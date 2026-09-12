Plus de 60 % des clients Kobo ont plus de 55 ans : et alors ?

Pour l’ebook, le constat n’est d’ailleurs pas neuf : ActuaLitté le relevait déjà il y a dix ans. Le nouvel enjeu porte moins sur leur présence que sur la manière de conserver ces lecteurs, du confort de lecture à l’audio, en passant par la prescription.

L’industrie du livre aime beaucoup les « nouvelles générations ». BookTok, influence, communautés en ligne : le recrutement des plus jeunes nourrit, logiquement, les stratégies commerciales. Le 3 septembre, Publishing Perspectives a pris le problème par l’autre bout : ceux que l’on cherche à séduire demain ne doivent pas faire oublier ceux qui achètent déjà aujourd’hui.

Le magazine évoque Consumer Innovation Through the Lens of Longevity: Publishing & The Silver Economy, publié en juillet par la Global Coalition on Aging (GCOA), avec le partenariat et le soutien de Rakuten Kobo. Le document synthétise une table ronde privée organisée le 29 avril 2026 à New York avec des représentants de Kobo, Hachette Book Group, OverDrive, Authors Guild ou AARP. Précision utile : il ne s’agit pas d’une étude de marché indépendante, mais d’un rapport professionnel auquel Kobo a contribué.

Les chiffres de la plateforme restent frappants. Plus de 60 % de ses clients ont plus de 55 ans et, dans la plupart de ses marchés, leur âge moyen se situe entre 60 et 65 ans. La Global Coalition on Aging explique que Kobo n’a pas délibérément construit son offre pour attirer cette population : la composition de sa clientèle l’a conduite à revoir produits, marketing, formats et animation des communautés.

Dix ans plus tard, même lecteur ?

L’information possède un petit air de déjà-lu. En mars 2016, ActuaLitté rapportait déjà les propos de Michael Tamblyn, PDG de Kobo : plus de la moitié des utilisateurs de ses produits se situaient alors « autour de 55 ans », et 30 % étaient retraités. Et quatre ans plus tôt (ou déjà), nous signalions une adoption notable des liseuses chez les baby-boomers.

Impossible, toutefois, d’en déduire une progression de dix points. Les périmètres ne sont pas identiques : « utilisateurs autour de 55 ans » en 2016, « clients de plus de 55 ans » en 2026. Le nouveau document confirme surtout la place durable de cette tranche d’âge chez Kobo.

Autre chiffre à manier avec précaution : le rapport affirme que 50 % des lecteurs les plus assidus ont plus de 55 ans, en renvoyant à Kantar. La source britannique établit en réalité que 49 % des heavy book shoppers — les 20 % de plus gros acheteurs de livres — ont plus de 55 ans. Kantar distingue ces acheteurs des heavy readers, soit les personnes ayant lu au moins dix livres dans l’année. Le signal commercial demeure net : il porte sur l’achat, pas sur une mesure internationale de l’intensité de lecture.

Changer de format, pas de pratique

C’est ici que le rapport dépasse le simple portrait-robot du client Kobo. Vieillir peut obliger à lire autrement : taille des caractères, poids du volume ou simplicité de l’interface deviennent des paramètres d’accès.

La Global Coalition on Aging rapporte le cas d’un homme de 85 ans qui avait cessé de lire dix ans auparavant en raison d’une dégénérescence maculaire. Les grands caractères étaient devenus trop lourds et l’offre trop limitée ; une liseuse offerte par son fils lui aurait permis de reprendre. L’anecdote, présentée comme une étude de cas, ne vaut pas démonstration statistique. Elle illustre l’un des axes du rapport : passer de l’imprimé au numérique, ou de la lecture à l’écoute, peut maintenir l’accès aux textes.

Le document estime que les formats évoluent largement vers le numérique et l’audio. Mais il ne fournit aucune ventilation internationale permettant d’affirmer que les plus de 55 ans dominent le marché mondial du livre audio. La donnée robuste concerne la clientèle Kobo ; l’audio apparaît surtout comme un format susceptible d’accompagner l’avancée en âge.

Le client est déjà dans la boutique

Aux États-Unis, Morgan Stanley évaluait en juillet 2025 que les 55 ans et plus contrôlaient environ les trois quarts du patrimoine du pays, concentraient près de 40 % du revenu disponible total et 30 % des dépenses de consommation. Des données américaines, non transposables telles quelles ailleurs.

Le rapport GCOA-Kobo en tire une critique plus générale : selon ses participants, les stratégies marketing restent trop souvent pensées pour conquérir des consommateurs plus jeunes alors qu’une part substantielle de la clientèle est déjà plus âgée. Leigh Marchant, directrice marketing de Hachette Book Group, résume le déplacement proposé : après avoir longtemps cherché comment amener les jeunes vers les auteurs installés, la question devient aussi celle de l’engagement du « cœur de public des 55 ans et plus » déjà présent.

La prescription compte autant que le support. Le rapport invite les entreprises à simplifier la découverte des œuvres, développer des clubs numériques et des partenariats communautaires, et mieux représenter les expériences de vie des personnes âgées dans les contenus comme dans leur promotion. Il estime aussi que ces consommateurs restent largement « sous-servis » par certaines stratégies marketing, de commande de contenus et de formats : une appréciation issue de la table ronde, et non le résultat d’une mesure indépendante de tout le secteur.

Ses cinq recommandations finales tiennent en une ligne directrice : auditer la stratégie liée au vieillissement, revoir le marketing, investir dans des formats accessibles, structurer des communautés autour des contenus et inscrire cette politique dans les choix de l’entreprise. Le lecteur visé n’a rien d’hypothétique : Kobo dit déjà le connaître.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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