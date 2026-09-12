Cécile Wajsbrot donne une voix aux parcours de l’exil

Lampedusa, Melilla, Lesbos : ces noms sont devenus associés aux naufrages et aux drames migratoires. Dans Oratorio, Cécile Wajsbrot s’intéresse autant aux trajectoires des personnes qui prennent ces routes qu’aux dispositifs mis en place pour empêcher leur installation ou leur passage, de Frontex à la notion de « pays sûrs », en passant par l’accord franco-britannique.

Un texte en forme de chœur

Le livre mêle citations de Brecht, Shakespeare et Emily Dickinson, extraits de discours politiques, références à Ellis Island et à l’histoire du passeport Nansen. Ces matériaux composent un « puzzle » littéraire qui entend restituer les effets des politiques migratoires et des intolérances contemporaines.

Cécile Wajsbrot est née à Paris en 1954. Romancière et essayiste, elle est également traductrice de l’anglais (Virginia Woolf) et de l’allemand (Peter Kurzeck, Wolfgang Büscher). Elle a publié de nombreux romans et écrit plusieurs fictions radiophoniques. Cécile Wajsbrot vit entre Paris et Berlin. Elle a reçu en 2024 le Grand Prix de Littérature Henri-Gal décerné par l’Académie

Les éditions Zulma nous en proposent un extrait en avant-première, à paraître le 1er octobre :

Par Lina Tinel-Sebie

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