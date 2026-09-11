Le casino dans la littérature francophone : de Dostoïevski à la réglementation québécoise

Un roman écrit dans l'urgence d'une dette de jeu

Fiodor Dostoïevski a écrit Le Joueur en un peu plus de trois semaines, sous la pression d'un contrat qui menaçait de céder tous ses droits d'auteur pendant neuf ans s'il ne livrait pas le manuscrit à temps. Il avait alors déjà perdu, à la table de roulette de Wiesbaden, jusqu'à sa montre — selon le New York Times, il écrivait à Tourgueniev en 1863 qu'il avait « tout perdu, absolument tout ». Cette dette de jeu réelle, contractée dans les stations thermales allemandes entre 1863 et 1871, est devenue la matière même du roman : Alexeï Ivanovitch, le narrateur, ne joue pas pour l'argent mais pour l'instant où le hasard révèle qui il est vraiment.

Le casino comme dispositif littéraire

Le casino ne sert presque jamais de simple toile de fond dans la littérature francophone et européenne : il fonctionne comme un dispositif narratif qui force les personnages à un choix irréversible, sous le regard des autres joueurs. Chez Dostoïevski, la roulette expose l'orgueil d'un homme convaincu de dominer le hasard par la seule force de sa volonté — une conviction que l'auteur, qui dictait ce roman en pleine course contre la montre à sa future épouse Anna Grigorievna Snitkina, connaissait de l'intérieur.

De la table de jeu à l'écran : le basculement numérique canadien

Ce décor matériel a beaucoup changé depuis. La table de roulette éclairée au gaz que fréquentait Dostoïevski appartenait à un monde où le hasard exigeait un déplacement physique, une mise en scène sociale ; le jeu s'est aujourd'hui largement déplacé vers l'écran. Ce basculement se prolonge dans les guides sur casino en ligne au Canada que publie Bonus.ca, qui recensent les plateformes accessibles aux joueurs canadiens là où un marché privé existe légalement : l'Ontario a ouvert le sien, concurrentiel et encadré par l'AGCO, dès avril 2022, et l'Alberta a suivi en juillet 2026 avec une cinquantaine d'opérateurs agréés.

L'observation qui intéresse un lecteur d'ActuaLitté n'est pas commerciale, elle est sociologique : que reste-t-il de la dimension révélatrice du jeu, chère à Dostoïevski, quand la table devient une interface et que le regard des autres joueurs disparaît ? L'Alberta, en ouvrant son marché le 13 juillet 2026, est devenue la deuxième province canadienne après l'Ontario à organiser cette bascule par la loi plutôt que par la seule pression du marché gris, un choix réglementaire qui, à sa manière, rejoue une question déjà posée par la littérature : qui encadre le hasard, et pour qui ?

Zweig : la table comme miroir moral

Stefan Zweig avait posé cette question autrement, une soixantaine d'années après Dostoïevski, dans Vingt-quatre heures de la vie d'une femme, publié en 1927. Tout commence dans un casino de Monte-Carlo, où Mme C., une Anglaise respectable, observe les mains d'un jeune joueur polonais en train de tout perdre. Zweig construit sa nouvelle entière autour de ce moment d'observation : les mains, disait-il, racontent ce que le visage dissimule.

Le casino y devient un lieu de bascule morale plutôt qu'un lieu de perte financière — la table de jeu comme scène où une vie bourgeoise et rangée peut basculer en une nuit, sous le regard d'une inconnue plutôt que sous celui d'un régulateur. Ni Dostoïevski ni Zweig n'écrivent le casino comme un piège technique qu'on pourrait déjouer par la stratégie ; tous deux y voient un miroir tendu au joueur, qui y lit sa propre nature plus qu'il n'y calcule ses chances.

Le cas particulier du Québec

Le Québec occupe ici une position particulière, qu'il faut préciser pour ne pas induire le lecteur en erreur : la province n'a pas ouvert de marché privé équivalent à celui de l'Ontario ou de l'Alberta. Le jeu terrestre y relève de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ), et Loto-Québec demeure le seul opérateur de jeu en ligne légal sur son territoire via Espacejeux — une société d'État qui a d'ailleurs franchi pour la première fois la barre des 3 milliards de dollars de revenus lors de l'exercice 2025-2026, en hausse de 3,2 % sur un an.

La littérature du jeu, elle, ne s'est jamais souciée des frontières provinciales ni des monopoles d'État : elle s'est toujours intéressée à ce moment précis où un personnage choisit de miser, et à ce que ce choix révèle de lui, bien avant qu'aucune régie ne délivre la moindre licence.

Pour aller plus loin

Pour qui veut prolonger cette réflexion du côté de la fiction plutôt que de la réglementation, notre rubrique internationale continue de suivre comment les industries culturelles se réinventent d'un continent à l'autre, du droit d'auteur aux règles qui encadrent le jeu. Pour le lecteur canadien qui chercherait plutôt un point de comparaison actuel des options en ligne selon sa province — l'Ontario, l'Alberta, ou l'attente québécoise d'une éventuelle ouverture — les comparatifs listant le meilleur casino en ligne canadien restent l'outil le plus direct : une interface de tri par licence et par offre, loin, on s'en doute, de l'atmosphère feutrée que décrivait Zweig autour d'une table de Monte-Carlo.

Crédits illustration Pexels CC 0

Par Publicommuniqué

Contact :