la société derrière l'outil d'intelligence artificielle générative ChatGPT, a défendu devant la justice américaine un « usage transformatif » des œuvres protégées par le droit d'auteur. Si elle était adoptée par le juge, cette analyse pourrait faire bénéficier l'entrainement des larges modèles de langage d'une exception au copyright, dans le cadre du « fair use ».

09/09/2026, 16:37

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Louis Constantin, le graphiste qui donna un visage à "Biblio”, est mort

Graphiste et illustrateur étroitement lié à l'histoire récente du livre français, Louis Constantin est mort en août, à l'âge de 66 ans. À tout juste 22 ans, il remportait en 1982 un concours international organisé pour réinventer l'identité du Livre de Poche : son projet donnera finalement naissance à celle de la nouvelle collection « Biblio ». Il travaillera ensuite pour de nombreux éditeurs, de Hachette à L'Asiathèque, et accompagnera aussi par ses images plusieurs générations de jeunes lecteurs.

09/09/2026, 13:30

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Plus de cinq millions de mots d'un prestigieux auteur Palestinien à l’abri à Édimbourg

Le 3 septembre, l’Université d’Édimbourg a célébré l’arrivée des archives de Raja Shehadeh : des dizaines de milliers de pages, plus de cinq millions de mots et les papiers de son père, Aziz. Conservé en Écosse et numérisé avec Exeter, l’ensemble couvre presque un siècle d’histoire palestinienne. Deux ans de travail auront été nécessaires pour le mettre à l’abri.

09/09/2026, 12:52

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Une société de vidéosurveillance condamnée pour le vol d'une illustration

Exclusif — La société ACVS, basée à Marseille, propose depuis sa création en 2016 des solutions de télé et de vidéosurveillance, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens. Elle n'a pas hésité, pour autant, à s'approprier le travail d'un illustrateur, Christopher Evans, d'après un jugement du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 27 août dernier. La société a été reconnue coupable d'actes de contrefaçon de droit d'auteur sur une période de cinq années.

09/09/2026, 12:41

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Pour 3000 couronnes, GoRead traduit un roman par IA

Trois mille couronnes suédoises — environ 270 € — pour faire passer un roman de 80.000 mots dans une autre langue. GoRead, la plateforme d’autoédition cofondée par Jonas Tellander, cofondateur de Storytel, ajoute la traduction automatique à sa chaîne de production. Neuf langues sont proposées, sans relecture humaine systématique. Un tarif qui change l’échelle économique de l’opération, sans faire disparaître les questions de droits.

09/09/2026, 12:18

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Kamel Daoud relaxé en diffamation, l’affaire Houris continue

Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé, ce mardi 8 septembre, Kamel Daoud dans le procès en diffamation engagé par Saâda Arbane. Une décision favorable au prix Goncourt 2024, mais qui ne clôt nullement l’affaire autour de Houris : cette procédure portait sur des propos tenus par l’écrivain dans Le Figaro, et non sur l’accusation centrale de la jeune femme, qui affirme que des éléments de sa vie privée ont été utilisés pour construire le personnage d’Aube.

08/09/2026, 15:57

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Avec ses “manuels libres”, la région Île-de-France aurait outrepassé ses compétences

Ce 4 septembre, la rapporteure publique a présenté ses conclusions devant la Cour administrative d'appel de Paris, saisie par la région Île-de-France, dont la politique en matière de fourniture de manuels scolaires « libres », via la plateforme numérique Pearltrees, est contestée par plusieurs éditeurs privés. Elle considère que la région n'a aucune compétence pour éditer des manuels scolaires.

08/09/2026, 13:09

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La Région Sud veut intégrer l'agence régionale du livre à Arsud

Exclusif — Confrontée à une baisse de ses ressources, l'Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d'Azur a été contrainte d'annuler plusieurs journées professionnelles prévues en septembre et octobre. La Région Sud, principale financeuse, confirme que sa contribution s'élève pour l'instant à 374.000 € en 2026, soit les 2/3 du montant attribué l'année précédente. Et envisage une intégration de l'agence au sein d'Arsud, établissement public administratif tourné vers la filière culturelle.

08/09/2026, 13:05

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Le Groupe NAP rachète le grossiste Le Comptoir du Livre

Le Groupe NAP, propriétaire des enseignes Maison de la Presse et Point Plus, annonce l'acquisition du grossiste Le Comptoir du Livre, un distributeur dont la création remonte à 1969. Cette intégration, qui comprend deux plateformes logistiques à Toulouse et Bordeaux, assurera « un accès rapide, diversifié et de qualité à toute l’offre éditoriale », assure la structure.

08/09/2026, 09:43

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Et si l’école redevenait une aventure ? 10 ans d'enseignement pas comme les autres

Après avoir passé dix ans à inventer toutes sortes d’aventures pour mes élèves, je sentais que ma besace à rêves débordait de toutes parts. Il a fallu bien que je les range quelque part pour ne pas les perdre, alors je me suis mise à écrire comme je m’étais mise à enseigner : en racontant une histoire. Par Marion Fellrath.

07/09/2026, 17:02

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Une grève des libraires, pour “faire souffler un vent nouveau sur la branche”

Ce mardi 8 septembre sera marqué par une mobilisation sans doute inédite, en tout cas rarissime : les libraires de la France entière sont en effet invités à débrayer, afin de peser sur les négociations annuelles obligatoires engagées avec le Syndicat de la librairie française, organisation patronale du secteur. La CGT, à l'origine de l'appel à la grève, espère instaurer un nouveau rapport de force et porter des revendications sur les salaires et les dispositions de la convention collective.

07/09/2026, 16:28

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Même publié sur un réseau social, un texte est protégé par le droit d'auteur

Sollicitée par la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est prononcée sur le cas d'une reproduction d'un texte publié sur les réseaux sociaux par un quotidien en ligne. Malgré sa longueur modeste (22 lignes seulement), la publication peut être qualifiée d'« œuvre », selon la Cour, et le média qui l'a reproduite sans l'accord de son autrice pourrait avoir commis une infraction au droit d'auteur...

07/09/2026, 11:50

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La Drac Centre-Val de Loire confiée à Naïma Ramalingom

Après plusieurs mois d'incertitude, la Direction régionale des affaires culturelles de Centre-Val de Loire a finalement trouvé sa directrice, en la personne de Naïma Ramalingom. Elle prend la relève de Christine Diacon, en poste depuis 2022.

07/09/2026, 10:01

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Des démineurs en librairie pour sauver un million de livres

À Detroit, John K. King Used & Rare Books abrite plus d’un million de volumes. Le 30 août, le tri d’une caisse de vieux flacons y a fait surgir un invité autrement moins fréquentable : un récipient étiqueté « acide picrique », daté de 1901, dont le contenu présentait des cristaux. Le lendemain, pompiers, spécialistes des matières dangereuses et démineurs ont bouclé le secteur. Aucun blessé n’a été signalé, pas plus que de pages froissées.

06/09/2026, 14:51

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Gibert Barbès : une mobilisation contre la fermeture

À Barbès, le plan de transformation de Gibert rencontre désormais une opposition bien identifiée. Lancée le 25 août par Valérie Van den Bos, libraire jeunesse, élue CGT au CSE de Gibert Joseph Paris et représentante de proximité du magasin, une pétition contre la fermeture du site a dépassé les 2000 signatures. Elle défend les 22 salariés de l'établissement, sa clientèle et le maintien d'une offre culturelle de proximité – le groupe, placé en redressement judiciaire fin avril, prévoit 84 suppressions de postes.

05/09/2026, 11:30

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Conférence nationale du handicap : vers un “plan de rattrapage” des livres adaptés

Décalée en raison d'une des canicules estivales, la Conférence nationale du handicap se déroule au « Prisme » à Bobigny, ce vendredi 4 septembre. À cette occasion, Emmanuel Macron a officialisé le lancement à venir du Portail de l'édition adaptée, aussi attendu que retardé. Un « plan de rattrapage » des livres adaptés doit donner un coup d'accélérateur à l'adaptation des catalogues, et plus particulièrement des titres qui ne sont plus commercialisés ou dont les maquettes sont complexes.

04/09/2026, 14:45

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“À Paris, Gibert a été le moteur économique du quartier Saint-Germain”

Engagé dans une procédure de redressement judiciaire et dans un Plan de Sauvegarde de l'Emploi pour ses magasins parisiens, le groupe Gibert connait une rentrée difficile. Alors que les salariés se mobilisent pour défendre leurs emplois, ils ont reçu le soutien de Nicolas Bonnet Oulaldj, adjoint au maire de Paris chargé de l'emploi et de l'insertion, qui fut adjoint au commerce sous la précédente mandature.

04/09/2026, 13:11

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Censure aux États-Unis : les bibliothèques publiques au “point de rupture”

Livres retirés ou déplacés, événements annulés, financements menacés, conseils d'administration politisés, bibliothécaires harcelés voire licenciés : dans un nouveau rapport, PEN America estime que les bibliothèques publiques américaines font face à une menace qui ne porte plus seulement sur leurs collections, mais sur leur fonctionnement même. Une offensive qui s'est fortement structurée depuis 2021.

03/09/2026, 18:11

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Orange et Ammareal relancent leur collecte de livres auprès de 7000 salariés

Orange et le spécialiste du livre d’occasion Ammareal renouvellent en septembre une collecte de livres et de biens culturels auprès de quelque 7000 collaborateurs du groupe de télécommunications en Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, après une première édition qui avait permis de récupérer 6400 articles en 2025.

03/09/2026, 17:53

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Gloria Steinem, figure majeure du féminisme américain, est morte à 92 ans

Journaliste, écrivaine et militante, Gloria Steinem, l'une des figures les plus influentes du féminisme américain depuis les années 1960, est morte le 2 septembre 2026 à l'âge de 92 ans. Cofondatrice du magazine Ms., elle laisse derrière elle plus de six décennies d'engagement et une œuvre dont plusieurs titres majeurs ont été traduits en français. Ses derniers mémoires paraîtront en France en novembre.

03/09/2026, 15:06

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Rentrée littéraire : où sont passés les noms des traducteurs ?

À l’occasion de la rentrée littéraire, la Société française des traducteurs alerte sur l’invisibilisation persistante des traductrices et traducteurs dans la presse. Trop souvent absents des articles, critiques et sélections, alors même que leur travail conditionne la réception des œuvres étrangères en français, ils restent relégués au second plan, souligne-t-elle. 

03/09/2026, 14:23

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