25 ans après le 11-Septembre, les vies derrière l’Histoire

À New York, les noms seront de nouveau lus un à un. Ce 11 septembre 2026, les familles doivent se retrouver sur l’esplanade du National September 11 Memorial & Museum pour le 25e anniversaire des attentats d’al-Qaïda. Les 2977 victimes venaient de plus de 90 pays.

Sept silences ponctueront la cérémonie : six rappelleront les attaques contre les deux tours et le Pentagone, le crash du vol 93 et l’effondrement des tours ; le dernier honorera ceux qui sont morts depuis des suites de maladies ou de blessures liées à cette journée.

L’anniversaire arrive avec des archives qui empêchent de refermer l’événement sur une journée. Le 8 septembre, la ville de New York a rendu publiques plus de 170.000 pages sur la qualité de l’air, les risques sanitaires et la réponse municipale après les attentats. Une semaine plus tôt, le FDNY indiquait que plus de 10.000 de ses membres étaient certifiés pour au moins une affection physique liée au 11 septembre.

Les livres travaillent cet écart : entre la date commémorée et les existences qui continuent après elle. Ils ne corrigent pas l’Histoire ; ils lui rendent ce que les formules « sécurité nationale », « guerre contre le terrorisme » ou « Ground Zero » finissent parfois par aplatir.

Avant la doctrine, des vies

Windows on the World, de Frédéric Beigbeder, choisit l’un des lieux où l’abstraction devient impossible : le restaurant du 107e étage de la tour nord. Le roman reconstruit, minute après minute, les dernières heures d’un père et de ses deux fils. Il s’installe dans un point aveugle : celui d’êtres humains pris au piège dont aucun témoignage direct ne pouvait sortir.

Extrêmement fort et incroyablement près (trad. Jacqueline Huet et Jean-Pierre Carasso), de Jonathan Safran Foer, déplace la catastrophe dans l’enfance. Oskar, neuf ans, dont le père est mort dans les attentats, découvre une clé parmi ses affaires et traverse New York pour trouver la serrure correspondante. La catastrophe publique devient une absence privée autour de laquelle un enfant réorganise la ville.

L’Homme qui tombe (trad. Marianne Véron), de Don DeLillo, commence après l’impact. Keith, rescapé couvert de cendres et blessé par des éclats de verre, rejoint son ex-femme. Le roman suit moins l’attentat que sa persistance dans les gestes, le couple et la mémoire. Les archives sanitaires ouvertes cette semaine donnent à cette idée une portée concrète : pour des milliers de personnes, le « lendemain » dure encore.

Le soupçon, deuxième onde de choc

Un concours de circonstances (trad. Laetitia Devaux), d’Amy Waldman, imagine qu’un jury choisit anonymement le projet de Mohammad Khan, architecte américain musulman, pour le mémorial des victimes. Dès que son identité est révélée, le concours devient une bataille nationale. Le deuil se mêle alors à la presse, à la politique et à la définition de celui qui peut appartenir au récit collectif.

L’Intégriste malgré lui (trad. Bernard Cohen), de Mohsin Hamid, installe cette rupture dans une trajectoire individuelle. Tchenguiz, Pakistanais diplômé de Princeton et promis à une brillante carrière, voit après le l'attentat son rapport aux États-Unis se fissurer. La réussite ne protège plus entièrement du soupçon.

Le présent donne à ces romans une résonance inattendue. 25 ans après, Zohran Mamdani, premier maire musulman de New York, doit participer aux commémorations malgré une campagne réclamant son exclusion de Ground Zero. L’épisode ne se confond pas avec les fictions de Waldman ou Hamid ; il rappelle que l’appartenance au récit du 9-11 demeure un enjeu politique.

La guerre ne tient pas dans une date

Quand blanchit le monde (trad. Karine Lalechère), de Kamila Shamsie, refuse d’isoler 2001 du reste du siècle. Le roman relie Nagasaki, la partition de l’Inde, le Pakistan, New York, l’Afghanistan et Guantánamo. La violence y circule entre générations et frontières : aucun événement ne commence tout à fait le jour où les journaux le datent.

Les Sirènes de Bagdad, de Yasmina Khadra, suit un jeune Bédouin irakien entraîné vers la radicalisation par la guerre et les humiliations. Les enquêtes américaines n’ont pas établi de participation de l’Irak de Saddam Hussein aux attentats du 11 septembre.

L’invasion de 2003 fut néanmoins inscrite par l’administration Bush dans le cadre politique de la « guerre contre le terrorisme », distinction documentée notamment par la commission du renseignement du Sénat américain. Le roman remet dans ce cadre les vies irakiennes prises dans la guerre.

Désigné coupable (Les carnets de Guantánamo) (trad. Éric Betsch), de Mohamedou Ould Slahi, enlève enfin la médiation de la fiction. Arrêté en 2001, transféré en Jordanie, à Bagram puis à Guantánamo, le Mauritanien a passé plus de quatorze ans sous contrôle américain sans être inculpé ni jugé. Son récit restitue l’enfermement et les interrogatoires et l’ACLU a documenté l’isolement, la privation de sommeil, les menaces et d’autres mauvais traitements.

25 ans après, la cérémonie revient aux noms ; les archives rouvertes cette semaine reviennent aux corps. Les livres accomplissent le même geste : empêcher qu’entre une date historique et les doctrines qu’elle a produites disparaissent ceux qui les ont vécues.

Crédits photo : capture d'écran

Par Nicolas Gary

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