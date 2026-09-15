Racisme, exil et secrets de famille : un été pour découvrir ses origines

Yabar a grandi à Rome, loin de la Somalie où son père est parti combattre des années auparavant. Peu intéressé par les études et souvent provocateur, il se heurte au racisme ordinaire et s’interroge sur son histoire familiale : pourquoi son père est-il absent ? Pourquoi sa mère refuse-t-elle de lui répondre ? Cet été-là, alors qu’il découvre la diaspora somalienne, Yabar apprend également un secret de famille qui va modifier son regard sur les siens.

Une histoire entre conte et réalité

Le roman s’ouvre sur une légende somalienne : deux sages auraient créé un fleuve pour apporter joie et félicité, mais l’apparition de crocodiles aurait conduit les habitants à élire un commandant chargé d’apprendre à vivre avec eux. Depuis son enfance, Yabar et sa cousine Sissi entendent les contes de leur tante Rosa. Mais à dix-huit ans, ces récits ne suffisent plus à répondre aux questions qui les traversent.

Ubah Cristina Ali Farah, née en 1973 d’un père somalien et d’une mère italienne, a grandi à Mogadiscio avant de quitter brutalement la Somalie au début de la guerre civile en 1991. Révélée en français avec Madre piccola, elle est aujourd’hui l’une des voix de la littérature italienne contemporaine et vit à Bruxelles.

Les éditions Zulma nous en proposent un extrait en avant-première, à paraître 01 octobre :

Par Lina Tinel-Sebie

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