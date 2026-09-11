Le magazine littéraire Words Without Borders reçoit le Prix Aficionado 2026

Words Without Borders contribue à rendre plus accessibles les voix littéraires du monde entier, en accordant une attention particulière aux langues autochtones, aux langues en danger et, plus largement, aux langues et traditions littéraires qui restent trop souvent dans l’ombre.

Le Prix Aficionado récompense des personnes, des organisations et des initiatives qui contribuent durablement à faire évoluer le secteur de l’édition. Chaque année, une sélection de finalistes est présentée à un public de professionnels lors du Salone Internazionale del Libro di Torino, au mois de mai. Le lauréat est ensuite choisi par la communauté internationale de l’édition, et le prix est remis lors de la Foire du livre de Francfort.

À travers cette distinction, le jury international souligne également le rôle essentiel des traducteurs dans la promotion des échanges internationaux et dans la diffusion auprès d’un public plus large des voix littéraires issues de différentes communautés linguistiques.

Le jury a notamment déclaré : « Depuis plus de 20 ans, Words Without Borders accomplit une mission aussi simple que rare : faire en sorte que la littérature écrite dans d’autres langues que l’anglais parvienne réellement aux lecteurs anglophones. Sa revue a fait découvrir des auteurs tels qu’Elena Ferrante, Olga Tokarczuk et Jon Fosse, bien avant qu’ils ne deviennent mondialement connus, aux côtés de centaines de traducteurs et d’auteurs travaillant dans des langues autochtones, menacées ou trop souvent ignorées. »

Il poursuit : « Cet engagement ne s’est jamais limité aux pages de la revue. Ce prix récompense une organisation qui, avec discrétion et constance, a contribué à élargir le champ des histoires qui peuvent être racontées et le public auquel elles peuvent parvenir. »

En 2026, Elisabeth Jaquette, directrice générale de Words Without Borders et traductrice de l’arabe vers l’anglais, recevra le prix au nom de l’ensemble de l’équipe. La récompense sera décernée le jeudi 8 octobre prochain, à l'occasion d'une table ronde et d'une cérémonie, à 11h.

Soutenir les échanges littéraires

Le Prix international Aficionado est une initiative de Tom Kraushaar (Klett-Cotta, Allemagne), Michael Gaeb (Gaeb & Eggers Agency, Allemagne), Rebecca Servadio (London Literary Scouting, Royaume-Uni), Aleksi Siltala (Siltala Publishing, Finlande), Camilla Cottafavi (Feltrinelli, Italie) et Claire Do Serro (Éditions Planeta, France).

Créé en 2023, il est organisé en coopération avec la Foire du Livre de Francfort et le Salon international du livre de Turin, qui lui apportent également leur soutien financier.

À LIRE - Prix Médicis 2026 : 35 livres retenus, aucun Gallimard côté français

Les autres finalistes de l’édition 2026 étaient DC Books, en Inde, une maison d’édition proposant un vaste catalogue destiné au marché indien et disposant d’un important réseau de librairies dans le sud du pays, ainsi que Pogranicze, en Pologne. Depuis 1990, cette maison d’édition et la Borderland Foundation qui lui est associée œuvrent en faveur de la coexistence entre des personnes d’origines culturelles, ethniques, générationnelles et idéologiques diverses.

En 2025, le Prix Aficionado avait été décerné à Seagull Books, maison d’édition basée à Kolkata, en Inde.

Crédits photo : Mohamed Hassan CC0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com