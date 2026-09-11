L’eau, chez Sasha Bonét, ne lave rien. Elle transporte. Les silences, les coups, les gestes de soin, les migrations, ce qui se transmet malgré soi. Les Porteuses d’eau remonte une lignée de femmes noires, de la Louisiane à Houston puis jusqu’à la fille de l’autrice, et transforme l’histoire familiale en courant souterrain de l’histoire américaine.

Le livre est plus fort lorsqu’il laisse affleurer cette mémoire sans la commenter trop vite. Betty Jean, Connie, Sasha : chacune tente de quitter ce qui l’a faite et emporte pourtant une part du rivage précédent. Une phrase minuscule suffit à retourner tout le dispositif : « Maman, tu as soif ? » La question déplace soudain le regard vers celles qui ont donné, porté, nourri, protégé jusqu’à l’épuisement.

Bonét écrit par reprises, associations, images qui reviennent comme l’eau dans un même lit. La prose est charnelle, volontiers incantatoire, mais elle sait couper net. « Toute malveillance humaine devient un réflexe pour la mémoire. » Le constat éclaire ce qui traverse les générations : l’amour n’annule ni la violence, ni le racisme intériorisé, ni la peur de manquer ; parfois il les transporte sous une autre forme.

C’est aussi là que le livre rencontre sa limite. Le symbole aquatique est si fécond qu’il devient par endroits trop visible : avant même que la scène ne produise son trouble, la métaphore en annonce déjà le sens. Les détours historiques, artistiques et généalogiques élargissent puissamment le récit, mais diluent parfois la tension mère-fille.

Et lorsque Bonét remonte vers les ancêtres les plus lointains, l’archive cède consciemment du terrain à l’hypothèse, au mythe, à la reconstruction. Ce flottement fait partie du projet, mais il demande au lecteur d’accepter que mémoire et vérité documentaire ne coïncident pas toujours.

Rien de cela n’affaiblit pourtant le noyau du texte : raconter ce que coûte l’héritage lorsqu’on cesse de l’appeler seulement transmission. « Le chagrin que je porte en moi n’est pas seulement le mien : c’est le leur aussi. » La beauté des Porteuses d’eau tient à cette phrase prolongée sur près de quatre cents pages : recevoir n’est pas accepter. C’est trier, retenir, laisser partir — et décider enfin de ce que l’on versera à la génération suivante.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026