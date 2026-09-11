Prix Médicis 2026 : 35 livres retenus, aucun Gallimard côté français

Après le Goncourt, le Renaudot, le Femina ou encore le prix Décembre, le prix Médicis dévoile sa première sélection de la rentrée littéraire 2026. D’après la liste publiée ce vendredi 11 septembre par Le Figaro, 35 ouvrages restent en lice.

La sélection française mêle auteurs déjà bien installés et voix plus nouvelles. Plusieurs noms circulent désormais d’un jury à l’autre. Boris Bergmann, avec Minotaure (Albin Michel), et Anne Godard, pour Nous aussi (Actes Sud), figurent notamment également dans la sélection du Goncourt. Thélyson Orélien, avec C’était ça ou mourir (Grasset), s’impose pour sa part comme l’un des noms les plus présents de cette rentrée dans les différentes listes de prix.

À noter également l’absence de Gallimard parmi les 18 romans français retenus. La maison est en revanche bien présente dans la sélection étrangère, avec trois titres.

Les 18 romans français sélectionnés

Lucie Bérard, Décolorer sa fille (Les Intranquilles)

Boris Bergmann, Minotaure (Albin Michel)

Simon Chevrier, Bonne figure (Les Intranquilles)

Diaty Diallo, Darya & Dounya (Seuil, Fiction & Cie)

Sophie Divry, Rochebrune (Actes Sud)

Anne Godard, Nous aussi (Actes Sud)

Robin Josserand, Après Mireille (Mercure de France)

Karim Kattan, Septentrionale (Elyzad)

Emma Marsantes, N’efface pas mes cercles (Verdier)

Daria Marx, Tuer le vieux (Flammarion)

Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir (Grasset)

Véronique Ovaldé, Vivre sans bonheur et n’en point dépérir (Flammarion)

Jeanne Pham Tran, Les ombres de l’exil (Mercure de France)

Lucie Rico, Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ? (P.O.L)

Maxim Schwartz, Le dernier présage de Victoria Woodhull (Philippe Rey)

Anne-Sophie Subilia, Glissando (Zoé)

Sarah Tadlaoui, Croire au code (Héloïse d’Ormesson)

Philippe Vasset, Grandes lignes (Flammarion)

Dix-sept romans étrangers en lice

Eva Baltasar, Déclin et fascination (Verdier), traduit du catalan par Annie Bats

Lavinia Branite, Camping (Éditions des Syrtes), traduit du roumain par Sylvain Audet-Găinar

Sasha Bonét, Les Porteuses d’eau (Les Léonides), traduit de l’anglais (États-Unis) par Valérie Le Plouhinec

Sergio del Molino, L’Heure violette (Éditions du Sous-Sol), traduit de l’espagnol par Reyes Roher

Salomé Esper, Hilda Bustamante revient (Aux Forges de Vulcain), traduit de l’espagnol (Argentine) par Hélène Serrano

Laura Kasischke, Baignade surveillée (Gallimard), traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline Leroy

Masashi Matsuie, La maison d’été (Éditions du Sous-Sol), traduit du japonais par Déborah Piérret-Watanabe

Mayra Montero, Le Soir où Bobby n’est pas venu jouer (Métailié), traduit de l’espagnol (Cuba) par René Solis

Hanna Nordenhök, Caesaria (Cambourakis), traduit du suédois par Marina Heide

Arturo Pérez-Reverte, Ligne de feu (Gallimard), traduit de l’espagnol par Gabriel Iaculli

Alcide Pierantozzi, L’inéquilibre (Gallimard), traduit de l’italien par Lise Chapuis

Maria Reva, Dernier spécimen connu (Dalva), traduit de l’anglais (Canada) par Nathalie Bru

Michele Ruol, Inventaire de ce qu’il reste après que la forêt a brûlé (Le Tripode), traduit de l’italien par Paolo Bellomo avec le concours de Cécile Raulet

Robert Seethaler, La rue (Sabine Wespieser), traduit de l’allemand (Autriche) par Élisabeth Landes

Juan Tallón, Mille choses (Le Bruit du monde), traduit de l’espagnol par Julia Chardavoine

Imani Thompson, Piège à miel (Mercure de France), traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Clément Baude

Juan Gabriel Vásquez, Les noms de Feliza (Seuil), traduit de l’espagnol (Colombie) par Isabelle Gugnon

Le calendrier officiel du Médicis prévoit désormais une deuxième sélection le jeudi 15 octobre, avant la proclamation des lauréats le lundi 2 novembre 2026 au restaurant La Méditerranée, à Paris, lieu traditionnel de remise du prix.

Le jury est présidé par Pascale Roze et réunit Marianne Alphant, Michel Braudeau, Marie Darrieussecq, Dominique Fernandez, Anne F. Garréta, Patrick Grainville, Andreï Makine et Alain Veinstein.

Le prochain lauréat succédera à Emmanuel Carrère, récompensé en 2025 pour Kolkhoze (P.O.L), vaste récit familial dans lequel l’écrivain remonte notamment l’histoire de sa mère, Hélène Carrère d’Encausse. Il avait obtenu le Médicis après avoir figuré parmi les finalistes du prix Goncourt.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix Médicis

DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats

Par Hocine Bouhadjera

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