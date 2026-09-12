À Melbourne, quatre heures de “rave-party” en silence

On connaissait la rave où l’on danse jusqu’à ne plus sentir ses jambes. Melbourne tente une variante plus clémente pour les mollets : dimanche 13 septembre, de 10 h à 14 h, l’Atrium de Fed Square accueillera Book Doof, une « daytime rave for readers », littéralement une rave diurne pour lecteurs. L’accès est gratuit, sur inscription comme l'indique le programme officiel de Fed Square.

Le programme donne le ton. Chacun peut apporter son livre, éventuellement un autre à échanger, s’installer dans un pouf ou à une table et rejoindre une séance qui n’exige aucun effort particulier de sociabilité. Une playlist soigneusement sélectionnée accompagne les pages ; thé et café sont offerts. Et si le roman finit par résister, écrire, dessiner ou tenir son journal reste parfaitement autorisé.

L’organisation précise même que l’on peut venir seul ou accompagné, rester un moment ou tout l’après-midi et participer aussi peu que souhaité. « Pas de pression. Pas de petite conversation obligatoire », résume Fed Square. Pour une fête, le droit de partir avant la fin constitue déjà une petite révolution.

Doof, mais doucement

Le nom joue avec un terme australien. Le Macquarie Dictionary rappelle qu’un « bush doof » désigne une fête en plein air portée par la musique électronique et ses basses répétitives. Book Doof conserve le mot, les lieux et parfois les DJ, mais remplace l’essentiel de l’agitation par des gens assis avec des livres.

L’idée revient à Grant Krupp. ABC News racontait en juillet qu’après avoir découvert des reading parties organisées dans des bars new-yorkais, il avait lancé un premier Book Doof à Melbourne en octobre 2025. Le principe : apporter son ouvrage, lire au milieu d’inconnus et laisser une musique ambient soigneusement choisie occuper l’arrière-plan. Selon les éditions, des DJ jouent également en direct, montre un reportage d’ABC News.

Depuis, la formule a pris. Le site de Book Doof archive plusieurs rendez-vous dans des bars, une bibliothèque et des lieux de nuit de Melbourne. Le 30 mai, Revolver Upstairs, club de Prahran, a même transformé son bar principal en salon de lecture pour une édition au profit de l’Indigenous Literacy Foundation. La billetterie Moshtix indique que la manifestation s’est jouée à guichets fermés.

ABC rapporte par ailleurs qu’un rendez-vous récent a accueilli 300 personnes, Grant Krupp estimant que l’affluence réelle avait pu atteindre 500. Le média précise que ces rencontres affichent régulièrement complet et que Book Doof s’est désormais étendu jusqu’à Perth.

Lire seul, mais pas forcément isolé

Reste un détail : personne ne passe nécessairement quatre heures le nez dans son roman. Krupp expliquait à ABC que, dans un Book Doof ordinaire, les participants lisent souvent deux heures à deux heures et demie avant que certains ne se lèvent ou parlent de leurs lectures. « La majorité des gens que vous verrez seront toujours en train de lire », assure-t-il, tout en laissant place à d’autres activités silencieuses.

La nouveauté n’est donc pas la lecture collective en silence. Les Silent Book Clubs et les reading parties existent depuis plusieurs années ; ActuaLitté s’était d’ailleurs penché, en février 2026, sur ces clubs où chacun vient avec son propre livre et partage une heure de silence avant d’échanger — s’il en a envie.

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Book Doof pousse simplement le contraste plus loin. Le groupe se présente comme « la première rave pour lecteurs au monde », formule reprise par Fed Square : faute de classement international capable d’homologuer pareille performance, mieux vaut la laisser à ses auteurs. Ce qui se vérifie, en revanche, c’est l’appropriation des codes de la nuit — nom, DJ, lieux, communauté — au service d’une activité dont la bande-son historique demeure plutôt le bruissement des pages.

L’édition du 13 septembre s’inscrit dans RESET, le festival gratuit de Fed Square consacré au ralentissement, aux pratiques manuelles et à des manières plus durables de vivre au quotidien. La Ville de Melbourne confirme l’horaire, la gratuité et l’installation dans l’Atrium. À Melbourne, ce dimanche, les bouchons d’oreilles pourront donc rester à la maison. Le marque-page, en revanche, devient presque une tenue de soirée.

Crédits photo Easter Rave 2017, DE © 2017 by www.spanhof.info

Par Clément Solym

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