À 61 ans, Logn raconte dans DJ Bambi une vie à devenir soi

Lorsqu’une ancienne camarade de classe lui propose d’écrire un livre consacré à son rapport au temps, Logn saisit l’occasion de revenir sur son histoire. Elle évoque ses années comme DJ dans un bar gay, la naissance de son fils, son mariage avec Sonja et les débuts de sa transition. Née dans un corps d’homme, elle fête aujourd’hui son soixante-et-unième anniversaire dans l’attente d’une opération qui doit enfin lui permettre de vivre dans le corps qui lui correspond.

Une histoire de famille et d’identité

Alors que sa famille peine à comprendre son parcours, Logn peut compter sur le soutien de son frère jumeau, Trausti, qui l’accompagne depuis toujours. Avec délicatesse et poésie, le roman aborde ainsi les questions d’identité et de genre tout en faisant émerger une réflexion sur le temps qui passe et sur la possibilité de devenir pleinement soi-même.

Auður Ava Ólafsdóttir, figure majeure des lettres islandaises, est notamment l’autrice de Rosa candida et de Miss Islande, qui lui a valu le prix Médicis étranger. Son œuvre est reconnue pour son mélange de poésie, d’humour et d’attention aux fragilités humaines.

Les éditions Zulma nous en proposent un extrait en avant-première, à paraître le 01 octobre :

Par Lina Tinel-Sebie

Contact : avantparution@actualitte.com