Prix des lecteurs Notre Temps 2027 : six premiers romans en lice

Le Prix des lecteurs de Notre Temps dévoile les six romans retenus pour sa 18e édition. Créé en 2010 par le magazine, le prix distingue chaque année un premier roman écrit par un auteur âgé de plus de 50 ans. La sélection 2027 réunit notamment des textes de Bartabas, Armelle Hérisson et Jean-Philippe Daguerre.
Le 11/09/2026 à 16:28 par Lina Tinel-Sebie
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Publié le :
11/09/2026 à 16:28
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Le prix avait été lancé avec une première édition remportée par Jean-Michel Guenassia pour Le Club des incorrigibles optimistes.
Depuis, la récompense conserve un positionnement particulier dans le paysage des prix littéraires : elle s'adresse à des auteurs qui publient leur premier roman après 50 ans et repose sur un jury de lecteurs de Notre Temps.
Pour l'édition 2027, six titres ont été retenus :
Les Cogne-trottoirs, Bartabas (Gallimard)
La Mort malgré lui, Armelle Hérisson (Série noire, Gallimard)
La Femme qui n'aimait pas Rabbi Jacob, Jean-Philippe Daguerre (Albin Michel)
Vous êtes comme ma fille, Cécile Bourgeat (Robert Laffont)
Reste l'océan, Marie Pointurier (Liana Levi)
Douze balles pour Marie-Thérèse, Paul Beaupère (City)
Le lauréat sera choisi par un jury de sept lecteurs de Notre Temps, qui se réunira le 17 novembre 2026 dans les locaux du groupe Bayard, à Malakoff. Le vote aura lieu à bulletin secret.
La remise du Prix des lecteurs 2027 est prévue le 18 mars prochain à 16 heures, dans le cadre du Salon des Seniors de Paris, à Paris Expo Porte de Versailles. La cérémonie sera présidée par l'écrivain David Foenkinos, parrain de cette 18e édition.
Avec cette nouvelle sélection, le Prix des lecteurs de Notre Temps poursuit donc sa mise en avant d'une littérature du « premier roman » qui ne se limite pas aux débuts de carrière : depuis sa création, le dispositif repose précisément sur l'idée qu'une première publication peut survenir bien après l'entrée dans la vie littéraire.
L'édition 2025 avait récompensé Corinne Cotereau pour son premier roman, Providence Canyon, publié chez Albin Michel. L'autrice avait alors été distinguée par un jury de sept lecteurs de Notre Temps. Elle avait succédé à Clémentine Dabadie, récompensée en 2024 pour DOG (Gallimard).
L'édition 2026 a ensuite distingué Claude Alain Arnaud pour Monsieur Mouche, publié au Dilettante. L'auteur avait alors 77 ans, avec Amélie Nothomb pour marraine
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones.
Par Lina Tinel-Sebie
Contact : avantparution@actualitte.com
Paru le 08/01/2026
288 pages
Editions Gallimard
21,00 €
Paru le 08/01/2026
400 pages
Editions Gallimard
20,00 €
Paru le 07/01/2026
176 pages
Albin Michel
17,90 €
Paru le 15/01/2026
237 pages
Robert Laffont
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Paru le 15/01/2026
160 pages
Liana Levi
19,00 €
Paru le 28/01/2026
380 pages
City Editions
20,00 €
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