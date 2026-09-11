Le palmarès 2026 du Prix Émile Gallé dévoilé

La Société Centrale d'Horticulture de Nancy, présidée par Pierre Didierjean, a partagé le palmarès 2026 du Prix Émile Gallé, décerné depuis 28 années à des livres traitant de la nature et des jardins.
Le 11/09/2026 à 15:02 par Lina Tinel-Sebie
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11/09/2026 à 15:02
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La remise des prix s'est déroulée le samedi 5 septembre lors de la manifestation Pépinière en vert et du festival de l'arbre Embranchements organisés par la Direction Écologie Nature de la ville de Nancy.
Voici le palmarès 2026 :
Grand Prix Émile Gallé
Cultiver la pluie et restaurer le chemin de l’eau de François Rouillay, Sabine Becker et Marc Khanne - Éditions Terre vivante, 2025
Prix Émile Gallé Jeunesse
Le poirier de Papy Julien de Val Reiyel et SeL – Piktos jeunesse, 2026
Prix Régional
Faites vos bouquets de Ludivine Simon, fleuriste et Laëtitia Poissy, aquarelliste - Éditions Larousse, 2026
Prix Photographie
Mystérieuses Vieilles Forêts de Pascal Mathieu - Éditions Ulmer, 2026
Prix spécial « Embranchements 2026 »
Être un arbre dans la ville de Véronique Mure - Éd. Atelier Baie, 2026
Coup de cœur du jury
Les roses des jardins d’aujourd’hui de Jean-Claude Brodbeck (dir.) - Éditions Delachaux et Niestlé, 2025 (Prix historique P.J. Redouté 2026)
En 2025, le palmarès du Prix Émile Gallé avait distingué plusieurs ouvrages consacrés à la nature, aux jardins et au vivant. Le Grand Prix Émile Gallé avait été attribué à Serge Schall pour Terres : tous les savoirs, toutes les histoires, tous les pouvoirs, tous les espoirs (Terre vivante / Plume de Carotte).
Le Prix Émile Gallé Jeunesse avait récompensé Maïa Brami pour L’Herbier secret des écrivains (Magellan & Cie), tandis que le Prix Art et photographie était revenu à Francis Martin et Florian Gadenne pour L’Arbre monde (Belin).
Le Prix régional avait distingué Katia Astafieff pour Par les chemins des Indes (Paulsen), et le Prix de l’Essai Gaëtane Lamarche-Vadel pour Jardins persans : une traversée architecturale et philosophique (Éditions de la Villette).
Enfin, le Coup de cœur du jury avait été décerné à Francis Hallé pour La Beauté du vivant (Actes Sud).
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Lina Tinel-Sebie
Contact : avantparution@actualitte.com
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