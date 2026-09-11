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Féministe, antiraciste, abolitionniste : Olympe de Gouges, “aux antipodes des idées du RN

Le Rassemblement national s'investit dans une nouvelle entreprise de mystification : le député d'extrême droite Jean-Philippe Tanguy (Somme) a ainsi proposé de faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon. Mais les combats de la femme de lettres et figure féministe restent radicalement contraires aux idées portées par le parti d'extrême droite.

Le 11/09/2026 à 16:20 par Antoine Oury

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Publié le :

11/09/2026 à 16:20

Antoine Oury

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La terre pourrait tanguer, tant Olympe de Gouges doit se retourner à l'idée d'être récupérée par le Rassemblement national. Comme le révélait ActuaLitté ce jeudi 10 septembre, le député Jean-Philippe Tanguy a en effet déposé une proposition de résolution pour faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon, aux côtés de l'abbé Charles‑Michel de l’Épée (17121-1789) et Zéna M’Déré (1922-1999).

Le texte a été inscrit à l'ordre du jour de la niche parlementaire du Rassemblement national, le 8 octobre prochain, nous apprend désormais LCP, preuve que le parti y accorde une attention particulière. En cas de vote par l'Assemblée nationale, l'entrée au Panthéon de ces trois figures ne sera toutefois pas assurée, puisque le président de la République reste le seul décisionnaire.

Cette appropriation de l'autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne par le parti d'extrême droite n'est pas inédite, nous rappelle la journaliste, philosophe et sociologue Sylvia Duverger : « Marine Le Pen tente de s'emparer de la figure d'Olympe de Gouges depuis plus d'une dizaine d'années », souligne-t-elle. 

Celle qui a été condamnée à deux reprises pour détournement de fonds publics — avant sa saisie de la Cour de cassation — convoque en effet Olympe de Gouges depuis 2012, au moins. Cette année-là, l'AFP indiquait qu'elle souhaitait faire apparaitre la femme de lettres sur des... « billets en francs » (!) quand, quelques semaines plus tard, elle la citait lors d'un forum « Elle - Sciences Po » pour paraitre « la plus féministe » des femmes, rapportait alors Le Monde. Une « passion » familiale : Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen a ainsi nommé sa fille... Olympe.

Récupérer une figure aux idées radicalement opposées à l'idéologie d'extrême droite, afin de se racheter une conduite : la stratégie est connue, et s'inscrit dans le processus de « dédiabolisation » mis en place par le parti, bien aidé par une partie de la classe politique et du système médiatique. « Le père a récupéré Jeanne d'Arc, la fille se targue d'honorer Olympe de Gouges, il n'y a là qu'un procédé habituel », décrypte l'historienne Catherine Marand-Fouquet, autrice de La Femme au temps de la Révolution (Stock, 1989) et militante, depuis des années, pour l'entrée d'Olympe de Gouges au Panthéon.

Olympe, cette « wokiste »

Bien qu'elle soit engagée depuis 1989 dans un combat pour qu'Olympe de Gouges entre au Panthéon, Catherine Marand-Fouquet s'indigne sans hésiter de la possibilité que le RN participe à cette reconnaissance. « Ce serait un drame personnel, mais il fallait s'y attendre », constate-t-elle en déplorant les résistances, des années durant, à l'accueil d'Olympe de Gouges au sein du monument.

« Faire d’Olympe de Gouges une héroïne nationale comme le souhaite le RN serait une absurdité, puisqu'elle a défendu des valeurs comme l'humanisme, l'universalisme, autant de notions qui sont très loin de ce que pratique au quotidien le RN, elle est même aux antipodes des idées du RN », ajoute Catherine Marand-Fouquet.

En s'autorisant un anachronisme, on pourrait même imaginer qu'Olympe de Gouges, en 2026, serait qualifié de « wokiste » par le Rassemblement national, insulte suprême dans la bouche de l'extrême droite. « Elle serait sans doute, aujourd'hui, partisane d'un universalisme pluraliste », concède Sylvia Duverger. 

À LIRE - Le magazine d'extrême droite La Furia retiré des boutiques Relay

« Elle est une figure pionnière de l'antiracisme et de l'abolitionnisme, dès sa première pièce, Zamore et Mirza, ou l'Heureux naufrage, en 1783, ou par ses Réflexions sur les hommes nègres, en 1788 », poursuit-elle. Dans ce dernier texte, elle pointe notamment l'« injuste intérêt des Blancs » instauré par le Code noir : « Depuis quand le RN dénonce-t-il cet injuste et puissant intérêt des Blancs à l’égard des personnes racisés et des minorités ? », interroge Sylvia Duverger. 

Ce n'est pas tout : dans sa Lettre au Peuple ou projet d’une caisse patriotique, par une citoyenne (1788), de Gouges suggère « aux personnes fortunées de contribuer volontairement, afin de rembourser la dette de la France, comme elle l'a elle-même fait », relève Sylvia Duverger. Or, le Rassemblement national n'est pas réputé pour sa sévérité à l'égard des plus riches, ayant par exemple voté contre la taxe Zucman, le rétablissement de l'impôt sur la fortune ou la taxation des holdings patrimoniaux.

Quant aux droits des femmes et à l'engagement féministe, dont Olympe de Gouges est devenue une figure tutélaire depuis quelques années, nous avions déjà souligné, dans notre précédent article, à quel point le RN en est éloigné, dans ses propositions et positions politiques. « L'expression latine veut que “in vino veritas” [“Dans le vin, la vérité”, NdR], mais on pourrait aussi dire “Dans les votes, la vérité” », suggère Catherine Marand-Fouquet, en rappelant que les promesses électorales ou les affichages comme ceux du RN doivent toujours être passés au tamis des votes effectués.

Aux grandes femmes, la patrie pas vraiment reconnaissante

Une fois l'extrême droite résolument écartée de la figure d'Olympe de Gouges, son entrée au Panthéon reste évidemment désirable, soulignent Catherine Marand-Fouquet et Sylvia Duverger, la seconde ayant apporté son soutien aux initiatives de la première.

Après la publication de La Femme au temps de la Révolution, en 1989, Catherine Marand-Fouquet apprend que trois entrées au Panthéon sont prévues, pour cette année du bicentenaire de la Révolution française : Nicolas de Condorcet (1743-1794), Gaspard Monge (1746-1818) et l'abbé Henri Grégoire (1750-1831).

En l'absence de femmes, son sang ne fait qu'un tour : « J'ai interrogé Gisèle Halimi à ce sujet, qui m'a dit : “Ils font entrer trois hommes, demandez donc trois femmes !” », se rappelle l'historienne, qui avance alors les noms de Marie Curie (1867-1934), de la résistance Berty Albrecht (1893-1943) et, donc, d'Olympe de Gouges, dans un courrier envoyé à la présidence de la République. Les conseillers de François Mitterrand l'assurent de sa bonne réception, mais sans accéder à sa demande.

En 2013, deux éléments semblent jouer en faveur de l'entrée de la femme de lettres : un rapport des Monuments nationaux, remis au président de la République François Hollande, recommande de féminiser le monument et suggère notamment son nom. Lequel apparait aussi en tête des propositions issues d'une consultation citoyenne.

La porte parait ainsi largement ouverte, mais elle se referme, selon Catherine Marand-Fouquet, avec l'intervention d'Aurélie Filippetti, alors ministre de la Culture, et de l'historienne Mona Ozouf, qui proposent quatre entrées de figures de la Résistance. Il en sera ainsi : en mai 2015, Jean Zay, Pierre Brossolette, Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Anthonioz entrent sous la coupole.

Pour Catherine Marand-Fouquet, Olympe de Gouges reste victime « d'une tradition jacobine et d'une historiographie qui lui a longtemps été défavorable, la faisant passer pour une femme légère, un peu folle ou une simple femme de théâtre ». Son histoire personnelle comme son œuvre démentent une telle simplification.

« Sa non-reconnaissance par son père semble avoir développé son esprit critique », note Sylvia Duverger, qui relève qu'Olympe de Gouges, née Marie Gouze avant de se réinventer « a su fréquenter le bon milieu, des philosophes, des écrivains, des gens éclairés et cultivés, et lire ce qu’il fallait lire, notamment Rousseau. » Elle se saisit rapidement de sa plume, et n’hésite pas à moquer certaines postures de ce dernier, y compris sur l'exclusion des femmes de la vie publique...

À ce titre, « la Révolution française a donné des droits, bien sûr », estime Catherine Marand-Fouquet, mais « aussi une régression, pour les femmes, en transférant en quelque sorte l'autorité du roi vers le chef de famille, dans le cercle privé, et en les tenant à l’écart de la vie publique ». Il n'est pas exclu par les historiens, notamment Olivier Blanc, historien et auteur de la première biographie d’Olympe de Gouges, qu'elle ait été victime de violences sexuelles de la part de son mari, mort peu de temps après son mariage et qui lui « était odieux », selon sa propre expression.

À LIRE - Droit de réponse : le coauteur d'un livre polémique débouté face à L'Humanité

Guillotinée le 3 novembre 1793, Olympe de Gouges « savait ce qu'elle risquait par ses prises de position contre Robespierre ou Marat, mais aussi contre l'esclavage. Aucun de ses engagements n'était dénué de risques, et cela se sent dans ses textes », assure Sylvia Duverger.

Pour ne pas laisser cette figure aux réactionnaires, Catherine Marand-Fouquet envisage une nouvelle pétition — en 2023, elle avait réuni un collectif d’historiens, d’écrivains et d’élus autour de cette cause — pour réclamer l'entrée au Panthéon d'Olympe de Gouges, en l'associant avec George Sand, « dont elle partageait les combats », souligne l'historienne.

Photographie : Détail d'un portrait d'Olympe de Gouges, auteur inconnu (domaine public)

 
 
 

Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com

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11/09/2026, 10:38

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Albin Michel : Daphné Esménard prend la tête de la direction commerciale

Albin Michel réorganise sa direction commerciale avec trois mouvements effectifs depuis le 1er septembre 2026. Daphné Esménard en prend la direction, Sébastien Rouault rejoint la maison comme directeur des ventes et Marie Navarro est promue responsable de la diffusion extérieure. 

10/09/2026, 18:22

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Antoine Bellier élu président du groupe Religion du syndicat de l’édition

Directeur éditorial des éditions Desclée de Brouwer, Antoine Bellier a été élu, jeudi 10 septembre 2026, président du groupe Religion du Syndicat national de l’édition (SNE). Il succède à Jonathan Boulet, directeur général des Éditions Bibli’O et des Éditions Scriptura, qui occupait cette fonction depuis 2022.

10/09/2026, 17:27

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Anthropic : 1,5 milliard $ à partager qui vire au casse-tête

Le règlement de 1,5 milliard de dollars conclu par Anthropic avec les titulaires de droits de centaines de milliers de livres devait transformer un contentieux sur le piratage en indemnisation. Il ouvre désormais une querelle beaucoup plus terre à terre : qui possède encore quels droits, et depuis quand ? Les avis envoyés début septembre aux demandeurs font apparaître des répartitions concurrentes entre auteurs et éditeurs, et parfois des agences littéraires parmi les réclamants.

10/09/2026, 16:28

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Manga : le Japon vise 1000 milliards de yens à l’étranger

Le manga plaît au monde entier. Tokyo aimerait désormais que la comptabilité suive. Dans sa stratégie 2026 pour les industries du divertissement et de la création, le ministère japonais de l’Économie (METI) fixe à la filière un objectif de 1000 milliards de yens de ventes internationales en 2033, contre 300 milliards en 2024. Pour y parvenir : développer l’offre légale, combattre le piratage et mieux capter au Japon les revenus générés hors de l’archipel.

10/09/2026, 14:55

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Shin’ichi Abe, maître du “manga du moi”, est mort

Figure singulière du manga alternatif japonais et l’un des grands représentants du watakushi manga, Shin’ichi Abe est mort le 4 septembre 2026, à l’âge de 76 ans. Son fils, le musicien Kôsei Abe, a annoncé sa disparition quelques jours plus tard. En France, l’œuvre du mangaka avait récemment retrouvé une nouvelle actualité avec la publication de Miyoko, humeur d’Asagaya (Cambourakis, trad. Ivan Chapuis-Belin), en février 2026.

10/09/2026, 13:34

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“On peut se battre et gagner” : un nouveau prix pour la liberté de publier

L'Union internationale des éditeurs (IPA, International Publishers Association) inaugure une nouvelle récompense, tournée vers la défense de la liberté d'expression, de publication et de choix dans ses lectures. Cinq organisations sont en lice pour cette première édition, dont le verdict sera rendu pendant la Foire du livre de Francfort.

10/09/2026, 13:14

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“Une ville de la taille de Rennes sans librairie” : 20 ans après, Les Buveurs d’Encre passe le relais

Ouverte en 2005 rue de Meaux, dans le 19e arrondissement de Paris, la librairie Les Buveurs d’Encre est à transmettre. Son fondateur, Yves Martin, souhaite, désormais, à 61 ans, passer le relais, avec l’espoir de voir un jeune libraire poursuivre l’histoire du lieu sans renoncer à son identité de commerce de proximité.

10/09/2026, 12:42

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Gründ Jeunesse généralise l’USB-C à ses livres sonores pour enfants

Le petit tournevis réclamé par les compartiments à piles pourra rester dans le tiroir. À compter de cette rentrée, Gründ Jeunesse annonce le passage au rechargeable USB-C pour l’ensemble de ses nouveautés sonores. Une évolution concrète pour les familles et un changement d’échelle pour « Mes premiers livres sonores », écoulée, selon sa direction, à plus de 11 millions d’exemplaires.

10/09/2026, 10:59

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Drooms : Quand l’Art devient une arme

Après plus de quatorze années de création, Rupert Wach, jeune auteur corse, prépare la sortie du troisième tome de sa saga Drooms. La série explore l’identité, les discriminations, l’injustice et l’introspection à travers le parcours de personnages confrontés à un monde où chacun doit trouver sa place. Profondément inspiré par la Corse, le récit fait de ses paysages un élément à part entière de son univers et interroge l’appartenance, les origines et le rapport que nous entretenons avec ce qui nous construit. Entre aventure, dark fantasy et questionnement intime, Drooms propose une écriture sombre et engagée. Projet porté par Piumaginaire éditions. 

10/09/2026, 10:29

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L’éditrice française de Ken Follett, Margaret Atwood et John Banville s'en est allée

Maggie Doyle, qui dirigea pendant plus de 20 ans la littérature étrangère des éditions Robert Laffont, est décédée au début du mois de septembre. Irlandaise installée en France depuis les années 1980, d'abord agente littéraire puis éditrice, elle aura accompagné en français Margaret Atwood, John Banville, Michael Chabon, Ken Follett ou encore Colm Tóibín, tout en veillant sur le fonds de la collection « Pavillons ».

09/09/2026, 18:22

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De Kana et Le Lombard à Vega : Nicolas Ducos prend la direction générale

Vega a nommé Nicolas Ducos au poste de directeur général à compter du 1er septembre 2026. Jusqu'ici directeur marketing et commercial des éditions Kana et Le Lombard, il prend la direction opérationnelle de la maison de mangas, coentreprise de Kadokawa et Média-Participations. Nicolas Weber-Krebs en reste président et conserve la supervision des orientations stratégiques.

09/09/2026, 18:07

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Galignani ouvre une librairie chez Sotheby’s à Paris

À partir du 10 septembre, la librairie Galignani s'installe chez Sotheby's, au 83 rue du Faubourg Saint-Honoré. Baptisé « Galignani chez Sotheby's », ce nouvel espace proposera des livres choisis en fonction de l'actualité culturelle, mais aussi des expositions, collections et œuvres appelées à passer sous le marteau de la maison de ventes. Rencontres, signatures et ateliers doivent compléter la programmation tout au long de l'année.

09/09/2026, 17:27

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États-Unis : les revenus de l’édition bondissent de 11 % en juin

Les éditeurs américains participant au StatShot de l’Association of American Publishers ont déclaré 936,3 millions $ de recettes nettes en juin 2026, soit 11 % de plus qu’un an auparavant. Le livre grand public fait encore mieux, à +12,1 %. Sur six mois, la progression se révèle plus sage, mais s’accélère : +3,9 % tous secteurs confondus. Et cette fois, le papier a clairement pris sa part.

09/09/2026, 17:24

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Dans le Morvan, un vétérinaire voit apparaître d’étranges taches bleues

Les Hallucinés : un carnage dans un hameau, un vétérinaire qui broie du noir, un flic bien abîmé, une hackeuse en chemisier à fleurs : bienvenue dans le Morvan. Par Pierre-Olivier Capéran.

09/09/2026, 16:45

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Pour Microsoft, les IA génératives “ne se substituent pas aux livres protégés”

Microsoft, qui détient à ce jour 27 % du capital d'OpenAI, la société derrière l'outil d'intelligence artificielle générative ChatGPT, a défendu devant la justice américaine un « usage transformatif » des œuvres protégées par le droit d'auteur. Si elle était adoptée par le juge, cette analyse pourrait faire bénéficier l'entrainement des larges modèles de langage d'une exception au copyright, dans le cadre du « fair use ».

09/09/2026, 16:37

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Louis Constantin, le graphiste qui donna un visage à "Biblio”, est mort

Graphiste et illustrateur étroitement lié à l'histoire récente du livre français, Louis Constantin est mort en août, à l'âge de 66 ans. À tout juste 22 ans, il remportait en 1982 un concours international organisé pour réinventer l'identité du Livre de Poche : son projet donnera finalement naissance à celle de la nouvelle collection « Biblio ». Il travaillera ensuite pour de nombreux éditeurs, de Hachette à L'Asiathèque, et accompagnera aussi par ses images plusieurs générations de jeunes lecteurs.

09/09/2026, 13:30

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Plus de cinq millions de mots d'un prestigieux auteur Palestinien à l’abri à Édimbourg

Le 3 septembre, l’Université d’Édimbourg a célébré l’arrivée des archives de Raja Shehadeh : des dizaines de milliers de pages, plus de cinq millions de mots et les papiers de son père, Aziz. Conservé en Écosse et numérisé avec Exeter, l’ensemble couvre presque un siècle d’histoire palestinienne. Deux ans de travail auront été nécessaires pour le mettre à l’abri.

09/09/2026, 12:52

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Une société de vidéosurveillance condamnée pour le vol d'une illustration

Exclusif — La société ACVS, basée à Marseille, propose depuis sa création en 2016 des solutions de télé et de vidéosurveillance, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens. Elle n'a pas hésité, pour autant, à s'approprier le travail d'un illustrateur, Christopher Evans, d'après un jugement du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 27 août dernier. La société a été reconnue coupable d'actes de contrefaçon de droit d'auteur sur une période de cinq années.

09/09/2026, 12:41

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Pour 3000 couronnes, GoRead traduit un roman par IA

Trois mille couronnes suédoises — environ 270 € — pour faire passer un roman de 80.000 mots dans une autre langue. GoRead, la plateforme d’autoédition cofondée par Jonas Tellander, cofondateur de Storytel, ajoute la traduction automatique à sa chaîne de production. Neuf langues sont proposées, sans relecture humaine systématique. Un tarif qui change l’échelle économique de l’opération, sans faire disparaître les questions de droits.

09/09/2026, 12:18

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Le fil d'or de Jeanne : La BD intergénérationnelle

Le fil d'or de Jeanne est une bande dessinée destinée au grand public : de 7 à 77 ans. Elle aborde les thèmes de la résilience et la transgénérationnalité. Un projet porté par Coli, autrice de la BD. 

09/09/2026, 11:52

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Kamel Daoud relaxé en diffamation, l’affaire Houris continue

Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé, ce mardi 8 septembre, Kamel Daoud dans le procès en diffamation engagé par Saâda Arbane. Une décision favorable au prix Goncourt 2024, mais qui ne clôt nullement l’affaire autour de Houris : cette procédure portait sur des propos tenus par l’écrivain dans Le Figaro, et non sur l’accusation centrale de la jeune femme, qui affirme que des éléments de sa vie privée ont été utilisés pour construire le personnage d’Aube.

08/09/2026, 15:57

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Avec ses “manuels libres”, la région Île-de-France aurait outrepassé ses compétences

Ce 4 septembre, la rapporteure publique a présenté ses conclusions devant la Cour administrative d'appel de Paris, saisie par la région Île-de-France, dont la politique en matière de fourniture de manuels scolaires « libres », via la plateforme numérique Pearltrees, est contestée par plusieurs éditeurs privés. Elle considère que la région n'a aucune compétence pour éditer des manuels scolaires.

08/09/2026, 13:09

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Fenêtres sur Noël : 24 nouvelles, 28 bénévoles et une cause solidaire

Fenêtres sur Noël est un recueil de 24 nouvelles, écrit par 24 auteurices, mais créé par 28 bénévoles de l’association littéraire Humain.e.s de Lettres. 24 histoires autour des festivités de fin d’année sont à découvrir, qui feront voyager d’une émotion à une autre, positive ou plus sombre. Un projet avec une visée philanthropique, puisqu'une partie des bénéfices de la campagne Ulule, qui a débuté le 15 août dernier, sera reversée à l'association SOS Préma.

08/09/2026, 10:40

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Le Groupe NAP rachète le grossiste Le Comptoir du Livre

Le Groupe NAP, propriétaire des enseignes Maison de la Presse et Point Plus, annonce l'acquisition du grossiste Le Comptoir du Livre, un distributeur dont la création remonte à 1969. Cette intégration, qui comprend deux plateformes logistiques à Toulouse et Bordeaux, assurera « un accès rapide, diversifié et de qualité à toute l’offre éditoriale », assure la structure.

08/09/2026, 09:43

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Chez Editis, le grand “rangement” continue : Télémaque reprend son indépendance

Les éditions Télémaque repassent sous le contrôle de leur fondateur, Stéphane Watelet, sept ans après leur entrée dans le giron d’Editis. La cession, révélée ce lundi par La Lettre, intervient au moment où le deuxième groupe français d’édition poursuit une réorganisation de son périmètre. Mais, pour Télémaque, pas de rupture commerciale : la maison continuera d’être diffusée et distribuée par Interforum. 

07/09/2026, 18:33

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Et si l’école redevenait une aventure ? 10 ans d'enseignement pas comme les autres

Après avoir passé dix ans à inventer toutes sortes d’aventures pour mes élèves, je sentais que ma besace à rêves débordait de toutes parts. Il a fallu bien que je les range quelque part pour ne pas les perdre, alors je me suis mise à écrire comme je m’étais mise à enseigner : en racontant une histoire. Par Marion Fellrath.

07/09/2026, 17:02

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Une grève des libraires, pour “faire souffler un vent nouveau sur la branche”

Ce mardi 8 septembre sera marqué par une mobilisation sans doute inédite, en tout cas rarissime : les libraires de la France entière sont en effet invités à débrayer, afin de peser sur les négociations annuelles obligatoires engagées avec le Syndicat de la librairie française, organisation patronale du secteur. La CGT, à l'origine de l'appel à la grève, espère instaurer un nouveau rapport de force et porter des revendications sur les salaires et les dispositions de la convention collective.

07/09/2026, 16:28

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Même publié sur un réseau social, un texte est protégé par le droit d'auteur

Sollicitée par la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est prononcée sur le cas d'une reproduction d'un texte publié sur les réseaux sociaux par un quotidien en ligne. Malgré sa longueur modeste (22 lignes seulement), la publication peut être qualifiée d'« œuvre », selon la Cour, et le média qui l'a reproduite sans l'accord de son autrice pourrait avoir commis une infraction au droit d'auteur...

07/09/2026, 11:50

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BD : Celui qu’on a voulu effacer, sur les traces d'un passé méconnu

Tino s'est lancé dans une aventure sur les traces de son grand père Espagnol, Pedro Rodeiro Rico, un fervent résistant anti franquiste. Pedro était haut placé dans la résistance ainsi qu’un modèle pour les habitants du village de Monfero. Il faisait partie des meneurs qui luttaient pour les travailleurs et leurs convictions contre le parti franquiste qui voulait garder l’ordre et les traditions catholiques. Mais la lutte de Pedro n’a pas été sans obstacles… Son passé est sombre et mystérieux, personne ne semble vouloir en parler. Tino découvrira-t-il ce qu’il lui est arrivé ? 

07/09/2026, 11:11

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Des démineurs en librairie pour sauver un million de livres

À Detroit, John K. King Used & Rare Books abrite plus d’un million de volumes. Le 30 août, le tri d’une caisse de vieux flacons y a fait surgir un invité autrement moins fréquentable : un récipient étiqueté « acide picrique », daté de 1901, dont le contenu présentait des cristaux. Le lendemain, pompiers, spécialistes des matières dangereuses et démineurs ont bouclé le secteur. Aucun blessé n’a été signalé, pas plus que de pages froissées.

06/09/2026, 14:51

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Gibert Barbès : une mobilisation contre la fermeture

À Barbès, le plan de transformation de Gibert rencontre désormais une opposition bien identifiée. Lancée le 25 août par Valérie Van den Bos, libraire jeunesse, élue CGT au CSE de Gibert Joseph Paris et représentante de proximité du magasin, une pétition contre la fermeture du site a dépassé les 2000 signatures. Elle défend les 22 salariés de l'établissement, sa clientèle et le maintien d'une offre culturelle de proximité – le groupe, placé en redressement judiciaire fin avril, prévoit 84 suppressions de postes.

05/09/2026, 11:30

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