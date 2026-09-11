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Prix Médicis 2026 : 35 livres retenus, aucun Gallimard côté français

Le prix Médicis entre à son tour dans la course des grands prix d’automne. Sa première sélection 2026 réunit 18 romans français et 17 romans étrangers traduits en français. Le lauréat sera proclamé le 2 novembre prochain.

Le 11/09/2026 à 12:24 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

11/09/2026 à 12:24

Hocine Bouhadjera

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Après le Goncourt, le Renaudot, le Femina ou encore le prix Décembre, le prix Médicis dévoile sa première sélection de la rentrée littéraire 2026. D’après la liste publiée ce vendredi 11 septembre par Le Figaro, 35 ouvrages restent en lice.

La sélection française mêle auteurs déjà bien installés et voix plus nouvelles. Plusieurs noms circulent désormais d’un jury à l’autre. Boris Bergmann, avec Minotaure (Albin Michel), et Anne Godard, pour Nous aussi (Actes Sud), figurent notamment également dans la sélection du Goncourt. Thélyson Orélien, avec C’était ça ou mourir (Grasset), s’impose pour sa part comme l’un des noms les plus présents de cette rentrée dans les différentes listes de prix.

À noter également l’absence de Gallimard parmi les 18 romans français retenus. La maison est en revanche bien présente dans la sélection étrangère, avec trois titres.

Les 18 romans français sélectionnés

Lucie Bérard, Décolorer sa fille (Les Intranquilles)

Boris Bergmann, Minotaure (Albin Michel)

Simon Chevrier, Bonne figure (Les Intranquilles)

Diaty Diallo, Darya & Dounya (Seuil, Fiction & Cie)

Sophie Divry, Rochebrune (Actes Sud)

Anne Godard, Nous aussi (Actes Sud)

Robin Josserand, Après Mireille (Mercure de France)

Karim Kattan, Septentrionale (Elyzad)

Emma Marsantes, N’efface pas mes cercles (Verdier)

Daria Marx, Tuer le vieux (Flammarion)

Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir (Grasset)

Véronique Ovaldé, Vivre sans bonheur et n’en point dépérir (Flammarion)

Jeanne Pham Tran, Les ombres de l’exil (Mercure de France)

Lucie Rico, Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ? (P.O.L)

Maxim Schwartz, Le dernier présage de Victoria Woodhull (Philippe Rey)

Anne-Sophie Subilia, Glissando (Zoé)

Sarah Tadlaoui, Croire au code (Héloïse d’Ormesson)

Philippe Vasset, Grandes lignes (Flammarion)

Dix-sept romans étrangers en lice

Eva Baltasar, Déclin et fascination (Verdier), traduit du catalan par Annie Bats

Lavinia Branite, Camping (Éditions des Syrtes), traduit du roumain par Sylvain Audet-Găinar

Sasha Bonét, Les Porteuses d’eau (Les Léonides), traduit de l’anglais (États-Unis) par Valérie Le Plouhinec

Sergio del Molino, L’Heure violette (Éditions du Sous-Sol), traduit de l’espagnol par Reyes Roher

Salomé Esper, Hilda Bustamante revient (Aux Forges de Vulcain), traduit de l’espagnol (Argentine) par Hélène Serrano

Laura Kasischke, Baignade surveillée (Gallimard), traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline Leroy

Masashi Matsuie, La maison d’été (Éditions du Sous-Sol), traduit du japonais par Déborah Piérret-Watanabe

Mayra Montero, Le Soir où Bobby n’est pas venu jouer (Métailié), traduit de l’espagnol (Cuba) par René Solis

Hanna Nordenhök, Caesaria (Cambourakis), traduit du suédois par Marina Heide

Arturo Pérez-Reverte, Ligne de feu (Gallimard), traduit de l’espagnol par Gabriel Iaculli

Alcide Pierantozzi, L’inéquilibre (Gallimard), traduit de l’italien par Lise Chapuis

Maria Reva, Dernier spécimen connu (Dalva), traduit de l’anglais (Canada) par Nathalie Bru

Michele Ruol, Inventaire de ce qu’il reste après que la forêt a brûlé (Le Tripode), traduit de l’italien par Paolo Bellomo avec le concours de Cécile Raulet

Robert Seethaler, La rue (Sabine Wespieser), traduit de l’allemand (Autriche) par Élisabeth Landes

Juan Tallón, Mille choses (Le Bruit du monde), traduit de l’espagnol par Julia Chardavoine

Imani Thompson, Piège à miel (Mercure de France), traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Clément Baude

Juan Gabriel Vásquez, Les noms de Feliza (Seuil), traduit de l’espagnol (Colombie) par Isabelle Gugnon

Le calendrier officiel du Médicis prévoit désormais une deuxième sélection le jeudi 15 octobre, avant la proclamation des lauréats le lundi 2 novembre 2026 au restaurant La Méditerranée, à Paris, lieu traditionnel de remise du prix.

Le jury est présidé par Pascale Roze et réunit Marianne Alphant, Michel Braudeau, Marie Darrieussecq, Dominique Fernandez, Anne F. Garréta, Patrick Grainville, Andreï Makine et Alain Veinstein.

Le prochain lauréat succédera à Emmanuel Carrère, récompensé en 2025 pour Kolkhoze (P.O.L), vaste récit familial dans lequel l’écrivain remonte notamment l’histoire de sa mère, Hélène Carrère d’Encausse. Il avait obtenu le Médicis après avoir figuré parmi les finalistes du prix Goncourt.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix Médicis

DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Décolorer sa fille

Lucie Bérard

Paru le 19/08/2026

254 pages

Intranquilles

20,00 €

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Minotaure

Boris Bergmann

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Albin Michel

20,90 €

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Bonne Figure

Simon Chevrier

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Intranquilles

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Darya & Dounya

Diaty Diallo

Paru le 21/08/2026

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Seuil

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Rochebrune

Sophie Divry

Paru le 19/08/2026

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Nous aussi

Anne Godard

Paru le 19/08/2026

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Après Mireille

Robin Josserand

Paru le 27/08/2026

157 pages

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Septentrionale

Karim Kattan

Paru le 04/09/2026

160 pages

Elyzad

19,50 €

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N'efface pas mes cercles

Emma Marsantes

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Editions Verdier

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Tuer le vieux

Daria Marx

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C'était ça ou mourir

Thélyson Orélien

Paru le 19/08/2026

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Grasset & Fasquelle

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Vivre sans bonheur et n'en point dépérir

Véronique Ovaldé

Paru le 19/08/2026

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Flammarion

21,00 €

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Les ombres de l'exil

Tran jeanne Pham, Jeanne Pham Tran

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Mercure de France

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Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?

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Paru le 20/08/2026

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P.O.L

21,00 €

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Le dernier présage de Victoria Woodhull

Maxim Schwartz

Paru le 20/08/2026

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Philippe Rey

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Glissando

Anne-Sophie Subilia

Paru le 27/08/2026

192 pages

Editions Zoé

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Croire au code

Sarah Tadlaoui

Paru le 27/08/2026

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Editions Héloïse d'Ormesson

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Dans les grandes lignes

Philippe Vasset

Paru le 26/08/2026

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Déclin et fascination

Eva Baltasar trad. Annie Bats

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Camping

Lavinia Braniște trad. - gainar sylvain Audet, Sylvain Audet

Paru le 21/08/2026

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Les porteuses d'eau

Sasha Bonét trad. Valérie Le Plouhinec

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L'Heure violette

Molino sergio Del, Sergio Del Molino trad. Eric Reyes, Eric Reyes Roher

Paru le 03/09/2026

288 pages

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Hilda Bustamante revient

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Baignade surveillée

Laura Kasischke trad. Céline Leroy

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Masashi Matsuie trad. Déborah Pierret-Watanabe

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L'inéquilibre

Alcide Pierantozzi trad. Lise Chapuis

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La Rue

Robert Seethaler trad. Elisabeth Landes

Paru le 27/08/2026

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Mille choses

Juan Tallón trad. Julia Chardavoine

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Piège à miel

Imani Thompson trad. Clément Baude

Paru le 10/09/2026

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Les noms de Feliza

Juan Gabriel Vásquez trad. Isabelle Gugnon

Paru le 21/08/2026

300 pages

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Le Prix Gide du Contemporain capital 2026 distingue le festival Mantsina sur scène

Le Prix Gide du Contemporain capital 2026 a été remis jeudi 3 septembre au collectif Festival Mantsina sur scène, à l’issue d’une soirée consacrée à la « catastrophe », question littéraire autant que politique.

07/09/2026, 11:28

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Région Sud : nouvelle sélection pour le Prix littéraire des lycéens et apprentis

La sélection 2026-2027 du Prix littéraire des lycéens et apprentis de la Région Sud a été arrêtée, et compte 10 titres au total, soit 5 romans et 5 bandes dessinées. 26 lycées et centres de formation d'apprentis, ainsi que deux maisons d'arrêt, les départageront.

07/09/2026, 10:30

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Prix Jean Giono 2026 : la première sélection dévoilée chez Drouant

Pierre Adrian, Rachida Brakni, François-Henri Désérable, Ananda Devi, Lilia Hassaine ou encore Thélyson Orélien figurent dans la première sélection du Prix Jean Giono 2026. Réuni ce vendredi 4 septembre chez Drouant, dans le salon Goncourt, le jury a retenu seize romans. Une deuxième liste sera dévoilée le 7 octobre, avant l'attribution du prix, doté de 10.000 €, le 10 novembre.

04/09/2026, 17:29

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Guéorgui Gospodinov remporte le Prix Jean Monnet 2026 pour Le jardinier et la mort

Guéorgui Gospodinov est le lauréat du 32e Prix Jean Monnet de littérature européenne. Réuni à Paris, le jury a choisi l'écrivain bulgare pour Le jardinier et la mort, traduit du bulgare par Marie Vrinat-Nikolov et publié chez Gallimard en août 2025. La distinction salue également l'ensemble de son œuvre. 

04/09/2026, 16:53

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Prix littéraire de la Grande Mosquée de Paris 2026 : 8 finalistes pour le centenaire

Quatre romans et quatre essais restent en lice pour la cinquième édition du Prix littéraire de la Grande Mosquée de Paris. Réuni à Paris, le jury a arrêté la liste des huit ouvrages finalistes, avant la proclamation des deux lauréats le 13 octobre 2026, lors d'une cérémonie organisée à la Grande Mosquée de Paris. Une édition particulière puisqu'elle accompagne le centenaire de l'institution, inaugurée en 1926.

04/09/2026, 16:23

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Prix Renaudot des Lycéens 2026 : cinq romans pour 400 jurés

Hemley Boum, Patrice Jean, Serge Joncour, Thélyson Orélien et Abdellah Taïa composent la sélection 2026 du Prix Renaudot des Lycéens. Réuni ce vendredi 4 septembre à Loudun, son comité a retenu cinq romans parmi la première liste dévoilée la veille par le jury parisien du Renaudot. Quelque 400 élèves participeront à cette 35e édition, avant de désigner leur lauréat le 17 novembre.

04/09/2026, 16:17

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Prix du Premier Roman 2026 : la première sélection dévoilée

Le Prix du Premier Roman et le Prix du Premier Roman Étranger ont dévoilé leurs premières sélections pour la rentrée littéraire 2026. Réuni à la brasserie Chez Francis, place de l'Alma à Paris, le jury présidé par Charles Dantzig a retenu huit ouvrages dans la première catégorie et quatre dans la seconde. Une nouvelle sélection, plus resserrée, sera établie le 6 octobre 2026.

04/09/2026, 12:52

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Prix du Roman Métis 2026 : 12 romans retenus, le prix des lecteurs fête ses 10 ans

De 30 romans à 12 : les jurys du Grand Prix du Roman Métis et du Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis ont resserré leurs sélections 2026 à l'issue de leur réunion du 1er septembre. Sept titres figurent dans les deux listes. Prochaine étape : quatre finalistes pour chacun des prix, avant l'annonce des lauréats et la remise des récompenses le 1er décembre 2026 à La Réunion.

04/09/2026, 11:46

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Prix André Malraux 2026 : 16 livres dans la première sélection

Le Prix André Malraux a dévoilé sa première sélection 2026 : dix œuvres de fiction et six essais sur l’art restent en lice. Réuni jeudi 3 septembre au soir, le jury départagera les ouvrages avant l’annonce des lauréats, prévue le 3 novembre, jour anniversaire de la naissance d’André Malraux. 

04/09/2026, 11:09

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Polina Panassenko, lauréate du Prix littéraire Le Monde 2026

Le quatorzième Prix littéraire Le Monde a été remis, jeudi 3 septembre, à Polina Panassenko pour À voix haute (L'Olivier). Créée en 2013, la récompense distingue chaque année un roman francophone de la rentrée littéraire, retenu à la fois pour ses qualités littéraires et pour la vision du monde qu'il propose.

03/09/2026, 21:11

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Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président

Pour son centenaire, le Prix Renaudot a dévoilé ses premières sélections de la rentrée littéraire 2026. Réuni chez Drouant sous la présidence de Frédéric Beigbeder, le jury a retenu 17 romans et 9 essais. Deux nouvelles délibérations sont prévues en octobre, avant la proclamation des lauréats le 3 novembre.

03/09/2026, 16:05

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43e édition de bd BOUM à Blois : toutes les sélections

La 43e édition de bd BOUM, à Blois, approche à grands pas. Les 20, 21 et 22 novembre, la ville du Loir-et-Cher vivra au rythme du 9e art, avec une programmation associant expositions, concerts, spectacles, lectures, rencontres professionnelles ou grand public... Et des récompenses, bien sûr : les sélections sont annoncées.

03/09/2026, 14:56

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Goncourt des Lycéens 2026 : 50 classes et trois mois de lectures

Le Prix Goncourt des Lycéens revient aussi, pour une nouvelle édition de septembre à novembre 2026. Une cinquantaine de classes vont lire les 16 romans de la première sélection de l'Académie Goncourt avant de choisir leur propre lauréat, qui sera proclamé le 26 novembre. Rencontres avec les auteurs, délibérations régionales puis jury national rythmeront ces trois mois de lecture.

03/09/2026, 14:49

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Prix Première Plume : quel livre succède à Quatre jours sans ma mère ?

Pour sa dixième édition, le Prix Première Plume distingue Thélyson Orélien pour C'était ça ou mourir, son premier roman publié en France par Grasset. L'écrivain québécois d'origine haïtienne succède à Ramsès Kefi, récompensé en 2025 pour Quatre jours sans ma mère (Philippe Rey).

03/09/2026, 13:12

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Anne Godard, Prix des Libraires de Nancy - Le Point 2026 pour Nous aussi

Le Prix des Libraires de Nancy — Le Point revient, en 2026, à Anne Godard, pour son livre Nous aussi, paru aux éditions Actes Sud. Celui-ci est présenté comme le coup de cœur de la rentrée littéraire, pour l’Association de libraires Lire à Nancy et la rédaction du Point.

03/09/2026, 12:02

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Qui a signé les plus beaux titres de livres de l’année 2026 ?

Pour sa cinquième édition, le Prix du Titre – Hôtel de Paris Saint-Tropez distingue Benjamin Patou, dans la catégorie roman, pour Itinéraire d'un enfant raté (Fayard), et Chantal Thomas, dans la catégorie essai, pour Femmes sur fond azur (Seuil). Les deux lauréats recevront leur récompense le 26 septembre prochain à Saint-Tropez.

03/09/2026, 11:48

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De l’Algérie à la Palestine, les romans en lice pour le Prix de la littérature arabe 2026

La Fondation Jean-Luc Lagardère et l'Institut du monde arabe ont dévoilé les neuf ouvrages retenus pour la 14e édition du Prix de la littérature arabe. Des auteurs et autrices liés à l'Algérie, au Koweït, au Liban, au Maroc, à la Palestine et à la Tunisie composent cette sélection, dont le lauréat sera annoncé en décembre 2026.

03/09/2026, 11:22

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Prix des Deux Magots 2026 : la première sélection et une position ferme sur l'IA

Le jury du Prix des Deux Magots a dévoilé les dix ouvrages retenus dans sa première sélection 2026. Les quatre ou cinq finalistes seront connus le 21 septembre, avant la proclamation du 93e lauréat, le 5 octobre. Cette année, les jurés accompagnent leur sélection d'une déclaration sans ambiguïté sur l'usage de l'intelligence artificielle dans l'écriture.

03/09/2026, 11:21

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Prix Rive Gauche à Paris : le retour après une année blanche

Les Prix Rive Gauche à Paris ont dévoilé leurs premières sélections pour l’édition 2026, à l’issue d’une réunion organisée à l’Hôtel La Louisiane, à Paris. Après une interruption en 2025, les récompenses reprennent avec 10 romans français et six romans étrangers en lice, avant une remise des prix prévue le 4 décembre.

02/09/2026, 18:33

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Prix Décembre 2026 : 10 livres dans la première sélection

Le Prix Décembre a dévoilé sa première sélection pour l’édition 2026. Dix ouvrages restent en lice, avec notamment Aurélien Bellanger, Diaty Diallo, Anne Godard, Lucie Rico ou encore Thélyson Orélien. La deuxième liste sera annoncée le 6 octobre, avant la proclamation du lauréat le 27 octobre. 

02/09/2026, 18:00

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