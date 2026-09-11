Günter Grass : les droits mondiaux passent chez S. Fischer

On savait depuis la mi-juillet que Günter Grass avait quitté Steidl. Restait à connaître son nouveau port d’attache. Le 4 septembre, S. Fischer a levé le doute : la maison reprend « avec effet immédiat » les droits mondiaux sur l’œuvre littéraire et essayistique du prix Nobel 1999. L’information, issue d’un communiqué de l’éditeur, a été confirmée par la NDR et par une dépêche dpa reprise notamment par Die Zeit.

La précision n’a rien d’accessoire : la fondation Günter und Ute Grass, créée en 2011, reste héritière des droits d’auteur de l’écrivain. S. Fischer reçoit les droits mondiaux d’exploitation éditoriale, avec notamment la publication des textes et l’octroi de licences, par exemple pour les traductions.

Les droits de scène et de cinéma, ainsi que d’autres droits déjà administrés par Gustav Kiepenheuer Bühnenvertrieb, demeurent chez cet opérateur berlinois.

De Göttingen à S. Fischer

Le déplacement excède le changement de logo sur une couverture. La NDR situe en 1993 le début de la détention des droits mondiaux par Steidl. Le communiqué de S. Fischer évoque, plus largement, « la fin d'une période de quarante ans » chez l’éditeur de Göttingen, en saluant son « engagement exceptionnel » et son attention portée à la fabrication des livres. Les deux indications renvoient donc à des périmètres différents : l’une à la gestion documentée des droits mondiaux, l’autre à une relation éditoriale plus ancienne.

Fischer ne présente pas pour autant l’arrivée de Grass comme la mise sous verre d’un classique. Oliver Vogel, éditeur au sein de la maison, estime que ses livres « n’appellent pas une admiration sans critique, mais la confrontation ». L’œuvre, ajoute-t-il, ne doit pas se figer dans « l’historicisation » ; la maison entend la maintenir lisible comme un « point de friction vivant et dérangeant ».

Jan Strümpel, membre du conseil de la fondation, inscrit ce choix dans l’histoire du catalogue Fischer : Grass, estime-t-il, y trouve sa place aussi bien au voisinage de la modernité classique que parmi les auteurs contemporains. Le calendrier ajoute un relief particulier : né le 16 octobre 1927 à Dantzig, l’écrivain aurait eu 100 ans en 2027. Il avait reçu le Nobel de littérature en 1999.

Steidl : une rupture qui ne relève pas du catalogue

Ce changement n’est pas né d’un simple arbitrage éditorial. La fondation Günter und Ute Grass a déclaré avoir mis fin à sa collaboration avec Steidl en mai 2026 parce que l’éditeur s’était, selon elle, trouvé « à plusieurs reprises en retard de paiement ». Hilke Ohsoling, directrice de la fondation, l’a confirmé par écrit à la NDR ; la même justification a ensuite été reprise par dpa.

Le contexte financier mérite toutefois une datation précise. Une procédure provisoire d’insolvabilité avait été ouverte en juillet contre Steidl, à la suite notamment d’une demande liée à des cotisations sociales impayées. Le tribunal de Göttingen a annoncé sa levée le 24 juillet, après règlement des créances concernées.

D’autres difficultés sont rapportées. Le Börsenblatt, résumant le 4 septembre une enquête du Spiegel, évoque des salaires et honoraires non versés, la hausse des coûts d’impression et des discussions avec de possibles investisseurs. En juillet, l’avocat Sascha John, disant représenter une grande partie du personnel, avait également fait état auprès de la NDR de procédures concernant des salaires non payés ou versés tardivement. Gerhard Steidl avait pour sa part assuré que les ventes de Grass ne représentaient plus qu’environ 2 % du chiffre d’affaires de la maison.

La séparation touche malgré tout à une composante identifiable de Steidl. En octobre 2020, l’éditeur avait publié la Neue Göttinger Ausgabe : 24 volumes, 10.952 pages, tirés à 1.000 exemplaires et réunis dans une cassette de bois fabriquée à la main. Cette édition de référence rassemble l’œuvre littéraire autorisée par Grass, complétée d’essais, de discours et d’une sélection d’entretiens.

Crédits photo : Gorup de Besanez, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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