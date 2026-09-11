Toulouse sous enquête : le polar s’empare de la ville

À Toulouse, le polar ne se cantonne plus aux rayonnages, aux dédicaces ou aux tables rondes. Pour sa 18e édition, organisée du 9 au 11 octobre 2026, Toulouse Polars du Sud dissémine le suspense bien au-delà de son quartier général de Basso Cambo.

Archives municipales, Muséum, rues de la Ville rose : plusieurs lieux basculent du côté de l’investigation et placent le public au cœur de l’action. Jeux, énigmes et affaires criminelles grandeur nature prolongent ainsi une programmation qui compte une centaine de rendez-vous à travers l’Occitanie.

Premier dossier : « Siffler n’est pas jouer », aux Archives municipales les 5, 6 et 7 octobre. L’atelier participatif « Meurtres à la carte » rouvre une affaire survenue le 1er juillet 1738 et conservée dans les documents des Capitouls. Ce soir-là, des sifflets troublent une représentation des Noces Vénitiennes.

L’intervention des autorités dégénère, les épées sortent sur la place du Capitole, puis un coup de fusil fauche l’un des protagonistes. À partir des pièces d’époque, adolescents et adultes reconstituent les faits, entre plongée dans l’histoire locale et examen d’une véritable scène de crime.

Autre décor, autre mystère : le Muséum de Toulouse bascule dans le noir avec « Le mystérieux cabinet de curiosité du professeur Astrophylitus », le 7 octobre de 20h à 23h. Imaginé par Chrysostome Gourio, ce jeu par équipes prend pour point de départ la découverte d’un cabinet du XIXe siècle attribué à un savant controversé.

Une roche exceptionnelle et un traité de minéralogie ont disparu. Les participants sillonnent alors les galeries, recueillent les indices et remontent la piste au milieu des collections. Réservée aux adultes, la soirée mêle patrimoine scientifique, fiction criminelle et sens de l’observation, jusqu’à donner à chaque vitrine des airs de pièce à conviction.

Le 11 octobre, « Opération Auroch » pousse l’expérience dans les rues et transforme la cité garonnaise en vaste terrain de traque. Écrit par Hervé Jubert, ce rallye lance des équipes de cinq personnes au maximum sur les traces d’un trésor inestimable caché quelque part dans la ville.

Des gardiens veillent sur le butin ; cran, sang-froid et sagacité rythment cette « route pavée d’or 18 carats », programmée de 9h30 à 15h30 au départ du festival. Le paysage urbain ne sert alors plus seulement de toile de fond : rues, repères et déplacements deviennent les rouages mêmes du récit, avec Toulouse dans le rôle d’un personnage à part entière.

Illustration : Toulouse Polars du Sud

Par Inès Lefoulon

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